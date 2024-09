В 15:22 Лондон сообщает, что иранские ракеты переданы в руки России.

14:45 Польша еще не внесла вклад в чешскую инициативу по поставкам артиллерийских боеприпасов для Украины

Как сообщает польский новостной источник Gazeta Wyborcza, Польша еще не передала никаких средств для чешской инициативы по обеспечению Украины артиллерийскими боеприпасами, финансируемой различными западными партнерами. Германия, якобы, является главным и самым быстрым вкладчиком. Если все пойдет по плану, Украина получит 100 000 снарядов в этом месяце, с целью достичь 500 000 к концу 2024 года, и еще больше в 2025 году. Согласно сообщениям из Праги, деятельность России на рынке вызывает проблемы.

14:20 Пистorius считает, что разрешение на использование Украиной дальнобойного оружия против российских целей может быть разрешено международным правом

Министр обороны Германии Пистorius считает, что разрешение на использование Украиной дальнобойного оружия против российских целей может быть оправдано международным правом. Он утверждает, что США и Великобритания имеют автономию в принятии решения о предоставлении этих видов оружия Украине. "Международное право это позволяет", - говорит он. В ответ на предупреждения Путина о том, что НАТО будет воевать с Россией, если разрешит Украине атаковать российскую территорию с помощью дальнобойных ракет, произведенных на Западе, Пистorius просто отвечает: "Угрозы Путина - это угрозы Путина. Больше нечего сказать. Он угрожает, когда хочет, и предлагает награды, когда выбирает".

13:57 Зеленский объявляет о возвращении 49 пленных из России

Президент Украины Зеленский объявляет о возвращении 49 пленных из России, в том числе бойцов из Мариупольского металлургического комбината "Азовсталь", осажденного российскими войсками весной 2022 года. "49 украинцев вернулись домой", - объясняет глава государства, показывая фотографии солдат и военнослужащих, завернутых в украинские флаги. По словам Зеленского, они являются членами армии, национальной гвардии, национальной полиции, пограничной службы и гражданскими. Украинские СМИ сообщают, что 23 из 49 вернувшихся пленных - женщины. Зеленский не сообщает сразу, является ли их возвращение результатом обмена пленными с Россией.

13:46 Туск не воспринимает всерьез угрозы Путина

Премьер-министр Польши Дональд Туск не беспокоится из-за последних угроз Путина в отношении дальнобойного оружия, направленного против России. Несмотря на признание серьезности ситуации вдоль украинско-российской границы, Туск утверждает: "Я бы не преувеличивал значение последних комментариев президента Путина". Вместо этого он интерпретирует эти заявления как отражение давления, которое испытывает российская армия на фронте. Ранее Путин заявил, что Запад напрямую будет воевать с Россией, если позволит Украине атаковать российскую территорию с помощью дальнобойных ракет из Запада.

13:21 Дун Цзюнь выступает за переговоры как решение конфликтов в Украине и Газе

Министр обороны Китая Дун Цзюнь выступает за "переговоры" как единственный способ разрешить конфликты, подобные тем, которые происходят в Украине и Газе, на международном форуме по безопасности в Пекине. Он утверждает, "Для разрешения кризиса в Украине и израильско-палестинского конфликта продвижение мира и переговоров - это единственный выход".

12:58 Шольц хочет увеличить импорт нефти из Казахстана

Правительство Германии надеется на увеличение импорта нефти из Казахстана. В преддверии поездки канцлера Олафа Шольца в Узбекистан и Казахстан чиновник правительства mentions, "Мы приветствуем возможность увеличения поставок нефти из Казахстана". Цель состоит в том, чтобы обеспечить несколько вариантов для НПЗ PCK в Шведте, с увеличением нефти из Казахстана в качестве одного из них. Однако альтернативные источники необходимы, поскольку нефть Казахстана зависит от российских трубопроводов, чтобы достичь Германии, давая Москве рычаги. После нападения России на Украину Германия прекратила импорт российской нефти. Поездка Шольца также будет включать обсуждение поставок газа из Центральной Азии. С началом новых заявок на газовые электростанции, "мы должны обеспечить газ откуда-то, и вот где в игру вступает Центральная Азия", - говорит чиновник.

12:26 Франция вызывает иранского дипломата

Франция вызвала иранского дипломатического представителя в министерство иностранных дел в Париже. Это действие последовало за сообщениями о том, что Иран поставил России баллистические ракеты, согласно дипломатическим источникам. Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия получила ракеты от Ирана, которые, как ожидается, будут развернуты в Украине в течение следующих недель. Иран опроверг эти утверждения.

12:03 Пентагон считает российское контрнаступление в Курске "ограниченным"

Пентагон не впечатлен российским контрнаступлением в Курске. "Мы наблюдали попытку российских сил провести какое-то контрнаступление в регионе Курск", - заявил пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер в четверг. "На данный момент я бы классифицировал его как ограниченный, хотя мы следим за ним", - говорит он. Министерство обороны России заявляет, что его солдаты захватили десять деревень. Это заявление остается неподтвержденным. Украина начала наступление в российском пограничном регионе Курск более пяти недель назад, сообщая о захвате примерно 100 российских деревень и около 1300 квадратных километров с тех пор.

11:16 Шойгу встречается с Кимом в Пхеньяне

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Согласно Совету безопасности России, встречи прошли в "исключительно доверительной и дружественной атмосфере". Беседа внесет "значительный вклад" в реализацию оборонного договора, подписанного Кимом и президентом России Владимиром Путиным в июне. Путин заявляет, что договор предусматривает "взаимопомощь в случае нападения на одну из сторон". Запад обвиняет Москву в использовании северокорейских ракет и артиллерийских снарядов в Украине. Чтобы поддержать свою кампанию в Украине, Россия ищет помощь у стран, таких как Китай, Иран и Северная Корея.

Глава российского парламента Вячеслав Володин утверждает, что НАТО участвует в конфликте на Украине. В телеграмме он заявляет: "Они ведут войну против нашей страны". Володин предполагает, что НАТО помогает Украине выбирать российские города для атак, координировать военные развертывания с украинской армией и фактически отдавать приказы правительству в Киеве.

10:17 Мунц о угрозе Путина НАТО: "Заявление Путина проигнорировано в утренних новостях"

В западных странах растут опасения, что разрешение Украине запускать дальнобойные атаки на российскую территорию может привести к эскалации. Президент России Владимир Путин вновь сделал такое заявление. Однако корреспондент ntv Рейнер Мунц предлагает несколько причин, почему угроза Путина может быть не столь серьезной.

09:42 Семья: Оппозиционный лидер в Белоруссии в критическом состоянии

Известно, что белорусская оппозиционная лидер Мария Колесникова находится в критическом состоянии, как сообщила ее сестра. Колесникова содержится в нечеловеческих условиях уже четыре года и сейчас весит всего 45 кг при росте 1,75 м, заявила сестра, ссылаясь на информацию от бывших заключенных. "Я считаю, что это критический момент, так как никто не может выдерживать такие условия долго", - сказала она, обвиняя власти в психологическом и физическом издевательстве над сестрой. Министерство внутренних дел Белоруссии не ответило на запрос информации о условиях содержания Колесниковой. Колесникова, символ сопротивления с opposition protests against Belarusian President Alexander Lukashenko in 2020, is serving an 11-year prison sentence for alleged conspiracy to seize power.

09:20 Соглашение о размещении литовской бригады подписано

Германия и Литва подписали правительственное соглашение, чтобы уточнить условия развертывания боевой бригады в балтийской стране НАТО. Министры обороны Борис Писториус и Лауринас Кащюнас подписали соглашение в Берлине, которое дополняет Соглашение о статусе сил НАТО. Соглашение направлено на предоставление юридической определенности для немецких солдат и гражданского персонала в Литве, регламентируя права на жилье, налоговое законодательство, образование, общественное здравоохранение, дорожное движение и общественную безопасность, среди прочего. Оно устанавливает правовую основу для создания немецких школ и детских садов в Литве. Бригада должна заработать к 2027 году. Подробнее здесь.

08:56 Россия высылает британских дипломатов по обвинению в шпионаже

Россия выслала шесть британских дипломатов по обвинению в шпионаже. Служба безопасности ФСБ утверждает, что располагает документами, подтверждающими, что британское Foreign Office спланировало политическую и военную эскалацию против России. Задачей ФСБ, по словам ФСБ, является обеспечение поражения России в войне против Украины. Представительница российского МИДа Мария Захарова обвинила британское посольство в намеренном вреде российскому народу, сообщает агентство ТАСС. Британское Foreign Office отвергло обвинения как "безосновательные". Высылка британских дипломатов, похоже, является ответом на британские действия в связи с "деятельностью России в Европе и Великобритании", сообщает BBC.

08:31 Разрешение на оружие может добавить НАТО в вовлеченность для Путина

Украинский президент Зеленский давно просит разрешение на использование дальнобойных ракет против российских военных целей. США и Великобритания сейчас рассматривают этот запрос. Глава Кремля Путин быстро реагирует предупреждением для Запада.

08:03 Россия предлагает образовательную программу о западном оружии партнерам

Россия предлагает поделиться своим опытом борьбы с различными западными видами оружия с партнерами. Заместитель министра обороны России Александр Фомин сказал это на конференции по безопасности в Китае, сообщает российское агентство РИА. Фомин заявил, что Россия готова поделиться своими знаниями. Конфликты привели к новому подходу к ведению войны, сказал он, и российское оружие способно нейтрализовать западное оружие.

07:34 СБУ объявляет об арестах: Индивидуумы подожгли военную технику в Киеве от имени России

Служба безопасности Украины объявила об аресте пяти человек, которые подожгли военную технику в Киеве от имени российской спецслужбы. Индивидуумы обвиняются в поджоге пяти военных автомобилей и распространении листовок, направленных на дискредитацию военной. Согласно СБУ, арестованные приехали из разных регионов Украины в поисках работы. В поисках быстрых денег они были kontaktiert von russischen Agenten via Telegram. Individuals also recorded their actions on their phones to receive the promised payment, which never materialized.

07:05 Главный раввин Украины оплакивает усыновленного сына, погибшего в конфликте

Главный раввин Украины Моше Азман оплакивает смерть своего усыновленного сына, погибшего в результате российской агрессии. В Киеве в четверг состоялась поминальная служба в честь Антона Самборского. Самборский пропал в конце июля, и его смерть была подтверждена после недель неопределенности. Самборский стал отцом дочери в мае, написал раввин Азман, который усыновил его в возрасте 10 лет. Несколько недель спустя он был призван. Последний раз Самборский разговаривал со своим сыном 17 июля.

06:29 Япония столкнулась с ситуацией с российскими военными самолетамиЯпонские ВВС отправили истребители вчера после того, как два российских самолета пролетели поблизости. Эти российские самолеты не вторгались в воздушное пространство Японии, согласно заявлению Министерства обороны. С утра до вечера самолеты, которые были Ту-142, летели из моря в сторону южной части Окинавы, пояснило министерство. В ответ "мы призвали истребители ВВС в срочном порядке", - уточнило министерство. В конце концов, российские самолеты улетели на север. Согласно министерству, они также пролетели над Курилами, регионом, который является предметом спора между Японией и Россией. Ранее на этой неделе российские и китайские военные корабли начали совместные учения в Японском море. Эти учения являются частью масштабной морской операции. Последнее известное случаи полета российских военных самолетов над Японией было в 2019 году. Подробнее здесь.

06:07 Россия воспринимает США как надзирателя над своей политикой и КитаяЗаместитель министра обороны России Александр Фомин заявил на конференции по безопасности в Китае, что США намерены ограничить Россию и Китай. Об этом сообщает российское новостное агентство ТАСС. Фомин отметил, что Россия и Китай выступают за справедливый, многосторонний мировой порядок, основанный на равенстве и взаимном уважении, в то время как Запад готовится к возможным конфликтам в Азии, создавая новые региональные союзы безопасности.

05:27 Украина: Трагедия с гражданским грузовым судномУкраинский флот сообщил новые подробности об якобы российском воздушном нападении на гражданское грузовое судно в Черном море. По их словам, Ту-22, скорее всего, выпустил противокорабельную ракету Х-22 по судну. Грузовое судно, ходившее под флагом карибской страны Сент-Китс и Невис, направлялось из украинского порта Чорноморск в Египет, перевозя пшеницу. Сообщение BBC предполагало, что судно находилось в исключительной экономической зонеRomania в то время. Однако BBC утверждает, что это была не ракета Х-22, а Х-31, предназначенная для радиолокационного подавления, которая имеет гораздо меньшую разрушительную силу, чем противокорабельные крылатые ракеты Х-22, предназначенные для борьбы с авианосцами.

03:19 Трагический инцидент на границе: гибель молдавского солдатаМолдавский солдат погиб при исполнении обязанностей на границе с сепаратистским регионом Приднестровье. Министерство обороны Республики Молдова подчеркнуло, что солдат погиб от пули из своего собственного ружья во время несения службы на посту. Полиция и судебные эксперты сейчас расследуют инцидент, добавило министерство. Солдаты из Молдовы и сепаратистского Приднестровья патрулируют границу между ними вместе с российскими силами, развернутыми со времен конфликта 1992 года после распада Советского Союза. Молдова стремится интегрировать Приднестровье обратно в свою территорию. Инциденты на границе крайне редки.

02:18 Премьер-министр Великобритании: "Нет цели противостоять России"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опроверг заявление президента Путина о том, что поставки Западом продвинутых вооружений для атак глубоко на российскую территорию свидетельствуют о вовлечении НАТО. "Украина имеет право на самооборону", - заявил Стармер. Великобритания поддерживает это право и предлагает возможности обучения в этом контексте. "Однако мы не стремимся к конфликту с Россией - это далеко от наших намерений", - подчеркнул британский премьер-министр. Подробнее здесь.

01:09 Бывший посол США в Киеве: Харрис может "пылко" поддержать Украину

Бывший посол США в Украине Уильям Б. Тейлор считает, что если демократический кандидат в президенты Камала Харрис будет избрана, она будет более решительно поддерживать Украину, чем нынешний Байден. Она уже показала это в некоторых аспектах, заявил Тейлор на мероприятии в Американском университете в Киеве. Байден в некоторых случаях принял более медленный подход, например, при принятии решений о ХИМАРах, танках Abrams и истребителях F-16. В настоящее время он также осторожен в отношении разрешения Украине наносить удары глубоко в Россию. Тейлор ожидает более решительного подхода от Харрис, также потому, что она может привести новую команду по внешней политике в Белый дом.

00:27 Зеленский благодарит Эстонию за военную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский принял президента Эстонии Алар Кариса в Киеве, поблагодарив его за военную помощь. Балтийское государство-член ЕС и НАТО пообещало выделить 0,25% своего годового ВВП на нужды обороны Украины. Разговоры также коснулись реконструкции и евроинтеграции Украины. Тем временем премьер-министр Латвии Эвика Силиня также объявила о дальнейшей помощи во время встречи с Зеленским.

here.

23:19 БНД не обязана делиться оценкой победы в Сирии с журналистом

Федеральная разведывательная служба (БНД) не обязана раскрывать журналисту, описывала ли она военную победу Украины как трудную или невозможную в конфиденциальных беседах в фоновом режиме, решил Федеральный административный суд в Лейпциге. БНД также не нужно раскрывать, какие СМИ участвовали в конфиденциальных беседах в фоновом режиме о военной ситуации в Украине в этом году. Однако БНД должна предоставить информацию о количестве таких конфиденциальных индивидуальных бесед в фоновом режиме о военной ситуации в Украине в этом году. Журналист подал срочное заявление в суд. В качестве основания для этого суд сослался на статью в газете от мая, в которой сообщалось, что депутат от ХДС предложил, что БНД намеренно распространяет пессимистичную оценку военной ситуации в Украине, чтобы повлиять на общественное мнение.

22:06 Коалиционные политики выступают за использование дальнобойного оружия против РоссииПолитики от коалиционной партии выступают за предоставление Киеву разрешения на использование дальнобойного оружия против российских целей. По словам эксперта по внешней политике от СДП Германии Михаэля Ротта, беседуя с T-Online, правильно и в рамках международного права наконец-то атаковать российские военные объекты дальнобойными западными ракетами. Рот упоминает военные аэродромы, командные центры и площадки запуска как возможные цели в России для дальнобойного оружия, отмечая, что эти объекты часто используются для запуска атак на гражданские украинские цели. Председатель СДП по делам FDP Маркус Фабер согласен, заявляя, что разрешение на использование дальнобойного оружия, такого как ATACMS и Storm Shadow, против российских военных аэродромов давно назрело. Политик от "Зелёных" Антон Хофреитер подчёркивает, что Россия продолжает терроризировать украинское гражданское население ежедневными ракетными атаками на больницы, жилые здания и энергоснабжение, делая необходимым разрешение армии наносить удары дальнобойным оружием по военным базам на территории России для эффективной защиты украинского гражданского населения.

21:35 Вэнс обсуждает идеи Трампа по прекращению российского конфликтаРеспубликанский кандидат в вице-президенты Дж.Д. Вэнс предлагает, что план Дональда Трампа по прекращению российского конфликта может включать создание демилитаризованной зоны между Украиной и Россией. В интервью телепродюсеру Шону Райану Вэнс объясняет, что Трамп мог бы собрать русских, украинцев и европейцев за столом переговоров, чтобы найти мирное решение. "Я думаю, он мог бы очень быстро заключить сделку", - говорит Вэнс. Трамп известен своими тёплыми чувствами к президенту России Владимиру Путину и критикой американской помощи Украине, а также своими утверждениями о том, что он мог бы закончить конфликт за 24 часа, если бы был избран, хотя и не предоставляет подробностей своего плана.

21:03 "Мы - русские. Бог с нами" - фашистский марш в Санкт-ПетербургеМногие русские националисты и фашисты кричат "Мы - русские. Бог с нами", маршируя по Санкт-Петербургу. Они неоднократно скандируют "Вперёд, русские!". Причиной их марша является годовщина переноса мощей Александра Невского, который празднуется как национальный герой и святой Православной Церкви.

20:28 Российский пропагандист: "Идеальный барьер - Атлантический океан"Популярный российский телеведущий Владимир Соловьёв считает, что России не следует останавливаться на завоевании Украины: "Идеальный барьер - Атлантический океан. Естественный барьер". Он добавляет, что Берлин, Лисабон, Мадрид и Париж были бы идеальными местами для размещения российских войск. Когда ему напоминают, что не так много русских, он предлагает присоединиться к ним братьям-белорусам или, в качестве альтернативы, изучить Китай.

20:01 Британские волонтёры готовятся к зимеВ преддверии зимы многие украинские дома, которые до сих пор выдерживали обстрелы, лишены окон. Британская НГО "Утепли Украину" принимает меры, путешествуя в зоны боевых действий, чтобы установить временные окна, чтобы помочь сохранить дома тёплыми.

здесь.Читайте все предыдущие новости здесь.

Комиссия не участвовала в дискуссиях о вкладе Польши в чешскую артиллерийскую инициативу для Украины.

Несмотря на озабоченность России, международное право допускает потенциальное разрешение для Украины на использование дальнобойного оружия против российских целей, если это оправдано.

Читайте также: