Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВоенные операции

В 15:55 российские войска утверждают, что успешно отразили шесть попыток проникновения украинских войск в Курск.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 6 минут
Русские военные начали массированные авиационные атаки на Харьковскую область неделей ранее
Русские военные начали массированные авиационные атаки на Харьковскую область неделей ранее

В 15:55 российские войска утверждают, что успешно отразили шесть попыток проникновения украинских войск в Курск.

15:28 Разрушения в Запорожье: 13 авиационных ударов вызвали хаос

Украинский город Запорожье подвергся авиационной бомбардировке. По меньшей мере 13 человек ранены, в некоторых жилых районах здания обрушились. Горят здания в нескольких местах. Украинские службы экстренной помощи сообщают о повреждении 10 частных домов.

14:56 Германские силы готовятся к экстремальной ситуации: Возможен традиционный военный конфликт в Европе в течение следующих 5 лет

После окончания "Красная буря Альфа", Германская армия планирует продолжить упражнение в следующем году под названием "Красная буря Браво". Успешная трехдневная военная операция, завершившаяся в субботу в порту Гамбурга, была отмечена командованием земли. "Мы достигли своих целей tanto в командных центрах, как и со 2-й компанией по защите родины", - объяснил подполковник Йёрн Плишке, начальник операций. Цель упражнения заключалась в защите критически важной инфраструктуры, поддержании постоянной осведомленности на всех уровнях и быстром и безопасном общении со всеми участниками. В свете вторжения России в Украину возможность традиционной войны в Европе в течение следующих 5 лет вызывает обеспокоенность, как сообщается. НАТО будет сотрудничать, чтобы противостоять этому, что потребует быстрой переброски союзных войск с запада на восток. "В свете стратегического расположения Германии организация военной транспортировки по железной дороге, дороге или воздуху, снабжение пищей, кроватями или топливом и защита целых автоколонн должны быть отработаны, чтобы иметь убедительный сдерживающий эффект", - объясняет Германская армия.

14:27 Лондон: Значительное сокращение боеприпасов для Москвы из-за ударов беспилотников

По оценкам британцев, украинские удары беспилотников оказали самое сильное воздействие на российские склады боеприпасов с начала войны. Удар по складу боеприпасов недалеко от Торопца в Тверской области центральной России 18 сентября, как сообщает министерство обороны Великобритании в своем регулярном обновлении разведки, уничтожил не менее 30 000 тонн боеприпасов. В течение ночи с 21 на 22 сентября произошли дальнейшие удары беспилотников по складам в Тихорецке в южном российском регионе Краснодар и другим местам в Торопце, сообщает министерство. Общий объем боеприпасов, уничтоженных на трех объектах, представляет собой крупнейшую потерю российских и северокорейских боеприпасов в ходе войны.

13:57 Россия отстаивает расширение ядерной стратегии

Россия, ядерная держава, защищает свои изменения в стратегии развертывания ядерного оружия от критики. Новые основы ядерного сдерживания необходимы потому, что инфраструктура НАТО приближается к границам России, а западные страны пытаются обеспечить победу над Москвой через поставки оружия в Украину, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков российскому телевидению. Решение о применении ядерного оружия будет приниматься военными.

13:19 Волонтеры в Харькове борются против ракет Кремля

Каждый раз, когда ракеты Кремля поражают здание в Харькове, Сергей сразу же появляется на месте. В качестве члена волонтерской спасательной команды он оказывает помощь раненым и пытается спасти людей, застрявших под обломками. Он сознательно выбрал эту роль.

12:42 Запорожье сообщает о 16 жертвах после удара российских планирующих бомб

В Запорожье число раненых после удара российских планирующих бомб возросло до 16, в том числе 17-летнего мальчика, сообщает военная администрация города в Telegram. Российская армия атаковала Запорожье 13 планирующими бомбами ранним утром. Все жертвы сейчас получили помощь и спасены.

11:50 Символ трагедии: Зеленский помнит Бабyn Яр

Президент Украины Владимир Зеленский вспоминает трагедию Бабyn Яр сегодня, через 83 года после того, как более 33 000 евреев были убиты немецкой вермахтом в овраге в Киеве. Бабyn Яр - "эмблема трагедии, показывающая, что худшие зверства совершаются, когда мир выбирает молчать, игнорировать или быть безразличным и не встает против зла", - объяснил Зеленский, имеющий еврейское происхождение, на онлайн-сервисе X. Бабyn Яр служит жестоким напоминанием о том, на что способны правительства, когда их лидеры "прибегают к запугиванию и насилию", - сказал Зеленский, как будто имея в виду лидера Кремля Владимира Путина.

11:16 Количество жертв вчерашней атаки на больницу в Сумы возросло до десяти

Количество жертв российской атаки на больницу в украинском пограничном городе Сумы возросло до десяти. Больницу атаковали дважды в субботу. Вторая атака произошла, когда парамедики извлекали раненых и погибших и эвакуировали пациентов. В течение ночи и утра российские силы атаковали пограничный регион 31 раз.

10:42 Российские СМИ сообщают об взрыве на складе боеприпасов в Волгограде

После сообщений военных блогеров российские СМИ также сообщают об взрывах рядом с российскими военными базами. Взрывы были зафиксированы рядом с базой Балтийск в Краснодарском крае, где Россия запускает камикадзе-дроны против Украины, сообщает агентство новостей Астра. В Кочубеевском районе Ставропольского края взорвался склад боеприпасов, что привело к взрывам и большим пожарам. По данным украинской стороны, в Кочубеевском складе хранились баллистические ракеты и пусковые установки.

С начала вчерашнего дня Генеральный штаб Украины задокументировал около 165 столкновений, треть из которых произошла возле спорного города Покровск в Донбассе. Согласно их отчету, российские силы провели 73 авиаудара по позициям и населенным пунктам, используя 124 управляемые авиационные бомбы и запустив семь ракет. Кроме того, нападавшие совершили более 4700 атак, в том числе 179 атак с использованием реактивных систем залпового огня. Также они развернули более 1700 дронов-камикадзе. Воздушные силы Украины, а также ракетные и артиллерийские подразделения, якобы провели шесть атак на районы с высокой концентрацией вражеских войск, вооружения и военной техники.

В 09:17 высокопоставленный украинский судья, оказывавший помощь жителям села в Харьковской области, трагически погиб в результате удара дрона по гражданскому автомобилю. Как сообщает Ukrinform со ссылкой на региональную прокуратуру, дрон, управляемый в режиме первого лица, поразил внедорожник, в котором ехал судья Леонид Лобойко, что привело к его немедленной смерти. Трое женщин, находившихся в автомобиле, получили серьезные ранения. Украина начала расследование в связи с возможными военными преступлениями и убийством.

Согласно сообщениям на 08:55, в результате новых интенсивных российских авиаударов в южном украинском промышленном городе Запорожье были причинены значительные повреждения гражданским объектам. Как least seven people were injured, according to the regional administration head Ivan Fedorov in a Telegram post. It is suspected that there may still be people trapped under the rubble. At least ten airstrikes took place, with multiple fires reported.

Россия заявляет, что перехватила и уничтожила 125 украинских дронов в течение предыдущей ночи, как сообщает ее министерство обороны в 08:27. Согласно отчету, все дроны были выведены из строя российскими системами ПВО. Однако нет сообщений о жертвах в различных регионах, подвергшихся атакам. Согласно отчету, 67 дронов были сбиты над Волгоградской областью, 17 над Белгородской и Воронежской областями, и 18 над Ростовской областью.

Согласно сообщению Генерального штаба Украины в 07:42, за последние 24 часа было убито и ранено 1170 российских военнослужащих, в результате чего общее число погибших и раненых военнослужащих достигло почти 652 000. Украинские войска заявляют, что уничтожили девять российских танков и 62 артиллерийских системы, а также 38 бронетранспортеров за последний день. Также было сбито 93 дрона, и одна система ПВО была поражена.

В 06:54 лидер СДПГ Ларс Клингебель выразил надежду, что предстоящая встреча с президентом США Джо Байденом по вопросу Украины продемонстрирует сильную солидарность с этой страной, подвергшейся нападению со стороны России. Клингебель подчеркнул важность продолжения поддержки Украины и необходимость обсуждения будущих мирных переговоров, которые могли бы способствовать конструктивному диалогу в интересах украинского народа. Байден планирует посетить Германию 10 октября. 12 октября в Рамштайне на американской базе пройдет встреча 50 стран, militärisch поддерживающих Украину - это будет первый саммит на таком высоком уровне. Предполагается, что в нем примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно заявлению спикера президента Украины, решение о развертывании западного оружия на российской территории все еще не принято. Сергей Никифоров объяснил в украинской новостной программе 24/7, что по этому вопросу еще не принято окончательного решения. Президент Украины Владимир Зеленский якобы провел переговоры с представителями Италии, Франции, Великобритании и США по этому вопросу. Никифоров добавил, что первыми об этом узнают русские, после чего будет объявлено официально.

1 октября Швейцария объявила о поддержке плана мира, возглавляемого Китаем, для разрешения конфликта в Украине. Однако Украина выразила разочарование этой позицией, так как в настоящее время организует второй саммит мира, запланированный на ноябрь. В июне в Швейцарии состоялась предварительная встреча, в которой приняли участие многие страны, не входящие в Россию и Китай.

Литва предлагает военную помощь, в том числе боеприпасы, компьютеры и логистические поставки, Украине в 02:29. По словам литовского правительства, эта помощь должна прибыть в Украину в течение недели. С начала года Литва уже предоставила различное военное оборудование, такое как боеприпасы калибра 155 мм, бронетранспортеры M577 и M113, системы противодроновой защиты, противотанковое оружие, системы дистанционного управления и другое оборудование.

Три человека погибли и шестеро получили ранения в результате российских авиаударов по украинской деревне Слатине в Харьковской области, сообщают местные власти. Атака была направлена на гражданскую инфраструктуру и поразила образовательные и коммерческие учреждения, когда люди ходили по улицам, как сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

01:29 Северная Корея осуждает военную поддержку США Украине как "безрассудный акт"КНДР, якобы вовлеченная в незаконные поставки оружия в Россию, называет $8 миллиардов военной помощи США Украине "безрассудным поступком" и игрой с огнем против могущественной ядерной державы России. Президент США Джо Байден объявил об этой новой помощи во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Помощь направлена на помощь Киеву в целях самообороны и включает в себя более дальнобойное оружие, чтобы усилить способность Украины наносить удары по России с безопасного расстояния.

00:25 Количество жертв в результате атаки на Сумы возросло до десятиВ результате российской атаки на медицинское учреждение в приграничном городе Сумы, Украина, число жертв возросло до десяти. Первая жертва произошла, когда клиника была первоначально взорвана, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Кlympenko. К сожалению, больница подверглась еще одной бомбардировке во время эвакуации пациентов. Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Россию в ведении "войны против больниц".

Подробнее о всех предыдущих событиях можно прочитать здесь.

В свете продолжающегося конфликта в Европе немецкие военные силы готовятся к возможности традиционной войны в Европе в течение следующих 5 лет. В ответ на эту угрозу они проводят обширные учения, такие как "Красная буря Браво", чтобы практиковать защиту критически важной инфраструктуры, поддержание осведомленности и обеспечение безопасной связи между войсками. (Из: 14:56 Подготовка немецких сил к экстремальной ситуации)

Военные операции на Украине продолжают нарушать поставки боеприпасов России. С начала войны украинские удары беспилотников оказали значительное влияние, в частности, один удар уничтожил не менее 30 000 тонн боеприпасов на складе в центральной России. (Из: 14:27 Лондон: серьезное истощение боеприпасов для Москвы)

Русские военные начали массированные авиационные атаки на Харьковскую область неделей ранее

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Хабек несомненно должен стать канцлером, заявляет уходящий лидер партии Ланг, подчеркивая,...
Политика

Экологический лидер Ланг объясняет причины ухода

Экологический лидер Ланг объясняет причины ухода Уход сопредседателей партии "Зеленые" Ланг и Нурипура потряс политическую сцену. Вскоре начали ходить слухи о том, что в этом может быть замешан министр экономики Хабек, который якобы претендует на пост канцлера. Однако Ланг занимает твердую позицию по этому вопросу. В предстоящей программе

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Жители Бруклина сообщили об увеличении присутствия полиции города Балтимор после массовой стрельбы...
Политика

Уменьшение насильственных преступлений в стране; открытие новых стратегий безопасности в трех известных городах

Методы, выходящие за пределы обычного восприятия и судебного преследования, включают общественную помощь, вовлечение заслуживающих доверия общественных фигур и, в определенной степени, финансовую поддержку от federal ('федеральных') структур.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В предыдущие семь дней Воздушные силы России проводили атаки на Харьковскую область.
Политика

16:27 Счет: Навальный сообщил о дискомфорте в желудке - документы указывают на смертельный случай отравления

16:27 Счет: Навальный сообщил о дискомфорте в желудке - документы указывают на смертельный случай отравления По данным российских властей, смерть Навального в феврале наступила в результате естественных причин. Однако сторонники Навального и многие международные политики обвиняют правительство России, в частности президента Владимира Путина, в его смерти. Недавний отчет поддерживает

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Хабек несомненно должен стать канцлером, заявляет уходящий лидер партии Ланг, подчеркивая,...
Политика

Экологический лидер Ланг объясняет причины ухода

Экологический лидер Ланг объясняет причины ухода Уход сопредседателей партии "Зеленые" Ланг и Нурипура потряс политическую сцену. Вскоре начали ходить слухи о том, что в этом может быть замешан министр экономики Хабек, который якобы претендует на пост канцлера. Однако Ланг занимает твердую позицию по этому вопросу. В предстоящей программе

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Жители Бруклина сообщили об увеличении присутствия полиции города Балтимор после массовой стрельбы...
Политика

Уменьшение насильственных преступлений в стране; открытие новых стратегий безопасности в трех известных городах

Методы, выходящие за пределы обычного восприятия и судебного преследования, включают общественную помощь, вовлечение заслуживающих доверия общественных фигур и, в определенной степени, финансовую поддержку от federal ('федеральных') структур.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В предыдущие семь дней Воздушные силы России проводили атаки на Харьковскую область.
Политика

16:27 Счет: Навальный сообщил о дискомфорте в желудке - документы указывают на смертельный случай отравления

16:27 Счет: Навальный сообщил о дискомфорте в желудке - документы указывают на смертельный случай отравления По данным российских властей, смерть Навального в феврале наступила в результате естественных причин. Однако сторонники Навального и многие международные политики обвиняют правительство России, в частности президента Владимира Путина, в его смерти. Недавний отчет поддерживает

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Омар Магнуссон и его группа, базирующаяся в Магдебурге, приложили значительные усилия.
Спорт

СК Магдебург прошел в полуфин-гондбол чемпионат события, клубный чемпионат мира

СК Магдебург прошел в полуфин-гондбол чемпионат события, клубный чемпионат мира В чемпионате мира по гандболу клуб "Магдебург" смог одолеть своих азиатских соперников из клуба "Халедж", победив со счётом 35-28 (15-14). Лучшим бомбардиром матча стал Исак Перссон, забивший девять голов. Эта победа гарантировала "Магдебургу" первое

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно