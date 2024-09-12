В 14:23 Зеленский объявляет, что Россия начала контрнаступление в Курске.

13:55 Контроверсионный иранский политик критикует связи с Россией

Известный консервативный политический деятель Ирана выражает неожиданную критику связей своей страны с Россией на фоне последних санкций и дипломатических споров. В посте на платформе X Али Мотахари, бывший вице-президент парламента, обращает внимание на новые санкции, введенные Германией, Францией и Великобританией из-за предполагаемых поставок иранских баллистических ракет России. МИД Ирана решительно опровергает эти утверждения.

13:38 Водоснабжение и газ в городе на Украине оставляют желать лучшего

ГородPokrovsk в Donetskской области Украины страдает от нехватки питьевой воды и газа для приготовления пищи и отопления после российских атак, сообщает губернатор Вадим Филашкин. Повреждение водоочистного сооружения и зависимость города от более чем 300 аварийных скважин приводят к ограниченному снабжению питьевой водой. Кроме того, разрушение российскими войсками газового распределительного центра оставило без газа более 18 000 жителей.

13:07 Россия завышает количество кораблей для военных учений

Отчет утверждает, что Россия имеет лишь половину заявленного Минобороны количества военных кораблей, согласно независимому российскому новостному порталу "Агентство". Минобороны России заявляет, что в военных учениях "Океан-2024" участвуют более 400 военных кораблей. Однако данные онлайн-порталов "Global Naval Powers Ranking 2024" и "RussiaShips.info" указывают на цифры 264 и 299 соответственно. Кроме того, около 50 кораблей и подлодок Черноморского флота не участвуют в операции. В истории России неоднократно обвиняли в завышении размеров своих военных сил.

12:28 Россия усиливает шпионаж против немецкой армии

Российские спецслужбы усилили свою разведку немецкой помощи Украине и бундесверу, согласно годовому отчету военной контрразведки (МАД). Ранее российские службы в основном интересовались военной политикой и стратегией, но теперь активно собирают информацию о транспортировке оружия и боеприпасов, процедурах развертывания и тактике западных систем оружия в Украине. Способность бундесвера к территориальной и альянсовой обороне также стала объектом внимания российских спецслужб.

11:52 Мунц: Новая "ядерная угроза Берлину" неслучайна

Великобритания и США могут дать Украине разрешение на удары по территории России, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. Кремлю удалось отсрочить это решение с помощью угроз. Теперь эксперт по ядерному оружию выступает за атаки на Берлин.

11:15 Отчет: Задержка в решении о дальнобойных ракетах

Возможное развертывание Западных дальнобойных ракет в России может быть отложено. Решение на Генеральной ассамблее ООН 24 сентября, на которой присутствуют около 150 лидеров, маловероятно. Согласно отчету, министр иностранных дел Великобритании Ламми заявил, что это собрание станет следующей возможностью обсудить использование дальнобойных ракет. Президент Украины Зеленский планирует повторить свою просьбу о дальнобойных ракетах на собрании. В среду Ламми и госсекретарь США Блинкен посетили Киев, чтобы выслушать план Зеленского по атаке на российскую территорию. Блинкен обсудит это с президентом США Байденом в пятницу, а премьер-министр Великобритании Стармер также проведет конференцию с Байденом в пятницу.

10:31 Блинкен в Польше, ключевом союзнике Украины

Госсекретарь США Блинкен посещает Польшу, ключевого союзника Украины, после поездки в Киев. В его расписании встречи с премьер-министром Туском и президентом Дуда, чтобы обсудить дополнительное сотрудничество с Польшей и ее роль в качестве центрального логистического хаба для западной военной помощи Украине. После вторжения России в Украину Польша существенно увеличила военные расходы и заказала 96 боевых вертолетов Apache у американского оборонного гиганта Boeing на сумму 10 миллиардов долларов.

09:59 Украина сообщает о 64 российских дронах и 5 ракетах

Украинские военные сообщают о ночных российских атаках с использованием 5 ракет и 64 иранских боевых дронов. 44 дрона были сбиты. Отчеты военных нельзя полностью подтвердить. Системы ПВО вокруг Киева неоднократно активировались для перехвата приближающихся дронов.

09:11 Российский эксперт выступает за более жесткую ядерную доктрину

Российский эксперт по внешней политике Сергей Караганов предлагает России быть более открыто агрессивной в вопросах ядерной войны. Караганов предлагает, чтобы цель ядерной обороны России состояла в том, чтобы "убедить всех настоящих и будущих врагов в том, что Россия готова использовать ядерное оружие". Москва могла бы провести ограниченный ядерный удар по стране НАТО без запуска более широкого ядерного конфликта. Ранее Караганов призывал Россию рассмотреть возможность ядерного превентивного удара для устрашения противников. Некоторые западные эксперты считают, что Караганов действует как полезный инструмент Кремля, выражая мнения, которые вызывают беспокойство на Западе, тем самым делая Путина более сдержанным по сравнению с ним.

08:04 Украинские силы подтверждают сбитый российский истребитель

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Вчерашние новости о пропаже с радаров российского истребителя Су-30СМ подтверждаются военной разведкой Украины. Согласно их отчету, украинские солдаты сбили такой самолет во время операции в Черном море. Об этом сообщает Kyiv Independent. Элитный $50-миллионный самолет базировался в Крыму и, как считалось, был уничтожен переносной системой ПВО.

07:26 Несколько раненых после массированной атаки дронов на Конотоп, Украина

Число пострадавших при массированной российской атаке дронов на энергетическую инфраструктуру Конотопа в Сумской области возросло до 14. Об этом сообщает украинское государственное новостное агентство Ukrinform со ссылкой на региональную военную администрацию. Один из зданий в центре города был поражен, и ситуация продолжается.

Подробнее об этом можно узнать здесь.

06:42 Украинские беженцы в Германии сохраняют свой защищенный статус во время визитов домой Сегодня впервые в немецком бундестаге будет обсуждаться предложенный правительством пакет безопасности, который включает запрет на ножи и отзыв статуса беженца для определенных лиц, которые едут в свои страны. Однако есть исключения – в том числе для беженцев из Украины.

06:04 Российское телевидение обвиняет Трампа в несправедливом отношении во время теледебатов Некоторые комментаторы российского государственного телевидения обвинили в «саботаже» Трампа во время его теледебатов с Камалой Харрис. Они заявили, что Трамп был «несправедливо представлен», и его заявления подверглись жесткой проверке фактов. Многие наблюдатели считают, что Трамп проиграл дебаты. Если он выиграет выборы, Трамп обещал сразу же прекратить конфликт в Украине.

04:50 Российская атака на Конотоп причинила серьезный ущерб энергетической инфраструктуре Российская атака на Конотоп в Сумской области ранила нескольких гражданских лиц и временно прервала подачу воды в городе. Также есть значительные повреждения энергетической инфраструктуры, и непонятно, когда частные домохозяйства снова получат электроэнергию. После атаки в центре города возникли несколько пожаров, и были повреждены школьные и жилые здания. Двоих человек доставили в больницу, один из них находится в критическом состоянии.

03:29 Латвия усиливает военную помощь Украине Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о пакете военной поддержки для Украины, в том числе бронетранспортеры, во время своего визита в Киев. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поделился этой информацией после их встречи. Оба страны якобы обсуждают расширение сотрудничества в оборонной промышленности.

01:32 Великобритания вызывает иранского бизнесмена из-за предполагаемых поставок ракет в Россию В ответ на предполагаемую передачу иранских ракет в Россию Великобритания вызвала иранского бизнесмена, как сообщает лондонское министерство иностранных дел. Правительство Великобритании заявило, что такое перемещение считается опасным обострением и вызовет решительный ответ. Вчера Германия, Франция и Великобритания объявили о новых санкциях против Тегерана из-за этой предполагаемой передачи ракет в Россию. Ранее Европейский союз сообщал о "достоверной информации" о передаче иранских ракет в Россию.

00:14 Украинская армия сообщает о развертывании неопытных солдат на Харьковском фронте По данным украинской армии, Россия развертывает неопытных солдат на Харьковском фронте. Спикер Виталий Саратсев из оперативной тактической группы вооруженных сил в Харькове заявил, что участвующие в наступательных действиях в Вовчанске подразделения плохо обучены. Считается, что новые подразделения, развернутые в качестве подкрепления, являются частью мобилизационного резерва России.

22:39 Патрули русского языка развернуты в западной Украине Мэр западноукраинского города Ивано-Франковск объявил о развертывании патрулей русского языка из-за увеличения использования русского языка. Мэр Руслан Марцинкив заявил, что это гражданская инициатива, в которой может участвовать кто угодно. Многие внутренне перемещенные лица из восточной Украины имеют русский язык в качестве родного.

21:42 Эрдоган требует возвращения Крыма Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал возвращения Крыма, аннексированного Россией, Украине. Эрдоган подчеркнул, что поддержка Турции территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины незыблема, и возвращение Крыма Украине соответствует международному праву. Платформа Крыма, цель которой – повысить международное внимание к ситуации вокруг аннексированного полуострова, была создана в 2021 году.

Президент Зеленский заявил, что поддержка США является решающей для сдерживания российской агрессии. На пресс-конференции в Киеве он сказал, что стратегия победы в основном зависит от поддержки США и помощи других союзников. Подробная стратегия, которая будет представлена ​​перед ожидаемой второй Украиной конференцией мира, направлена на существенное усиление Украины и прекращение войны со стороны России. Согласно Bloomberg, США давят на Зеленского, чтобы он представил конкретную стратегию в отношении атак на Россию, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия. Блинкен и Ламми, государственные секретари США и Великобритании соответственно, якобы хотели обсудить долгосрочный план с Зеленским в Киеве, чтобы лучше понять цели Украины.

20:37 Блинкен признает поддержку Байдена просьбе Украины использовать дальнобойное оружие против России По словам государственного секретаря США Антона Блинкена, США активно работают над удовлетворением военных потребностей Украины, в том числе использованием дальнобойного оружия, поставляемого Западом, для поражения целей внутри России. Байден и Стармер, президент США и премьер-министр Великобритании, обсудят эти потребности в пятницу, как заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с Ламми, его британским коллегой, и министром иностранных дел Украины Сибигой в Киеве. "Мы активно работаем над тем, чтобы Украина имела все необходимое для эффективной защиты себя", - добавил Блинкен, подчеркнув: "Наша цель - победа Украины".

Вы можете изучить исторический контекст этого конфликта здесь.

В ответ на эскалацию tensions, есть призывы к усилению кибербезопасности для защиты критической инфраструктуры от потенциальных кибервойн. Украинское правительство выразило озабоченность уязвимостью своих цифровых систем для потенциальных кибер-атак со стороны России.

Кроме того, некоторые эксперты считают, что продолжающийся конфликт может привести к смене парадигмы в военном деле, с кибервойной, играющей значительную роль в будущих конфликтах. Использование продвинутых кибер-инструментов для шпионажа, дезинформации и вывода из строя критической инфраструктуры может изменить ландшафт традиционной войны.

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