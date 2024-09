В 15:40 слава ударит в Харьков на востоке Украины, когда управляемые бомбы унесли жизни

16:15 Российские управляемые бомбы поразили гражданские районы Харькова

Несколько российских управляемых бомб поразили жилые районы восточного украинского мегаполиса Харькова, что привело к жертвам среди гражданского населения. "Смертельное число возросло до трех", - написал губернатор Олег Синегубов в Telegram. Более дюжины людей получили ранения. Сообщается, что управляемая бомба напрямую поразила высотное здание. Мэр Игорь Терехов ранее написал в Telegram о взрывах бомб в четырех городских районах и двух поврежденных высотных зданиях.

15:15 Германская армия проводит учения по обороне в порту Гамбурга

С четверга по субботу Германская армия проведет масштабные учения по обороне в порту Гамбурга под названием "Красная буря Альфа". Ландескомендатура Гамбург будет управлять частью порта с помощью сил домашней обороны, в том числе устанавливать КПП, как объявила армия. Цель упражнения - защищать жизненно важную оборонную инфраструктуру, поддерживать осведомленность на всех уровнях и быстро и безопасно общаться со всеми участниками упражнения. Гражданское движение не будет частью упражнения и не должно быть нарушено. После нарушения Россией международного права в нападении на Украину вероятна традиционная война в Европе в течение следующих пяти лет, как объявили. НАТО планирует совместно противодействовать этому, что требует немедленного развертывания союзных войск с запада на восток. "Германия, из-за своего стратегического расположения, играет роль хаба. Поэтому организация военной транспортировки по железной дороге, дороге или воздуху, поставки продовольствия, кроватей или топлива, или обеспечение целых колонн автомобилей должно быть отработано, чтобы иметь реальный сдерживающий эффект", - продолжает объявление.

14:30 Зеленский призывает американские компании инвестировать в энергетический сектор Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американских бизнес-руководителей инвестировать в поврежденный энергетический сектор своей страны во время своего визита в США. "Основное внимание было уделено подготовке украинской энергетической системы к зиме", - написал глава государства в социальных сетях. Страна обеспокоена другой зимой отключений электроэнергии из-за военных повреждений, нанесенных Россией. Зеленский предложил специальные льготы. "Это наше предложение. Это один из пунктов нашего плана победы", - сказал он в опубликованном видео. В Нью-Йорке присутствовали представители энергетических, финансовых и страховых компаний, а также глава Агентства США по международному развитию (USAID) Сэманта Твайн.

13:55 Военный аналитик считает украинское наступление в Курске успехом

Между аналитиками нет согласия о том, является ли украинское наступление в российском регионе Курск триумфом или поражением для Киева. Военный аналитик Нико Ланге считает это триумфом и написал в X: "Пока Зеленский находится в Нью-Йорке и обсуждает план мира Украины, нужно представить себе, что он делает это без Курского наступления. Само по себе это делает ценность и успех Курского наступления очевидными".

13:17 Киев: "План победы" включает приглашение в НАТО

Приглашение Украины в НАТО является частью "Плана победы" президента Владимира Зеленского для Киева. Союзники страны должны вынести это приглашение, игнорируя угрозы эскалации Москвы, как заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак во время выступления в Нью-Йорке. План включает военные и дипломатические элементы. Россия вторглась в Украину частично из-за своих амбиций по вступлению в НАТО.

12:42 После мирных нот Зеленского: Россия тверда в своих военных целях

Несмотря на усилия Киева по переговорам, Москва остается приверженной своим военным целям в Украине. "Как только эти цели будут достигнуты одним или другим образом, специальная военная операция будет завершена", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского, который сказал во время своего визита в США, что конец войны ближе, чем многие думают. Зеленский представил свой "План победы" в США, чтобы оказать давление на Москву на переговоры. Военные цели России включают контроль над украинскими регионами Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье, предотвращение вступления Украины в НАТО и ранее - удаление правительства в Киеве. Многие эксперты считают, что настоящая цель России - дominium над всей Украиной.

11:59 Ситуация в Вугледар ухудшается - российские войска могут применить подлый тактический прием

Ситуация в Вугледаре критическая и ухудшается, согласно Deepstate, каналу, связанному с украинской армией. "Россияне пытаются окружить поселок, одновременно разравнивая его артиллерией и другими средствами". Deepstate сообщает, что пока нет наступления российских войск. "Держаться до конца означает ставить руины выше стоимости нашей армии, что неприемлемо. Мы должны были подумать о последствиях завтрашнего дня раньше, но теперь уже поздно. Солдаты 72-й бригады не сдаются и продолжают, несмотря ни на что". Согласно восточноевропейскому СМИ Nexta, Россия снова применяет тактику "выжженной земли", интенсивно бомбардируя Вугледар с воздуха:

11:15 Высокоразрешающие спутниковые снимки показывают значительный ущерб в российских складах боеприпасов

Украина недавно провела несколько впечатляющих атак на склады боеприпасов, причинив значительный ущерб российским ракетам, артиллерийским снарядам и другим материалам. Высокоразрешающие спутниковые снимки от Maxar показывают масштаб последних атак в Октябрьском и Тороpez:

10:46 Катастрофические нападения на Сапорижжу: один погибший, несколько раненых, значительные разрушенияУкраинский город Сапорижжа пострадал от российских атак на юго-востоке, в результате чего погиб один человек и получили ранения шестеро, как сообщает служба экстренной помощи. Город подвергся "широкомасштабным воздушным бомбардировкам" около 10:46 вечера в понедельник, как сообщает губернатор Иван Федоров в Telegram. Среди погибших - 13-летняя девочка, 15-летний мальчик и один взрослый мужчина. Кроме того, загорелись инфраструктурный объект и несколько жилых зданий. Сотрудник города сообщает, что 74 многоквартирных дома и 24 частных дома были повреждены в разных частях города.

10:07 Экипаж российского военного корабля в беде: "Адмирал Кузнецов" вряд ли снова выйдет в мореЭкипаж российского авианосца "Адмирал Кузнецов" якобы перебрасывается на фронт, как сообщает журнал Forbes. Как сообщил журналист ntv Рейнер Мунц из Москвы, корабль якобы испытывает многочисленные неисправности. Перемещение экипажа может быть еще одним признаком финансовых трудностей России.

09:27 Опорный пункт сопротивления: под угрозой Вугледар? Российские войска заявляют о захватеПоявились сообщения о том, что российские войска захватили восточный украинский город Вугледар, как сообщают государственные СМИ и онлайн-блогеры. "Российские войска вошли в Вугледар - началось нападение", - написал Янис Подолиак, украинский блогер, поддерживающий Россию. Другие про-российские военные блогеры подтвердили нападение. Государственные СМИ сообщают, что Вугледар, расположенный в Донецкой области, окружен, и происходят стычки к востоку от поселения. Колонел Рейснер из ntv.de также сообщает, что российские силы приближаются к Вугледару с нескольких направлений, подобно ножницам, что делает маловероятной защиту этого района 72-й механизированной бригадой, оснащенной танками и боевыми машинами.

08:59 Ночные воздушные атаки: Россия сбивает украинские дроныРоссия заявила, что успешно перехватила 13 украинских беспилотников за ночь, как сообщает официальное агентство ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны России. Шесть из них были сбиты над Белгородской и Курской областями, а один - в Брянской, как сообщает государственное агентство ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны России. С другой стороны, украинские ВВС сообщают, что Россия запустила 81 дрон и 4 ракеты против Украины в тот же период. Из них 79 дронов были сбиты или принуждены к аварийной посадке, без немедленных сообщений о жертвах или ущербе.

08:17 Дания открыто заявляет о расширенных ударах против РоссииПремьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала своих союзников одобрить использование дальнобойного оружия против России. По словам Фредериксен, "Дискуссия о красной черте закончена", - заявила она в интервью Bloomberg. "Самая значительная красная черта была пройдена, когда Россия вторглась в Украину". Фредериксен заявила, что никогда не позволит России решать, что является приемлемым для НАТО, Европы или Украины.

07:38 Российские солдаты: похоронены на поле боя, объявлены пропавшими без вести, чтобы сэкономить деньгиПо данным утечки из украинской военной разведки, погибших российских солдат якобы хоронят на поле боя и объявляют пропавшими без вести, чтобы минимизировать расходы на семьи. "Они стреляют, бои продолжаются, жарко, они начинают вонять, так что мы их там и хороним, а потом объявляем пропавшими без вести. И если они пропавшие без вести, семья не получает денег. Понял?" - сказал один мужчина своему собеседнику по телефону в разговоре, который был опубликован Kyiv Independent. По данным разведки, компенсация за каждого погибшего солдата составляет от 67 500 до 116 000 долларов.

06:59 Заявления России не оставляют надежд на разрешение конфликтаПока президент Украины Зеленский продвигает свой "план победы" в США, нет признаков того, что Россия заинтересована в переговорах об окончании конфликта. "Кремль остается непреклонным в отказе рассматривать любое мирное урегулирование, которое не включало бы полное подчинение украинского правительства и уничтожение украинского государства", - заявляет Институт изучения войны (ISW). Недавно высокопоставленные российские официальные лица выразили несогласие с участием в предстоящих мирных переговорах, в то время как пресс-секретарь Кремля Песков повторил отказ России от переговоров до полной капитуляции украинского правительства, рассматривая НАТО и Запад как "общего врага". "ISW делает вывод, что Кремль не намерен серьезно и мирно разрешать конфликт с Украиной, а вместо этого полагается на силовые методы, чтобы вынудить Украину пойти на компромиссы по вопросам суверенитета и территориальной целостности".

06:27 Зеленский: решительные меры могут ускорить конец российской агрессииПрезидент Украины Зеленский считает, что решительные действия администрации США могут ускорить конец российской агрессии против Украины, предполагая кульминацию в 2023 году. "К концу этого года у нас есть реальная возможность укрепить сотрудничество между Украиной и США", - заявил он в своем телеграм-канале после встречи с делегацией Конгресса США. В настоящее время Зеленский находится в США на собраниях Генеральной Ассамблеи ООН и для представления своего "плана победы" администрации США.

05:44 Подростки подожгли вертолет Ми-8 на аэродроме в ОмскеДва подростка подожгли вертолет Ми-8 на российском аэродроме в Омске в прошлую субботу, как сообщает телеграм-канал Baza. 16-летних später задержали и они признались, что получили предложение о взятке в размере $20,000 через Telegram для совершения нападения. Вертолет, по сообщениям российских СМИ, получил значительные повреждения. Этот инцидент следует за подобным случаем 11 сентября, когда двое мальчиков подожгли вертолет Ми-8 на аэродроме в Нояabrске в Тюменской области. Акт саботажа, в том числе сходы поездов, происходят часто в различных регионах России. В январе военная разведка Украины (ГУР) заявила, что некоторые российские железные дороги были атакованы неизвестными противниками, поддерживаемыми режимом Путина.

04:44 Г7 обсудит поставку дальнобойных ракет для КиеваМинистры иностранных дел стран G7 обсудят возможность поставки дальнобойных ракет для Украины, которые теоретически могут достичь территории России, в понедельник. Об этом объявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Josep Borrell во время Генеральной Ассамблеи ООН. Также известно, что Россия получает новые виды вооружений, в том числе иранские ракеты, несмотря на неоднократные отрицания со стороны Тегерана.

03:50 Зеленский: "Мир ближе, чем мы думаем"Президент Украины Владимир Зеленский выразил оптимизм в отношении скорого окончания войны с Россией. "Я верю, что мы ближе к миру, чем кажется", - сказал он в интервью американскому телеканалу ABC News. Кажется, что конец войны близок. В интервью он призвал США и других партнеров продолжать поддерживать Украину.

02:50 Жертвы после российских атак в ЗапорожьеРоссийские войска провели еще одну серию атак на юго-восточный украинский город Запорожье во вторник вечером. Один человек погиб, сообщил губернатор региона Иван Федоров. Официальный представитель, цитируемый общественным вещателем Suspilne, сообщил о пяти раненых, в том числе 13-летней девочки. По меньшей мере, 23 человека были ранены в предыдущих атаках на город в этот день и предыдущей ночью. Федоров объявил в Telegram, что в последней атаке были разрушены два дома,although it is unclear what type of weapon was used. Российские войска также атаковали инфраструктуру в городе, что привело к пожару, который был быстро потушен спасателями без сообщений о жертвах.

01:29 Украинская армия под давлением в ПокровскеУкраинская армия испытывает давление на востоке Украины, согласно вечернему отчету ситуации. "Ситуация в Покровске и Кураховом остается напряженной", - сообщает штаб в Киеве. Из 125 российских атак вдоль фронта более половины произошли в этом секторе. "Основные усилия врага были сосредоточены на Покровске", - добавляет военное командование Украины. Несмотря на то, что независимые наблюдатели приписывают украинцам замедление российского наступления на стратегически важный Покровск, ситуация остается опасной для защитников возле южного города Курахового. Russian forces' advances near the mining town of Hirnyk pose a threat to encircle several units there. A similar encirclement is also suggested further south near the city of Vuhledar, where the Russians have failed to capture the city despite repeated frontal assaults.

00:28 Американский гражданин приговорен в России за попытку похищения ребенкаАмериканский гражданин был приговорен к шести годам лишения свободы в России за якобы попытку вывезти из страны своего русского сына без согласия матери. Суд в Калининградской области признал его виновным в попытке "похищения" и приговорил к отбыванию наказания в исправительно-трудовом лагере. Согласно приговору, американский гражданин пытался вывезти из страны своего четырехлетнего сына в июле 2023 года. "Без получения согласия матери он пытался вывезти ребенка из страны", - объяснил суд в Telegram. Он якобы пытался перейти границу с Польшей через лесистую местность с ребенком, прежде чем был остановлен пограничниками. Отношения между США и Россией остаются напряженными из-за конфликта на Украине.

23:14 Россия сообщает о жертвах после атаки на БелгородТрое человек погибли в результате атаки на российскую деревню возле украинской границы, согласно местным властям. Деревня Архангельское, в пяти километрах от границы, была "атакована украинской армией" в понедельник, как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. Погибли двое взрослых и подросток, и двое других были ранены, в том числе ребенок.

22:13 Зеленский благодарит Шольца за немецкую поддержку после встречи в Нью-ЙоркеПосле встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность за немецкую поддержку. "Мы глубоко благодарны Германии за ее поддержку", - сказал он в X. "Вместе мы спасли тысячи жизней, и мы можем сделать гораздо больше, чтобы укрепить безопасность на всем европейском континенте". Шольц, однако, вновь повторил stance немецкого правительства по поводу отказа поставлять Украине современное оружие.

21:35 Forbes: С единственным авианосцем России заканчивается эпоха, экипаж направляется на конфликт в УкраинеРоссия гордится единственным авианосцем "Адмирал Кузнецов", который прославился частыми поломками с момента своего дебюта в 1980-х, несмотря на ограниченное количество выходов в море. По данным Forbes, личный состав 15-тысячной эскадрильи "Адмирал Кузнецов" перебрасывается на конфликт в Украине, не на своем авианосце, а в составе своего батальона. Этот шаг является одним из нескольких тактик, которые Россия использует для выполнения ежемесячных потребностей в призыве, которые Forbes оценивает примерно в 30 000 свежих бойцов в месяц. В то же время "Адмирал Кузнецов" продолжает разрушаться и медленно превращается в постоянный объект у берегов Мурманска, где он находится уже некоторое время.

14:30 Германская армия усиливает границы в ответ на угрозу со стороны РоссииПосле сообщений о возможной традиционной войне в Европе в течение следующих пяти лет Германская армия укрепила свои пограничные оборонительные возможности, готовясь к потенциальным конфликтам.

13:55 Военный эксперт хвалит украинскую наступательную стратегию в южной РоссииВоенные аналитики расходятся во мнениях об украинском наступлении в Курске, но один эксперт, Нико Ланге, высоко оценивает его влияние, считая, что оно укрепляет позицию Украины в переговорах с Россией.

Читайте также: