В 12:50, Пользование Telegram запрещено для украинских властей и военнослужащих.

12:23 Raiffeisen Bank Abandons Belarus Subsidiary

Raiffeisen Bank International (RBI) покидает белорусский рынок, продавая свою дочернюю компанию. Австрийский банк объявил, что заключил сделку о продаже своей 87,74% доли акций компании Soven 1 Holding Limited. Эта сделка существенно повлияет на результаты банка. RBI уже значительно сократил свою деятельность в России из-за давления Европейского центрального банка. Однако российский суд наложил запрет, препятствующий RBI продать свою дочернюю компанию в России.

12:01 Отчет: ЕС готовит €35 миллиардов займа для Украины

Европейская комиссия планирует предоставить Украине €35 миллиардов займа, как сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. Этот заем является частью планов семи ведущих западных промышленно развитых стран (Г7) предоставить Украине $50 миллиардов (приблизительно €46 миллиардов) за счет средств, полученных от замороженных активов России.

В настоящее время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен официально объявила о финансовой помощи в размере до €35 миллиардов из своего X-счета.

11:33 Россия предупреждает Запад: не испытывайте судьбу

Российское правительство предупреждает Запад не испытывать судьбу, устанавливая границы на дальнобойные вооружения, которые могут угрожать территории России. В таком случае характер конфликта изменится, пояснила spokeswoman Министерства иностранных дел Мария Захарова. "Они играют с огнем", - добавила она на пресс-конференции. Конфликт может перерасти в совершенно другой, с опасными последствиями для мира. Захарова не видит возможности для переговоров с США в настоящее время. На Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке не будет встречи между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и его американским коллегой Энтони Блинкеном, так как "нет ничего для обсуждения". Ранее выходящий secretary general NATO Jens Stoltenberg подчеркнул, что Россия уже перешла несколько красной линии, установленных президентом Владимиром Путиным. "Он этого не сделал, потому что знает, что НАТО - самая сильная военная организация в мире", - сказал Столтенберг.

10:53 ЕС исключает принудительное выдворение украинских мужчин

Европейская комиссия разъяснила, что мужчины-украинцы призывного возраста не могут быть принудительно депортированы из стран Европейского союза. Об этом сообщает "Українська Правда". Это невозможно из-за Директивы о временной защите, сказал комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Йльва Йоханссон. "Мы поможем тем, кто хочет вернуться в Украину, и обсудим с украинскими властями и правительством, как лучше всего это сделать. Мы никого не депортируем из ЕС", - подчеркнула она. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал западноевропейские страны поощрять украинцев призывного возраста вернуться в Украину, сообщает отчет. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, как сообщается, поддержал эту идею.

10:12 Генерал Фрейдинг находит лазейки в санкциях против России

Военный координатор немецкой помощи Украине Кристиан Фрейдинг заявил, что ситуация с производством вооружений России стала более сложной из-за сложных поставок компонентов, но они все еще находят способы поддерживать свою оборонную промышленность, используя обходные пути и поддержку партнеров, таких как Китай, Северная Корея и Иран. Хотя очевидно, что санкции оказывают влияние, есть возможности для "обнаружения лазеек или даже полностью законных способов обхода ограничений".

09:03 фон дер Ляйен обещает больше помощи Украине в энергетике

Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен обещает дополнительную поддержку Украине в энергетике этой зимой, начав свой визит в Киев. "Мой восьмой визит в Киев происходит в то время, когда начинается отопительный сезон, и Россия продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру", - написала она в онлайн-сервисе X. Она опубликовала фотографию своего прибытия на вокзал Киева. "Мы поможем Украине в ее героических усилиях. Я здесь, чтобы обсудить поддержку Европы. От зимней подготовки до обороны, до членства (в ЕС) и прогресса по займам G7".

08:20 ЕС рассматривает ограничение безвизового режима для грузин

Брюссель рассматривает возможность ограничения безвизового режима для грузин в Европейском союзе из-за ухудшения демократии при правящей партии "Грузинская мечта". Анонимный спикер ЕС сказал Politico, что если Грузия не повернет вспять свой курс к авторитаризму, все варианты, в том числе "возможная временная приостановка либерализации виз", находятся на столе. Недавно правящая партия "Грузинская мечта" приняла закон о иностранных агентах, похожий на репрессивное российское законодательство, используемое против критиков Кремля.

07:42 Украина осуждает предложение Польши по статусу Крыма

Министерство иностранных дел Украины осудило предложение Польши о статусе Крыма, подчеркнув, что компромиссы неприемлемы. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил провести референдум в качестве возможного пути переговоров с Россией. "Все усилия должны быть направлены на освобождение полуострова, а не на удовлетворение аппетитов Кремля в ущерб интересам Украины и международного права", - пояснил МИД в Киеве.

18:29 Вон дер Ляйен планирует прибыть в Киев - переговоры с Зеленским Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна прибыть в Киев сегодня. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о переговорах с ней, касающихся зимних приготовлений. "Конечно, энергетические вопросы являются приоритетными", - заявил он. Переговоры также коснутся ситуаций на передовой, поставок оружия, совместных проектов в области обороны, пути Украины в ЕС и дополнительной финансовой поддержки страны, находящейся под российской атакой.

17:32 Украина впервые участвует в учениях НАТО по дронам Украина впервые принимает непосредственное участие в учениях НАТО, которые возглавляет Нидерланды. Цель миссии - тестирование систем противодействия дронам, как сообщает пресс-служба НАТО. "Более 60 систем и технологий противодействия дронам, таких как датчики, системы дрон-дрон, глушители и кибер-датчики, были протестированы в реальном времени", - сообщил альянс. Участие Киева является частью плана инновационного сотрудничества НАТО-Украина, принятого в июле.

16:28 Гибель transgender-активистки в Грузии Промышленная transgender-активистка Кесария Абрамидзе погибла в Грузии после спорного принятия закона об ЛГБТК. По данным грузинского министерства внутренних дел, Абрамидзе, модель, актриса и Influencer, была зарезаны несколько раз в своей квартире в среду. Ее партнер был арестован по обвинению в убийстве "с исключительной жестокостью и на основе гендера", - сообщило министерство. Убийство произошло на день после принятия закона о "ценностях семьи", критикуемого ЕС и организациями по правам человека как ограничение прав ЛГБТК. Он напоминает российское законодательство, ограничивающее права ЛГБТК, запрещающее, например, смену пола.

15:25 Lufthansa размышляет о приостановке рейса Франкфурт-Пекин из-за санкций против России Lufthansa рассматривает возможность приостановки своего ежедневного рейса из Франкфурта в Пекин. Решение будет принято в октябре, согласно представителю компании. Спикер сослался на "несоразмерную конкуренцию" между европейскими авиакомпаниями и теми из Персидского залива и Босфора, которые получают выгоду от низких затрат на местоположение, низких социальных стандартов и высоких правительственных инвестиций в авиацию. Кроме того, эти авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство России, закрытое для европейских и американских авиакомпаний из-за санкций против России из-за конфликта на Украине, что вынуждает их летать по дополнительному маршруту, что приводит к более высоким затратам на топливо.

14:27 Атака на Сумы: русские целятся в энергосеть Российские силы провели воздушный налет вечером, ударив по домам престарелых в Сумах и атаковав городскую энергосеть. По меньшей мере один гражданский был убит, согласно украинским официальным лицам. Орган мониторинга ООН утверждает, что эти атаки на энергосеть могут нарушать международное гуманитарное право. Международное энергетическое агентство оценивает, что перебои с электроэнергией в Украине могут превысить одну треть пикового спроса в критические зимние месяцы.

13:25 Рекордное количество украинских беженцев в Германии Количество беженцев, проживающих в Германии, достигло нового рекорда. Согласно Управлению по регистрации иностранцев, по состоянию на середину 2024 года в Германии проживало около 3,48 миллиона беженцев, что на 60 000 больше, чем в конце 2023 года. Согласно "Новой Оснабрюкской газете", это наивысший уровень с 1950-х годов, независимо от статуса проживания, от лиц, ищущих убежища, до признанных беженцев и терпимых лиц. Из них около 1,18 миллиона - украинские беженцы, что на 45 000 больше, чем в конце 2023 года.

12:22 Линдер: помощь Украине не является причиной для приостановки правила долга Политики SPD и Зеленых часто ссылаются на соглашение, которое приостановило бы правило долга для существенной помощи Украине в бюджетном споре. Однако лидер FDP и министр финансов Кристиан Линдер отрицает знание о таком соглашении: "Меня не информировали об этом соглашении. Я бы его не поддержал", - сказал Линдер в интервью "Рейнской почте". Линдер утверждает, что трагическая ситуация в Украине не является чрезвычайным положением, согласно конституционным правилам Германии. "Тем не менее, мы интенсивно работаем над программой G7 по оказанию помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, помимо нашей двусторонней помощи", - сказал Линдер.

22:23 Болгария выступает за запрет импорта украинских яиц в ЕС Болгария предложит запретить импорт украинских яиц на предстоящем заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в Брюсселе 23 сентября, объявил министр сельского хозяйства Болгарии Георгий Тахтов. Это предложение о запрете отражает продолжающиеся споры между Украиной и восточными членами ЕС по вопросам сельскохозяйственной торговли. Эти споры привели к блокадам на украинско-польской границе, запретам на импорт украинской кукурузы и пшеницы и протестам среди фермеров в Польше и Болгарии.

21:13 Мерц сомневается в перспективах мирных переговоров с Россией Лидер ХДС Фридрих Мерц выражает обеспокоенность по поводу положения Украины и заявляет: "Я не убежден, что мы можем запустить процесс мирных переговоров прямо сейчас". Россия прекратит только тогда, когда сочтет дальнейший вооруженный конфликт бесполезным или если Киев сдастся. В долгосрочной перспективе Мерц считает, что Германии придется поддерживать военную помощь Украине. "По моему мнению, мы должны защищать свободу и спокойствие от России, а не с Россией, по крайней мере, в ближайшем будущем". Это приносит Мерцу горькое сожаление, он отмечает. "Нет альтернативы, по крайней мере, пока Путин остается у власти и его администрация сильна".

Европейская комиссия планирует предоставить Украине кредит в размере 35 миллиардов евро, но это может быть influenced текущим украинским конфликтом. Правительство России советует Западу воздержаться от вызова границ, связанных с оружием, которое может угрожать территории России, что может привести к эскалации конфликта.

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