В 13:31 Моди обнимает Зеленского во время их встречи в Киеве.

После неоднозначной встречи с президентом России Владимиром Путиным индийский премьер-министр Нарендра Моди обнимает президента Украины Владимира Зеленского. Моди посещает мемориал, посвященный погибшим украинским детям, вместе с Зеленским, где оставляет мягкую игрушку. Несмотря на то, что Индия, будучи самой населенной страной мира, придерживается политики нейтралитета в текущем конфликте, она не накладывает западные санкции на Россию и часто призывает к диалогу для разрешения вопроса, но пока не предложила никаких конкретных решений.

13:03: Важное морское сообщение в Крым по-прежнему закрытоНа день после украинской атаки российский порт Кавказ, жизненно важный для снабжения Крыма, остается недоступным для паромов. Министерство транспорта России сообщает, что паромное сообщение возобновится после уборки. Кавказ расположен в проливе Керчь, соединяющем Черное море и Азовское море. Занятый Крым виден из Кавказа, который служит одним из самых загруженных грузовых центров на Черном море. Через этот порт перевозятся топливо и боеприпасы в Крым.**

12:20: Эксперт России: "В конце концов, мы узнаем, как Путин отомстит"Президент России Владимир Путин кажется нерешительным перед лицом украинского военного прогресса в Курске. По словам российского политического scientists Екатерины Schulmann, "Это его типичное поведение в подобных ситуациях". Путин исчезает, пока ситуация не стабилизируется, а затем действует так, как будто все в порядке. Другие российские эксперты считают, что Кремль рассматривает варианты контрнаступления, считая, что Путин склонен медленно принимать такие решения. "В конце концов, мы узнаем, как Путин отомстит", - предупреждает Александр Габуев, директор Carnegie Russia-Eurasia Center в Берлине.**

11:41: Российский нефтяной склад в Пролетарске продолжает горетьРоссийский нефтяной склад в Пролетарске, расположенный в южном Ростовском регионе, по-прежнему горит. По данным системы информации о пожарах NASA, объект все еще горит сегодня. Телеграм-канал Baza, близкий к российским правоохранительным органам, также сообщает, что пожар все еще бушует. Baza заявляет, что склад был снова поражен украинским дроном ночью.**

11:12: Украина надеется символически обнять МодиХотя Индия тесно связана с Россией как член BRICS, президент Украины Владимир Зеленский встречает премьер-министра Индии Нарендру Моди в Киеве. Они надеются на посредничество для прекращения конфликта, с украинцами, выражающими растущий интерес к мирным переговорам из-за наступления в Курске, сообщает репортер ntv Надя Крейвальд.**

10:45: Украинская система ПВО активна в нескольких районахУкраинская армия сообщает, что сбила 14 из 16 российских ударных дронов, запущенных ночью. "Система ПВО работала в регионах Черкассы, Кировоград, Полтава и Суммы", - сообщает Воздушные силы.**

10:16: Украина комментирует потопленный паром в КавказеУкраинский флот прокомментировал уничтожение парома в российском порту Кавказ. "Еще один явно военная цель нейтрализована", - сказал представитель флота Дмитрий Плетенчук на украинском телевидении. Паром был предназначен для снабжения врага топливом. Он затонул, и порт не работает. Местные власти сообщают, что нападение произошло в четверг, когда паром загорелся. Порт Кавказ на Черном море снабжает, среди прочего, Крым, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году, топливом.**

09:44: Посол России: "Нет буферной зоны на территории России"Посол России в США Анатолий Антонович прокомментировал наступление в Курске и заявленную киевскую цель создания там буферной зоны: "Это невозможно. Не будет буферной зоны на территории России", - цитирует его государственное новостное агентство ТАСС. Одновременно он предупредил, что Москва не будет консультироваться с Вашингтоном по удалению украинских сил из Курского региона. Он обвинил США в "постоянном испытании терпения Russians" и попытке спровоцировать "эмоциональные, поспешные решения".**

09:10: Онлайн-анализ показывает: недовольство Путиным растет в РоссииС тех пор, как украинские войска пересекли российскую территорию две недели назад, негативные настроения в отношении президента Владимира Путина, похоже, растут по всей России. Согласно анализу FilterLabs AI, опубликованному в "New York Times", многие онлайн-авторы считают, что продвижение Украины является неудачей российского правительства и Путина в частности. "Ответ Путина на вторжение был воспринят как минимум неадекватным и как максимум оскорбительным", - сказалJonathan Teubner, CEO FilterLabs. Компания отслеживает российские настроения через анализ социальных сетей.**

08:36: Моди прибывает в КиевПремьер-министр Индии Нарендра Моди недавно посетил Украину, как сообщают tanto индийские, как и украинские СМИ. Планируется встреча с президентом Владимиром Зеленским. Украина ищет поддержку Индии из-за ее значительного международного влияния, хотя есть опасения по поводу объявленной Индией нейтральности. В июле Моди посетил Москву, где фотографии его объятий с президентом России Владимиром Путиным вызвали беспокойство в Украине и нескольких западных странах.**

08:05: Предупреждение России о нападениях на АЭС "Больше риторики"Президент России Владимир Путин обвиняет Украину в попытке attacked nuclear power plant в Курске. Репортер ntv Рейнер Мунц оценивает реальную опасность ядерной аварии из-за конфликта.

07:33 Китай и Белоруссия согласовывают расширенное сотрудничество - в том числе в сфере безопасности Китай и Белоруссия решили укрепить сотрудничество в сферах торговли, безопасности, энергетики и финансов, согласно Совместному заявлению после встречи Премьера Китая Ли Цяна и Премьера Белоруссии Романа Головченко. Они также стремятся укрепить сотрудничество в цепочках поставок промышленных товаров и увеличить торговлю для снижения затрат для обеих сторон. Китай является вторым по величине торговым партнером Белоруссии и крупнейшим в Азии.

07:05 Украинские солдаты выражают обеспокоенность по поводу неподготовленных новобранцев Украинские офицеры и солдаты выражают недовольство недостаточной подготовкой новобранцев, а также очевидным преимуществом России в воздушной мощи и боеприпасах на восточном фронте. "Некоторые отказываются стрелять. Они видят врага в огневой позиции в траншее, но не отвечают. Вот почему наши войска гибнут", - объясняет командир батальона 47-й бригады. "Если они не используют свое оружие, они бесполезны". С мая правительство ввело спорный закон о мобилизации, и с тех пор ежемесячно призываются тысячи новобранцев. Больше всего в пехоте, но есть логистические препятствия в обучении, оснащении и компенсации такого большого числа новых кадров.

06:35 Москва: США, скорее всего, полностью снять ограничения на поставки оружия Украине По словам посла России в США Анатолия Антонова, Россия считает, что нынешняя администрация действует, как будто протягивает руку, но при этом держит нож за спиной. Они готовят почву для снятия всех существующих ограничений, не задумываясь о последствиях. Антонов отмечает, что значимый диалог с США возможен только в том случае, если они откажутся от своей "враждебной" позиции по отношению к России. Он также считает маловероятной встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на предстоящей Генеральной ассамблее ООН в этом месяце.

06:09 Харрис: Трамп поощрял Путина к нападению на Европу Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис вновь подтверждает свою приверженность НАТО и обещает продолжать поддерживать Украину, которая подвергается нападению со стороны России. "Я буду безоговорочно поддерживать Украину и наших союзников по НАТО", - заявляет она на съезде Демократической партии в Чикаго. Однако ее республиканский соперник Дональд Трамп угрожал покинуть НАТО и даже поощрял президента России Владимира Путина к нападению на Европу.

05:38 Президент агентства по энергетике: "Правительство Германии остается бдительным" Несмотря на хорошо заполненные газовые хранилища, президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер продолжает призывать к осторожности в потреблении газа. "Правительство Германии остается начеку. Мы должны оставаться бдительными", - говорит он газете "Аугсбургер Allgemeин". Он также упоминает продвижение украинской армии на территорию России, что может усугубить ситуацию. "Не сама инфраструктура газа является спорной зоной, но окрестности этой инфраструктуры - это зона боевых действий с обеих сторон", - объясняет он газете. Это включает в себя газовый комплекс Газпрома в Судже, который находится всего в нескольких километрах от украинской границы на российской территории и играет важную роль в экспорте газа в страны ЕС, такие как Словакия, Венгрия и Австрия через Украину.

here.

04:40 Моди посещает Киев: "Ни один вопрос не может быть решен на поле боя" Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Украину сегодня впервые. Предполагается встреча с президентом Владимиром Зеленским в столице Киеве, как объявил Министерство иностранных дел Индии. Индия придерживается нейтральной позиции по отношению к российскому вторжению, не накладывает западные санкции на Москву и стала одним из крупнейших покупателей доступной российской нефти на мировом рынке. Нью-Дели неоднократно призывало к решению через диалог. "Индия твердо убеждена, что ни один вопрос не может быть решен на поле боя. Потери невинных жизней на полях сражений - это наибольшая угроза для человечества", - заявил Моди во время визита в Польшу в четверг. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Моди сыграть посредническую роль в конфликте.

03:31 Источники: США отправят новую военную помощь По словам правительственных чиновников, США якобы планируют направить дополнительную военную помощь Украине на сумму около 125 миллионов долларов. Новый пакет помощи включает в себя зенитные ракеты, боеприпасы для М142 HIMARS, джавелин-ракеты и широкий спектр других вооружений, оборудования и транспортных средств, как сообщают анонимные источники. Официальное объявление ожидается сегодня, всего за день до Дня независимости Украины. Вооружение будет взято из запасов Пентагона, что облегчит быструю поставку.

02:12 Украина сообщает о 53 российских атаках возле Покровска за день Украинская армия сообщает о 53 российских атаках вдоль линии фронта возле города Покровск на востоке страны в течение четверга.Ownership of Pokrovsk remains the primary goal of Russian forces in Ukraine, according to a statement from the General Staff. No statement from the Russian government has been issued so far. According to available information, Russian troops have been steadily advancing towards Pokrovsk in recent days.

here01:16 Лидер СДП: Без военной помощи Украина будет стерта с лица землиВо время предвыборного периода в Тюрингии и Саксонии лидер СДП Saskia Esken подчеркивает необходимость военной помощи Украине против России. Канцлер Олаф Шольц работает над справедливым и устойчивым миром, заявила она в интервью Funke Media Group. "Пока Путин не откажется от своих агрессивных намерений в отношении Украины, мир через дипломатические средства невозможен", - заявила она. Esken связывает свои заявления с критикой лидера Левой партии Sahra Wagenknecht. "Если, как предлагает госпожа Wagenknecht и другие, мы прекратим отправлять военную помощь Украине сегодня, страна падет под натиском завтра и исчезнет с карты послезавтра. Это приведет к катастрофическим последствиям для безопасности Европы в целом, что не приведет к меньшей милитаризации и уж точно не к миру."

23:56 Украина готовится к самому суровому зимнему периоду в историиУкраина готовится к суровой и мрачной зиме из-за повреждений, нанесенных ее электроэнергетической инфраструктуре российскими атаками. "Мы столкнулись с самой суровой зимой в истории", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время видеоконференции. Зима будет тяжелее прошлой, так как разрушения от текущих российских ударов накапливаются. Российские силы используют различные виды оружия в одновременных атаках, чтобы причинить как можно больше вреда, объясняет Галущенко. В мягкую зиму потребление электроэнергии составляет примерно 18 гигаватт, а в холодную - 19 гигаватт, при этом необходимо генерировать резервы в один гигаватт, говорит Галущенко. Российские удары разрушили примерно 9 гигаватт мощности.

here.

23:08 НАТО усиливает безопасность на авиабазе в ГейльнкирхенеНАТО повышает уровень безопасности на авиабазе в Гейльнкирхене, Северный Рейн-Вестфалия, из-за потенциальной угрозы. Все несущественные сотрудники, не необходимые для развертывания, отправлены домой, заявил представитель базы. Решение основано на информации разведки об потенциальной угрозе. "Это не вызывает тревоги и является превентивной мерой, чтобы мы могли выполнять наши критические задачи", - заявил представитель. Также на место были направлены полицейские. Дополнительные детали, такие как количество направленных сил, не разглашаются.

22:07 Украина заявляет о ударе по российской базе в Курской областиВоенные Украины утверждают, что нанесли удар по российским войскам в Курской области. Используя точные американские бомбы, они атаковали российскую базу днем, объяснил командующий украинскими ВВС Николай Олещук. "Были поражены центр управления дронами, радиоэлектронная warfare единица, оборудование, оружие и до 40 российских военных", - написал он вместе с видео, показывающим якобы удар.

21:43 После саммита состоялась встреча после мирных переговоров в ШвейцарииПосле мирных переговоров в Швейцарии в июне состоялась встреча, сообщает Украина. В виртуальной сессии приняли участие представители более 40 стран и организаций. Планируются дальнейшие встречи рабочих групп.

Вы можете ознакомиться со всеми предыдущими событиями here.

Европейский союз выражает озабоченность нейтралитетом Индии в текущем конфликте и продолжением закупок нефти у России. Несмотря на озабоченность Европейского союза, премьер-министр Индии Нарендра Моди встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским, подтверждая stance Индии по разрешению вопроса через диалог без наложения западных санкций.

В Европейском союзе звучат призывы ввести санкции против Индии за закупки нефти у России из-за perceived отсутствия поддержки Украины. Несмотря на эти призывы, Европейский союз признает важность поддержания дипломатических отношений с Индией, считая ее значимым глобальным игроком.

Читайте также: