В 12:57 Зеленский обсуждает одно из самых интенсивных нападений России.

12:38 Киев предлагает: Запад должен разрешить использование поставленного оружия для ударов в сердце России Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram заявил, что разрешение западных стран на использование поставленного ими оружия для ударов по территории России ускорит прекращение российской жестокости.

12:09 Представитель Москвы: Переговоры с Украиной практически исчерпаны Россия считает, что переговоры с Украиной о перемирии практически бессмысленны. Вторжение украинских сил в российский регион Курск неприемлемо, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Должен быть ответ. Разговоры о перемирии не ведутся, и эта тема больше не актуальна.

11:41 Мунц: "Военная мощь Белоруссии преувеличена" По словам корреспондента ntv Райнера Мунца, сбор десятков тысяч soldiers на границе с Украиной диктатором Лукашенко - больше демонстрация силы, чем реальная угроза.

11:25 Источники: Подозрение на российскую саботаж в связи с тревогой в Гейлькенкирхене Усиленная безопасность на базе НАТО в Гейлькенкирхене близ Аахена связана с разведданными о возможной угрозе со стороны российской саботажной акции. По данным немецких источников безопасности, было получено серьезное сообщение от иностранной разведслужбы о подготовке к вероятной российской саботажной акции против базы НАТО с использованием дрона.

11:20 Спутниковые снимки:Russians struggle to control fire at Proletarsk oil depot По данным последних спутниковых снимков системы мониторинга пожаров и лесов NASA FIRMS, пожар на нефтебазе в Пролетарске, Южная Россия, продолжается уже более недели. Пожар на базе, состоящей из более чем 70 отдельных танков, начался из-за удара украинского беспилотника в ночь на 18 августа. Неофициальные сообщения указывают на еще одну атаку в пятницу утром. Местные власти в Пролетарске объявили режим ЧС. По данным ТАСС, к среде в пожаре пострадали 47 пожарных.

10:50 Польша задействует истребители

Из-за близости российских атак к польской границе польские перехватчики были подняты в воздух, как сообщает новостное агентство PAP. В операции также участвовали самолеты других союзных стран. По данным украинских ВВС, российская армия временно развернула 11 дальних бомбардировщиков Ту-95, несущих крылатые ракеты. Также были запущены гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Кроме того, Украина подверглась атаке из Черного моря.

10:22 Видео: украинский солдат стреляет из пулемета по российской ракете Утром украинские солдаты подразделения ПВО якобы стреляли из пулемета, установленного на грузовике, по российской крылатой ракете в западном регионе Закарпатья. Губернатор Виктор Микита поделился видео в социальных сетях. По его словам, ракета была запущена из соседней Львовской области и сбита 650-м отдельным зенитно-пулеметным батальоном. Авторитетность видео подтверждена командой по проверке RTL/ntv. Однако независимо нельзя подтвердить, какой тип ракеты был сбит. Как сообщает "Киевский независимый", попадание из пулемета не привело к сбитию ракеты, а сбила ракету зенитная ракета украинских вооруженных сил. Об этом сообщил бывший спикер ВВС Юрий Игнат.

10:03 15 украинских регионов атакованы Россией - цель критически важная инфраструктура Более половины регионов Украины были атакованы Россией утром, сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль. "Сегодня 15 регионов подверглись тяжелым нападениям со стороны России. Противник использовал разные типы вооружения: дроны, ракеты, гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Есть жертвы", - написал Шмыгаль в Telegram. По данным украинских источников, критически важная инфраструктура была атакована в четырех регионах. Власти в Сaporizhzhia, Sumy, Rivne и Lviv сообщили об атаках на критически важную инфраструктуру в своих регионах. В некоторых районах столицы Киев electricity и водоснабжение были нарушены, как сообщает мэр Виталий Кличко.

09:40 ISW: Russians shifting troops from less significant fronts in Ukraine to Kursk Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что российская армия, скорее всего, продолжает перебрасывать войска с менее значимых секторов фронта в Украине в регион Курск. Командиры 810-й бригады морской пехоты, 155-й бригады морской пехоты, 11-й бригады ВДВ, 56-го полка ВДВ (7-я дивизия ВДВ) и 51-го полка ВДВ (106-я дивизия ВДВ) якобы доложили президенту России Владимиру Путину на выходных о боевых операциях в российских территориях, граничащих с Украиной. Последний отчет ISW указывает на то, что регион Курск, скорее всего, является предполагаемой целью. Эксперты ISW наблюдали элементы 810-й бригады морской пехоты, 155-й бригады морской пехоты и 11-й бригады ВДВ, участвующими в боях в регионе Курск, и получили данные о том, что командование российской армии недавно перебросило элементы 56-го полка ВДВ из района Роботыне в западной Запорожской области в приграничный регион. Командование российской армии сопротивляется операционному давлению для отвода сил с приоритетных наступательных усилий по захвату Покровска в Донецкой области, считают эксперты.

09:14 Сообщаются первые жертвы в результате российских атак

По меньшей мере, трое людей погибли в результате российских авиаударов, как заявили украинские власти. Поступают сообщения о жертвах в Луцке на западе, Днепре на востоке и Запорожье на юге. Мэр Луцка Игорь Полышчук заявил, что жилой дом был поражен "вражеским огнем", что привело к одной жертве. Губернаторы Одесской, Запорожской и Харьковской областей сообщили об взрывах в своих регионах в Telegram, призывая граждан искать укрытие. Ранее губернатор Полтавской области Филипп Поронин сообщил, что пятеро человек получили ранения в результате атаки на промышленное предприятие.

08:50 Украина фиксирует скопление белорусских войск: "Вход Белоруссии может расширить фронт"

Украина с тревогой наблюдает за концентрацией белорусских войск у их общей границы. Эта группировка больше предыдущих, и вход белорусских войск может иметь серьезные последствия, как отмечает корреспондент ntv Надя Кревальд.

08:22 Взрывы слышны в нескольких украинских городах; отключение электроэнергии в Киеве

После масштабного российского авиационного удара (см. 07:24) взрывы были слышны в различных украинских городах. Согласно "Киевскому независимому", сирены воздушной тревоги прозвучали по всей стране около 6:00 утра по местному времени. Первые взрывы в Киеве были зафиксированы около 8:30 утра, а затем последовали дополнительные взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко объявил об отключении электроэнергии в "нескольких районах" столицы и проблемах с водоснабжением на правом берегу города. Взрывы также были зарегистрированы в Харькове, Одессе, Виннице, Запорожье, Кременчуге, Днепре, Хмельницком, Кропивницком и Кривом Роге.

07:53 Российская ПВО сбила 20 украинских дронов

По данным Минобороны России, российская противовоздушная оборона сбила 20 дронов, запущенных с территории Украины. Девять были сбиты в Саратовской области, три в Курской, по два в Белгородской, Брянской и Тульской. Один дрон был замечен в регионах Орловской и Рязанской областей.

07:24 Россия наносит массированный авиационный удар по Украине

Украина в настоящее время подвергается массированной атаке, как сообщают многочисленные источники. Согласно "Киевскому посту" в X, "Взрывы в Киеве в это время, когда Украина сталкивается с массированной ракетно-бомбовой и дроновой атакой с суши, воздуха и моря". Военный эксперт Нико Ланге написал, что Россия запускает ракеты с кораблей в Черном море и с 11 Ту-95, а также использует дроны и баллистические ракеты в ходе наступления. "Масштабный авиационный удар России по Украине". Взрывы были слышны в нескольких городах.

07:07 Командир чеченцев сообщает о жертвах среди украинцев в Курске

здесь. Чеченские подразделения специального назначения, а также 2-я бригада специального назначения заявляют, что нейтрализовали два бронетранспортера, пять бронетранспортеров, а также французский легкий танк AMR в Курской области в предыдущие 24 часа. Об этом сообщает российское государственное новостное агентство ТАСС со ссылкой на заявление командира, генерал-майора Апти Алаудинова. "За последние 24 часа мы также уничтожили подразделение автоматических гранатометов и миномет, а также артиллерийскую установку", - заявил Алаудинов. "Наши войска нанесли значительный ущерб украинским силам, целенаправленно атаковав эти военные объекты". Алаудинов заявил, что продвижение украинских войск остановлено. "Враг пытается продвинуться вперед, но безуспешно. Мы уже начали атаки в нескольких местах и ​​вернули несколько поселений. Я верю, что эта тенденция будет продолжаться каждый день".

06:41 Северная Корея: Ким Чен Ын приказывает увеличить производство камикадзе-дронов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал увеличить производство камикадзе-дронов как "неотъемлемую часть военной подготовки", согласно государственному новостному агентству КНДА. Камикадзе-дроны - это управляемые дистанционно летательные аппараты, оснащенные взрывчатыми веществами, которые направляются на цели врага. Россия неоднократно использовала дроны типа "Шахед" в Украине. Тест дрона состоялся в субботу на фоне растущих tensions с соседними Южной Кореей, согласно КНДА. Фотографии показывают белые летящие объекты с Х-образными крыльями, направляющиеся к моделям танков и взрывающиеся. Согласно южнокорейскому новостному агентству Йонап, модели танков копируют южнокорейские танки K-2.

06:34 Украина: 1140 российских солдат "нейтрализованы" за 24 часа

Украинские военные источники заявляют, что 1140 российских солдат были убиты или ранены в предыдущие 24 часа. Эта цифра представляет собой количество погибших или раненых российских военнослужащих с начала конфликта. Эти цифры нельзя независимо подтвердить. В то же время были уничтожены четыре танка, 17 бронемашин, 47 артиллерийских систем, одна система залпового огня, одна система ПВО и 39 дронов.

06:12 Киев призывает Минск отказаться от ошибочных решенийУкраина призвала Белоруссию отвести свои значительные военные силы и технику от совместной границы. В заявлении Министерства иностранных дел Киев призывает администрацию Минска воздержаться от агрессивных действий и отвести свои войска из приграничной зоны. Украина предупреждает Белоруссию об "ошибочных решениях", принятых под давлением Москвы. Белоруссия пока не ответила. По данным украинских источников, на границе размещены белорусские спецподразделения и бывшие бойцы "Вагнер". Техника включает танки, артиллерию, системы ПВО и инженерное оборудование, расположенное в Гомельской области вдоль северной границы Украины. Заявление также упоминает, что Украина никогда не инициировала враждебные действия против белорусского населения и не будет этого делать впредь.

05:46 Губернатор региона раскрывает ущерб от обломков дроновГубернатор российского региона Саратов сообщил, что несколько домов в городах Саратов и Энгельс были повреждены обломками сбитых украинских дронов. Все службы экстренной помощи находятся на месте. Энгельс служит базой для стратегических бомбардировщиков в России.

03:52 Система ПВО предупреждает о нападении дронов на КиевВоенная разведка Украины сообщает, что системы ПВО развернуты в Киевском регионе для отражения российских атак дронов. "Обнаружение вражеских дронов! Системы ПВО в районе активны", - сообщает региональное военное управление через Telegram. Прямых сообщений о повреждениях или жертвах нет.

00:19 Зеленский осуждает целенаправленную атаку на команду ReutersВо время своего вечернего обращения президент Украины Зеленский обсудил рокетную атаку на журналистов Reuters в восточноукраинском городе Краматорске. Сотрудник Reuters погиб, двое других ранены. Погибший был опознан как британский бывший солдат Райан Эванс, который с 2022 года сотрудничал с Reuters, предоставляя консультации по безопасности журналистам в Украине, Израиле и на Олимпийских играх в Париже. Зеленский назвал бомбардировку "обычного городского отеля" российской ракетой "Искандер" "абсолютно целенаправленной, расчетливой". "Мои соболезнования семье и друзьям". Генеральная прокуратура Украины начала расследование инцидента, произошедшего в субботу в 22:35 по местному времени. Reuters все еще проверяет, была ли ракета запущена Россией или отель был специально выбран для атаки. Россия пока не комментировала.

