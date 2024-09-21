В 17:02 Путин отказался от приглашения Мексики

16:19 Вице-президент Российской шахматной федерации призывает Карленса вернуть выигранные призы

Вице-президент Российской шахматной федерации Сергей Смагин призывает чемпиона мира по шахматам Магнуса Карленса вернуть призы, которые он заработал на российских турнирах. Об этом сообщил букмекерский провайдер "telecomasia.net" на своем новостном портале. Ранее Карленс выразил свое мнение на церемонии награждения, что российские и белорусские игроки должны участвовать в международных турнирах только под нейтральным флагом. Смагин сказал: "Карленс должен помнить, что начало его профессиональной карьеры было в России. Он посещал нашу страну в детстве, участвовал в различных турнирах и заработал здесь значительную сумму. Прежде чем он будет говорить отрицательно о России, он должен вернуть то, что он должен от этих призов."

15:26 Венгрия выступает за укрепление экономических связей с Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложил расширить экономические отношения с Россией в областях, не затронутых санкциями ЕС. Он заявил об этом на совместной пресс-конференции с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко на экономическом форуме между двумя странами в Венгрии. Сийярто подтвердил, что, по мнению венгерского правительства, "санкции ЕС неэффективны". Венгрия является членом ЕС и НАТО. Посещения российских правительственных чиновников в эти страны стали редкими с начала войны в Украине.

14:57 Американский боец за пророссийских сепаратистов убит российскими солдатами

Американский гражданин, сражавшийся за пророссийских сепаратистов на востоке Украины, якобы был избит и убит российскими солдатами, согласно российским сообщениям. Следственный комитет, ответственный за расследование серьезных преступлений, сообщает, что убийство было совершено тремя российскими солдатами в апреле. Четвертый солдат обвиняется в помощи в сокрытии тела. Причина преступления не была предоставлена комитетом. Расселл Бентли, также известный как "Техас" или "Ковбой Донбасса", присоединился к пророссийским сепаратистам в Украине в 2014 году. Он сражался вместе с ними до 2017 года и оставался на востоке Украины.

14:43 Зеленский надеется на поддержку Байдена для мирного плана

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на поддержку президента США Джо Байдена для своего мирного плана, чтобы положить конец войне в Украине во время своего предстоящего визита в Вашингтон. "Я действительно надеюсь, что он поддержит этот план", - сказал Зеленский в пятницу в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мирный план требует быстрых решений от союзников между октябрем и декабрем, сказал Зеленский. "Мы верим, что этот план будет успешным", - добавил он.

14:28 Россия скоро вернет контроль над Курском

Россия скоро вернет контроль над граничным регионом Курск, который в настоящее время контролируется украинскими солдатами,according to Kremlin spokesman Dmitry Peskov. "Наши солдаты делают хорошую работу, они справятся. Контроль будет восстановлен", - сказал Песков. Хотя ситуация в оккупированных российских территориях в настоящее время сложная, она скоро улучшится в пользу России, добавил он. Армия не раскроет свою стратегию, и Песков не предоставил конкретного срока.

14:03 Россия, возможно, была предупреждена об украинском наступлении на Курск

По данным газеты The Guardian, основанным на якобы российских документах, найденных украинской армией во время их наступления на Курск, российские власти и военные в Курской области, возможно, получили предупреждения об украинском наступлении. The Guardian не смог независимо проверить подлинность документов, но они носят типичные признаки подлинных российских военных коммуникаций. Документы suggerent, что были предупреждения внутри российских властей и военные о конкретных украинских наступлениях на российскую территорию, датированные январем 2024 года. Меры по укреплению границы были приняты уже в середине марта, но в июне все еще жаловались, что там было только 60-70% полной силы и они в основном состояли из плохо обученных резервистов. Украинские подразделения запустили внезапную атаку в Курской области в начале августа.

13:30 BBC оценивает число погибших российских солдат в Украине более чем в 70 000

Российский новостной портал и BBC оценивают число погибших российских солдат в войне в Украине более чем в 70 000, основываясь на своих собственных отчетах. "Мы идентифицировали имена 70 112 российских солдат, погибших в Украине, но фактическое число, скорее всего, гораздо выше", - заявило русское отделение BBC. Подсчет, сделанный в сотрудничестве с независимым российским новостным сайтом Mediazona, основан на анализе официальных заявлений, некрологов, объявлений о смерти в онлайн-сетях и наблюдений над могилами в российских кладбищах. Он охватывает период с начала войны в феврале 2022 года по 19 сентября. Mediazona оценивает общее число погибших российских солдат в Украине не менее чем в 120 000. Российское правительство считает число погибших российских солдат в войне государственной тайной.

12:23 Raiffeisen Bank прощается с Белоруссией

Raiffeisen Bank International (RBI) расстается со своей белорусской дочерней компанией и покидает рынок. Как объявил австрийский банк, он заключил сделку о продаже своей доли в 87,74% акций компании Soven 1 Holding Limited. Сделка существенно повлияет на их финансовые показатели. RBI уже сократил свои операции в России, выполняя требования Европейского центрального банка. Однако российский суд выдал временный запрет, препятствующий RBI продавать свою дочернюю компанию в России.

12:01 Шепот о €35 миллиардном займе ЕС для УкраиныПо данным СМИ, Европейская комиссия рассматривает возможность €35 миллиардного займа для Украины. Этот займ является частью планов семи ведущих индустриальных стран Запада, как сообщает "Финансиальные времена", ссылаясь на три осведомленных источника. Заем является частью намерения G7 предоставить Украине примерно $50 миллиардов (примерно €46 миллиардов) за счет прибыли от замороженных активов российского государства.

11:33 Россия угрожает последствиями, если Запад проигнорирует предупрежденияПравительство России предостерегает Запад от игнорирования предупреждений против использования дальнобойного оружия, нацеленного на территорию России. Это приведет к изменению характера конфликта, как объясняет spokeswoman Министерства иностранных дел Мария Захарова. "Они играют с огнем", - говорит она на пресс-конференции. Если конфликт эскалирует до такой степени, это может иметь опасные последствия для международного сообщества. В настоящее время переговоры с США невозможны, как заявляет spokeswoman. Встречи между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и его американским коллегой Антони Блинкеном в Нью-Йорке не будет, так как обе стороны не имеют ничего для обсуждения. Недавно выходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что президент России Владимир Путин не пересек многочисленные "красные линии", которые он провел.

10:53 ЕС исключает принудительную депортацию украинских мужчин

Европейская комиссия заявила, что невозможно принудительно депортировать мужчин украинцев призывного возраста из стран ЕС. Об этом сообщает "Українська правда". Комиссар ЕС по вопросам внутренней политики Илва Йоханссон объясняет, что это невозможно из-за Директивы о временной защите. "Мы будем поддерживать тех, кто хочет вернуться в Украину, и будем обсуждать с украинскими властями и правительством, как это лучше всего сделать. Мы никого не депортируем из ЕС", - подчеркивает она. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, как сообщается, призвал западные страны поощрять украинцев мужчин призывного возраста вернуться в Украину. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, как сообщается, поддержал эту идею.

10:12 Кристиан Фройдинг находит лазейки в санкциях против России

Координатор помощи Украине от Германии Кристиан Фройдинг комментирует производство оружия России: "Ситуация все больше усложняется для России, чтобы поддерживать свою оборонную промышленность с помощью сложных поставок компонентов, но они все еще находят способы это делать. Они делают это, обходясь окольными путями и опираясь на поддержку партнеров, таких как Китай, Северная Корея и Иран". Хотя очевидно, что санкции имеют эффект, все еще есть возможности "найти лазейки или даже полностью законные способы обхода".

09:03 фон дер Ляйен обещает больше помощи в обеспечении энергоснабжения Украины

Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала дополнительную помощь в обеспечении энергоснабжения Украины этой зимой, начав свой визит в Киев. "Мой восьмой визит в Киев происходит в то время, когда начинается отопительный сезон, и Россия продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру", - пишет она на онлайн-платформе X. Она делится фотографией своего прибытия на вокзал в Киеве. "Мы будем поддерживать Украину в ее храбрых усилиях. Я здесь, чтобы обсудить поддержку Европы. От подготовки к зиме до обороны, до членства (в ЕС) и прогресса в займах G7".

08:20 ЕС рассматривает возможность прекращения безвизового режима для грузин

Брюссель рассматривает возможность прекращения безвизового режима для грузин, посещающих Европейский Союз. Неизвестный спикер ЕС сказал Politico, что это связано с ухудшением демократии при правящей партии "Грузинская мечта". "Все варианты на столе", если Грузия не изменит свой курс в сторону авторитаризма, в том числе "возможная временная приостановка либерализации виз", - сказал спикер. Недавно правящая партия "Грузинская мечта" приняла закон о иностранных агентах, похожий на репрессивное российское законодательство, используемое против критиков режима Кремля.

07:42 Украина отвергает предложение Польши о статусе КрымаМинистерство иностранных дел Украины критикует предложение Польши по регулированию статуса Крыма, заявляя, что компромиссы неприемлемы. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил провести референдум в качестве части потенциального переговорного решения с Россией. "Все усилия должны быть сосредоточены на освобождении полуострова, а не на удовлетворении аппетитов Кремля в ущерб интересам Украины и международному праву", - объясняет Министерство иностранных дел в Киеве.

05:32 Украина впервые принимает участие в учениях НАТО по противодействию дронамУкраина впервые принимает непосредственное участие в учениях НАТО по противодействию дронам, возглавляемых Нидерландами. Учения, направленные на тестирование систем противодействия дронам, в настоящее время проходят, как сообщает пресс-служба НАТО. Более 60 различных систем и технологий противодействия дронам, в том числе датчики, системы дрон-в-дрон, глушители и кибер-интерцепторы, были протестированы в реальных условиях, согласно заявлению НАТО. Участие Киева в этих учениях является частью плана сотрудничества НАТО-Украина в области инноваций, согласованного на саммите в июле.

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04:28 Трансгендерный активист трагически погиб в Грузии В Грузии трагически погибла известная трансгендерная активистка Кесария Абрамидзе, которая была найдена с многочисленными ножевыми ранениями в своей квартире. Абрамидзе, известная как модель, актриса и инфлюенсер в социальных сетях, была убита всего через день после вступления в силу спорного закона об ЛГБТК, который вызвал критику со стороны ЕС и правозащитных организаций за якобы нарушение прав ЛГБТК. Этот закон имеет сходство с ограничительными российскими законами в отношении ЛГБТК.

03:25 Lufthansa раздумывает над сокращением рейсов Франкфурт-Пекин из-за санкций против России Lufthansa рассматривает возможность сокращения своего ежедневного рейса между Франкфуртом и Пекином, решение ожидается в октябре. Представитель компании сослался на неблагоприятную конкуренцию между европейскими авиакомпаниями и низкобюджетными перевозчиками из стран Ближнего Востока и Азии, а также на закрытие российского воздушного пространства как факторы, способствующие этому. С введением санкций из-за конфликта на Украине европейские и американские авиакомпании были вынуждены облетать российское воздушное пространство, что привело к росту затрат на топливо.

02:27 В Сумы российские войска нанесли авиаудары и повредили энергосистему Российские войска нанесли новые авиаудары по Сумам, в результате чего был поврежден дом престарелых и энергетическая инфраструктура города. По меньшей мере один гражданский был убит, и украинские официальные лица осудили атаки как нарушение международного права. Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность последствиями для гражданского населения, поскольку дефицит электроэнергии в Украине в критический зимний период может достичь до одной трети пикового спроса.

01:25 В Германии рекордное количество беженцев, более 1,18 миллиона из Украины В Германии наблюдается беспрецедентный наплыв беженцев со времен 1950-х годов, с общим количеством около 3,48 миллиона человек к середине 2024 года. Это на 60 000 беженцев больше, чем в конце 2023 года, из которых более 1,18 миллиона приехали из Украины. Рост числа беженцев включает тех, кто имеет различные виды разрешения на проживание, от лиц, ищущих убежища, до признанных беженцев и лиц с толерантным статусом.

00:22 Линднер выступает против приостановки бюджетного правила для помощи Украине Министр финансов Кристиан Линднер из партии FDP отверг предложения о приостановке бюджетного правила для оказания широкой помощи Украине. Линднер заявил: "Я не знаю о таком соглашении. Я не поддержал бы такое предосторожное решение". Война в Украине, безусловно, трагична, но она не является государственной чрезвычайной ситуацией в соответствии с Основным законом Германии. Линднер подчеркнул, что помощь Украине останется приоритетом для Германии, с планами по программе в размере 50 миллиардов долларов в сотрудничестве с G7 и дополнительной двусторонней помощью.

23:23 Болгария выступает за запрет на импорт яиц из Украины в ЕС Болгария планирует предложить приостановить импорт яиц из Украины на встрече Совета по сельскому хозяйству и рыболовству ЕС в Брюсселе 23 сентября. Это решение является результатом продолжающихся споров между Украиной и восточными членами ЕС по вопросам сельскохозяйственной торговли, которые привели к ограничениям на импорт, блокировкам на границе и протестам в Польше и Болгарии.

22:13 Мерц сомневается в возможности мирного процесса с Россией Лидер ХДС Фридрих Мерц выразил сомнения в возможности мирного процесса с Россией, заявив: "Я не вижу пути к началу мирного процесса в настоящее время". Мерц считает, что Россия прекратит свои действия только тогда, когда военные успехи станут невозможными или Киев перестанет существовать. В долгосрочной перспективе Германия должна будет поддерживать военную оборону Украины.

Несмотря на продолжающиеся санкции и tensions между ЕС и Россией, некоторые страны выступают за более тесные экономические связи. Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложил расширить экономические отношения с Россией в областях, не затронутых санкциями ЕС, вновь заявив о мнении Венгрии о неэффективности санкций ЕС.

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