В 15:26 известный актер Майкл Дуглас посещает детей в Киеве

Михаил Дауglas исследует детскую зону "Железная земля" на киевском вокзале Американский актер Михаил Дауglas посетил детскую зону, названную "Железная земля", расположенную на киевском вокзале в пятницу. Об этом сообщила государственная украинская железнодорожная компания, Ukrzaliznytsia, на своей странице в Facebook. В посте говорится, что голливудская звезда неторопливо прогуливалась по станции, общалась с пассажирами.

14:49 Украина просит разрешение на оружие: "Байден остается непреклонным" Пенсионер-полковник Ральф Тиле предвидит возобновление дискуссии о поставках оружия Таурус из-за возможности украинских ударов на дальние расстояния против России. Тиле, военный эксперт, считает, что США сохранят свой отказ от запроса.

13:58 Целый обмен: 103 украинских пленника вернулись домой Украина подтвердила обмен пленными с Россией, в результате которого 103 человека вернулись на родину. Президент Целый объявил об этом в своем социальном медиа-платформе. Среди вернувшихся были солдаты, члены Национальной гвардии, пограничники и полицейские, которые защищали разные регионы, в том числе Киев, Донецк, Луганск, Сaporischschja, Харьков, Мариуполь и завод Азовсталь.

13:38 США одобряют продажу передовых истребителей Романье Правительство США разрешило продажу 32 передовых истребителей F-35 стоимостью миллиард долларов Романье, союзнику по НАТО, граничащему с Украиной. Посол США в Бухаресте, Кэтрин Кэвалэк, прокомментировала: "Румыния играет важную роль в безопасности и стабильности НАТО в Черноморском регионе и за его пределами". Приобретение этих невидимых, многоцелевых боевых самолетов от Lockheed Martin Румынией значительно усилит их возможности противовоздушной обороны, по словам Кэвалэк. Первая поставка запланирована на 2031 год, с общей стоимостью сделки до 7,2 миллиарда долларов.

13:02 Россия освобождает пленных войны Украины Россия и Украина, якобы, обменялись более чем 200 пленными войны. Каждая сторона освободила 103 человека, согласно Министерству обороны России. Освобожденные российские солдаты сейчас получают психологическую и медицинскую помощь в Белоруссии, подтвердило министерство. Министерство также упомянуло, что российские солдаты были захвачены в Курске, где украинские войска сделали значительные успехи в августе. Украина еще не ответила на объявление России, в то время как президент Целый объявил о возвращении 49 пленных войны из России в пятницу. Остается неясным, были ли эти вернувшиеся individuals частью обмена, объявленного Россией.

12:50 Россия захватывает деревню в восточной Украине Российская армия заявляет, что захватила еще одну деревню в восточной Украине. Министерство обороны сообщает, что деревня Еланное Первое освобождена. Маленькая деревня расположена возле стратегически важного города Покровск, который находится под угрозой российского наступления. Российская армия сделала значительный прогресс в Донецкой области в последние недели.

12:21 Медведев угрожает уничтожением Киева Бывший президент России Дмитрий Медведев угрожает полным уничтожением украинской столицы Киев. Медведев, который является заместителем председателя Совета безопасности России, считает, что Россия имеет право использовать ядерное оружие из-за продвижения Украины в российский регион Курск, несмотря на то, что Россия пока воздерживалась от этого. В ответ на использование Украиной дальнобойных западных ракет, Россия потенциально могла бы превратить Киев в "гигантскую расплавленную точку" с помощью более новых неядерных российских вооружений.

11:50 Сильные бои в Кураховом Интенсивные бои происходят вокруг восточноукраинского города Курахового. Решение использовать европейское дальнобойное оружие вызывает недовольство среди населения. Репортер ntv Кавита Шарма сообщает из Днепра.

11:12 Беспилотные атаки повредили здания в Одесской черноморской области Появились новые подробности о масштабной атаке беспилотников, которая произошла в черноморской области Одессы прошлой ночью. По данным украинских ВВС, было запущено 76 боевых беспилотников, из которых 72 были сбиты. ВВС не раскрыли последствия атаки. Губернатор Одесской черноморской области сообщил о значительном ущербе нескольким зданиям в пригороде региональной столицы Одессы и складских зданиях в районе Измаил. В Киеве обломки от атаки повредили муниципальную компанию, но пожара не было.

10:31 Столтенберг рассказывает о российском обмане перед войной: Фальсифицированная карта НАТОГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Фрауэ" рассказывает о последних дипломатических попытках предотвратить российское вторжение в Украину до конфликта в феврале 2022 года. Последнее заседание Совета НАТО-Россия, которое возглавлял Столтенберг в январе, состоялось. Россия потребовала вывода всех сил НАТО из восточного сектора альянса, сообщил Столтенберг. Он признает это неприемлемым, но верит в дипломатию, поэтому решает встретиться с ними снова. На этом собрании заместители министра иностранных дел и обороны России заявили, что у них нет планов войны и что их страна находится под угрозой со стороны Украины. Они якобы представили карты, иллюстрирующие, как Россия окружена НАТО. Однако Столтенберг отмечает, что даже эти карты были неточными. Дания, якобы территория НАТО, была упущена из виду на картах. Причина ошибки остается неясной, возможно, из-за плохой подготовки или преднамеренного акта. В retrospective Столтенберг сожалеет, что НАТО и его союзники не усилили военную мощь Украины раньше. Он считает, что более сильная Украина подняла бы порог для российского вторжения, хотя и неясно, насколько эффективно.

10:03 Вейгольд о соглашении между Германией и Литвой: Литва воспринимает немецкую боевую бригаду как усилениеГермания и Литва подписывают правительственное соглашение, гарантирующее развертывание немецкой боевой бригады в балтийском члене НАТО. Военный аналитик Томас Вейгольд проливает свет на фон и значение этого соглашения в интервью ntv.

09:28 Цели Ким Чен Ына в Москве: расширение сотрудничества и укрепление безопасностиЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын, как сообщается, заинтересован в расширении сотрудничества с Россией, согласно государственным СМИ. После переговоров между Ким и председателем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Северной Корее государственные СМИ сообщают, что обе стороны обменялись мнениями о углублении стратегического диалога между двумя странами и укреплении сотрудничества для обеспечения безопасности своих интересов, а также региональной и международной ситуации. Украина, США и Южная Корея обвиняют Северную Корею в поставках оружия и ракет России для конфликта на Украине. Однако Северная Корея отрицает эти обвинения как "абсурдные".

08:59 Стармер и Байден обсудят возможное использование продвинутых вооружений против российских целейПремьер-министр Великобритании Стармер объявляет, что скоро состоится еще одно обсуждение того, может ли Украина использовать продвинутые западные вооружения против российских целей. После встречи с президентом США Байденом они отложили решение по этому вопросу. Байден и Стармер пересмотрят его на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе в присутствии более широкой группы, согласно Стармеру. Британские СМИ сообщают, что Байден готов授权 использование британских и французских ракет с американской технологией – но не американских ракет.

08:23 Перспектива Зеленского на план мира Трампа: обещания кампании могут не быть реалистичнымиКандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что может разрешить конфликт на Украине в один день, не предоставляя существенных доказательств. Президент Украины Владимир Зеленский делится своими мыслями об этом заявлении Трампа в интервью CNN, которое будет показано в воскресенье. Зеленский говорит, что не может интерпретировать заявления Трампа сейчас, поскольку детали неясны. Он добавляет, что в США проходят выборы, и обещания кампании не всегда отражают реальность. Зеленский также упоминает, что разговаривал с Трампом дважды ранее. Во время их разговоров Трамп заверил Зеленского в своей поддержке Украины, согласно президенту Украины. Разговор был позитивным, согласно Зеленскому.

07:27 Недостаточно российских сил для крупной операции в Курске, по оценке ИСВРоссия продолжает контрнаступление в Курской области, но Институт изучения войны (ИСВ) сомневается в крупной операции по полному изгнанию украинских сил. Согласно ИСВ, российские власти в основном полагаются на плохо обученных и оснащенных призывников, а также на небольшие подразделения регулярных вооруженных сил России и других сил безопасности на границе для операции. В оценке think tank говорится, что российское контрнаступление для возвращения территории от украинских сил в Курской области, скорее всего, потребует больше персонала и ресурсов, чем уже развернуто в регионе – особенно если большинство подразделений не имеют боевого опыта.

06:49 Украинские цели подвергаются повторным атакам беспилотников всю ночьПо данным украинской армии, Россия непрерывно бомбардирует Украину шейхами всю ночь. Российская армия запустила несколько кластеров ударных дронов, сообщает украинские ВВС. Сирены воздушной тревоги звучали почти во всех регионах страны, в том числе в Одесской области, где флот заявил, что сбил девять дронов. В городе Одессе слышны взрывы, но пока нет сообщений о жертвах.

Лидер фракции СДП Германии Рольф Мюценрих предлагает создать международную группу контактов для инициирования мирных переговоров по украинскому конфликту. Он считает, что сейчас пришло время для западных союзников действовать, и канцлер Германии и президент Украины согласны, что сейчас подходящее время усилить усилия для мирных переговоров. Мюценрих предлагает страны, такие как Китай, Индия, Турция и Бразилия, в качестве потенциальных членов группы контактов, поскольку их убеждение в том, что российское вторжение становится бременем, растет.

05:41 ЕС размышляет о новых методах продления санкций против России

EU дипломаты сообщают, что ЕК обдумывает три стратегии для будущего расширения санкций против России. Эти стратегии были представлены дипломатам ЕС в пятницу, как сообщили несколько источников. Целью является заморозка активов Центрального банка России, ключевой элемент в обеспечении займа в $50 миллиардов от стран G7 Украине. Эти активы были заморожены с момента российского вторжения в Украину.

03:40 Обломки дрона попали в здание в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко объявил в Telegram, что обломки дрона попали в городское здание в украинской столице. Обломки упали на муниципальное здание в северном районе Оbolon рано утром. Спасательные службы направляются на место происшествия, и ранее мэр сообщал, что системы ПВО активны в столице.

01:35 Ким Чен Ын обещает более тесное сотрудничество с Россией

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал более тесное сотрудничество с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Два мужчины провели всесторонние переговоры во время визита Шойгу в Пхеньян, достигнув согласия по вопросам улучшения "сотрудничества для обеспечения взаимных интересов безопасности". Шойгу, ранее занимавший пост министра обороны России до мая, укрепил связи между Северной Кореей и Россией с визитом в Пхеньян в июле прошлого года.

23:36 Зеленский представит "План победы" Байдену в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский назначил встречу с президентом США Джо Байденом в сентябре. "Я представлю план победы", - сказал президент во время выступления в Киеве. План представляет собой серию взаимосвязанных решений, которые гарантируют, что Украина будет иметь достаточные силы для направления войны к мирному урегулированию. "Военные завоевания могут быть окончательно завершены либо изгнанием оккупирующей армии, либо мирными переговорами", - объяснил Зеленский. Это гарантирует настоящую независимость страны, но Украина полагается на поддержку США для сильного стратегического положения.

22:59 Россия меняет тактику, перенаправляет атаку на юг

По данным украинской армии, продолжаются ожесточенные бои на востоке Украины. В своем вечернем отчете Генеральный штаб в Киеве сообщил о 115 столкновениях. Наиболее интенсивная активность наблюдалась в направлении Курacho, а также в Лымане и Покровске. Курacho - небольшой городок к югу от Покровска. Покровск был основной целью российских войск, но они добились лишь ограниченных территориальных успехов в этом районе в последнее время. Вместо этого они расширили ось атаки на юг, чтобы захватить шахтерский город Хирнык возле Курacho.

22:18 Успешный продвижение в Курск приносит облегчение Зеленскому

Украинское продвижение в российский область Курск приносит положительные результаты, согласно президенту Владимиру Зеленскому. Он заявил, что враг остановлен в Харьковской области, а продвижение России замедлилось в Донецке. России пока не удалось добиться каких-либо значительных успехов в контрнаступлении в Курске. Вопрос о том, были ли выведены более крупные российские подразделения из Донецка и других регионов в Курск, остается открытым. Россия заявляет, что захватила 10 из 100 занятых деревень.

21:46 "Запад испуган" - резкие слова Зеленского о союзниках

Президент Украины Владимир Зеленский критикует Запад за проявление страха при обсуждении помощи Украине в противодействии российским ракетам. "Если союзники сотрудничают, чтобы сбивать ракеты и дроны в территориальных водах Ближнего Востока, почему нет подобного решения о перехватке российских ракет и Shahed в небе Украины?" - сказал Зеленский на конференции в Киеве. "Они парализованы даже для того, чтобы сказать: "Мы работаем над этим". Это происходит даже тогда, когда ракеты и дроны угрожают территории наших соседних стран", - отметил украинский лидер. Это позор для демократического мира.

21:30 Россия развернула более 8000 иранских дронов с начала войны

С начала войны Россия направила 8060 иранских Shahed-дронов, разработанных в Иране, против Украины, согласно украинскому правительству. В настоящее время нет заявлений от Ирана или России. Украина впервые обвинила правительство Ирана в поставке камикадзе-дронов России осенью 2022 года.

20:43 Возможное одобрение дальнобойного оружия для Украины? США молчат

В Вашингтоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден запланировали беседу. Ходит слух, что будут ли какие-либо обновления по поводу разрешения на использование дальнобойного оружия для Украины. Согласно "Гардиан", Великобритания дала Украине разрешение на удар с помощью ракет Storm-Shadow. Тем не менее, ни одна из сторон не ожидает, что этот вопрос будет поднят на сегодняшней конференции. "Я бы не удивился, если бы мы сегодня не услышали ничего о развертывании дальнобойного оружия в пределах территории России - по крайней мере, не со стороны США", - говорит директор по коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Он просто подтверждает, что они все еще обсуждают типы оружия, которые будут поставлены Украине с Великобританией, Францией и другими союзниками. Он уклончив, когда его спрашивают о возможных сдвигах в политике, заявляя: "Я не буду спекулировать о том, что мы можем или не можем сказать в другое время".

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Президент Совета Европы осудил действия России в Украине, призвав к немедленной деэскалации и соблюдению территориальной целостности.

В ответ на эскалацию ситуации в Украине президент Совета Безопасности ООН созвал экстренное заседание для обсуждения возможного вмешательства и предотвращения дальнейшей эскалации.

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