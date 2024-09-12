В 16:11 три сотрудники Красного Креста пострадали от смертельных атак на Украине.

15:45 Закрытие суда в процессе против адвокатов, связанных с Алексеем Навальным

Судья в российском городе Петушки закрыл судебное заседание по уголовному делу против трех адвокатов, связанных с покойным критиком Кремля Алексеем Навальным. Судья сослался на предупреждения о возможных провокациях со стороны supporters Навального как на причину закрытия. Трое адвокатов подозреваются в принадлежности к экстремистской организации, что часто используется для обозначения фонда борьбы с коррупцией Навального.

15:18 Провокации supporters Навального отвергнуты, российская буровая платформа в безопасности

Согласно сообщениям, Украина и Россия вовлечены в морское и воздушное столкновение в Черном море. По данным военной разведки Украины, российский истребитель Су-30 был сбит с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса во время морской операции в ночь на вторник. Подробностей мало из Киева. Однако Министерство обороны России заявляет, что попытка Украины атаковать российскую буровую платформу в Черном море на быстрых катерах была предотвращена. Атака якобы resulted в потоплении восьми из 14 катеров, а остальные отступили без упоминания о жертвах со стороны России. Блог российского военного, близкий к Министерству обороны, сообщает то же самое, добавляя, что Су-30 был сбит во время украинской атаки.

14:54 Украинские солдаты сталкиваются с ограниченным боеприпасами

Украинские солдаты стратегически используют свои ограниченные вооружения в боевых ситуациях. Репортер ntv Кавита Шарма лично испытала это на передовой. Солдаты используют tanto старые советские weapons с ограниченными боеприпасами, как и более новые западные weapons, предоставленные их союзниками.

14:23 Контрнаступление в Курске, освобождено 10 поселений российскими войсками

Президент Украины Владимир Зеленский якобы признал российское контрнаступление в приграничной зоне Курска. Согласно заявлениям Зеленского на пресс-конференции, этот шаг соответствует стратегии Украины. С другой стороны, Министерство обороны России якобы освободило 10 поселений в Курской области за два дня и не предоставило дальнейших подробностей.

13:55 Необычная критика Ирана России, выдворенные санкции и напряженность

Топовый иранский политик Али Мотахhari выступил против связей своей страны с Россией из-за международных санкций и дипломатической напряженности. Критические комментарии Мотахhari относятся к недавним санкциям, введенным Германией, Францией и Великобританией против России за получение баллистических ракет. Министерство иностранных дел Ирана решительно отрицает передачу ракет.

13:38 Проблемы с водой и газом в Покровске, Донецкая область

Атаки российской военной силы вынудили город Покровск в украинской Донецкой области полагаться на аварийные скважины для водоснабжения. Недавно поврежденный водоочистной завод во время конфликта оставил тысячи людей без регулярной питьевой воды. Кроме того, разрушение газового распределительного центра в понедельник лишило 18 000 жителей Покровска доступа к газу для приготовления пищи и отопления.

13:07 Россия может преувеличивать силу своего флота

Независимый российский новостной портал сообщает, что Россия может иметь примерно в два раза меньше военных кораблей, чем заявляет Министерство обороны России. Россия якобы развернула более 400 военных кораблей для упражнений "Океан-2024", в то время как данные онлайн-источников сообщают более реалистичные числа, согласно экспертам. Примерно 50 военно-морских единиц не участвуют в упражнениях. Ранее военная мощь России была поставлена под сомнение из-за таких преувеличений.

12:28 Усиление шпионажа против Бундесвера и помощи Украине со стороны российской разведки

Согласно годовому отчету немецкой военной контрразведки, российские разведывательные службы расширили свою слежку за военной помощью Германии для Украины и Бундесвером. Интересы России в военной стратегии эволюционировали от в основном стратегического фокуса к более тактическому, сосредоточенному на сборке информации о маршрутах помощи Украине, развертывании оружия и тактиках. Кроме того, возможности Бундесвера сами по себе находятся под прицелом российских шпионских агентств.

11:52 Мунц: Новая угроза Берлину не совсем невероятна

Союзники Великобритании и США могут разрешить Украине использовать weapons против российской территории, как сообщает корреспондент ntv Райнер Мунц. Предыдущие угрозы Кремля предотвратили это решение. Поэтому неудивительно, что теперь эксперт по ядерному оружию выступает за атаки на Берлин.

11:15 Отчет: Решение о дальнобойных ракетах для России в Украине может занять еще две недели

Решение о использовании западных дальнобойных ракет в Украине Россией, возможно, займет дополнительное время, как сообщает американское новостное агентство Bloomberg. Вероятно, решение не будет принято до собрания Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября, на котором соберутся около 150 глав государств и правительств, согласно отчету. Министр иностранных дел Великобритании Лэмми упомянул, что собрание ООН будет следующей возможностью обсудить использование дальнобойных ракет. Президент Украины Зеленский планирует повторить свою просьбу на собрании. В среду Лэмми и госсекретарь США Блинкен посетили Киев, чтобы обсудить план Зеленского по атакам на российскую территорию. Блинкен планирует поговорить об этом с президентом США Байденом в пятницу, а премьер-министр Великобритании Стармер также встретится с Байденом в тот же день.

10:31 Блинкен останавливается в Польше на обратном пути из Киева На обратном пути из Киева госсекретарь США Блинкен останавливается в Польше, ключевом союзнике Украины. Планируются встречи с премьер-министром Туском и президентом Дуда. Блинкен планирует обсудить дальнейшее сотрудничество с Польшей, которая служит главным логистическим центром для западной военной помощи Украине. Польша также значительно увеличила военные расходы с момента российского вторжения в Украину и заказала 96 боевых вертолетов Apache у американского оборонного гиганта Boeing на $10 миллиардов.

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09:59 Российские войска сообщают о 5 ракетных ударах и 64 иранских БПЛА, атакующих ночьюУкраинские ВВС сообщают, что российская армия атаковала Украину ночью с помощью 5 ракет и 64 боевых БПЛА иранского происхождения. 44 БПЛА были перехвачены. Подробности военных сообщений не могут быть полностью подтверждены. ПВО также неоднократно активировалась вокруг Киева для перехвата приближающихся БПЛА.

09:11 Российский эксперт призывает к более ясному ядерному потенциалу угрозыВлиятельный российский эксперт по внешней политике Сергей Караганов предлагает России четко сигнализировать о готовности использовать ядерное оружие. Основная цель ядерной доктрины России должна заключаться в том, чтобы убедить всех нынешних и будущих врагов в готовности России использовать ядерное оружие, сказал Караганов газете "Коммерсант". Москва могла бы провести ограниченный ядерный удар по стране НАТО без начала полномасштабной ядерной войны. США были бы нечестными, если бы утверждали, что гарантируют ядерную защиту своим союзникам. Ранее Караганов призывал Россию рассмотреть возможность ядерного превентивного удара, чтобы запугать своих врагов. Некоторые западные эксперты считают, что Караганов выполняет полезную функцию для Кремля, выражая взгляды, которые тревожат Запад и делают Путина более сдержанным в сравнении.

08:46 Украина надеется на разрешение США на использование западных ракет большой дальностиВ Украине растет надежда, что им скоро будет разрешено наносить удары на большие расстояния по территории России с помощью западного оружия. Госсекретарь США подчеркнул во время своего визита в Киев, что хочет убедиться, что Украина имеет "все, что ей нужно". В Великобритании появляются признаки "зеленого света".

08:04 Украинская разведка сообщает о сбитом российском истребителеПосле сообщений о том, что российский Су-30SM пропал с радаров, военная разведка Украины сообщает, что украинские солдаты сбили такой самолет во время операции в Черном море. Об этом сообщает "Киевский независимый". Истребитель, якобы стоивший $50 миллионов и базировавшийся в Крыму, был уничтожен переносной системой ПВО.

07:26 Российская атака БПЛА на Конотоп: более десятка раненыхЧисло раненых в результате массированной атаки российских БПЛА на энергетическую инфраструктуру города Конотоп в Сумской области возросло до 14. Государственное украинское информационное агентство Ukrinform сообщает, цитируя региональную военную администрацию. Среди прочего, был поражен жилой дом в центре города.

здесь.Узнайте больше об этом здесь.

06:42 Украинцы в Германии сохраняют защищенный статус при посещении домаБундестаг впервые сегодня рассматривает планируемый пакет безопасности правительства, который, среди прочего, предусматривает запрет на ножи и отзыв статуса беженца для тех, кто посещает свою страну. Однако есть исключения, например, для беженцев из Украины.

06:04 Российское телевидение обвиняет Трампа в невыгодном положении в теледебатахНесколько комментаторов на российском государственном телевидении обвиняют "саботаж" против Трампа в его теледебатах с Камалой Харрис, как сообщает Киевский независимый. Трампа "недооценили", говорят они. Фактическая проверка заявлений Трампа критически комментируется. Многие наблюдатели считают, что Трамп проиграл дебаты. Республиканец заявил, что если он выиграет выборы, он сразу же прекратит войну в Украине.

04:50 Российская атака на Конотоп: серьезные повреждения энергетической инфраструктурыВ результате российской атаки на город Конотоп в Сумской области несколько гражданских лиц были ранены. По словам мэра Артема Семенихина, водоснабжение в городе было временно прервано. Также есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры, и непонятно, когда частные дома снова получат электроэнергию. После атаки в центре города возникло несколько пожаров, были повреждены школы и жилые дома. Двоих человек отправили в больницу, один из них находится в критическом состоянии.

03:29 Латвия отправляет дополнительную военную помощь УкраинеПремьер-министр Латвии Эвика Силиня объявляет пакет военной поддержки для Украины во время своего визита в Киев. Он будет включать бронетранспортеры. Об этом объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с Силиней на X. По словам Шмыгаля, обе страны также обсуждают расширение сотрудничества в оборонной промышленности.

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01:32 Великобритания предостерегает иранского бизнесмена от возможных поставок ракет РоссииВ соответствии с их заявлением, Великобритания вызвала иранского бизнесмена из-за обвинений в экспорте ракет России. Правительство Великобритании заявило, что поставка баллистических ракет России будет расценена как опасное обострение, которое заслуживает жесткого ответа. Вчера Германия, Франция и Великобритания ввели дополнительные санкции против Ирана в связи с этими обвинениями, конкретно целясь на авиационные соглашения. Ранее Европейский союз упоминал "достоверную информацию" о ракетных продажах Ирана России.

00:14 Украинские войска встречают зеленых новобранцев России в ВовчанскеПо данным украинских военных, Россия использует неподготовленных солдат на фронте Харькова. Виталий Саратсев, спикер вооруженных сил, действующих в Харькове, заявляет, что солдаты, участвующие в операциях по атаке Вовчанска, неопытны. Считается, что новые пополнения являются российским мобилизационным резервом. Источник этих новых солдат еще не установлен – либо они бывшие заключенные, либо призывники из стран, таких как Центральная Азия, Африка или Ближний Восток.

22:39 Мэр Ивано-Франковска призывает русскоговорящих наблюдателейПосле увеличения использования русского языка мэр Ивано-Франковска на западе Украины объявил о развертывании языковых патрулей. По словам мэра Руслана Марцинкива, это общественная инициатива, и любой может присоединиться в качестве языкового монитора. Многие внутренне перемещенные лица из восточной Украины, которые в основном говорят по-русски, поселились в городе. Марцинкив ожидает не менее 100 языковых мониторов, с примерно 50 уже подписавшимися. Он также упомянул номер горячей линии, по которому граждане могут сообщить о русскоговорящих в общественных местах.

21:42 Эрдоган выступает за возвращение Крыма под контроль УкраиныПосле захвата Крыма Россией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган требует его возвращения Украине. "Наша неизменная поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины включает возвращение Крыма Украине в соответствии с международным правом", - говорит Эрдоган в видеообращении на саммит Крымской платформы. Крымская платформа была создана в 2021 году, чтобы привлечь международное внимание к ситуации в Крыму.

21:05 Зеленский ищет поддержку США для военной стратегии УкраиныПо словам Зеленского, поддержка США жизненно важна для Украины, чтобы отразить российское вторжение. Он заявил, что "план победы Украины (...) в основном зависит от помощи США, а также от помощи других партнеров". Этот план будет представлен на второй Украинской конференции мира с целью существенно укрепить Украину и заставить Россию прекратить военные действия. Согласно Bloomberg, США требуют от Зеленского точного плана перед снятием ограничений на использование западного оружия. Госсекретарь США Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Ламми, как сообщается, хотят получить от Зеленского долгосрочный план на ближайший год, чтобы лучше понять цели Украины.

20:37 Блинкен подтверждает готовность Байдена одобрить использование оружия против РоссииСША работают над удовлетворением военных потребностей Украины, в том числе использованием дальнобойного западного оружия для ударов по российским целям, как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят эти требования в пятницу, как сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с его британским коллегой Дэвидом Ламми и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве. "Мы усердно работаем над тем, чтобы Украина имела необходимые средства для эффективной самообороны", - продолжает Блинкен, подчеркивая, "Наша цель - победа Украины".

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Министерство обороны России отрицает какое-либо участие в украинской атаке на российскую буровую платформу, обвиняя Украину в потоплении нескольких быстрых лодок и отсутствии сообщений о жертвах среди российских военнослужащих. (Из сообщения 14:23)

Министерство обороны России обвиняет украинских солдат в использовании tanto старых советских вооружений с ограниченным боезапасом, quanto новых западных вооружений, предоставленных их союзниками в боевых ситуациях. (Из сообщения 14:54)

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