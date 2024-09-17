В 16:56 российские военные взорвали украинскую угольную шахту

В украинском городе Вугледар российские силы продвигаются и подрывают один из крупнейших в стране угольных разрезов. Видео показывает взрыв и последующее обрушение структуры над шахтным стволом. В шахте, по оценкам, содержится более 150 миллионов тонн угля.

16:19 Писториус видит увеличение оборонного бюджета как вызов Федеральный министр обороны Борис Писториус видит необходимость принятия дополнительных финансовых мер после создания специального фонда в размере 100 миллиардов евро. "Бюджет специального фонда будет полностью израсходован к концу года", - сказал Писториус после военного визита в Саарлуис. "Затем мы решим, откуда взять дополнительные средства". Писториус упомянул 80 миллиардов евро, выделенных в финансовом плане федерального правительства на 2028 год. "Я считаю это базой, поскольку нам нужно сосредоточиться на финансировании закупок и инфраструктуры", - добавил он. "Это остается основным центральным вызовом".

15:51 Украина обстреливает жилые здания в Белгороде Украинские силы продолжают атаковать российские города и направляют свой огонь на Белгород, расположенный возле границы. Несколько автомобилей и жилое здание разрушены, другие повреждены. Восьмерым людям причинены ранения.

15:14 Китайские корабли прибывают в российский Владивосток После объявления о совместных военных учениях два китайских корабля, как сообщается, прибыли во Владивосток, российский город на Дальнем Востоке, согласно российским источникам. Два китайских корабля береговой охраны будут находиться во Владивостоке до пятницы, как объяснил российский министерство иностранных дел, так как они были приглашены российской пограничной службой. Учения направлены на "усиление стратегического сотрудничества между китайскими и российскими военными", как объяснила Китай. В учениях, таких как "Северное объединение 2024", примут участие военно-морские и воздушные силы обеих стран в Японском и Охотском морях у российского побережья. Китай также примет участие в российских стратегических учениях "Океан-2024".

14:39 Баerbock предупреждает: если Украина упадет, то и Молдова По мнению Баerbock, поддержка Украины также жизненно важна для безопасности соседней Республики Молдова. "Все, что мы делаем для помощи Украине, также способствует стабильности в отношении Молдовы", - сказала Баerbock на встрече платформы молдавского партнерства в столице Кишинев. "Ясно, что главная забота местного населения заключается в том, что если Украина рухнет, то и Молдова последует за ней".

13:56 Украина: 97 спасателей погибли со времени полноценного российского вторжения В ходе войны России и Украины с начала полномасштабного вторжения погибли 97 украинских спасателей. Об этом сообщило агентство новостей Ukrinform в интервью со службой спасения. Согласно службе, 395 спасателей получили ранения в ходе операций. Украина сегодня отмечает "День спасателей".

13:44 Газета США: Россия и Украина потеряли миллион солдат В результате российского вторжения в Украину более 100 000 солдат были убиты и ранены с обеих сторон, согласно расследованию американской газеты "Уолл-стрит джорнал". Украинские силы понесли около 80 000 смертей и 400 000 ранений, сообщает газета, ссылаясь на секретную оценку Украины. Хотя Киев и Москва еще не объявили о своих потерях публично, западные разведывательные службы оценивают, что Россия потеряла 600 000 soldiers - 200 000 убитыми и 400 000 ранеными.

13:21 Мунц: Россия набирает контрактников рейдами России расширила свои военные силы до 1,5 миллиона soldiers, согласно указу. Как сообщает корреспондент Кремля Райнер Мунц, это четкое послание за пределами конфликта в Украине и поднимает вопрос о том, где Россия найдет этих soldiers.

12:55 Кремль оправдывает рост военной мощи растущими угрозами на границах Кремль оправдывает планы расширения своей военной мощи до второго места в мире из-за растущих угроз на своих границах. "Это связано с количеством угроз на периферии наших границ", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции. "Это вызвано враждебностью на наших западных границах и нестабильностью на наших восточных границах. Это требует соответствующих мер". Президент Путин приказал увеличить стандартную численность российской армии на 180 000 soldiers до 1,5 миллиона активных soldiers, что делает ее второй по величине армией в мире после Китая.

12:30 RTL/ntv Trendbarometer: две трети опрошенных против развертывания дальнобойных ракет в Киеве Украинское правительство хочет атаковать российскую военную логистику - военные аэропорты, командные центры, инфраструктуру. Согласно последнему опросу RTL/ntv Trendbarometer, 64 процента опрошенных выступают против поставок западного оружия, способного атаковать цели в глубь России. 28 процентов поддерживают эту меру. Большинство в пользу поставки таких ракет есть только среди сторонников "Зеленых" (53 процента) и FDP (58 процентов). Только 34 процента сторонников SPD и 31 процент сторонников Союза поддерживают этот шаг. Среди сторонников BSW это 0 процентов, и только 4 процента сторонников AfD. 61 процент сторонников SPD и CDU/CSU выступают против поставки такого оружия. 91 процент сторонников AfD и 97 процентов сторонников BSW отвергают развертывание дальнобойных ракет. Оппозиция более заметна на востоке (83 процента) по сравнению с западом (61 процент).

11:49 Подозреваемый в покушении на Трампа Рутт выразил желание устранить Путина и Ким в 2022 годуВ 2022 году Райан Уэсли Рутт, известный подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, якобы выразил желание устранить Владимира Путина и Ким Чен Ына, как сообщают источники, в том числе "Уолл-стрит джорнал". Медсестра Чесли Уолш, которая имела несколько встреч с Руттом во время работы в Киеве, Украина, в 2022 году, заявила, что Рутт был одним из самых опасных американцев, которых она когда-либо встречала. Уолш сообщила, что Рутт пытался присоединиться к добровольческим бригадам и сражаться на стороне украинских сил.

11:18 Спортивный документальный фильм "Русские на войне" покажут на Торонтском кинофестивалеТоронтский международный кинофестиваль принял решение показать спорный документальный фильм "Русские на войне" после первоначальных опасений по поводу безопасности из-за содержания фильма. Российско-канадский режиссер Анастасия Трофимова провела несколько месяцев с российскими солдатами на передовой в Украине, чтобы создать этот документальный фильм. Однако это решение подверглось критике со стороны украинского посла в Канаде, который заявляет, что фестиваль служит платформой для российской пропаганды.

10:51 Посол России скептически относится к переговорам о миреВо время недавнего интервью на Deutschlandfunk российский посол в Берлине, Сергей Нечаев, выразил сомнения в возможных мирных переговорах по украинскому конфликту. Нечаев заявил, что для этого нужен жизнеспособный план мира, прежде чем Россия сможет определить, насколько он соответствует своим собственным идеям. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил поддержку ускорению усилий по достижению мира, но заявления Нечаева предполагают, что Россия по-прежнему скептически относится к вступлению в переговоры.

10:31 Программа развития ООН поможет Украине в обеспечении энергетической безопасностиУкраинская энергетическая компания Naftogaz и Программа развития ООН сотрудничают, чтобы гарантировать энергетическую безопасность в Украине. Опасения по поводу нарушений в подаче электроэнергии, тепла и воды из-за российских авиаударов по критически важной инфраструктуре побудили ПРООН разработать стратегию для поддержания доступа населения к источникам энергии. ПРООН планирует предоставить Украине газовые генераторы для минимизации перебоев в подаче.

09:55 Более 280 000 жителей Сум были лишены электроэнергии после атаки дроновГород Сумы, Украина, подвергся атаке российских Shahed дронов, в результате чего 280 000 жителей остались без электроэнергии. Несмотря на то, что украинские власти заявили о сбитии 16 дронов, те, которые проникли через системы обороны, причинили значительный ущерб критически важной инфраструктуре.

09:28 Украинский военнопленный якобы обезглавлен российскими силамиУполномоченный по правам человека в украинском парламенте якобы подтвердил обезглавливание безоружного украинского военнопленного российскими силами. Солдата, руки которого были связаны скотчем, убили мечом с надписью "За Курск". Брутальность и кровожадность российских сил продолжают шокировать наблюдателей и экспертов. Фотография убитого солдата была опубликована в социальных сетях.

09:02 Оптимистичный взгляд чеченского командира Алаудинова на наступление на КурскРегион Курска был invasions украинскими войсками в начале августа, застигнув врасплох российское военное руководство. Однако чеченский командир Апти Алаудинов принял оптимистичный тон на своем Telegram-канале, призывая своих подписчиков наблюдать за конфликтом и наслаждаться попкорном. Алаудинов с тех пор стал основным комментатором наступления на Курск, часто цитируемым в российских СМИ. Некоторые эксперты считают, что его уникальный уровень присутствия в СМИ может быть связан с одобрением высшей власти страны.

08:42 Германия соглашается на 100 миллионов евро зимней помощи для УкраиныМинистр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock объявила, что Германия предоставит дополнительные 100 миллионов евро зимней помощи Украине во время своего визита в Кишинев, столицу Молдовы. Поскольку Россия готовится к возможной "зимней войне", главный редактор Kyiv Post отметил, что грядущая зимняя погода является серьезной проблемой для украинцев.

08:01 Российские силы атакуют украинские энергетические объекты и критически важную инфраструктуруУкраина сообщила о новой крупной атаке дронов со стороны российских сил, в результате которой украинская противовоздушная оборона успешно сбила 34 из 51 дрона. Энергетическая инфраструктура в северо-восточной области Сум была также атакована, причинив значительный ущерб критически важной инфраструктуре, такой как системы водоснабжения и больницы, которые уже были подключены к резервным источникам питания.

07:37 Генеральный штаб Украины сообщает о 1020 погибших или раненых российских солдатах за последние 24 часаПо данным Генерального штаба Украины, 1020 российских солдат были убиты или ранены за последние 24 часа, увеличивая общее число потерь России с начала invasions в феврале 2022 года до 635 880.

07:10 Украинская противовоздушная оборона сбивает 34 российских дрона в крупной атакеУкраинские силы противовоздушной обороны успешно перехватили 34 из 51 российских дронов во время крупной атаки ночью, защитив пять регионов от ущерба. Оставшиеся дроны причинили ущерб критически важной инфраструктуре в северо-восточной области Сум, включая системы водоснабжения и больницы, которые уже были подключены к резервным источникам питания. Команды экстренной помощи в настоящее время работают над ремонтом и восстановлением услуг.

06:35 Столтенберг призывает к диалогу о применении дальнобойного оружияВыходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает продолжающиеся международные дискуссии о возможном одобрении Украины для применения западного дальнобойного оружия против российской территории. Говоря с LBC, он сказал: "Каждый союзник решает сам, но единство важно в решении этих вопросов, как мы делали это раньше". Украина просила своих союзников разрешить это уже несколько недель, целясь в российские командные центры, аэродромы и инфраструктуру. Что касается возможной эскалации, Столтенберг заметил: "Но я все еще считаю, что победа Путина на Украине будет представлять для нас наибольшую угрозу".

06:13 Мета запрещает глобальную дистрибуцию российского пропагандистского СМИ RTМета, компания-владелец Facebook, запретила распространение российской государственной пропаганды через платформы, такие как RT. Этот запрет действует во всем мире на приложениях, таких как Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, согласно заявлению Мета. RT (ранее Russia Today) и связанные с ним организации уже были заблокированы в ЕС с весны 2022 года из-за усилий по пропаганде, связанных с вторжением России на Украину. За дополнительной информацией обратитесь по этой ссылке:

05:33 Лукашенко помиловал 37 заключенных в БелоруссииЛидер Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 37 заключенных. Администрация Президента в Минске объяснила, что освобожденные лица - это заключенные, осужденные за "экстремизм" - обвинение, часто используемое в Белоруссии для обозначения критиков правительства. Среди тех, кому было даровано помилование, есть шесть женщин и несколько человек с проблемами со здоровьем. Имена 37 помилованных лиц не разглашаются. В последнее время Белоруссия часто предоставляла помилование заключенным, осужденным за протесты против правительства. В середине августа Лукашенко сократил сроки 30 политических заключенных, а еще 30 были помилованы в начале сентября. В обоих случаях Лукашенко утверждал, что заключенные раскаялись и просили прощения.

03:11 Отчет ООН: Ухудшение ситуации с правами человека в РоссииПо данным отчета ООН, нарушения прав человека в России растут. Мариана Кацарова, назначенная в 2023 году в Совет ООН по правам человека для мониторинга ситуации в России, заявила: "Теперь есть интегрированная, государственно поддерживаемая система нарушений прав человека". Эта система предназначена для подавления гражданского общества и политической оппозиции, согласно отчету. Критики войны России против Украины и диссиденты подвергаются все более жестокой преследованию. Кацарова оценивает, что не менее 1372 политических заключенных были осуждены. Эти активисты прав человека, журналисты и критики войны были осуждены по ложным обвинениям и приговорены к длительным срокам заключения. В заключении они подвергаются пыткам. Политические заключенные содержатся в одиночных камерах, а другие принудительно направляются в психиатрические клиники. Это включает только известные Кацаровой случаи; реальное число может быть выше, согласно сотруднику.

23:24 Швеция возглавит планируемое присутствие НАТО в ФинляндииНАТО планирует создать военное присутствие в северной Финляндии, при этом Швеция может возглавить эту инициативу. Это будет включать многонациональные силы НАТО, известные как Forward Land Forces (FLF), подобные тем, что есть в других странах НАТО, граничащих с Россией. Об этом объявили на пресс-конференции в Стокгольме министр обороны Швеции Паль Йонсон и его финский коллега Антти Хакканен. Йонсон выразил гордость тем, что Финляндия доверила Швеции стать "рамочной нацией" для этого присутствия, так как это усиливает общую безопасность НАТО.

Комиссия выразила озабоченность влиянием российского продвижения на угольную шахту Вухледара, в которой хранится более 150 миллионов тонн угля.

Министерство обороны Украины запросило у Комиссии помощь в получении дальнобойного оружия для противодействия российскому продвижению и защиты критической инфраструктуры.

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