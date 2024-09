В 15:55 российские войска утверждают, что успешно отразили шесть попыток проникновения украинских войск в Курск.

15:28 Разрушения в Запорожье: 13 авиационных ударов вызвали хаос

Украинский город Запорожье подвергся авиационной бомбардировке. По меньшей мере 13 человек ранены, в некоторых жилых районах здания обрушились. Горят здания в нескольких местах. Украинские службы экстренной помощи сообщают о повреждении 10 частных домов.

14:56 Германские силы готовятся к экстремальной ситуации: Возможен традиционный военный конфликт в Европе в течение следующих 5 лет

После окончания "Красная буря Альфа", Германская армия планирует продолжить упражнение в следующем году под названием "Красная буря Браво". Успешная трехдневная военная операция, завершившаяся в субботу в порту Гамбурга, была отмечена командованием земли. "Мы достигли своих целей tanto в командных центрах, как и со 2-й компанией по защите родины", - объяснил подполковник Йёрн Плишке, начальник операций. Цель упражнения заключалась в защите критически важной инфраструктуры, поддержании постоянной осведомленности на всех уровнях и быстром и безопасном общении со всеми участниками. В свете вторжения России в Украину возможность традиционной войны в Европе в течение следующих 5 лет вызывает обеспокоенность, как сообщается. НАТО будет сотрудничать, чтобы противостоять этому, что потребует быстрой переброски союзных войск с запада на восток. "В свете стратегического расположения Германии организация военной транспортировки по железной дороге, дороге или воздуху, снабжение пищей, кроватями или топливом и защита целых автоколонн должны быть отработаны, чтобы иметь убедительный сдерживающий эффект", - объясняет Германская армия.

14:27 Лондон: Значительное сокращение боеприпасов для Москвы из-за ударов беспилотников

По оценкам британцев, украинские удары беспилотников оказали самое сильное воздействие на российские склады боеприпасов с начала войны. Удар по складу боеприпасов недалеко от Торопца в Тверской области центральной России 18 сентября, как сообщает министерство обороны Великобритании в своем регулярном обновлении разведки, уничтожил не менее 30 000 тонн боеприпасов. В течение ночи с 21 на 22 сентября произошли дальнейшие удары беспилотников по складам в Тихорецке в южном российском регионе Краснодар и другим местам в Торопце, сообщает министерство. Общий объем боеприпасов, уничтоженных на трех объектах, представляет собой крупнейшую потерю российских и северокорейских боеприпасов в ходе войны.

13:57 Россия отстаивает расширение ядерной стратегии

Россия, ядерная держава, защищает свои изменения в стратегии развертывания ядерного оружия от критики. Новые основы ядерного сдерживания необходимы потому, что инфраструктура НАТО приближается к границам России, а западные страны пытаются обеспечить победу над Москвой через поставки оружия в Украину, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков российскому телевидению. Решение о применении ядерного оружия будет приниматься военными.

13:19 Волонтеры в Харькове борются против ракет Кремля

Каждый раз, когда ракеты Кремля поражают здание в Харькове, Сергей сразу же появляется на месте. В качестве члена волонтерской спасательной команды он оказывает помощь раненым и пытается спасти людей, застрявших под обломками. Он сознательно выбрал эту роль.

12:42 Запорожье сообщает о 16 жертвах после удара российских планирующих бомб

В Запорожье число раненых после удара российских планирующих бомб возросло до 16, в том числе 17-летнего мальчика, сообщает военная администрация города в Telegram. Российская армия атаковала Запорожье 13 планирующими бомбами ранним утром. Все жертвы сейчас получили помощь и спасены.

11:50 Символ трагедии: Зеленский помнит Бабyn Яр

Президент Украины Владимир Зеленский вспоминает трагедию Бабyn Яр сегодня, через 83 года после того, как более 33 000 евреев были убиты немецкой вермахтом в овраге в Киеве. Бабyn Яр - "эмблема трагедии, показывающая, что худшие зверства совершаются, когда мир выбирает молчать, игнорировать или быть безразличным и не встает против зла", - объяснил Зеленский, имеющий еврейское происхождение, на онлайн-сервисе X. Бабyn Яр служит жестоким напоминанием о том, на что способны правительства, когда их лидеры "прибегают к запугиванию и насилию", - сказал Зеленский, как будто имея в виду лидера Кремля Владимира Путина.

11:16 Количество жертв вчерашней атаки на больницу в Сумы возросло до десяти

Количество жертв российской атаки на больницу в украинском пограничном городе Сумы возросло до десяти. Больницу атаковали дважды в субботу. Вторая атака произошла, когда парамедики извлекали раненых и погибших и эвакуировали пациентов. В течение ночи и утра российские силы атаковали пограничный регион 31 раз.

10:42 Российские СМИ сообщают об взрыве на складе боеприпасов в Волгограде

После сообщений военных блогеров российские СМИ также сообщают об взрывах рядом с российскими военными базами. Взрывы были зафиксированы рядом с базой Балтийск в Краснодарском крае, где Россия запускает камикадзе-дроны против Украины, сообщает агентство новостей Астра. В Кочубеевском районе Ставропольского края взорвался склад боеприпасов, что привело к взрывам и большим пожарам. По данным украинской стороны, в Кочубеевском складе хранились баллистические ракеты и пусковые установки.

С начала вчерашнего дня Генеральный штаб Украины задокументировал около 165 столкновений, треть из которых произошла возле спорного города Покровск в Донбассе. Согласно их отчету, российские силы провели 73 авиаудара по позициям и населенным пунктам, используя 124 управляемые авиационные бомбы и запустив семь ракет. Кроме того, нападавшие совершили более 4700 атак, в том числе 179 атак с использованием реактивных систем залпового огня. Также они развернули более 1700 дронов-камикадзе. Воздушные силы Украины, а также ракетные и артиллерийские подразделения, якобы провели шесть атак на районы с высокой концентрацией вражеских войск, вооружения и военной техники.

В 09:17 высокопоставленный украинский судья, оказывавший помощь жителям села в Харьковской области, трагически погиб в результате удара дрона по гражданскому автомобилю. Как сообщает Ukrinform со ссылкой на региональную прокуратуру, дрон, управляемый в режиме первого лица, поразил внедорожник, в котором ехал судья Леонид Лобойко, что привело к его немедленной смерти. Трое женщин, находившихся в автомобиле, получили серьезные ранения. Украина начала расследование в связи с возможными военными преступлениями и убийством.

Согласно сообщениям на 08:55, в результате новых интенсивных российских авиаударов в южном украинском промышленном городе Запорожье были причинены значительные повреждения гражданским объектам. Как least seven people were injured, according to the regional administration head Ivan Fedorov in a Telegram post. It is suspected that there may still be people trapped under the rubble. At least ten airstrikes took place, with multiple fires reported.

Россия заявляет, что перехватила и уничтожила 125 украинских дронов в течение предыдущей ночи, как сообщает ее министерство обороны в 08:27. Согласно отчету, все дроны были выведены из строя российскими системами ПВО. Однако нет сообщений о жертвах в различных регионах, подвергшихся атакам. Согласно отчету, 67 дронов были сбиты над Волгоградской областью, 17 над Белгородской и Воронежской областями, и 18 над Ростовской областью.

Согласно сообщению Генерального штаба Украины в 07:42, за последние 24 часа было убито и ранено 1170 российских военнослужащих, в результате чего общее число погибших и раненых военнослужащих достигло почти 652 000. Украинские войска заявляют, что уничтожили девять российских танков и 62 артиллерийских системы, а также 38 бронетранспортеров за последний день. Также было сбито 93 дрона, и одна система ПВО была поражена.

В 06:54 лидер СДПГ Ларс Клингебель выразил надежду, что предстоящая встреча с президентом США Джо Байденом по вопросу Украины продемонстрирует сильную солидарность с этой страной, подвергшейся нападению со стороны России. Клингебель подчеркнул важность продолжения поддержки Украины и необходимость обсуждения будущих мирных переговоров, которые могли бы способствовать конструктивному диалогу в интересах украинского народа. Байден планирует посетить Германию 10 октября. 12 октября в Рамштайне на американской базе пройдет встреча 50 стран, militärisch поддерживающих Украину - это будет первый саммит на таком высоком уровне. Предполагается, что в нем примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно заявлению спикера президента Украины, решение о развертывании западного оружия на российской территории все еще не принято. Сергей Никифоров объяснил в украинской новостной программе 24/7, что по этому вопросу еще не принято окончательного решения. Президент Украины Владимир Зеленский якобы провел переговоры с представителями Италии, Франции, Великобритании и США по этому вопросу. Никифоров добавил, что первыми об этом узнают русские, после чего будет объявлено официально.

1 октября Швейцария объявила о поддержке плана мира, возглавляемого Китаем, для разрешения конфликта в Украине. Однако Украина выразила разочарование этой позицией, так как в настоящее время организует второй саммит мира, запланированный на ноябрь. В июне в Швейцарии состоялась предварительная встреча, в которой приняли участие многие страны, не входящие в Россию и Китай.

Литва предлагает военную помощь, в том числе боеприпасы, компьютеры и логистические поставки, Украине в 02:29. По словам литовского правительства, эта помощь должна прибыть в Украину в течение недели. С начала года Литва уже предоставила различное военное оборудование, такое как боеприпасы калибра 155 мм, бронетранспортеры M577 и M113, системы противодроновой защиты, противотанковое оружие, системы дистанционного управления и другое оборудование.

Три человека погибли и шестеро получили ранения в результате российских авиаударов по украинской деревне Слатине в Харьковской области, сообщают местные власти. Атака была направлена на гражданскую инфраструктуру и поразила образовательные и коммерческие учреждения, когда люди ходили по улицам, как сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

01:29 Северная Корея осуждает военную поддержку США Украине как "безрассудный акт"КНДР, якобы вовлеченная в незаконные поставки оружия в Россию, называет $8 миллиардов военной помощи США Украине "безрассудным поступком" и игрой с огнем против могущественной ядерной державы России. Президент США Джо Байден объявил об этой новой помощи во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Помощь направлена на помощь Киеву в целях самообороны и включает в себя более дальнобойное оружие, чтобы усилить способность Украины наносить удары по России с безопасного расстояния.

00:25 Количество жертв в результате атаки на Сумы возросло до десятиВ результате российской атаки на медицинское учреждение в приграничном городе Сумы, Украина, число жертв возросло до десяти. Первая жертва произошла, когда клиника была первоначально взорвана, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Кlympenko. К сожалению, больница подверглась еще одной бомбардировке во время эвакуации пациентов. Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Россию в ведении "войны против больниц".

