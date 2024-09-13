В 17:25, бывший министр иностранных дел России Косырев говорит, что Путин будет продолжать нападать на страны, стремясь к унижению.

17:04 Скандал вокруг Тельца: политики коалиции выступают за поставку дальнобойного оружия УкраинеПолитики от коалиционных партий выступают за то, чтобы Украине было разрешено использовать дальнобойное оружие против целей на территории России. "Мы должны поддерживать Украину, наряду с другими европейскими странами, Великобританией и США, в уничтожении военных объектов на территории России", - заявила депутат от партии FDP Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, как сообщает "Der Spiegel". Она добавила, "Это также означает, что Германия наконец-то должна поставить "Тельц". "Тельц" был специально разработан для этой цели - для нейтрализации военных целей до того, как они смогут нанести массированные удары". Депутат от партии "Зеленые" Тони Хофреитер разделяет подобную точку зрения. "Для обеспечения устойчивого восстановления поврежденной инфраструктуры использование дальнобойного оружия против российских пусковых установок является обязательным", - заявил представитель партии "Зеленые".

16:35 Ожесточенные бои в Курacho - Украина сообщает о масштабных атакахПо данным Украины, российские силы усиливают свои атаки на востоке Украины в районе оспариваемого города Курacho. Самые интенсивные бои этого месяца происходят именно здесь, согласно правительству Киева. Одновременно российские войска продвигаются к городу Покровск, важному железнодорожному узлу примерно в 33 километрах к северу от Курacho. Россия стремится установить новые линии фронта, нарушить украинскую логистику и взять под контроль оставшуюся часть восточной области Донецк. Украинская армия сообщает о отражении 64 атак в районе Курacho и 36 в районе Покровска в течение последних 24 часов. Президент Украины Владимир Зеленский хвалит своих солдат за удержание позиций в Покровске и Курacho, называя эти сектора самыми сложными на восточном фронте.

15:56 Украинские действия в 1900 километрах от границы? Регион России закрывает воздушное пространствоВласти северного российского региона Мурманск снова сообщают о якобы угрозе от украинских дронов. В целях безопасности закрывается воздушное пространство, пишет губернатор Андрей Чибис в Telegram. Регион находится примерно в 1900 километрах от Украины. Авиационное управление Росавиация временно приостановило взлеты и посадки в аэропортах Мурманска и Апатитов из-за соображений безопасности. Северный полюс России является домом для Северного флота и авиационной базы, с которой стратегические бомбардировщики отправляются для ударов по Украине.

15:22 Министерство обороны Великобритании сообщает - Россия сейчас обладает этими иранскими ракетамиМинистерство обороны Великобритании раскрыло подробности о якобы переданных России иранских ракетах. Согласно данным, это короткорадиусные баллистические ракеты типа Fath-360, также известные как BM-120. Первоначально представленные в 2020 году, эти ракеты могут нести 150-килограммовую боевую часть на расстояние до 120 километров и поражать цель с точностью около 30 метров. Ежедневный отчет разведки из лондонского министерства обороны сообщает, что способность России наносить точные удары по военным или гражданским целям Украины вблизи фронта усилилась.

14:45 Польша еще не предоставила средства для чешского артиллерийского планаПо данным польского СМИ Gazeta Wyborcza, Польша еще не внесла свой вклад в средства для чешской артиллерийской инициативы, направленной на приобретение снарядов для Украины за счет средств нескольких западных партнеров. Германия якобы является главным и самым быстрым спонсором. Если все пойдет по плану, Украина получит 100 000 снарядов в этом месяце, с целью 500 000 к концу 2024 года и еще больше в 2025 году. Сообщается, что участие России на рынке вызывает проблемы, согласно отчетам из Праги.

14:20 Писториус считает законным одобрение дальнобойного оружия для Украины партнерами по НАТОМинистр обороны Германии Карл Лаутербахер считает законным возможное одобрение партнерами по НАТО использования Украиной дальнобойного оружия против целей на территории России. Он заявил, что США и Великобритания имеют право выбирать, какое оружие они поставляют, "исходя из международного права". Что касается предупреждений президента России Владимира Путина о том, что НАТО будет воевать с его страной, Лаутербахер сказал: "Угрозы Путина - это угрозы Путина. Больше нечего сказать. Он угрожает, когда хочет, и подстрекает, когда считает нужным".

13:57 Зеленский объявляет о возвращении 49 военнопленныхПрезидент Украины Владимир Зеленский объявил о возвращении 49 военнопленных из России, в том числе бывших бойцов из Мариуполя, которые были блокированы российской армией на заводе Азовсталь весной 2022 года. "49 украинцев вернулись домой", - сказал глава государства, поделившись фотографиями солдат и военнослужащих, завернутых в украинские национальные флаги. По словам Зеленского, они являются членами армии, национальной гвардии, национальной полиции, пограничной службы и гражданских лиц. Сначала Зеленский не уточнил, является ли возвращение результатом обмена пленными с Россией. Украинские СМИ сообщают, что 23 из 49 вернувшихся - женщины.

13:46 Туск отвечает на угрозы Путина: "Не надо слишком много на себя брать"Премьер-министр Польши Дональд Туск не волнуют недавние угрозы Владимира Путина в связи с дальнобойным оружием, нацеленным на Россию. Хотя ситуация в Украине и на украинско-российском фронте должна восприниматься серьезно, Туск говорит: "Я бы не стал слишком много значения придавать последним заявлениям президента Путина". Вместо этого эти заявления отражают трудное положение российской армии на передовой. Ранее Путин заявлял, что Запад будет непосредственно воевать с Россией, если позволит Украине атаковать российскую территорию дальнобойными ракетами, произведенными в Украине.

13:21 Пекин предлагает переговоры как единственное решение для конфликтов, подобных Украине и Газе Министр обороны Китая Донг Юн на международном форуме безопасности в Пекине предлагает "переговоры" как единственное решение для споров, подобных тем, которые происходят на Украине и в секторе Газа. Он предлагает, что для разрешения кризиса на Украине и израильско-палестинского конфликта, стимулирование мира и переговоров является единственным жизнеспособным вариантом.

12:58 Нефть и газ играют ключевую роль в экспедиции Шольца в Центральную Азию Правительство Германии планирует увеличить импорт нефти из Казахстана. Представитель правительства заявляет перед поездкой канцлера Олафа Шольца в Узбекистан и Казахстан, начиная с воскресенья, "Мы открыты для возможного расширения поставок нефти из Казахстана". Они стремятся предоставить различные варианты поставок для нефтеперерабатывающего завода PCK в Шветце, с увеличением нефти из Казахстана в качестве одного из вариантов. Однако они также требуют альтернативных вариантов, учитывая, что казахская нефть транспортируется через российские трубопроводы в Германию, тем самым давая Москве рычаги влияния. После вторжения России на Украину Германия прекратила импорт российской нефти. Поездка Шольца также будет сосредоточена на поставках газа из Центральной Азии. "Мы должны получить газ откуда-то, и Центральная Азия в этом плане играет важную роль из-за своих богатых газовых ресурсов."

12:26 Франция требует встречи с иранским дипломатом в ответ на обвинения в ракетах Франция потребовала встречи с иранским дипломатом в Министерстве иностранных дел в Париже. Это последовало за сообщениями о том, что Россия якобы получила баллистические ракеты от Ирана, которые могут быть развернуты на Украине в течение нескольких недель. Ранее об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, но Иран это отрицает.

12:03 Пентагон смягчает российское контрнаступление в Курске Пентагон считает российское контрнаступление в Курске "маргинальным". Спикер Пентагона Пат Райдер заявил в четверг, "Мы видели попытки российских подразделений провести какое-то контрнаступление в регионе Курск. На данном этапе я бы охарактеризовал это как маргинальное, но мы пристально следим за ситуацией". Министерство обороны России заявляет, что его солдаты захватили десять деревень, но эти утверждения остаются неvérified. Украинская армия начала offensive в российском пограничном регионе Курск примерно пять недель назад, якобы захватив около 100 российских деревень и более 1200 квадратных километров с тех пор.

11:38 ВВС Украины сообщают о успешной обороне дронов, несмотря на ущерб ВВС Украины сообщают, что сбили 24 из 26 дронов накануне. В Одесской области один человек получил ранения, и 20 домов были повреждены. В то же время в Миколаевской области обломки дрона вызвали пожар на пищевом предприятии, сообщают местные власти. Кроме того, была повреждена энергетическая инфраструктура в Ивано-Франковской области.

11:16 Шойгу встречается с Кимом в Пхеньяне Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Встречи проходили в "уникальной атмосфере доверия и товарищества", как сообщает Совет безопасности России. Эти переговоры, как ожидается, внесут значительный вклад в реализацию оборонного пакта, подписанного Кимом и президентом России Владимиром Путиным в июне. Пакт предусматривает взаимную помощь в случае агрессии против одной из сторон. Однако западные страны обвиняют Москву в использовании северокорейских ракет и артиллерийских снарядов на Украине, что требует дополнительных боеприпасов для продолжающейся российской кампании на Украине. В связи с этим Россия обращается к странам, таким как Китай, Иран и Северная Корея.

10:46 Председатель Госдумы обвиняет НАТО в ведении войны против России Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявляет, что НАТО активно участвует в боевых действиях на Украине. "Они ведут войну против нашей страны", - сказал он в Telegram. Он утверждает, что НАТО руководит украинскими силами, выбирая российские города для атак, координируя военные развертывания и отдавая общие приказы украинскому правительству.

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10:17 Мунц о военной угрозе Путина НАТО: это просто риторика В западных кругах сохраняются опасения, что разрешение Украине проводить удары по территории России на дальние расстояния может привести к эскалации. Именно этот сценарий вновь угрожал президент России Владимир Путин. Однако корреспондент ntv Рейнер Мунц считает, что угрозы Путина лишены содержания.

Германия и Литва завершили планы по развертыванию боеготовой бригады в Литве, члене НАТО в Балтийском регионе. Министр обороны Борис Писториус и его литовский коллега Лауринас Кащиус подписали соглашение в Берлине. Согласно министерству обороны, соглашение усиливает присутствие НАТО и уточняет правовой статус немецких военнослужащих и гражданского персонала в Литве. Это должно предоставить правовую определенность. Соглашение охватывает различные аспекты, такие как права на проживание, налоговое законодательство, образование, здравоохранение, дорожные правила и общественную безопасность, среди прочего. Цель состоит в том, чтобы создать правовую основу для создания немецких школ и детских садов в Литве. Бригада должна заработать к 2027 году. Подробнее здесь.

08:56 Россия высылает британских дипломатов

Россия выслала шестерых британских дипломатов по обвинению в шпионаже. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) утверждает, что Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне координирует efforts по эскалации политических и военных tensions. Россия стремится ослабить себя стратегически против Украины, как заявила Мария Захарова, spokeswoman для Министерства иностранных дел России. В ответ Министерство иностранных дел Великобритании отвергло эти обвинения как необоснованные. Высылка России является ответом на действия Великобритании в ответ на якобы российскую деятельность в Европе и Великобритании.

Подробнее здесь.08:31 Путин предупреждает Запад о дальнобойном оружии

08:03 Россия готова поделиться знаниями о западном оружии, полученными в ходе конфликта на Украине

Министр обороны России Александр Фомин заявил на конференции по безопасности в Китае, что Россия готова поделиться своими знаниями о западном оружии, полученными в ходе конфликта на Украине. Россия планирует поделиться этими знаниями со своими союзниками, так как российское оружие доказало свою эффективность в борьбе с западным оружием в ходе конфликта.

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07:34 СБУ сообщает об арестах: мужчины якобы подожгли военную технику в Киеве

Пять человек подозреваются в поджоге военной техники в Киеве по заданию российской разведки. Все подозреваемые были арестованы, как сообщает СБУ, служба безопасности Украины. По данным СБУ, мужчины обвиняются в поджоге пяти военных автомобилей и распространении листовок для дискредитации военной службы. Подозреваемые приехали в Киев в поисках работы и были завербованы российскими агентами через Telegram за быстрые выплаты. Мужчины также записывали свои действия для получения обещанной компенсации, но в итоге не получили ничего.

07:05 Главный раввин Украины скорбит по усыновленному сыну, погибшему в конфликте

Главный раввин Украины Моше Асман скорбит по своему усыновленному сыну Антону Самборскому, погибшему в украинском конфликте. Тысячи солдат, ветеранов и других людей пришли проститься с ним на поминальной службе в Киеве в четверг. Самборский, 32 года, пропал без вести в конце июля, и его гибель была подтверждена несколько недель спустя. В мае Самборский стал отцом, об этом сообщил Асман в социальных сетях. Он был призван через несколько недель. Асман последний раз разговаривал со своим сыном 17 июля.

06:29 Япония сообщает об инциденте с российскими истребителями

Японские военные направили истребители в четверг в ответ на два российских самолета, которые кружили вокруг территории Японии. Российские самолеты не входили в воздушное пространство Японии, сообщили официальные лица министерства обороны. Российские самолеты, идентифицированные как Ту-142, летели из моря в направлении южного региона Окинавы и оставались там с утра до вечера. Япония направила свои самолеты для защиты территории и отразила угрозу. Российские самолеты затем полетели на север, пересекая спорные Курильские острова.

06:07 Москва: США проводят политику сдерживания в отношении России и Китая

Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил на конференции по безопасности в Китае, что США проводят политику сдерживания в отношении России и Китая. По данным российского новостного агентства ТАСС, Москва и Пекин выступают за справедливый, многосторонний мировой порядок, основанный на равенстве и взаимном уважении. Однако Запад планирует конфликты в Азии, создавая новые блоки безопасности в регионе.

05:27 Украинское грузовое судно якобы подверглось удару российского самолета

Украинский флот предоставил обновления о сообщениях о якобы российском воздушном ударе по гражданскому грузовому судну в Черном море. Ту-22 бомбардировщик подозревается в запуске противокорабельной ракеты Х-22 по судну, которое находилось за пределами территориальных вод Украины. Судно, плававшее под флагом Сент-Китс и Невис, направлялось в Египет с грузом пшеницы из украинского порта Черноморск. BBC сообщает, что судно находилось в исключительной экономической зонеRomania. Кроме того, была запущена ракета Х-31, используемая для радиоэлектронной борьбы, вместо Х-22 с существенной взрывной силой, предназначенной для авианосцев.

Молдавский солдат к сожалению скончался в результате неясных обстоятельств во время исполнения обязанностей на границе с сепаратистской зоной Приднестровья. По данным Министерства обороны Молдовы, солдат получил смертельное ранение из своего оружия во время исполнения служебных обязанностей. Расследование этого инцидента ведут сотрудники правоохранительных органов и эксперты-криминалисты. Молдавские солдаты, а также сепаратистские приднестровские и российские войска находятся на этой границе с момента спора в 1992 году после распада СССР. Молдова вновь подтвердила свою приверженность интеграции Приднестровья в свою территорию. Инциденты на этой границе случаются редко.

02:18 Премьер-министр Великобритании: "Нет намерений эскалации конфликта с Россией"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не согласен с утверждением президента России Путина о том, что поставки Западом дальнобойного оружия равны участию НАТО в конфликте. Стармер считает, что Украина имеет право на самооборону, и Великобритания стоит на стороне этого права, предлагая возможности обучения. Однако он подчеркивает, что Великобритания не хочет эскалации конфликта с Россией, и мир является их конечной целью. Узнайте больше здесь.

01:09 Бывший посол США: Харрис может проявить более решительную поддержку Украины

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Бывший посол США на Украине Уильям Б. Тейлор считает, что если демократический кандидат в президенты Камала Харрис будет избрана, она может продемонстрировать более решительную поддержку Украины по сравнению с нынешним президентом Байденом. Харрис уже продемонстрировала свою позицию в некоторых областях, в том числе в отношении HIMARS, Abrams и истребителей F-16, отмечает Тейлор на мероприятии в Американском университете в Киеве. Байден проявляет большую осторожность, особенно когда речь идет о разрешении Украине наносить удары на большую глубину в российскую территорию. Тейлор ожидает более активной позиции от Харрис, главным образом из-за ожидаемой смены команды в Белом доме.

00:27 Цельский хвалит Эстонию за военную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Эстонию за военную помощь, оказанную его стране в ходе конфликта с Россией. В своем Twitter-аккаунте Зеленский написал, что Эстония является настоящим другом Украины и что он высоко ценит поддержку, которую страна оказывает Украине в борьбе за свою территориальную целостность и суверенитет.

18:19 Президент Украины Владимир Зеленский приветствует Президента Эстонии Алар Кариса в Киеве и выражает благодарность за военную помощь Эстонии. Эстония, член Балтии ЕС и НАТО, обещает выделить 0,25% своего годового ВВП на нужды обороны Украины. Обсуждение также коснулось реконструкции и стремлений Украины к вступлению в ЕС. Между тем, Премьер-министр Латвии Эвика Силиня также обещала дальнейшую помощь во время своей встречи с Зеленским.

18:06 БНД не обязана раскрывать военную оценку перед журналистом

здесь. Федеральная служба разведки (БНД) не обязана по закону делиться своей военной оценкой победы Украины с журналистом новостного издания или раскрывать специфические дискуссии, решило Федеральное административное судно в Лейпциге. СМИ, участвовавшие в таких дискуссиях, также не обязаны раскрывать свое участие. Однако БНД должна предоставить информацию о количестве конфиденциальных индивидуальных бесед по поводу военной ситуации в Украине в этом году. Журналист из престижной ежедневной газеты подал срочное заявление после статьи в газете в мае, в которой сообщалось, что политик ХДС заявил, что БНД распространяет негативную военную оценку Украины с целью повлиять на общественное мнение.

18:01 Политики коалиции поддерживают использование дальнобойного оружия против России

Политики из коалиции поддерживают разрешение Украине использовать дальнобойное оружие против российских целей. Эксперт по внешней политике СДПГ Михаэль Рот сообщает T-Online, что целесообразно и соответствует международному праву целевые удары по российским военным целям дальнобойными западными ракетами, например, по аэродромам, командным центрам или стартовым площадкам. Политик СДПГ Фабер подчеркивает, что разрешение на использование дальнобойного оружия, такого как ATACMS и Storm Shadow, для ударов по российским военным аэропортам давно назрело для защиты Украины. Политик "Зеленых" Хофреитер подчеркивает, что "Россия ежедневно терроризирует гражданское население Украины ракетными ударами по больницам, жилым зданиям и электростанциям". Для эффективной защиты украинского гражданского населения армия должна быть уполномочена наносить удары по российским военным базам дальнобойным оружием.

17:35 Вэнс обсуждает идеи Трампа по урегулированию украинского конфликта

Республиканский кандидат в вице-президенты Дж.Д. Вэнс предлагает, что план Дональда Трампа по прекращению российского конфликта может включать создание демилитаризованной зоны между Украиной и Россией. В интервью телепроизводителю Шону Райану Вэнс объясняет, что Трамп мог бы собрать вместе русских, украинцев и европейцев для переговоров о возможностях мирного урегулирования. Вэнс считает, что Трамп мог бы достичь соглашения в кратчайшие сроки. Трамп известен своей симпатией к президенту России Владимиру Путину и частыми критическими замечаниями о помощи США Украине. Бывший президент заявляет, что мог бы прекратить конфликт за 24 часа, если бы был переизбран, но не предоставляет подробностей своей стратегии.

17:03 "Мы - русские. Бог с нами" - экстремистская демонстрация в Санкт-Петербурге

Нет места для возражений, ни подтверждения: "Мы - русские. Бог с нами", - кричат многочисленные русские националисты и экстремисты, марширующие по Санкт-Петербургу. Они неоднократно скандируют: "Вперед, русские!" Поводом для их собрания является празднование переноса мощей Александра Невского, почитаемого как национальный герой и святой в православной церкви.

16:28 Российский пропагандист заявляет: "Оптимальный предел - Атлантический океан"

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев выражает свою точку зрения, предлагая, чтобы Россия продвинулась за пределами Украины. Он заявляет: "Я считаю, что оптимальная граница - Атлантический океан. Естественное препятствие". Для наших войск он рекомендует места, такие как Берлин, Лисабон и Мадрид. Добавляя к своим мыслям, он замечает: "И как прекрасно они выглядели в Париже". Когда ему напоминают о проблеме населения, он отвечает: "У нас есть братья-белорусы на нашей стороне". В качестве альтернативы можно рассмотреть Китай.

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16:01 Британские волонтеры готовятся к зиме

В нескольких украинских домах, все еще стоящих под обстрелом, разрушены окна - сложная ситуация по мере приближения зимы. Неправительственная организация Великобритании "Утеплить Украину" принимает меры: они посещают зоны боевых действий и устанавливают аварийные замены окон.

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Эта фраза может быть добавлена: Адвокатирование коалиции за дальнобойное оружие потенциально может привести к более активным военным операциям против российских целей.

Другая фраза могла бы быть: Для эффективного противодействия российским наступлениям использование дальнобойного оружия в военных операциях становится стратегической необходимостью.

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