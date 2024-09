В 13:17 специалисты по ядерным технологиям обнаруживают взрывчатку и военное оборудование в Сапорижской атомной электростанции.

12:41 Кремль предупреждает об обострении конфликтов на Ближнем Востоке после взрывов пейджеровПосле серии взрывов пейджеров в Ливане Кремль в Москве выпустил предупреждение о эскалации tensions в неспокойном регионе. Дмитрий Песков, представитель Кремля, заявил в среду: "Любое происшествие приведет к эскалации tensions." Нестабильность в регионе высока, и каждый инцидент, подобный этому, может послужить катализатором. Министерство иностранных дел России рассматривает инцидент как еще один пример гибридной войны против Ливана.

12:24 Украина увеличивает бюджет на 10 миллиардов евро для компенсации soldiersУкраина утвердила дополнительный бюджет более чем на 10 миллиардов евро, в основном выделенный на военные нужды. Это увеличение бюджета до более чем 81 миллиарда евро, рекорд для Украины. Поправки в бюджет были необходимы для финансирования бонусов soldiers за сентябрь и других обязательств.

11:36 Sharma: F-16s не дадут волшебного решенияПрезидент Украины Зеленский просит 128 истребителей F-16, чтобы установить air superiority в стране. Западные страны пообещали лишь около 60 истребителей, что составляет менее половины требуемого количества. Тем не менее, корреспондент ntv Кавита Sharma считает это положительным развитием, что начались поставки и обучение пилотов. Однако уже возникли некоторые первоначальные трудности с оружием.

11:16 Разведка Украины: Мы стоим за нападением на склад боеприпасовИсточник из украинской разведки СБУ сообщил газете "Киевский независимый", что Украина стоит за нападением на крупный российский склад боеприпасов в Тороpez накануне ночью. На складе хранились баллистические ракеты, ракеты "Искандер", зенитные ракеты, артиллерийские снаряды и управляемые бомбы. По словам источника, "склад был практически уничтожен", и после украинского drone нападения произошел "мощный взрыв". "СБУ работает вместе со своими коллегами в военной сфере, чтобы систематически сокращать возможности противника по запуску ракет, которые они используют для разрушения украинских городов", - заявил источник. Планируются подобные атаки на другие российские военные объекты.

10:49 Производители украинских дронов могут участвовать в тендерах Ramstein впервыеУкраинские производители дронов теперь могут участвовать в тендерах, организованных Дрон Коалицией в рамках Ramstein, впервые. Поддержники Западной Украины собираются на Ramstein каждые несколько недель. По словам Министерства обороны Украины, серия тендеров будет состоять из двух разделов: один для разработки дронов с первым лицом (FPV) и один для перехватчиков. Министерство считает приглашение к участию в тендере значительным стимулом для украинского производства. Все представленные предложения будут оценены членами Дрон Коалиции. Победители тендера получат дальнейшие заказы на испытания. Если они успешно пройдут испытания, страны Ramstein планируют нанять победителей тендера для производства.

10:27 Видео с нападением на российский склад боеприпасов распространяется в интернетеХотя Кремль официально не подтвердил это, губернатор Тверской области сообщил в Telegram, что украинское drone нападение вызвало пожар на большом складе боеприпасов и ammunition. Была проведена эвакуация, и видео с пожаром сейчас широко распространяются в интернете.

09:39Nine ранены в Харькове, двое погибли в ЗапорожьеХарьков, Украина, подвергся очередному массированному российскому удару накануне. Сообщалось о взрывах управляемых бомб в нескольких районах. Количество жертв возросло до девяти. Это последнее из серии гражданских атак в последнее время. В воскресенье управляемая бомба поразила женщину, убив ее и ранив 43 человека, в том числе четырех детей. Также сообщалось о российских воздушных атаках на поселения в Запорожской области, в результате чего погибли двое.

08:46 Город Сумы подвергается повторным drone атакам на энергетические объектыОфициальные лица в Сумах, северо-восточном украинском городе, сообщили, что российские drones атаковали энергетические объекты во второй раз. Пока нет сообщений о жертвах, но повторные атаки создают значительное напряжение на энергетической инфраструктуре. В прошлый вторник Россия атаковала энергетические объекты в Сумах и прилегающих районах ракетами и дронами, что привело к временному отключению электроэнергии для около 280 000 домохозяйств, согласно Министерству энергетики.

08:27 Генеральный штаб Украины сообщает о 1130 российских потерях за последние 24 часаГенеральный штаб Украины сообщил о 1130 потерях среди российских войск за последние 24 часа. С начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года украинские силы зафиксировали 637 010 потерь среди врага. Украинская армия заявила, что уничтожила 25 артиллерийских систем, 45 транспортных и топливных автомобилей и шесть танков за последние сутки.

07:19 Россия: украинские drone атаки на различные регионы отраженыРоссия признает украинские drone атаки на несколько регионов. Российская противовоздушная оборона сбила 54 украинских дрона над пятью российскими регионами за ночь, сообщает государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны. Почти половина дронов была сбита в приграничном регионе Курск, остальные - в приграничных регионах Брянск и Белгород, а также в западных регионах Смоленск и Орел. Агентство не упоминает Тверскую область northwest Москвы, где местные власти и военные блогеры сообщают о drone атаке на крупный склад боеприпасов в городе Торопец, что привело к городскому пожару и эвакуации жителей.

06:57 Военные Блогеры: Атака Равных Российский АрсеналПо данным военных блогеров, украинская атака на российский город Торопец в Тверской области вызвала взрыв склада боеприпасов, содержащего тысячи тонн боеприпасов и ракет. Склад, по словам блогеров, был значительно расширен и оснащен 42 укрепительными бункерами и 23 складами и мастерскими. Бывший российский разведчик Игорь Гиркин заявляет, что ситуация в регионе находится под контролем. Украинские военные блогеры заключают, что причинен значительный ущерб, в основном новым бункерам, на основе своего анализа данных.

06:20 Зеленые: AfD и BSW Распространяют Российские СюжетыЗаместитель председателя фракции "Зеленых" в бундестаге Константин фон Ноц предлагает дискуссию в бундестаге о российских операциях влияния в Германии. "Анализ внутренних документов российской пропагандистской фабрики SDA четко показывает дезинформационные техники, используемые российскими сторонами для влияния на нашу демократию, общественные дискуссии и выборы", - говорит политик внутренних дел. "С AfD, BSW и другими соратниками, которые продвигают российские сюжеты в обществе и парламентах, создаются вредоносные альянсы для совместного ослабления немецких интересов. Поддержка Украины идентифицируется, выслеживается и пытаются публично опорочить".

05:42 Российские Тролли Распространяют Ложные Видео о Камале ХаррисИсследование софтверного гиганта Microsoft показывает, что российские акторы эскалируют свою дезинформационную кампанию против кандидата в президенты США Камалы Харрис. Группа, связанная с Кремлем, известная как Ghost-1516, создала два фальшивых видео с конца августа для дискредитации кампании Харрис и ее напарника Тима Вальца. В одном видео показана группа якобы сторонников Харрис, атакующих якобы участника митинга Трампа. В другом видео актер распространяет ложное утверждение, что Харрис травмировала девочку в аварии 2011 года, оставив ее парализованной, и убежала с места происшествия. Оба видео якобы получили миллионы просмотров, согласно Microsoft.

05:19 Взрывы и Пожар в Российском ТвереПо данным России, украинский удар беспилотника вызвал пожар в западной части российского региона Тверь. Обломки сбитого украинского беспилотника якобы вызвали пожар в городе Торопец, что привело к частичной эвакуации жителей. Губернатор Игорь Рudenya объявил об этом на платформе Telegram. Пожарные пытаются справиться с пожаром, но точная причина остается неясной. Российские подразделения ПВО продолжают отражать "массированную атаку беспилотников" на город. Торопец, город с населением около 11 000 человек, якобы является домом для российского арсенала, хранящего ракеты, боеприпасы и взрывчатые вещества, согласно отчету государственного новостного агентства RIA в 2018 году.

03:57 Российские Губернаторы Сообщают об Атаках БеспилотниковУкраина якобы атакует различные регионы на западе России с помощью беспилотников, согласно местным губернаторам. В Смоленской области, граничащей с Белоруссией, было сбито семь украинских беспилотников, написал губернатор Василий Анохин на Telegram. Беспилотник был сбит над Орловской областью российской ПВО, сообщил губернатор Андрей Клычков на той же платформе. Как минимум 14 украинских ударных беспилотников были сбиты над Брянской областью, граничащей с Украиной, объявил губернатор Александр Богомаз на Telegram. Украинское правительство объявило, что атаки были направлены на военную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, необходимую для усилий Москвы.

02:56 Треугольная Торговля: Вашингтон Изучает Торговлю Ураном с КитаемУправление США изучает возможное обхождение запрета на импорт российского урана в США со стороны Китая. Есть подозрения, что Китай импортирует обогащенный уран из России, а свою собственную продукцию экспортирует в США, сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники. "Мы обеспокоены тем, что запрет на российский уран может быть обойден", - сказал Джон Индалл из Ассоциации американских производителей урана. "Мы не хотим закрывать российский кран и вдруг все материалы поступают из Китая. Мы просили министерство торговли провести расследование". Министерство торговли США не сразу ответило на запрос комментария.

01:54 Инсайдер: США Будут Наращивать Резервы НефтиИнсайдер сообщает, что правительство США планирует увеличить свои стратегические запасы нефти. США якобы рассматривают возможность покупки до шести миллионов баррелей нефти, что было бы крупнейшей такой покупкой со времени исторического высвобождения в 2022 году, сказал человек, знакомый с вопросом. В 2022 году правительство США продало massive quantities of oil from its strategic reserve to lower market prices amid high gasoline prices due to the Russian invasion of Ukraine. That release was the largest in history.

00:45 Две Жертвы, Пять Раненых в Агрессии в СaporishshyaРоссия агрессивно атаковала Сaporishshya регион ночью, в результате чего погибли по крайней мере два гражданских лица и еще пятеро получили ранения, согласно отчету губернатора Ивана Федорова. Позже Федоров отметил, что Россия провела массированную атаку на Комышуваху общину в регионе, причинив ущерб нескольким жилым зданиям и объекту инфраструктуры. Службы экстренной помощи в настоящее время находятся на месте, чтобы подробно изучить масштабы ущерба, согласно "Киевскому независимому".

23:38 США: дипломаты ООН изучили план мира ЗеленскогоПосол США в ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что они изучили новый план мира президента Украины Владимира Зеленского. "Европейская правда" сообщает со ссылкой на пресс-конференцию в штаб-квартире ООН, что "мы рассмотрели инициативу президента Зеленского. Мы заявляем, что это жизнеспособная стратегия. Мы должны определить, как мы можем поддержать это развитие". Томас-Гринфилд выразила оптимизм в отношении разрешения ситуации, не вдаваясь в подробности. Считается, что она имеет в виду стратегию, известную на украинской стороне как "план победы", которую Зеленский представил в прошлом месяце.

22:29 Ложная тревога в Латвии: крылатые захватчики оказались безобидными птицамиЛожная тревога в Латвии: утверждения об incursione в воздушное пространство неопознанным летающим объектом в балтийском государстве НАТО оказались безобидным инцидентом. Таинственный объект, приблизившийся к границе из соседней Белоруссии и пересекший восточную часть Краславы, оказался стаей птиц. Латвийское информационное агентство Leta сообщает со ссылкой на Воздушные силы. Ранее Министерство обороны в Риге сообщало об неизвестном объекте, что привело к развертыванию истребителей НАТО с базы Леливарде, но они не смогли обнаружить подозрительные объекты.

21:59 Молдова и Германия укрепляют союз по кибербезопасностиМолдова и Германия стремятся укрепить свои меры противодействия гибридной войне против усилий Владимира Путина, как заявил министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock в Кишиневе. Президент России Владимир Путин продолжает использовать гибридную войну для дестабилизации Европы, в частности, Молдовы, считает Баerbock. "И именно поэтому мы усиливаем наши усилия". Предоставляя компьютерное оборудование, обмениваясь информацией и проводя учения, они надеются "пресечь кибератаки в Молдове и выявить дезинформацию".

