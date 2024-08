В 15:57 Шмайхал прогнозирует дефицит в миллиарды для Украины.

15:32 Украина размышляет о стратегиях самозащиты помимо западной помощи В сельской местности Украины продолжаются крупнейшие бомбардировки и ракетные удары со стороны российских сил с начала конфликта. Несмотря на позднее время, эти непрерывные атаки продолжаются. В результате Украина изучает альтернативные методы защиты от российской агрессии, помимо помощи, полученной от Запада.

15:11 Зеленский: Украина успешно запустила свой первый баллистический ракет По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина успешно провела первый испытательный запуск своей баллистической ракеты. "Наша оборонная промышленность успешно запустила первую украинскую баллистическую ракету", - объявил Зеленский. Он поздравил "нашу оборонную промышленность", но сохранил секретность в отношении спецификаций ракеты.

14:45 Москва обвиняет США в роли в украинском вторжении в Курскую область Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает роль США в проникновении Украины в Курскую область установленным фактом. Рябков предупреждает, что ответ правительства может быть еще более суровым, чем в прошлых случаях, согласно российским государственным новостным агентствам РИА и ТАСС. Он не предоставляет никаких доказательств или подробностей, чтобы обосновать свои утверждения. Белый дом отрицает какое-либо предварительное знание о внезапном проникновении украинских войск в Курск 6 августа.

14:19 Зеленский: F-16 сбили российские ракеты Президент Украины Владимир Зеленский подтверждает, что недавно полученные истребители F-16 уже успешно сбили российские ракеты. "Во время этой массированной ракетной атаки нам удалось сбить несколько ракет с помощью F-16", - сообщает Зеленский. Самолеты, как сообщается, использовались для перехвата катастрофической воздушной атаки, произошедшей в понедельник. Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия пообещали предоставить более 60 таких истребителей Украине.

13:59 Предупреждение об угрозе вблизи российской АЭС в Курске Город Курск в Курской области России находится под режимом чрезвычайной тревоги, так как сирены сигнализируют о возможной угрозе ракетного удара. Корреспондент Reuters сообщает об этом. АЭС в Курске, в настоящее время проверяемая главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, расположена в Курске.

13:44 Российские силы захватили еще один район возле Покровска

Российская армия, как сообщается, захватила контроль над селом в стратегически важном городе Покровск на востоке Украины. Министерство обороны России через Telegram объявило о захвате села Орловка в Донецкой области. Орловка - российский эквивалент украинского села Орливка. К удивлению, столкновения между украинской армией и российскими войсками продолжаются в российской области Курск, в то время как российские силы продолжают наступление в Донецке.

13:21 Лавров наблюдает за угрозой ядерного конфликта

В ответ на призыв Украины своим союзникам использовать оружие, отправленное из Запада, даже если оно будет использовано для нападения на Россию, министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждает, что опасно играть с огнем для ядерных держав. Он упоминает, что Россия пересматривает свою ядерную доктрину, но не предоставляет подробностей. Доктрина разрешает использование ядерного оружия, если под угрозой оказывается суверенитет или территориальная целостность России.

13:04 Сирский: Прогресс в Курске - ситуация в Покровске сложная

Украинские силы под командованием генерала Александра Сирского сообщают о продвижении в российской области Курск. Однако российские солдаты продвигаются к городу Покровск в украинской области Донецк, где ситуация остается напряженной.

12:42 Мунц: эскалация ракетных атак неизбежна

После недель дроновых атак Россия усиливает ракетные удары по Украине. Мунц, корреспондент ntv, объясняет, что с приближением зимы это не случайно.

12:33 Киев: 594 российских солдата захвачены в Курске

По словам главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сирского, Украина захватила в общей сложности 594 российских солдат в Курской области. Это первое раскрытие такой цифры. Ранее в этом году "Вашингтон пост" идентифицировала по крайней мере 247 российских военнопленных на основе анализа фотографий и видеозаписей.

12:09 Отключения электроэнергии и ограничения продлятся несколько дней

После самого масштабного российского нападения со времени начала конфликта ожидаются отключения электроэнергии и ужесточение энергетических ограничений в течение нескольких дней. Президент Иван Плачков Украинской ассоциации энергетики сообщает телеканалу Kyiv24, что они могут продлиться еще одну-две недели. Плачков утверждает, что российское нападение в понедельник было одним из самых разрушительных ударов по энергетической инфраструктуре, целью которого было навязать полную темноту энергетической системе.

11:46 Рот: российское наступление вызовет поток беженцев в ЕС Россия, по словам эксперта по внешней политике СДП Германии Михаэля Ротта, собирается спровоцировать поток беженцев в Европу своими агрессивными атаками на инфраструктуру Украины. Последовательность атак считается "началом новой разрушительной кампании против инфраструктуры энергетики Украины", - сказал Рот Politico. "Цель состоит в том, чтобы ослабить способность Украины производить оружие и сделать жизнь невыносимой для населения, тем самым вызывая новые волны беженцев в ЕС". Рот также отметил, что ущерб настолько велик, что его быстрый ремонт маловероятен. Он призвал оказать помощь для предстоящей "тяжелой зимы" - например, аварийными генераторами - и дать разрешение США на использование дальнобойного оружия против аэродромов, с которых взлетают российские бомбардировщики.

11:21 Пограничная служба Украины: нет значительной военной активности в Белоруссии Украинская пограничная служба сообщает, что нет существенной военной активности в Белоруссии. Спикер Андрей Демченко заявил украинскому ТВ, что не зафиксировано присутствия военной техники или передвижений у границы. Однако он подчеркнул, что Белоруссия по-прежнему представляет угрозу для Украины. Недавно Министерство иностранных дел Украины заявило, что Белоруссия сосредоточила войска и технику у границы. Белоруссия поддерживает тесные связи с Россией.

10:56 Губернатор Белгородской области признает попытки Украины прорваться в регион Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram признал, что "поступают сообщения о попытках врага прорваться через границу". Это подтверждает сообщения из российских Telegram-каналов (см. запись от 10:02). "По данным Министерства обороны России, ситуация на границе сложная, но управляемая", - сказал Гладков. "Просьба сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам информации". Губернатор добавил, что Украина атаковала регион более чем 20 беспилотниками за последние 24 часа. Киев пока не комментировал предполагаемые инциденты.

10:50 Сообщается, что Украина создает новые механизированные бригады Украина, по сообщениям независимого украинского портала "ВоенныйLand", создает новые механизированные бригады для оборонительной борьбы против российской агрессии. Личный состав планируется набрать из украинцев, проживающих за рубежом, и частично обучить там. Механизированная бригада обычно состоит из около 2000 солдат и оснащена тяжелой военной техникой, такой как танки.

10:44 Глава МАГАТЭ Гросси инспектирует российскую АЭС в Курске Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на Курскую атомную электростанцию в российском регионе Курск, сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС. Гросси накануне объявил, что лично возглавит инспекцию объекта из-за критической ситуации. Тысячи украинских солдат вошли в Курскую область в результате неожиданной атаки 6 августа. Россия утверждает, что Украина неоднократно атаковала объект. Киев пока официально не комментировал это.

10:23 ФСБ возбуждает уголовные дела против журналистов Deutsche Welle

Российская служба безопасности ФСБ, как сообщается, возбуждает уголовные дела против двух иностранных журналистов. Их обвиняют в незаконном пересечении российской границы для освещения украинского вторжения в Курской области. Reuters сообщает об этом, ссылаясь на российское информационное агентство Интерфакс. Согласно этому, журналисты - корреспондент Deutsche Welle и корреспондент украинского телеканала 1+1. ФСБ уже возбудила уголовные дела против как минимум семи иностранных журналистов, якобы освещавших события в Курске.

10:02 Украинские войска пытаются проникнуть на территорию Белгородской области

Украинские силы якобы пытаются прорваться через российскую границу в южной Белгородской области. Бой сейчас происходит, сообщает The Guardian со ссылкой на российские Telegram-каналы. Telegram-канал Mash сообщает, что около 500 украинских солдат атаковали два checkpoint в Нехотеевке и Шебекино в Белгородской области, и бои продолжаются на обоих участках. Белгород граничит с российским регионом Курск, где украинские силы захватили российскую территорию с начала августа.

09:45 Киев сообщает о больших потерях среди российских военных

Россия якобы потеряла 1280 солдат за один день, сообщает украинский генеральный штаб. Число погибших или выведенных из строя российских солдат теперь составляет 610 100 с начала войны. Киев также сообщает, что в предыдущие 24 часа были уничтожены 12 танков, 19 бронемашин, 52 артиллерийских системы, 120 дронов, 103 ракеты и одна реактивная система залпового огня. Эти цифры нельзя независимо проверить. Россия молчит о своих потерях.

09:21 "Все цели, направленные на столицу Киев, были уничтожены"

Воздушные силы Украины заявляют, что они уничтожили пять российских ракет и 60 дронов. Россия атаковала страну десятью ракетами и 81 дроном в целом, сообщает Telegram-канал Воздушных сил. Около 15 дронов и несколько ракет были перехвачены возле Киева, сообщает глава местной военной администрации Сергей Попко. "Все цели, направленные на столицу Киев, были уничтожены". Десять дронов все еще находятся в украинском воздушном пространстве по состоянию на 9 часов утра по местному времени (8 часов CEST). Другие дроны были сбиты. Три гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и две ракеты "Искандер" не удалось сбить, сообщает командующий Воздушными силами Николай Олещук на Telegram. Данные военного не полностью проверяются, но дают общее представление о масштабе атаки.

08:57 Ночные атаки привели к многочисленным жертвам - Россия запускает ракеты "Кинжал"

Россия провела повторные массированные авиационные атаки на Украину во второй раз подряд, используя широкий спектр вооружений. Preliminary data from Ukrainian authorities indicate that at least four casualties have been reported - two individuals were killed following a missile strike on a hotel in Kryvyi Rih, while two more were fatally wounded due to drone attacks in Zaporizhzhia. According to the Ukrainian air force, Russia deployed long-range bombers from which cruise missiles were launched, and Kinzhal hypersonic missiles were also discharged.

08:33 Пекинские активисты призывают к широкой поддержке своего мирного предложенияКитай поддерживает более широкую поддержку своего мирного плана для Народной Республики. Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуи подчеркивает, что после дипломатических переговоров с Индонезией, Бразилией и ЮАР эти страны представляют Глобальный Юг и являются влиятельными фигурами в продвижении глобального мира. Они поддерживают связь как с Украиной, так и с Россией и стремятся разрешить конфликт через политический диалог и переговоры, заявляет Ли. Китай и Бразилия опубликовали совместный мирный план в этом году, предусматривающий мирную конференцию с участием противоборствующих сторон и без дальнейшего территориального расширения на поле боя. Китай и Россия пропустили мирную конференцию в Швейцарии в прошлом июне, когда Россия не была приглашена, а Китай решил не участвовать.

08:05 Командир чеченцев: "Два поселения в Курске освобождены"В ходе продолжающихся конфликтов в российском регионе Курск российские военные власти заявляют об "освобождении" еще двух поселений. Об этом сообщает российское государственное новостное агентство ТАСС со ссылкой на заместителя главы военного-политического главного управления российских вооруженных сил и командира чеченского спецподразделения Апти Алаудинова. "Я рад сообщить, что сегодня подразделение Арбат полностью очистило поселения Нижняя Паровая и Нечаев, и в район входит 1427-й полк. В результате этот район также очищен и находится под контролем", - заявил Алаудинов в видео, опубликованном в Telegram-канале. Ситуация на фронте осталась в основном без изменений, отметил генерал. "Противник действительно понес значительные потери сегодня. Он атаковал упорно, и в результате понес значительные потери". Эти заявления остаются неподтвержденными независимо. Институт изучения войны (ISW) подтверждает, что по крайней мере географические снимки, опубликованные в понедельник, показали, что украинские силы действуют сразу западнее Нечаева.

07:37 Байден осуждает последние российские атаки как "бесчеловечные"Президент США Джо Байден осуждает российские атаки в понедельник как "бесчеловечные". "Я решительно осуждаю продолжение российской агрессии против Украины и ее усилия по удержанию украинского народа в темноте", - заявил Байден. Россия никогда не победит в Украине. Москва "целится в основы" Украины атаками и пытается "разрушить поставки", объясняет немецкое министерство иностранных дел. Британский министр иностранных дел Дэвид Ламми осуждает российские атаки как "подлые".

07:05 ISW: Вторжение Беларуси в Украину маловероятно

Институт изучения войны (ISW) продолжает считать маловероятным вторжение в Украину белорусских сил. Американский think tank ссылается на недавний отчет украинской открытой источниковой новостной организации Frontline Insight и Rochan Consulting, который свидетельствует о том, что боевые подразделения Белоруссии обычно действуют только на 30-40% от полной силы и требуют мобилизации для развертывания подразделений. Такая мобилизация не проводилась. Скорее всего, текущая активность направлена на отвлечение украинских сил от их усилий вдоль линии фронта, тем самым усиливая российские войска. Текущее количество российских сил в Белоруссии недостаточно для проведения скоординированного вторжения из приграничного региона Гомель. Вторжение Белоруссии в Украину или даже военное участие в конфликте ослабит власть диктатора Александра Лукашенко по защите своего режима. Внутреннее недовольство может существенно усилиться. Следующие президентские выборы назначены на февраль 2025 года.

06:32 Габбард выражает поддержку Трампу, призывает США "отступить от края войны"Бывший кандидат в президенты от Демократической партии и конгрессвумен Тулси Габбард, теперь перебежчик из своей партии, поддерживает кандидатуру Дональда Трампа на ноябрьских выборах. Габбард обещает сделать все возможное, чтобы помочь Трампу вернуться в Белый дом. Анализируя конфликты на Ближнем Востоке и в Украине, Габбард отмечает, что Трамп в первую очередь сосредоточится на возвращении Соединенных Штатов "от края войны", если будет переизбран. Габбард баллотировалась на пост президента от Демократической партии в 2020 году, но у нее были небольшие шансы на успех, и в итоге она поддержала Джо Байдена, который победил на выборах. В течение своей кампании Габбард выступала за демилитаризацию внешней политики США. Теперь 43-летней политике из Гавайев пришлось отвечать на обвинения в том, что ее кампания поддерживалась Россией и была направлена на ослабление демократов.

06:17 Байден хвалит визит Моди в УкраинуПрезидент США Джо Байден хвалит премьер-министра Индии Нарендру Моди за свой визит в Украину на прошлой неделе. Моди, чья страна придерживается нейтралитета в войне между Украиной и Россией, написал в сети X, что он обсуждал с Байденом полную поддержку Индии для быстрого возвращения мира и стабильности в Украине. Белый дом объясняет, что Байден похвалил Моди за его взаимодействие с Украиной и визит в Польшу на прошлой неделе. Варшава является одним из ближайших союзников Украины в Восточной Европе. Мы открыты для любой другой страны, которая разделяет перспективу президента Украины Владимира Зеленского и помогает ему работать над справедливым миром, сказал Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Национального совета безопасности.

05:45 Очевидцы сообщают о трех последовательных сериях взрывов в КиевеВ последнем воздушном нападении на Киев очевидцы сообщают о минимум трех последовательных сериях взрывов. На данный момент нет сообщений о жертвах или ранениях. Системы ПВО Киева работали всю ночь, пытаясь перехватить ракеты и дроны, нацеленные на столицу, как сообщает региональное военное управление в Telegram. Эти атаки произошли всего через день после самого крупного российского воздушного налета в этом конфликте.

05:03 Военные Воздушные Силы: Россия Деплоит Бомбардировщики и Дроны в Направлении УкраиныПо данным украинских источников, Россия запустила бомбардировщики и дроны в сторону Украины. Ту-95мс бомбардировщики взлетели с авиабазы Энгельс в юго-западной России, как сообщается в Telegram от Украинских ВВС. Кроме того, в направлении Украины движутся ударные дроны. В нескольких регионах Украины активированы тревоги, сообщают местные власти.

04:04 Количество Жертв Достигло Двух После Удара Ракетами России по Кривому РогуКоличество жертв ракетного удара России по украинскому городу Кривой Рог достигло двух, сообщает украинское издание. Ракета России попала в отель, где под завалами могут находиться до пяти человек. Спасательные работы продолжаются, сообщает украинское СМИ со ссылкой на военные администрации района и города. Городская администрация сообщает, что отель был поражен баллистической ракетой. Эти сообщения не могут быть независимо подтверждены.

02:04 Новая Атака Дронов России в Области КиеваВ украинских сообщениях сообщается о новой атаке дронов России в Киевской области. "Обнаружено движение вражеских БПЛА (беспилотных летательных аппаратов)", - сообщается в Telegram от Киевской областной военной администрации. "Системы ПВО активированы в регионе".

00:35 Как Минимум Один Погибший в Ракетном Ударе России по Кривому РогуКак минимум один человек погиб в результате ракетного удара России по гражданскому зданию в центре украинского города Кривой Рог. Еще пять человек могут находиться под завалами, сообщают региональные власти. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилькул сообщает в Telegram, что в больницу доставлены четыре человека с ранениями. Губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак сообщает в Telegram, что гражданское здание "сровнено с землей". Эти сообщения не могут быть независимо подтверждены. Ответа от российской стороны пока нет.

23:19 Зеленский Обещает Ответ на Воздушные Удары РоссииПосле масштабных воздушных ударов России по Украине президент Владимир Зеленский обещает ответ. Он сообщает, что военная реакция готовится с использованием истребителей F-16, предоставленных Западом, в своем вечернем видеообращении. Он не раскрывает подробности planned retaliation. Однако он снова упоминает украинскую наступательную операцию в российской области Курск, которая длится уже три недели. Украинские войска расширили свой контроль там и захватили больше российских пленных, что повышает шансы на обмен пленными.

22:03 США: Россия Намеревается Оставить Украинский Народ в Тьме

В свете массированных бомбардировок в Украине США заявляют, что Россия намеревается "оставить украинский народ в темноте, когда наступит осень", как заявил Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США. Удары по украинской энергетической инфраструктуре являются "скандальными", заявляет Кирби. США осуждают "продолжающуюся войну России против Украины".

21:20 Продолжаются Эвакуации в Области Донецка

Из-за продвижения России украинские власти приказали дополнительные эвакуации в Донецкой области. Область, требующая обязательной эвакуации, расширена из-за ухудшающейся безопасности, требуя, чтобы дети и их родители или опекуны покинули свои дома, сообщает губернатор Донецкой области Вадим Филяшкин. В списке 27 поселений в районах Костянтиновка и Селидово. Ранее эвакуации были приказаны в районе Покровск из-за продвижения российских войск.

Европейский Союз может потенциально предоставить дополнительную военную помощь, чтобы помочь Украине защищаться от российской агрессии, учитывая их текущие стратегии самообороны.

В свете прогресса Украины в разработке собственной баллистической ракетной технологии ведется дискуссия о роли Европейского Союза в дальнейшем укреплении обороноспособности Украины.

