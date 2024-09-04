В 14:21 Зеленский обосновывает административные изменения: "Нам нужна свежая энергия"

13:47 Германская армия активирует план: Усиление защиты IRIS-T SLM от ракетСистема IRIS-T SLM уже не раз доказывала свою эффективность в небе Украины. В ближайшее время планируется развернуть десять таких систем на территории страны, поставка которых, как сообщается, находится в стадии завершения. Кроме того, германская армия намерена интегрировать IRIS-T в Шлезвиг-Гольштейн.

13:21 Россия: Еще один village возле Покровска под контролемРоссия заявляет о победе над еще одним village вблизи стратегически важного города Покровска на востоке Украины. По данным Минобороны России, жители Карливки, расположенной примерно в 30 километрах от Покровска, "полностью освобождены". Покровск служит важным логистическим центром для украинской армии, которая отступает от российского наступления в регионе уже несколько месяцев.

12:59 Украина: Крым укреплен системами ПВОПо словам спикера украинского флота Дмитрия Плетёнчука, оккупационные власти Крыма используют все доступные ресурсы для защиты Керченского моста, как сообщает Defense Express на украинском телевидении. Сообщается, что используются системы как короткого, так и дальнего действия, такие как С-300, С-400 Триумф, С-500 Прометей, Панцирь-С1. Плетёнчук заявил, что Крым "наводнен" системами ПВО из-за его tanto стратегического, как и символического значения для оккупантов. Мост, prestige-проект российского президента Владимира Путина, соединяет южную Россию с аннексированным Крымским полуостровом и является жизненно важным маршрутом поставок для российских сил на юге Украины. Боевые действия за мост происходят регулярно, и Киев неоднократно заявлял о своем намерении вернуть полуостров.

12:32 Путин приглашает Си на саммит БРИКСПрезидент России Владимир Путин пригласил президента Китая Си Цзиньпина на предстоящий саммит БРИКС в России в октябре. "Как планировалось, мы ожидаем президента Си Цзиньпина на саммите БРИКС", - объявил Путин во время встречи с вице-президентом Китая Хань Чжэнь на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Путин также предложил встречу тет-а-тет с Си. БРИКС был основан в 2009 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, а в 2011 году к ним присоединилась ЮАР. В этом году к саммиту также присоединятся Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Иран. Страны БРИКС рассматривают себя как противовес западным державам и соберутся на саммит в российском городе Казани с 22 по 24 октября. Москва рассчитывает, что саммит укрепит ее влияние и усилит экономические союзнические отношения. Стратегическое сотрудничество между Москвой и Пекином укрепилось с момента вторжения России на Украину.

12:00 Россия: Атака на Полтаву нацелена на солдат и иностранных инструкторовМинистерство обороны России заявляет, что недавняя смертельная атака на украинский город Полтаву была направлена на солдат и иностранных инструкторов, размещенных в военном тренировочном центре. По данным министерства, там проходили обучение "специалисты по связи и радиоэлектронной борьбе из различных подразделений Вооруженных сил Украины, а также операторы беспилотных летательных аппаратов, участвующие в ударах по гражданским объектам на территории России", под руководством иностранных инструкторов. Кроме того, министерство сообщило, что использовало гиперзвуковую систему вооружения "Кинжал" против военных промышленных объектов в западно-украинском городе Львов. В то же время российские силы заявили о контроле над двумя дополнительными поселениями на востоке Украины, Пречистовкой и Карливкой. Первоначальные сообщения указывают на 50 погибших в результате атаки на Полтаву.

11:43 Баerbock прощается с уходящим министром иностранных дел УкраиныМинистр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock выразила свои соболезнования своему украинскому коллеге Дмитру Кулебе. В трогательном сообщении в социальных сетях она написала: "Бессонные разговоры в поездах, на саммитах G7, в Брюсселе, на взорванной электростанции... С тобой, @DmytroKuleba, я работала ближе, чем с кем-либо другим". "Ты ставил народ своей страны превыше всего", - добавила она. Баerbock выражает свои наилучшие пожелания Кулебе, надеясь на то время, когда мир и свобода вернутся во всю Украину.

11:24 Россия меняет политику в отношении ядерного оружия в ответ на действия ЗападаПо словам представителя администрации президента России Дмитрия Пескова, растущее напряжение с Западом требует пересмотра ядерной доктрины России. Россия сталкивается с вызовами и угрозами со стороны западного мира, которые требуют пересмотра доктрины, как сообщают российские новостные агентства. Возможность того, что Украина может использовать американское дальнобойное оружие для атак на цели глубоко внутри территории России, вызывает обеспокоенность. Киевское правительство давно призывает США разрешить Украине наносить удары по целям за пределами российской территории с помощью предоставленного ей вооружения. "Ясно, что украинцы это сделают", - заявил Песков агентству РИА. "Мы учитываем все это". Россия намекала на пересмотр своей ядерной доктрины, но еще не раскрыла подробности. Политика предусматривает использование ядерного оружия в случае угрозы суверенитету или территориальной целостности России.

09:52 Военные Украины опубликовали приблизительные данные о потерях среди российских войскВоенные Украины обнародовали недавние данные о потерях среди российских войск, действующих на территории Украины. Согласно отчетам, Россия якобы понесла потери в размере около 620 350 soldiers с 24 февраля 2022 года, с ежедневной средней потерей 1 390. Обновленные данные из Киева также упоминают уничтожение семи танков, 30 артиллерийских систем и 43 дронов. С начала широкомасштабных боевых действий Россия, как считается, потеряла 8 618 танков, 16 848 артиллерийских систем и 368 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей и одну подводную лодку, согласно этим отчетам. Несмотря на то, что западная разведка сообщает о меньших потерях, эти цифры считаются минимальными.

09:21 Губернатор объявляет "скорбный день" для Львовской области - число жертв растетПосле серии российских воздушных ударов по Львову, западноукраинскому городу (см. записи 07:18, 06:17 и 05:29), число жертв возросло. Как заявил губернатор Львовской области Максим Косицкий в Telegram, за ночь было зарегистрировано семь смертей, в том числе семилетнего ребенка и 14-летнюю девочку, а также других детей. "Сегодня для нашей области скорбный день", - написал Косицкий, назвав инцидент ужасной трагедией. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал в социальных сетях о пяти смертях и более 30 травмах, выразив соболезнования семьям погибших.

08:49 Министр иностранных дел Украины ушел в отставкуМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку, как подтвердил спикер парламента Руслан Стефанчук в Facebook. Отставка будет рассмотрена на следующем заседании парламента. Кроме Кулебы, несколько других членов кабинета уже ушли в отставку (см. записи 00:47 и 22:06). Эта массовая отставка является частью более широкой инициативы по реформированию правительства Украины. В среду ожидается день увольнений, как заявил лидер партии "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram. Назначения последуют в четверг.

08:03 Зеленский: "Многие все еще завалены обломками"Российские ракетные удары по Полтаве стали одним из самых смертоносных одиночных ударов с начала конфликта, согласно ночному обращению президента Владимира Зеленского. Заявления Зеленского свидетельствуют о том, что многие люди все еще засыпаны обломками, в то время как он призывает к улучшению систем ПВО.

07:39 Гросси предупреждает об угрозе катастрофы на АЭС ЗапорожьеНа встрече в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси они обсудили ситуацию вокруг атомных электростанций в Украине и России. Гросси посетит российскую оккупированную АЭС Запорожье на юго-востоке Украины в среду. Как сообщает Reuters, Гросси выразил обеспокоенность по поводу "хрупкого" состояния ситуации и предупредил о возможности катастрофы. АЭС была захвачена российскими войсками вскоре после invasions Украины в феврале 2022 года и в настоящее время не работает. Обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстреле объекта, при этом обе стороны отрицают ответственность за обвинения.

07:18 Губернатор подтверждает как минимум две смерти в результате удара по ЛьвовуПо меньшей мере два человека погибли и 19 получили ранения в результате российских воздушных ударов по западноукраинскому городу Львов, сообщил губернатор Львовской области Максим Коцицкий в Telegram.

06:53 Украина ищет дополнительную помощь для сельского хозяйства и разминированияУкраина просит дополнительную помощь для восстановления своего сельскохозяйственного сектора и процедур разминирования. Правительство Германии рассматривает возможность финансовой помощи для районов, пострадавших от линии фронта, а также дополнительной компенсации за безопасность персонала. Также рассматривается расширение существующей программы финансирования генераторов для сельскохозяйственных регионов, финансируемой Министерством сельского хозяйства. Украина также просит Германии помочь в разминировании вблизи линии фронта, при этом Министерство экономического сотрудничества и развития Германии уже участвует в проекте по обнаружению и разминированию мин.

05:29 Киев подвергся второй волне воздушных атакУкраинская столица Киев подверглась второй волне российских воздушных атак. Запущены меры противовоздушной обороны. Свидетели сообщают о многочисленных взрывах на окраинах Киева, свидетельствующих о развертывании систем ПВО. Одновременно военные сообщают о дроне, атаковавшем западноукраинский город Львов, недалеко от польской границы. Весь Украина находится под воздушной тревогой, как сообщает украинские военно-воздушные силы в Telegram. Польша активирует свои и союзные самолеты в третий раз за восемь дней для защиты воздушного пространства, как сообщает Оперативное командование сил вооруженных сил Польши, в ответ на российские воздушные атаки и дальнобойные действия.

04:35 Байден обещает дополнительные системы ПВО для УкраиныПосле жестокого нападения России на украинский город Полтаву президент США Байден обещает предоставить Украине дополнительные системы ПВО. "Я решительно осуждаю это жестокое нападение", - заявляет Байден. Вашингтон продолжит военную помощь Киеву, в том числе поставки систем ПВО и необходимых для защиты границ Украины возможностей. Зеленский вновь обратился к своим международным союзникам после атаки, в результате которой погибли по меньшей мере 51 человек, призывая их как можно быстрее предоставить Украине новые системы ПВО и разрешить использование ранее предоставленного дальнобойного оружия для атак на территории России.

02:52 Киев подвергся новой волне дроновых атакРоссия инициировала очередную дроновую атаку на Киев. Согласно заявлению украинской армии в Telegram, подразделения ПВО в настоящее время заняты отражением нападения на окраины Киева. На данный момент нет информации о количестве дронов, участвующих в атаке, и возможном ущербе. Ночная атака является частью эскалации серии российских авиационных ударов по Киеву в последние недели.

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01:32 Зеленский: планирует удерживать оккупированные территории, пока Путин не захочет переговоровУкраина намерена сохранить контроль над оккупированными территориями в Курской области, как заявил президент Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News. Оккупация этих территорий является краеугольным камнем "плана победы" Украины, сказал Зеленский. В целом, Украине не нужна никакая российская земля. Зеленский воздержался от уточнения, планирует ли Украина захватить другие территории России. Операция в Курске держалась в секрете, даже президент США Байден не был информирован.

здесь.00:47 Несколько украинских министров официально ушли в отставкуЧетыре украинских министра, в том числе заместитель министра по делам Европы Ольга Стефанishyna, министр стратегических отраслей Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр экологии Руслан Стрелец, подали в отставку перед запланированной перетасовкой правительства в Украине. Не ясно, перейдут ли эти министры на другие высокие должности. "Как обещано, грядут серьезные изменения в правительстве", - объяснил Давид Арахамия, лидер фракции правящей партии "Слуга народа", в Telegram. "Завтра будет день увольнений, а послезавтра - день назначений", - объявил Арахамия, известный своей близостью к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

23:16 Зеленский призывает дать разрешение на использование дальнобойного оружия после смертельного удара по ПолтавеПосле самого смертоносного российского ракетного удара России по Полтаве президент Украины Владимир Зеленский призывает дать разрешение на использование дальнобойного оружия против России. "Атаки России станут невозможными, если мы сможем ликвидировать места запуска оккупантов, откуда исходят эти атаки, а также российские военные аэродромы и их логистику", - объясняет Зеленский в своем ежедневном видеообращении. По его словам, число погибших в Полтаве возросло до 51, а число раненых - до 271, при этом еще есть жертвы, замурованные под завалами.

22:06 Зеленский увольняет высокопоставленного чиновникаПрезидент Украины Владимир Зеленский освободил от должности первого заместителя главы президентского офиса Ростислава Шурму, как сообщается в указе, опубликованном на сайте президента. Кроме того, спикер парламента объявил об отставке Ольги Стефанishyna, которая занимала должность заместителя премьер-министра и министра европейской интеграции Украины. Ранее несколько министров уже подали в отставку. Президент Зеленский объясняет изменения стремлением укрепить правительство. "Осень будет решающей. Наши государственные институты должны быть реорганизованы таким образом, чтобы Украина смогла достичь всех необходимых результатов", - заявил Зеленский.

21:42 Репортер ntv в Полтаве: "Жители описали крайне страшный момент"Украина сообщает об одном из самых разрушительных авиационных ударов войны с многочисленными жертвами и ранеными. Репортер ntv Кавита Шарма сообщает о текущей напряженности в Полтаве и делится тем, как жители отреагировали на ракетный удар.

21:25 Украинские власти обвиняют Россию в расстреле пленныхУкраинская прокуратура обвиняет российских солдат в расстреле захваченных солдат. Расследование ведется в связи с убийством трех украинцев в районе Тореза в Донбассе, который находится под контролем России. По имеющейся информации, украинцы вышли из укрытия, сдаваясь с поднятыми руками. "Российские солдаты заставили их лечь лицом вниз на землю и сразу же расстреляли их", - заявляет прокуратура, ссылаясь на вирусные видео в интернете.

В связи с развертыванием систем IRIS-T SLM в Украине, нападение России на Украину стало целью перехвата этими продвинутыми системами ПВО. В последнем конфликте в Украине использовались системы ПВО, такие как С-300, С-400 Триумф и С-500 Прометей, для защиты стратегических целей, включая Керченский мост.

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