В 16:25 российская ракета унесла жизнь одного человека в Харьковской области.

15:57 Шмыгаль предсказывает масштабный дефицит бюджета Украины к 2025 годуПремьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Украине требуется дополнительных $15 миллиардов для покрытия запланированного дефицита бюджета на 2025 год. Согласно Reuters, Шмыгаль сообщает о предполагаемом дефиците в $35 миллиардов на следующий год, с планом покрыть $20 миллиардов. Правительство Украины ожидает дефицит около $38 миллиардов в 2024 году. Шмыгаль заявляет, что правительство планирует увеличить налогообложение и занять на внутреннем рынке долга, чтобы получить дополнительные средства для конфликта против России. Парламент рассмотрит эти предложения в сентябре.

15:32 Украина ищет меры самозащиты в свете продолжающихся российских атакУкраина сообщает о крупнейшей бомбардировке и ракетном обстреле со стороны российской военной силы с начала войны. Тяжелые атаки продолжаются всю ночь. В результате Украина сейчас изучает альтернативные стратегии обороны помимо военной помощи от Запада.

15:11 Зеленский празднует успешный испытание украинской баллистической ракетыПрезидент Владимир Зеленский сообщает, что Украина успешно запустила свою первую локально произведенную баллистическую ракету. "Украинская баллистическая ракета успешно испытана", - заявляет он, хваля "нашу оборонную промышленность". Однако Зеленский воздерживается от раскрытия подробностей о ракете.

14:45 Рябков обвиняет США в роли в украинском вторжении в регион КурскЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает участие США в вторжении украинских войск в российский регион Курск установленным фактом. Он предполагает, что ответ правительства России может быть более жестким, чем прежде, ссылаясь на информацию от российских государственных новостных агентств РИА и ТАСС. Рябков не предоставляет доказательств или подробностей, подтверждающих его обвинения. Белый дом опровергает наличие предварительной информации об внезапном вторжении украинских войск в Курск 6 августа.

14:19 Зеленский хвастается перехватами российских ракет F-16Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что новые истребители F-16 уже успешно перехватили российские ракеты. "Во время этой обширной ракетной атаки мы сбили некоторые ракеты с помощью F-16", - говорит он. Самолеты были развернуты для противодействия разрушительному авиационному удару в понедельник. Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия пообещали предоставить более 60 этих американских истребителей Украине.

13:59 Предупреждение о потенциальной угрозе в воздухе возле российской АЭС в КурскеВо второй половине дня в городе Курске, российский регион Курск, звучат сирены воздушной тревоги, предупреждающие о возможной ракетной угрозе, согласно сообщению Reuters. АЭС в Курске, в настоящее время находящаяся под наблюдением главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, расположена в Курске.

13:44 Армия России, якобы, захватила еще одно место возле ПокровскаРоссийская армия, якобы, захватила еще одну деревню возле стратегически важного города Покровск на востоке Украины. Деревня Орловка в Donetsk регионе была "освобождена", согласно заявлению Министерства обороны России в Telegram. Орловка - российское название украинской деревни Орливка. Несмотря на продолжающиеся военные конфликты против украинской армии в Курске, Москва продолжает свою наступательную операцию в Donetsk. Министерство обороны часто объявляет о захвате новых мест, с фокусом на область вокруг интегрального логистического хаба Покровска.

13:21 Лавров затрагивает угрозы ядерного характера в ответ на призывы УкраиныМинистр иностранных дел России Сергей Лавров осуждает призывы Украины к своим союзникам использовать поставленное Западом вооружение, независимо от риска вторжения в Россию, как "шантаж". Он предупреждает об опасности использования ядерного оружия странами Запада с ядерным потенциалом. Россия остается в процессе пересмотра своей ядерной доктрины, заявляет Лавров, не раскрывая подробностей. Доктрина разрешает использование ядерного оружия, если под угрозой находится суверенитет или территориальная целостность России.

13:04 Сирский сообщает о продвижении в Курске, но сложной ситуации в ПокровскеПо словам Главнокомандующего Вооруженными силами Олеся Сирского, украинские войска продвигаются дальше в российский регион Курск, но российские солдаты приближаются к городу Покровск в украинском регионе Donetsk. В целом, ситуация в Покровске сложная.

12:42 Мунц предсказывает увеличение атак России на УкраинуПосле недель дроновых атак Россия теперь усиливает ракетные удары по Украине, как объясняет корреспондент ntv Рейнер Мунц. Время не случайно, так как осень и отопительный сезон приближаются.

12:33 Украинские силы захватили 594 российских военнопленных в КурскеПо словам Главнокомандующего Вооруженными силами Олеся Сирского, Украина взяла в плен в общей сложности 594 российских солдат в регионе Курск. Это первый раз, когда он сообщает такую цифру. Ранее в этой неделе сообщалось, что "Вашингтон пост" идентифицировала не менее 247 российских военнопленных через анализ фотографий и видео.

12:09 Отключения электроэнергии и ограничения продлятся несколько днейПосле самого крупного российского нападения на Украину с начала войны отключения электроэнергии и жесткие ограничения, как ожидается, продлятся несколько дней. Иван Плачков, президент Украинской энергетической ассоциации, сообщил телеканалу Kyiv24, что они могут продолжаться еще одну-две недели. Плачков уточнил, что масштабное российское нападение в понедельник было "одним из самых масштабных нападений на энергетическую инфраструктуру", с целью полностью отключить энергосистему.

11:46 Рот: Наступление России вызовет приток беженцев в ЕСМихаэль Рот, эксперт по внешней политике от СДПГ, предсказывает, что интенсивные атаки России на инфраструктуру Украины приведут к волне беженцев в Европу. Он заявил это Politico, заявив, что серия атак является началом новой разрушительной кампании, направленной против энергетической инфраструктуры Украины. Целью этого, по словам Ротта, является парализация производства оружия в Украине и создание невыносимых условий внутри страны, что приведет к новым волнам беженцев в ЕС. Он также отмечает, что нанесенный ущерб так велик, что быстрый ремонт почти невозможен. Рот призывает к помощи в предстоящую суровую зиму, например, к экстренным генераторам, и к одобрению США использования дальнобойного оружия против аэродромов, с которых взлетают российские бомбардировщики.

11:21 Пограничная охрана Украины: Нет значительных военных действий в БелоруссииПредставитель пограничной охраны Украины Андрей Демченко заявляет через украинское телевидение, что они не наблюдают никаких значительных военных действий в Белоруссии. Однако угроза сохраняется со стороны украинско-белорусской границы, так как недавно правительство Белоруссии было обвилено в сосредоточении значительных сил и техники на границе.

10:56 Губернатор Белгородской области подтверждает попытки прорыва УкраиныГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтверждает сообщения из российских Telegram-каналов о попытках прорыва Украины. Он заявляет, что Украина атаковала регион более чем 20 дронами за последние 24 часа. По словам Гладкова, Министерство обороны России объявило, что ситуация на границе сложная, но управляемая. Он призывает сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

10:50 Отчет: Украина создает новые тяжелые военные подразделенияСогласно отчету MilitaryLand, Украина планирует создать новые механизированные бригады для оборонительной войны против российской агрессии. Эти подразделения могут заработать к 2025 году. Персонал будет набираться в основном из украинских эмигрантов, а также с частичным обучением в соответствующих странах. Механизированная бригада обычно состоит из около 2000 солдат, оснащенных большим количеством тяжелого военного оборудования, такого как танки.

10:44 Глава МАГАТЭ Гросси инспектирует российскую АЭС в КурскеРафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, провел инспекцию Курской атомной электростанции после серьезных опасений. Согласно сообщениям, тысячи украинских солдат якобы штурмовали регион 6 августа, и Россия заявляет, что Украина продолжает атаковать объект. Украинское правительство еще не прокомментировало этот вопрос.

10:23 ФСБ предъявило обвинения Deutsche Welle репортеру в незаконном пересечении границыРоссийское ФСБ, как сообщается, предъявило обвинения двум иностранным журналистам в незаконном пересечении российской границы для освещения украинского вторжения в Курск. Обвинения были предъявлены репортеру Deutsche Welle и корреспонденту 1+1, согласно сообщениям Reuters и Interfax. ФСБ, по-видимому, возбудило уголовные дела против как минимум 7 иностранных журналистов, которые сообщали из Курской области.

10:02 Украинские силы пытаются прорваться через российскую границу в Белгородской областиУкраинские силы, похоже, пытаются проникнуть через российскую границу в южной части Белгородской области. Столкновения происходят в настоящее время, как сообщает The Guardian со ссылкой на российские Telegram-каналы. Телеграм-канал Mash сообщает, что около 500 украинских солдат атаковали два контрольных пункта в Нехотеевке и Шебекино в Белгородской области. Конфликты продолжаются на обоих участках. Белгородская область граничит с Курской областью, где Украина захватила российскую территорию с начала августа.

09:45 Киев сообщает о тяжелых потерях РоссииПо данным украинского Генштаба, Россия якобы потеряла 1280 soldiers в течение одного дня. Общее число погибших или раненых российских солдат в ходе конфликта превысило 610 100. Киев также сообщает, что в течение последних 24 часов были уничтожены 12 танков, 19 бронированных машин, 52 артиллерийских системы, 120 беспилотников, 103 ракеты и одна реактивная система залпового огня. Эти цифры нельзя независимо проверить, в то время как Россия сохраняет секретность своих собственных потерь.

09:21 "Все, что направлялось к Киеву, было уничтожено"Украинские ВВС якобы уничтожили пять выпущенных Россией ракет и 60 беспилотников. Россия атаковала Украину десятью ракетами и 81 беспилотником, как сообщает украинская ВВС на своем Telegram-канале. Примерно 15 беспилотников и несколько ракет были отражены возле Киева, как заявил глава киевской военной администрации Сергей Попко. Он заявил: "Все, что направлялось к столице Киева, было уничтожено". В 9:00 по местному времени (8:00 CEST) в украинском воздушном пространстве все еще находилось 10 беспилотников. Другие беспилотники потерпели крушение. Три гиперзвуковые ракеты "Кинжал" (Дagger) и два ракеты "Искандер" не были нейтрализованы, согласно заявлению командующего ВВС Николая Олещука. Военные цифры, хотя и не полностью подтверждены, дают общее представление о масштабе атаки.

08:57 Ночные атаки привели к жертвам - Россия запускает ракеты "Кинжал"Россия провела массированные воздушные удары по Украине во второй вечер подряд, используя широкий спектр вооружений. По меньшей мере четыре человека якобы погибли, как первоначально сообщалось украинскими властями - двое в результате ракетного удара по отелю в Кривом Роге и двое других в результате ударов беспилотников по Запорожью. Украинские ВВС заявляют, что Россия использовала дальние бомбардировщики, с которых были запущены крылатые ракеты. Также были запущены гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

08:33 Китай поддерживает собственное предложение о миреКитай выразил поддержку собственному плану мирного урегулирования конфликта в Украине.

Китай выступает за более широкую поддержку своего мирного предложения. Китайский спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуи заявил после дипломатических переговоров с Индонезией, Бразилией и ЮАР, что эти три страны представляют Южный глобус и являются значительными силами в продвижении глобального мира. Они ведут переговоры tanto с Украиной, как и с Россией и привержены политическому решению конфликта через диалог и переговоры, сказал Ли. Китай и Бразилия выпустили совместное мирное предложение в этом году, которое призывает к проведению мирной конференции с участием всех сторон конфликта и без дальнейшей эскалации на поле боя. Китай и Россия пропустили мирную конференцию в Швейцарии в июне. Россию не пригласили, и Китай решил не участвовать.

08:05 Командир российских войск: Два села в Курской области "освобождены"

Российская военная машина заявляет, что "освободила" два села в российской области Курск. Российское государственное новостное агентство ТАСС цитирует заместителя главы Военного политического управления Вооруженных сил России и командира чеченского спецподразделения Ачмат, генерал-майора Апти Алаудинова, как заявившего: "Я рад доложить, что сегодня батальон Арбат полностью очистил села Нижняя Паровая и Нечаево, и в них входит 1427-й полк. Таким образом, эта территория также была продезинфицирована и взята под контроль." Ситуация на линии фронта не изменилась сегодня, сказал Алаудинов. "Противник сегодня понес тяжелые потери. Они атаковали весь день и пострадали в результате", - сказал он. Эти заявления нельзя независимо проверить. Однако Институт изучения войны (ISW) подтверждает, что опубликованные в понедельник географические изображения показали, что украинские силы действуют сразу западнее Нечаево.

07:37 Джо Байден осуждает последние российские атаки как "негуманные"Президент США Джо Байден осудил последние российские атаки в понедельник как "негуманные". "Я решительно осуждаю войну России против Украины и ее попытки окунуть украинский народ во тьму", - сказал Байден. Россия никогда не победит в Украине. Москва "целится в жизненно важные точки" Украины, нанося удары и пытаясь "прервать поставки", - заявил германский МИД. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми осудил российские атаки как "отвратительные".

07:05 ISW: Маловероятно, что Белоруссия вторгнется в УкраинуИнститут изучения войны (ISW) по-прежнему считает маловероятным вторжение белорусских сил в Украину. Американский think tank основывает свой анализ на исследовании украинской открытой источниковой новостной организации Frontline Insight и Rochan Consulting, которое показывает, что боевые подразделения Белоруссии обычно функционируют только на 30-40% от своей полной силы и полагаются на мобилизацию для пополнения рядов. Такая мобилизация еще не произошла. Скорее всего, текущая цель - отвлечь украинские силы от их усилий в других местах вдоль линии фронта, тем самым поддерживая российские войска. Текущее количество российских сил в Белоруссии также недостаточно для проведения скоординированного вторжения с границы Гомельской области. Вторжение в Украину со стороны Белоруссии или даже военное участие в конфликте ослабит способность лидера Александра Лукашенко защищать свой режим. Нестабильность в собственной стране может значительно обостриться. Следующие президентские выборы запланированы на февраль 2025 года.

06:32 Бывший кандидат в президенты Демократической партии поддерживает Трампа, призывает США "отступить от края войны"

Бывший кандидат в президенты от Демократической партии и нынешний независимый конгрессмен Тулси Габбард, которая с тех пор дистанцировалась от своей партии, поддерживает республиканского кандидата Дональда Трампа на предстоящих выборах. Она обещает сделать все возможное, чтобы помочь ему вернуться на пост президента, - говорит Габбард. Оценивая конфликты на Ближнем Востоке и в Украине, бывшая солдатка Национальной гвардии указывает на то, что Трамп, если он будет переизбран, сначала будет работать над тем, чтобы вернуть США от края войны. Габбард баллотировалась на пост президента от демократов в 2020 году, но у нее не было реальных шансов на победу, и в итоге она поддержала Джо Байдена, который победил на выборах для демократов. В то время делегат из Гавайев выступала за деколонизацию внешней политики США. Габбард пришлось защищаться от обвинений в том, что ее кампания финансировалась Россией и была направлена на ослабление демократов.

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06:17 Джо Байден хвалит посещение Моди в Украине

Президент США Джо Байден похвалил премьер-министра Индии Нарендру Моди за его недавнее посещение Украины. Моди, чья страна заявляет о своей нейтральности в войне между Украиной и Россией, опубликовал в своем аккаунте X, что он обсуждал с Байденом полную поддержку Индии для быстрого восстановления мира и стабильности в Украине. Белый дом сообщает, что Байден похвалил tanto визит Моди в Украину, как и его поездку в Польшу на прошлой неделе. Варшава является одним из ближайших союзников Украины в Восточной Европе. Начальник штаба Белого дома Джон Кирби сообщает репортерам, что США приветствуют любую другую страну, которая разделяет перспективу президента Украины Владимира Зеленского и хочет помочь ему работать над справедливым миром.

05:03 Военные Воздушные Силы: российские бомбардировщики и дроны движутся к УкраинеПо данным украинских источников, Россия запустила бомбардировщики и дроны в направлении Украины. Ту-95мс бомбардировщики взлетели с авиабазы Энгельс в юго-западной России, сообщает украинская военная авиация в Telegram. Также в движение приведены ударные дроны. В различных частях Украины объявлены воздушные тревоги, как сообщают местные власти.

04:04 Два погибших в результате ракетного удара России по Кривому РогуЧисло жертв ракетного удара России по украинскому городу Кривой Рог возросло до двух, сообщают украинские источники. Российская ракета попала в отель, и под завалами могут находиться до пяти человек, продолжаются спасательные работы, сообщают украинские СМИ, ссылаясь на военные администрации района и города. Городская администрация сообщает, что отель был обстрелян баллистической ракетой. Эти сообщения не могут быть независимо подтверждены.

02:04 Еще одна атака дронов на КиевПо данным украинских источников, в Киевской области произошла еще одна атака российских дронов. "Выявлено движение вражеских БПЛА (беспилотных летательных аппаратов)", - сообщает на Telegram военная администрация Киевской области. "Системы ПВО работают в районе".

00:35 Украина: как минимум один погибший в результате ракетного удара России по Кривому РогуКак минимум один человек погиб в результате ракетного удара России по гражданской инфраструктуре в центральном украинском городе Кривой Рог. Под завалами могут находиться еще пятеро человек, сообщают региональные власти. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщает на Telegram, что четверо человек госпитализированы с ранениями. Губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак сообщает на Telegram, что здание "снесено до основания". Эти сообщения не могут быть независимо подтверждены. Со стороны России пока нет реакции.

23:19 Зеленский предупреждает Россию о ответных мерах из-за воздушных ударовПосле массированных российских авиаударов по Украине президент Владимир Зеленский угрожает ответными мерами. Военная реакция будет подготовлена с помощью истребителей F-16, поставленных Западом, заявляет Зеленский в своем вечернем видеообращении. Он не предоставляет подробностей о планируемых ответных мерах. Однако он снова упоминает украинское наступление в российском регионе Курск, которое длится уже три недели. Украинские войска расширили свой контроль там и захватили больше российских пленных, что усиливает перспективы обмена пленными.

22:03 США: Россия пытается погрузить Украину во тьмуПосле массированных бомбардировок в Украине США заявляют, что Россия пытается "погрузить украинский народ во тьму, когда начинается осень", как заявил Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности. Удары по энергетической инфраструктуре Украины "скандальные". США осуждают "продолжающуюся российскую агрессию против Украины", сказал Кирби.

21:20 Дополнительные эвакуации в Донецкой областиУкраинские власти приказали дополнительные эвакуации в Донецкой области из-за продвижения России. Из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью расширены зоны эвакуации, и детям и их родителям или опекунам придется покинуть свои дома, объявил губернатор Донецкой области Вадим Филяшин. Указано 27 поселений в районах Костянтыновка и Селидово. Ранее эвакуации были приказаны в районе Покровск из-за продвижения российских войск.

Вы можете ознакомиться со всеми предыдущими событиями здесь.

Украинское правительство, чтобы финансировать свои военные операции и закрыть бюджетные дефициты, планирует увеличить налогообложение и занять на внутреннем рынке долга.

После упорных российских атак Украина исследует альтернативные стратегии обороны помимо военной помощи Запада, признавая необходимость мер самозащиты.

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