В 14:32 Россия заявляет, что использует оружие и боеприпасы западного происхождения.

14:09 Главные новости: Более 240 российских солдат взяты в плен в Курской операции

По утверждению украинских войск, около 240 российских солдат были взяты в плен с начала неожиданного вторжения в российский регион Курск, начавшегося в начале августа. "The Washington Post" проанализировала более 130 фотографий и видео с начала вторжения 6 августа. Большинство из них, по-видимому, были сделаны украинскими солдатами и опубликованы в социальных сетях. Анализ также включает фотографии, сделанные фотографом "The Washington Post" из якобы украинского лагеря для военнопленных, где, как сообщается, содержатся захваченные российские солдаты. "Подлинные изображения свидетельствуют о наличии по крайней мере 247 российских пленных и подтверждают утверждения украинских властей о захвате многих россиян во время операции", - говорится в статье. Согласно отчету, было захвачено много молодых призывников, которые, по-видимому, сдались без сопротивления.

13:43 Неопознанный объект вторгся в воздушное пространство Польши

Неопознанный объект, как сообщается, вторгся в воздушное пространство Польши и приземлился во время российского нападения на Украину. Польское агентство печати (PAP) сообщило об этом, ссылаясь на командование военными операциями. Поиски объекта, который, по-видимому, не является ракетой, продолжаются. "Во время широкомасштабного нападения на украинскую территорию в понедельник объект, скорее всего, проник на польскую территорию", - сказал генерал Мачей Клиш, операционный командир польских вооруженных сил, телеканалу Polsat News. "The Guardian" сообщил, ссылаясь на военного спикера, что объект, скорее всего, был дроном.

13:21 Подозрительный российский ракетный удар по плотине к северу от Киева

Плотина к северу от Киева, как сообщается, была поражена подозрительным российским ракетным ударом во время значительной воздушной атаки на Украину сегодня. Видео, размещенное журналистом Ярославом Трофимовым из "The Wall Street Journal" и другими, показывает часть гидроэлектростанции в огне. "Если плотина разорвется, миллионы людей вниз по течению могут погибнуть", - написал Трофимов. Пока нет официальных сообщений о повреждениях сооружения.

12:57 Зеленский объявил об "одной из самых интенсивных атак" России

Россия, как сообщается, использовала более 100 ракет и почти 100 дронов в своем последнем масштабном нападении, согласно украинским отчетам. "Это была одна из самых интенсивных атак", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, размещенном в Telegram. Министерство обороны России заявило в Telegram, что "поразило все назначенные цели" в масштабных атаках на украинскую инфраструктуру. Зеленский заявил, что это была "комбинированная" атака, в которой было задействовано "более 100 ракет разных типов" и примерно 100 шейхов дронов иранского происхождения. Министерство обороны России описало это как "массированный удар высокоточным дальнобойным оружием" по "важным объектам энергетической инфраструктуры".

12:38 Киев предлагает: Запад должен санкционировать глубокие удары по территории России

Украина призывает Запад использовать предоставленные оружия для проведения ударов глубоко в российскую территорию. "Такой шаг ускорит прекращение российского террора", - написал главный помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram.

12:09 Москва считает переговоры с Украиной неактуальными

Россия считает, что переговоры с Украиной о прекращении огня почти потеряли свою актуальность. Вторжение украинских сил в российский пограничный регион Курск не может быть терпимо, заявляет Дмитрий Песков, пресс-секретарь администрации президента России. Должен быть ответ. Никаких обсуждений прекращения огня не велось, и тема больше не актуальна.

11:41 Мунц: "Белорусская армия не является серьезной угрозой"

Диктатор Лукашенко мобилизует десятки тысяч солдат на границе с Украиной, что вызывает озабоченность у страны. Однако, по словам корреспондента ntv Райнера Мунца, это больше похоже на демонстрацию силы, чем на реальную угрозу.

11:25 Источники: Предполагается российское саботаж за тревогой в Геilenkirchen

Тревога о потенциальной угрозе от российского акта саботажа с использованием дрона легла в основу временного повышения уровня безопасности на базе НАТО в Геilenkirchen возле Ахена, согласно немецким источникам безопасности. Был получен существенный намек от иностранной разведывательной службы "о подготовительных действиях для вероятного российского акта саботажа против базы НАТО", - заявили источники.

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11:20 Спутниковые снимки: русские борются с контролем огня на нефтебазе Пролетарск

Нефтебаза в Пролетарске, южная Россия, горит уже более недели, как показывают последние спутниковые снимки из системы мониторинга лесных пожаров и пожаров NASA FIRMS. Огонь на базе с более чем 70 отдельными танками был вызван украинским дроном во время ночи с 17 на 18 августа. Согласно неофициальным сообщениям, еще один удар произошел в пятницу утром. Местные власти Пролетарска объявили режим чрезвычайной ситуации. Российское государственное новостное агентство ТАСС сообщило в среду, что к тому времени 47 пожарных были ранены в огне.

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10:22 Видео: Украинские силы обороны уничтожают российскую ракету стационарным оружиемВидео, опубликованное губернатором Виктором Микитой в социальных сетях, показывает украинских специалистов по ПВО в западной Закарпатской области, которые уничтожают российскую крылатую ракету из стационарного пулемета, установленного на грузовике. Якобы запущенная из соседней Львовской области ракета была уничтожена 650-м отдельным зенитно-пулеметным батальоном. Подлинность видео подтверждена командой по проверке RTL/ntv. Однако тип ракеты независимо не подтвержден. По данным Kyiv Independent, ракету не сбил пулемет, а украинская ракета ПВО, как признал ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

10:03 15 украинских областей подверглись российскому удару - инфраструктура энергетики стала цельюПо словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, более половины украинских провинций подверглись российским ударам этим утром. "В настоящее время 15 провинций подверглись масштабной российской атаке. Агрессор использовал разные виды оружия: дроны, ракеты, гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Есть жертвы", - написал он в Telegram. Украинские власти заявляют, что энергетическая инфраструктура была повреждена в четырех провинциях: Сaporizhzhia, Sumy, Rivne, Lviv. Некоторые районы Киева испытывают перебои с электричеством и водой, как сообщил мэр Виталий Кличко.

09:40 ISW: Россия перебрасывает войска с менее стратегических фронтов в район КурскаЭксперты Института изучения войны (ISW) считают, что российская армия перебрасывает войска с менее важных участков фронта на украинской границе в район Курска. Командиры 810-й отдельной бригады морской пехоты, 155-й отдельной бригады морской пехоты, 11-й воздушно-десантной бригады (ВДВ), 56-го ВДВ полка (7-я ВДВ дивизия) и 51-го ВДВ полка (106-я ВДВ дивизия) якобы доложили президенту Владимиру Путину о ходе операций в регионах, граничащих с Украиной, скорее всего, имея в виду Курскую область. ISW зафиксировала присутствие войск 810-й отдельной бригады морской пехоты, 155-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й ВДВ бригады в Курске, в то время как российское военное командование, по-видимому, перебросило части 56-го ВДВ полка из района Роботы в западной Сaporizhzhia в приграничный регион. Российское военное командование испытывает операционное напряжение, чтобы отвлечь войска от важных наступательных целей по захвату Покровска в Донецкой области, считают специалисты ISW.

09:14: Сообщают о первых жертвах после массированного обстрела РоссииУкраинские власти подтверждают три погибших в результате российских авиаударов. Сообщения о жертвах поступают из Луцка (западного), Днепра (восточного) и Сaporischschja (южного) регионов. Мэр Луцка Игорь Поліщук сообщает, что многоквартирный дом был поражен "вражеским огнем", в результате чего погиб один человек. Губернаторы Одессы, Сaporischschja и Харькова сообщают об взрывах в своих регионах и призывают людей укрыться. Ранее губернатор Полтавской области сообщал о пяти раненых в результате атаки на промышленное предприятие.

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08:50: Украина следит за увеличением присутствия войск у границы с БелоруссиейУкраина выражает озабоченность по поводу недавнего увеличения числа белорусских войск, расположенных у ее границы. Если Белоруссия нападет на своего соседа, последствия могут быть серьезными, как отмечает репортер ntv Надя Криевольд.

08:22: В нескольких украинских городах слышны взрывы - отключение электроэнергии в КиевеВ результате российского авиационного удара (см. запись 07:24) сообщают о взрывах в нескольких украинских городах. Киев первым сообщил о взрывах около 8:30 и later сообщения поступали из Харькова, Одессы, Винницы, Сaporischschja, Кременчуга, Днепра, Хмельницкого, Кропивницкого и Кривого Рога. Мэр Киева Виталий Кличко подтверждает отключение электроэнергии в "нескольких районах" столицы и перебои с водоснабжением в правой части города. Взрывы были слышны и в других городах.

здесь.07:53: Российская система ПВО уничтожает 20 украинских дронов, направленных на территорию РоссииПо данным Министерства обороны России, их система ПВО успешно отразила 20 дронов, запущенных из Украины в направлении российских территорий. Девять из этих дронов были перехвачены над Саратовской областью, три над Курском и по два над Белгородом, Брянском и Тульской областью. Один дрон был найден в Орьевской и Рязанской областях и по одному в прилегающих областях Брянска и Курска.

07:07 Командиры чеченцев заявляют о уничтожении украинской техники в КурскеЧлены спецназа "Ахмат" и 2-я бригада спецназа заявляют, что за последние сутки они уничтожили два бронетранспортера, пять бронетранспортеров, а также французский легкий танк (AMR) в Курской области. Об этом сообщает государственное информационное агентство России ТАСС со ссылкой на генерал-майора Апти Алаудинова, командира. "За последние сутки мы также вывели из строя подразделение автоматических гранатометов и миномет, и уничтожили пушку", - сказал он. "Наши силы нанесли значительный ущерб украинским войскам, атакуя эти военные объекты". Алаудинов заявил, что продвижение украинских войск остановлено. "Противник, безусловно, пытается продвинуться вперед, но безуспешно. Мы уже начали наносить ущерб противнику в нескольких районах и освобождать некоторые поселения. Я считаю, что это будет продолжаться каждый день".

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06:41 Северная Корея: Ким Чен Ын поддерживает производство самоубийственных дроновЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил сильную поддержку производству большего количества самоубийственных дронов как важному аспекту военных приготовлений, согласно сообщению государственного информационного агентства КНДР ЦТАК. Он сделал это заявление во время испытаний дронов. Самоубийственные дроны - это авиационные беспилотные летательные аппараты, оснащенные взрывчатыми веществами и направленные на цели противника. Россия часто использует иранские дроны типа Шахеди в Украине. Северная Корея и Россия укрепили свои военные связи. Как сообщает ЦТАК, испытания дронов состоялись в субботу на фоне эскалации tensions с соседними Южной Кореей. Фотографии показывают белые летящие объекты с Х-образными крыльями, атакующие цели танков и взрывающиеся. Согласно сообщениям южнокорейского информационного агентства Йонхап, цели напоминали южнокорейские танки К-2.

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06:34 Украина: 1140 российских солдат "нейтрализованы" за 24 часаВоенные Украины заявляют, что за последние 24 часа были нейтрализованы 1140 российских солдат. Это приводит к общему числу "нейтрализованных" российских военнослужащих с начала конфликта до 608 820. Эти цифры нельзя независимо подтвердить. Киев сообщает, что были уничтожены четыре танка, 17 бронетранспортеров, 47 артиллерийских систем, одна реактивная система залпового огня, одна система ПВО и 39 дронов.

06:12 Украина предупреждает Минск против принятия "катастрофических решений"Украина призывает Белоруссию вывести крупные контингенты войск и военную технику с их общей границы. В заявлении Министерства иностранных дел Украины призывается Минск воздержаться от враждебных действий и отвести войска из приграничной зоны. Украина предупреждает Белоруссию не принимать "катастрофические решения" под давлением Москвы. Белоруссия еще не ответила. Согласно украинским сообщениям, среди войск на границе есть белорусские специальные подразделения и бывшие солдаты Вагнера, оснащенные танками, артиллерией, системами ПВО и инженерным оборудованием, развернутыми в Гомельской области вдоль северной границы Украины. Заявление также утверждает, что Украина никогда не начинала боевых действий против белорусского народа и не будет этого делать в будущем.

05:46 Губернатор сообщает о повреждениях от обломков дроновНесколько зданий в российском регионе Саратов были повреждены обломками сбитых украинских дронов, сообщает региональный губернатор. Пострадали tanto города Саратов и Энгельс, где активированы все службы экстренной помощи. В Энгельсе находится стратегическая база российских бомбардировщиков.

03:52 Система ПВО предупреждает Киев о нападении дроновУкраинские системы ПВО находятся в режиме повышенной готовности в Киевской области для отражения российских атак дронов, сообщает региональное военное управление. Подробности о возможных повреждениях или жертвах пока не сообщаются.

00:19 Зеленский осуждает "умышленную" атаку на команду ReutersВ своем вечернем обращении президент Украины Зеленский осудил ракетную атаку на журналистов Reuters в восточноукраинском городе Краматорске как "умышленную" и "преднамеренную". Один сотрудник Reuters погиб, и двое других были ранены. Среди погибших был 38-летний британский бывший солдат Райан Эванс, который работал с Reuters с 2022 года, предоставляя консультации по безопасности в Украине, Израиле и на Олимпийских играх в Париже. Зеленский выразил deepest condolences семье и друзьям Эванса. Генеральная прокуратура Украины объявила расследование в Telegram. Атака произошла в субботу в 22:35 по местному времени. Reuters не смогло установить, откуда прилетела ракета, или была ли целенаправленно атакована гостиница. Россия еще не ответила.

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Европейский Союз выразил озабоченность по поводу российского вторжения в Курск и захвата более 240 российских солдат, призывая к деэскалации tensions.

В свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной Европейский Союз призывает к переговорам, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и защитить суверенитет и территориальную целостность Украины.

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