В 15:44 Моди призывает Зеленского вступить в диалог с Москвой

15:22 Фрагменты начинают проявляться в группе Вагнера через год после смерти Пригожина

Через год после смерти лидера российских наёмников Евгения Пригожина его частная армия Вагнер демонстрирует признаки распада, согласно британским оценкам. С тех пор, как его самолёт потерпел крушение, из группы ушли видные фигуры, подтверждает Министерство обороны Великобритании. "По сравнению с пиком в 50 000 сотрудников в 2023 году Вагнер, вероятно, сейчас имеет около 5000 человек в своих текущих развертываниях в Белоруссии и Африке", - заявляет министерство. Бывшие солдаты Вагнера перешли в российскую армию или paramilitary units, управляемые Министерством обороны, согласно анализу военных экспертов. Сегодня исполняется год со дня гибели Пригожина в результате крушения самолёта, последовавшего за его попыткой переворота против российского военного руководства два месяца назад. Все пассажиры самолёта погибли.

14:38 ISW: Украинское наступление вынуждает Россию перемещать войска

Из-за продвижения украинских войск в российский регион Курск Москва, по оценкам экспертов Института изучения войны (ISW) в США, впервые отводит войска из оккупированной соседней страны. Военное руководство России якобы перебросило некоторые подразделения из южного украинского региона Запорожья для усиления обороны Курска, ссылаясь на сообщения в социальных сетях от демобилизованных солдат. Однако Россия, похоже, сосредоточена на поддержании главного направления своего нападения в восточном украинском регионе Донецк. Подробнее читайте здесь.

13:59 Недоверие к немецкой помощи для Украины растёт

Спор о бюджете в немецком правительстве подрывает доверие к надёжности немецкой помощи для Украины, считает эксперт по безопасности Кристофер Мёллинг из Немецкого общества международных отношений. Он ссылается на дискуссию о ограничении немецкой помощи Украине и вместо этого финансировании её через беспроцентные займы из замороженных российских ресурсов. "Германия фактически выстрелила себе в ногу этим предложением, нанеся значительный международный ущерб", - говорит Мёллинг в подкасте "Der Spiegel" "Die Lage". Никто не убеждён, когда и произойдёт ли этот механизм, добавляет он. "Вопрос в том, что деньги ещё не поступили, и процесс передачи их Украине остаётся неясным".

13:31 Моди и Зеленский обнимаются дважды подряд

Несколько недель спустя после своего спорного объятия с российским президентом Владимиром Путиным индийский премьер-министр Нарендра Моди также обнимает украинского президента Владимира Зеленского. Моди посещает мемориал погибших украинских детей с Зеленским, где он оставляет куклу. Индия, самая населённая страна мира, занимает официально нейтральную позицию в конфликте, не вводя западные санкции против Москвы и постоянно призывая к диалогу для разрешения конфликта; однако она не предлагает конкретных решений.

13:03 Главный паромный маршрут в Крым по-прежнему заблокирован

На день после украинской атаки российский порт Кавказ, жизненно важный для снабжения Крыма, по-прежнему закрыт для паромов. Министерство транспорта России предлагает возобновить службу после уборки. Кавказ находится в проливе Керчь, соединяющем Чёрное море и Азовское море. Крым, оккупированный Россией, виден из Кавказа, делая его важной точкой транзита для топлива и боеприпасов.

12:20 Российский эксперт: "Рано или поздно мы узнаем, как Путин захочет отомстить"

Российский президент Владимир Путин, похоже, осторожничает в свете украинских военных успехов в Курске. "Это его типичная реакция", - говорит российский политический scientist Екатерина Шульман. "Он исчезает, пока ситуация не стабилизируется, а затем возобновляет, как будто ничего не произошло". Другие российские эксперты считают, что Кремль в настоящее время взвешивает варианты для контрнаступления. Путин, как правило, медленно принимает такие решения, считают они. "Рано или поздно мы узнаем, как Путин захочет отомстить", - предупреждает Александр Габюев, глава Карнеги по России и Евразии в Берлине.

11:41 Российский нефтяной склад в Пролетарске продолжает гореть

Российский нефтяной склад в Пролетарске, Ростовская область, продолжает гореть, согласно программе мониторинга пожаров NASA и Telegram-каналу Baza, близкому к российским расследовательским органам. Baza сообщает, что склад был снова атакован украинским дроном ночью.

11:12 Украинцы верят в посредничество Моди

Хотя Индия, как член БРИКС, тесно связана с Россией, украинский президент Владимир Зеленский приветствует индийского премьер-министра Нарендру Моди, надеясь на посредничество для прекращения войны. Из-за наступления в Курске украинцы "более чем когда-либо готовы к мирным переговорам", сообщает репортёр ntv Надя Крийвальд.

10:16 Украина комментирует потопленные суда в кавказском порту

Украинский флот прокомментировал уничтожение судна в российском порту Кавказ. Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук заявил на украинском телевидении: "Ещё один очевидный военный цель нейтрализован". Судно, предназначенное для снабжения врага топливом, затонуло, и порт теперь не работает. Местные власти сообщают, что атака произошла в четверг, когда судно загорелось. Кавказский порт на Чёрном море, снабжающий места, такие как Крым, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году, в настоящее время недоступен.

09:44 Российский посол: "Нет буферной зоны на российской территории"Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал наступление на Курск и заявленную Украиной цель создания буферной зоны: "Это нереально. Не будет буферной зоны на российской территории", цитирует его агентство ТАСС. Одновременно он предупреждает, что Москва не будет консультироваться с США для вытеснения украинских сил из Курской области. Он обвиняет США в "persistent testing of Russian patience" и попытках спровоцировать "эмоциональные, импульсивные решения".

09:10 Онлайн-анализ показывает: недовольство Путиным растет в РоссииС двухнедельным продвижением украинских сил на российскую территорию негативные настроения в отношении президента Владимира Путина, похоже, усиливаются по всей России. Согласно анализу, проведенному компанией FilterLabs AI и опубликованному в "New York Times", многие онлайн-авторы считают, что продвижение украинцев является неудачей российского правительства и Путина в частности. "Ответ Путина на вторжение был воспринят как минимум неэффективным, а в худшем случае враждебным", - сказалJonathan Teubner, CEO FilterLabs. Компания отслеживает российские настроения, анализируя социальные сети.

08:36 Моди прибывает в КиевПремьер-министр Индии Нарендра Моди находится в Украине, как сообщают tanto индийские, как и украинские СМИ. Планируется встреча с президентом Владимиром Зеленским. Украина надеется на поддержку Индии из-за ее значительного глобального влияния, но также сомневается в заявленной Индией нейтральности. В июле Моди посетил Москву. Изображения его объятий с президентом России Владимиром Путиным вызвали споры в Украине и многих западных странах.

08:05 Россия предупреждает об атаках на АЭС "Больше риторики"Президент России Владимир Путин заявляет, что Украина пытается атаковать атомную электростанцию в Курске. Реальная угроза ядерной катастрофы из-за конфликта оценивается журналистом ntv Райнером Мунцем.

07:33 Китай и Белоруссия планируют усилить сотрудничество - в том числе в сфере безопасностиКитай и Белоруссия договорились укрепить сотрудничество в сферах торговли, безопасности, энергетики и финансов, согласно совместному заявлению после встречи премьера Китая Ли Цянь и премьера Белоруссии Романа Головченко. Они стремятся укрепить сотрудничество в цепочках поставок промышленности, снизить торговые издержки для обеих сторон и дальнейшее облегчить торговлю. Китай является вторым по величине торговым партнером Белоруссии и крупнейшим в Азии.

07:05 Украинская армия критикует плохо обученных новобранцевУкраинские командиры и солдаты выражают недовольство плохой подготовкой новобранцев, а также очевидным преимуществом России в воздухе и боеприпасах на восточном фронте. "Некоторые мужчины не хотят стрелять. Они видят врага в огневой позиции в окопе и не отвечают огнем. Вот почему наши люди умирают", - говорит командир батальона 47-й бригады. "Если они не используют свое оружие, они бесполезны". В мае правительство приняло спорный закон о мобилизации, и с тех пор сообщается, что ежемесячно призываются десятки тысяч бойцов. Больше всего нужен пехотинец, но есть логистические проблемы с обучением, оснащением и оплатой стольких новых людей.

06:35 Москва: США предоставят Украине неограниченный доступ к оружиюПо словам российского посла в США Анатолия Антонова, Россия считает, что США вскоре снимут все ограничения на использование оружия, поставляемого на Украину. Как сообщает агентство РИА Новости, Антонов заявил, "Текущее правительство ведет себя как тот, кто одной рукой протягивает руку, а другой прячет нож за спиной". Они готовят почву для снятия всех существующих ограничений в будущем без осторожности. Антонов сказал, что открытый диалог с США возможен только если они откажутся от своей "враждебной" политики в отношении России. Он также подчеркнул, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на Генеральной ассамблее ООН в сентябре маловероятна.

06:09 Харрис: Трамп поощрял Путина к нападению на ЕвропуДемократический кандидат в президенты Камала Харрис безоговорочно поддерживает НАТО и обещает продолжать поддерживать Украину, которая в настоящее время подвергается нападению со стороны России. "Я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО", - сказала она на своей речи на национальном съезде демократов в Чикаго. Ее республиканский оппонент Дональд Трамп, однако, угрожал покинуть НАТО и поощрял президента России Владимира Путина к нападению на Европу.

05:38 Президент Федерального сетевого агентства: "Осторожность все еще необходима, несмотря на полные газовые резервуары"Несмотря на достаточное пополнение газовых хранилищ, президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер все еще призывает к осторожности в потреблении газа. "Федеральное правительство все еще на высоком уровне бдительности. Мы должны оставаться осмотрительными", - сказал Мюллер газете "Аугсбургер Allgemeинер". Он также подчеркнул продвижение украинской армии на российскую территорию, что может усугубить ситуацию. "Не сама инфраструктура газа находится под спором, а зона вокруг этой инфраструктуры является зоной войны с обеих сторон", - сказал Мюллер газете. В этом районе находится газопроводная станция "Газпрома" в Суздале, которая находится всего в нескольких километрах от украинской границы на российской территории и служит важным распределительным пунктом для газа, экспортируемого в Европу. Газ из Сибири здесь накачивается в страны ЕС, такие как Словакия, Венгрия и Австрия, через Украину.

04:40 Визит Моди в Киев: "Проблемы никогда не должны решаться на поле боя"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отправляется в первый визит в Украину сегодня. Встреча с Президентом Владимиром Зеленским в столице Киев планируется, как объявило Министерство иностранных дел Индии. Индия придерживается нейтральной позиции по отношению к российскому вторжению, не накладывает западные санкции на Москву и стала одним из крупнейших покупателей дешевой российской нефти на мировом рынке. Моди вновь призвал к разрешению через диалог во время своего визита в Польшу в четверг. "Индия твердо верит в то, что проблемы никогда не должны решаться на поле боя. Потери невинных жизней на полях сражений - это величайший вызов человечеству", - сказал Моди. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Моди сыграть роль посредника в конфликте.

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15:31 США планируют отправить дополнительную военную помощь Украине

По данным правительственных источников, США планируют отправить дополнительную военную помощь Украине стоимостью около 125 миллионов долларов. Последний пакет помощи включает в себя ракеты ПВО, боеприпасы для МЛРС HIMARS, ракеты Javelin и широкий спектр других вооружений, оборудования и транспортных средств, сообщили анонимные источники. Официальное объявление ожидается сегодня, перед Днем независимости Украины. Оружие будет взято со складов Пентагона, что позволит обеспечить быструю доставку.

14:12 Украинская армия сообщает о 53 российских атаках вблизи Покровска

Украинская армия сообщила о 53 российских атаках вблизи города Покровск на востоке страны в течение четверга. Захват Покровска остается основной целью российских сил в Украине, согласно заявлению Генерального штаба. От российского правительства никакого заявления не поступало. На основе доступной информации российские войска в последние дни медленно продвигались к Покровску.

здесь13:16 Лидер СДП Германии Эскен поддерживает военную помощь Украине

За день до выборов в Тюрингии и Саксонии лидер СДП Германии Саксия Эскен вновь высказалась в поддержку военной обороны Украины против России. Канцлер Олаф Шольц работает над справедливым и устойчивым миром, сказала она группе Funke. "Пока Путин не откажется от своих военных целей против Украины, мир не может быть достигнут дипломатически", - заявила она. Эскен критиковала лидера партии "Левые" Сахру Wagenknecht, заявив: "Если, как требует фрау Wagenknecht и другие, мы прекратим поставки оружия Украине сегодня, страна будет захвачена завтра и стерта с карты послезавтра. Это имело бы катастрофические последствия для безопасности Европы, что определенно не привело бы к уменьшению вооружений и не привело бы к миру".

21:56 Украина готовится к исторически суровой и темной зиме

Из-за значительного ущерба, нанесенного российскими атаками инфраструктуре электроэнергии и энергетики, Украина готовится к потенциально суровой и темной зиме. "Мы стоим перед одной из самых суровых зим в нашей истории", - говорит министр энергетики Украины Герман Галущенко на видеоконференции. Зима будет еще более трудной, чем предыдущая, из-за накопленного ущерба от продолжающихся российских атак. Российские силы используют различные виды оружия в комбинированных атаках, чтобы причинить как можно больше разрушений, сказал он. В мягкую зиму потребление электроэнергии составляет около 18 гигаватт, а в суровую - 19 гигаватт. Кроме того, необходимо создать резерв в 1 гигаватт, сказал Галущенко. Российские атаки разрушили примерно 9 гигаватт мощности.

21:08 НАТО повышает уровень безопасности на авиабазе в Гейлькенкирхене

Из-за потенциальных угроз НАТО повысило уровень безопасности на авиабазе в Гейлькенкирхене, Северный Рейн-Вестфалия. Все неподобающие сотрудники были отправлены домой, сообщил представитель базы. Решение основывается на информации разведки о потенциальной угрозе. "Это не повод для беспокойства и является лишь превентивной мерой, чтобы мы могли продолжать наши критически важные операции", - сказал представитель. Полиция подтвердила свое присутствие на месте. Дополнительные детали, в том числе количество развернутых сил, не разглашаются.

20:07 Украинская армия заявляет о ударе по российской базе в Курской области

Украинская армия заявила о еще одном ударе по российским войскам в Курской области в четверг днем. С помощью точных американских бомб они атаковали российскую базу, заявил командующий Воздушными силами Николай Олещук. "Был поражен беспилотный пункт управления, радиоэлектронная warfare единица, оборудование, оружие и до 40 российских военнослужащих", - написал Олещук, сопроводив видео, которое, по его словам, показывает удар.

19:43 После саммита в Швейцарии состоялась встреча после конференции "Гармония"

После конференции "Гармония" в Швейцарии в июне состоялась первая встреча, как сообщают украинские источники. В цифровом мероприятии приняли участие представители более 40 стран и организаций. Планируются дополнительные подобные встречи для рабочих групп.

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Ознакомьтесь с прошлыми событиями здесь.

Комиссия выразила озабоченность распадом частной армии Евгения Пригожина "Вагнер" после его смерти, согласно британским оценкам.

В свете текущей ситуации в Украине было бы полезно, если бы Комиссия изучила способы поощрения диалога и дипломатии между обеими сторонами, как предложил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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