В 13:44 американский источник новостей сообщает, что Россия и Украина потеряли вместе миллион военнослужащих.

В ходе продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, согласно расследованиям американской газеты "Уолл-стрит джорнал", десятки тысяч солдат погибли и получили ранения на обеих сторонах. Сообщается, что украинские войска понесли около 80 000 жертв и 400 000 ранений. В то же время, Россия, по оценкам западных разведывательных агентств, потеряла примерно 600 000 солдат, из которых 200 000 погибли и 400 000 получили ранения. Ни украинское, ни российское правительство не обнародовали эти цифры.

13:21 Мунц: Россия набирает солдат силойРоссия увеличила свою военную мощь до 1,5 миллиона солдат указом. По словам кремлевского аналитика Райнера Мунца, говорящего на ntv, этот шаг ясно показывает, что происходит за пределами войны в Украине. Мунц делится своими соображениями о том, где Россия находит этих новых солдат.**

12:55 Россия оправдывает рост военной мощи из-за угроз на границахКремль оправдывает свой план расширения армии до размера второй по величине в мире из-за растущих угроз на своих границах. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова на конференц-звонке со СМИ, это расширение необходимо из-за многочисленных угроз на периферии границ России, усугубленных враждебной обстановкой на западных границах и нестабильностью на восточных границах. Это требует соответствующих контрмер. В результате президент Владимир Путин приказал увеличить регулярную численность российской армии на 180 000 человек, сделав ее второй по величине в мире, уступая только Китаю.**

12:30 Большинство выступает против поставок дальнобойных ракет для КиеваПравительство в Киеве стремится атаковать российскую военную логистику, в том числе военные аэропорты, командные центры и инфраструктуру. Однако, согласно новому опросу RTL/ntv Trendbarometer, 64 процента респондентов выступают против поставок западного оружия, которое также могло бы поражать цели глубоко внутри России. Лишь 28 процентов поддерживают такие поставки. Большинство поддерживает поставку таких ракет только среди сторонников "Зеленых" (53 процента) и FDP (58 процентов). Лишь 34 процента сторонников SPD и 31 процент сторонников CDU/CSU поддерживают это, в то время как среди сторонников BSW нет поддержки и лишь 4 процента среди сторонников AfD. Большинство (61 процент) сторонников SPD и CDU/CSU выступают против таких поставок оружия, причем отказ выше на востоке (83 процента), чем на западе (61 процент).**

11:49 Подозреваемый в покушении на Трампа хотел убить ПутинаРайан Уэсли Руутт, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, якобы выражал желание убить Владимира Путина и Ким Чен Ына несколько лет назад, согласно сообщению "Уолл-стрит джорнал" со ссылкой на медсестру Челезу Уолш. Уолш, которая работала в Украине в 2022 году, встречалась с Рууттом несколько раз и описала его как "самый опасный американец", которого она встречала во время своего пребывания в Киеве. Руутт якобы пытался присоединиться к украинскому добровольческому батальону и сражаться бок о бок с украинскими силами.**

11:18 Документальный фильм "Русские на войне" покажут на фестивале в ТоронтоКонroversial documentary "Russians at War" will be shown at the Toronto International Film Festival after all, despite initial threats. Russian-Canadian filmmaker Anastasia Trofimova spent several months with Russian troops on the front lines in Ukraine for the film. However, the Ukrainian ambassador to Canada criticized the decision, claiming the festival was serving as a platform for Russian propaganda.**

10:51 Посол России осторожен в отношении мирных переговоровПосол России в Берлине, Сергей Нечаев, выразил осторожность в отношении потенциальных мирных переговоров в войне с Украиной. По словам Нечаева, в интервью Deutschlandfunk, необходим план мира, прежде чем Россия сможет оценить, насколько он совпадает со своими собственными взглядами. Нечаев отреагировал на заявления канцлера Германии Олафа Шольца, который предложил ускорить усилия по достижению мира.**

10:31 Программа развития ООН поможет Украине подготовиться к зимеУкраинская энергетическая компания Naftogaz усиливает сотрудничество с Программой развития ООН (ПРООН), чтобы гарантировать энергетическую безопасность в предстоящую зиму. Эксперты опасаются, что Украина столкнется с особенно суровой зимой из-за многочисленных российских воздушных ударов по критически важной инфраструктуре, что может привести к перебоям с электроэнергией, отоплением и водой. ПРООН стремится помочь Украине минимизировать перебои с поставками для своего населения, предоставив газовые генераторы.**

09:55 Оblast Сумская все еще без электричества после атаки дроновПосле утренней атаки дронов сегодня в украинском облисте Сумская около 280 000 человек остаются без электричества. Украинские Воздушные силы заявили, что сбили 16 дронов, но некоторые все же смогли причинить ущерб критически важной инфраструктуре.**

09:28 Украина: военнопленный был казнен мечом RussiansУполномоченный по правам человека в украинском парламенте сообщает, что российские силы казнили безоружного украинского военнопленного мечом. Руки жертвы были связаны скотчем, и омбудсмен заключил, что жестокость и кровожадность России за гранью понимания, поделившись фотографией погибшего солдата в социальных сетях. Украинские фотографы Константин и Влада Либерова публикуют изображения украинских солдат, переживших российское пленение.**

09:02 Командир чеченцев оптимистично смотрит на наступление в Курске После неожиданного вторжения Киева в граничащий с Курском регион в начале августа, Москва хранила молчание. Однако командир чеченцев Апти Алаудинов выразил оптимизм через свой канал в Telegram, написав: "Давайте расслабиться, приготовить попкорн и насладиться тем, как наши ребята мирно уничтожают врага", в первый день наступления. С тех пор Алаудинов стал главным комментатором наступления в Курске, а российские СМИ распространяют его заявления. Эксперты считают, что такое присутствие в СМИ возможно только с одобрения высших властей, как сообщило агентство AFP. Подобно лидеру чеченцев Рамзану Кадырову, Алаудинов, кажется, наслаждается необычной свободой слова, и некоторые даже предлагают его в качестве потенциального преемника якобы больного Кадырова.

08:42 Германия усиливает поддержку Украины зимней помощью в размере €100 миллионов Германия объявила о дополнительных €100 миллионов зимней помощи для Украины, как сообщила федеральный министр иностранных дел Аннелена Баerbock во время посещения Республики Молдова в Кишиневе. "Несомненно, осень приближается, и зима не за горами", - сказала Баerbock перед собранием платформы сотрудничества с Молдовой в Кишиневе, столице бывшей советской республики. Планы России на "зимнюю войну" направлены на максимальное нарушение жизни жителей Украины, согласно России.

08:01 Украина отбивает крупное нападение беспилотников от России Украина сообщает о масштабном нападении беспилотников от России во второй раз подряд. ПВО сбила 34 из 51 вражеских беспилотников, сообщило Воздушные силы. Нападение произошло в пяти регионах. Энергетическая инфраструктура в северо-восточном регионе Сумская область также была целью, с местными властями, подтвердившими перехват 16 беспилотников там, и критически важная инфраструктура,such as water supply systems and hospitals, были переключены на резервные источники питания. Работы по ремонту проводятся бригады аварийно-восстановительных работ.

07:37 Украина сообщает о 1020 жертвах среди российских сил По данным Генерального штаба Украины, Россия понесла потери в 1020 человек в результате смертей или ранений за последние 24 часа. С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года украинские записи показывают общий итог в 635 880 жертв со стороны России. За последние 24 часа были повреждены или уничтожены шесть артиллерийских систем и два танка, а также шесть бронированных машин и 66 беспилотников.

07:10 Украинское СМИ сообщает об атаке на российский военный аэропорт Украинское новостное издание "Киевский пост" сообщает об атаке на российский военный аэропорт в Энгельсе, расположенном в Саратовской области. Отчет подчеркивает, что на аэродроме базируются стратегические бомбардировщики с ракетами, используемые Россией для бомбардировки украинских городов.

06:35 Глава НАТО поддерживает обсуждение дальнобойного оружия для Украины Выходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает продолжающуюся дискуссию о возможности разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью западного дальнобойного оружия. "Каждый союзник несет ответственность за принятие этих решений, но мы должны эффективно общаться по этим вопросам, как мы это делаем", - сказал Столтенберг британскому вещателю LBC. Украина просит разрешения на это у своих союзников, чтобы целенаправленно атаковать российские командные центры, аэродромы и инфраструктуру уже несколько недель. Столтенберг обеспокоен возможным эскалацией конфликта, заявляя: "Но я все еще считаю, что наибольший риск для нас - это победа России в Украине".

06:13 Мета запрещает распространение российской пропаганды RT Мета, владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, запрещает распространение российской государственной пропаганды через outlet RT во всем мире. RT, ранее известный как Russia Today, и связанные организации будут ограничены на платформах Мета. RT уже был запрещен в ЕС с весны 2022 года в ответ на кампании дезинформации, связанные с российским вторжением в Украину. Более подробную информацию можно найти здесь:

05:33 Лукашенко освобождает 37 заключенных в Белоруссии Белорусский диктатор Александр Лукашенко освободил 37 заключенных. По данным Администрации президента в Минске, эти individuals были осуждены за "экстремизм", обычный обвинительный приговор, вынесенный правительственным критикам в Белоруссии. Среди освобожденных - шесть женщин и несколько человек с проблемами со здоровьем. Имена 37 освобожденных заключенных пока не разглашаются. В последние два месяца Белоруссия время от времени освобождала заключенных, осужденных за протесты против правительства. Ранее в августе Лукашенко помиловал 30 политических заключенных, а в начале сентября - еще 30, заявляя, что каждый из них выразил раскаяние и попросил прощения.

03:11 Отчет ООН: ухудшение ситуации с правами человека в России Согласно отчету ООН, нарушения прав человека в России становятся все более распространенными. "Существует растущая, государственно поддерживаемая система нарушений прав человека", - заявила Мариана Кацарова, назначенная в 2023 году Советом ООН по правам человека в качестве специального докладчика по ситуации в России. Система направлена на подавление гражданского общества и политической оппозиции, говорится в отчете. Людей, критикующих конфликт России с Украиной и тех, кто выражает несогласие, стали обращаться более жестко. Кацарова оценивает, что не менее 1372 человек были осуждены по fabri

23:24 Швеция возглавит планируемый контингент НАТО в Финляндии

НАТО планирует создать военное присутствие на севере Финляндии, при этом Швеция может занять руководящую роль. Это предполагает новый подход к многонациональным силам НАТО на суше (FLF), подобный тем, которые есть в других странах НАТО, граничащих с Россией. Об этом объявили министр обороны Швеции Паль Йонсон и его финский коллега Антти Хакканен на пресс-конференции в Стокгольме. Йонсон выразил благодарность за приглашение Финляндии возглавить это присутствие. Это присутствие укрепит общую безопасность НАТО.

Несмотря на эскалацию tensions и увеличение военной мощи, Россия пока не вмешивалась напрямую в украинский конфликт, ограничиваясь поддержкой пророссийских сепаратистов.

В связи с продолжающимся конфликтом между Россией и Украиной разгорелись жаркие дебаты о возможных последствиях и эскалации в связи с поставками западного оружия Киеву для ударов по российской военной инфраструктуре.

Читайте также: