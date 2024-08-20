В 12:23 парламент Киева инициирует меры по запрету церкви, связанной с Россией.

Более 500 пожарных упорно борются с крупным пожаром на нефтебазе в южном российском регионе Ростов. Этот инцидент был спровоцирован ударом украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Пожар охватил примерно 10 000 квадратных метров, с множеством горящих цистерн с дизельным топливом, как сообщил Валерий Горинский, мэр Проletarsка, в новостном агентстве ТАСС. Нет риска взрыва, опасности для гражданского населения и необходимости эвакуации, согласно Горинскому. На месте работают четыре пожарных самолета и около 520 пожарных. Авиаподдержка необходима из-за сильного жара, который мешает подъезду к огню, как пояснил Горинский. По меньшей мере 41 пожарный получил ранения, 18 из них были госпитализированы.

Отдельно стоит отметить, что промышленное предприятие и топливный резервуар были поражены во время недавних российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в регионе Тернополь. Об этом сообщили власти. Украинское телевидение показало массивные столбы черного дыма над Тернополем, что побудило местные власти порекомендовать жителям оставаться дома. Около 90 пожарных борются с пожаром, и ситуация, по словам администрации Тернопольской области, находится под контролем.

Бывший российский дипломат Борис Бондарев опубликовал гостевую колонку на ntv.de, критикуя действия президента России Владимира Путина, называя их трусливыми. Бондарев заявил, что способность Путина преодолевать любого оппонента была подорвана с начала вторжения в Украину. Ожидаемое быстрое завоевание не произошло, и Москва, казалось, была застигнута врасплох и перегружена украинской атакой на российский регион Курск. Бондарев описал поведение Путина как трусливого импровизатора под давлением, неспособного эффективно отвечать на серьезные угрозы. Бывший дипломат также осудил западных политиков за их позицию по предотвращению использования поставленного оружия на российской территории Украиной, назвав ее недостаточной для противостояния Путину. Бондарев выступал за более решительный подход, отвергая западные страхи эскалации как необоснованные.

За последние 24 часа в результате российских атак в Украине погибли 5 гражданских лиц, и по меньшей мере 22 человека, включая ребенка, получили ранения, согласно данным региональных властей, сообщает "Киевский независимый".

Украина атаковала значительный нефтяной склад в Пролетarske, в южном России, с помощью беспилотников в 9:00. Несмотря на продолжающиеся усилия, огонь все еще горит. Несмотря на значительную поддержку пожарных, пострадали более 40 пожарных, как сообщается.

Вооруженные силы России понесли тяжелые потери, согласно официальным данным Киева. За один день было убито или выведено из строя 1330 российских солдат. С начала конфликта в феврале 2022 года общее количество якобы "нейтрализованных" российских солдат составляет 601 800. Министерство обороны Украины также сообщило о потере 5 дополнительных танков (всего 8518) с начала российского вторжения. Украина заявляет, что уничтожила или захватила более 16 500 бронетранспортеров и более 13 800 дронов. Эти статистические данные нельзя независимо проверить, так как Москва не раскрывает информацию о своих потерях в Украине.

Джо Байден защищал борьбу Украины за независимость, заявляя, что ни один президент не должен подчиняться диктаторам. Он подчеркнул, что Путин ожидал захватить Киев в течение трех дней, но три года спустя Украина остается свободной. Байден противопоставлял свою позицию по поддержке НАТО и приверженность независимой Украине бывшему президенту Дональду Трампу, который симпатизировал Путину.

Россия прибегла к бомбардировке Украины авиационными ударами, согласно украинской армии, которая сообщила, что девять регионов в центре, севере и юге страны были атакованы. Было сбито девять ракет и 25 дронов, согласно украинским ВВС, которые опубликовали обновление в Telegram. Это была пятая ракетная атака на Киев в августе, с 41 воздушной тревогой в течение месяца. Военные сообщили, что отбили атаку дронов на Киев накануне.

Военная администрация в Киеве объявила, что они успешно отбили ракетную атаку на город, сообщая об отсутствии материального ущерба на данный момент.

Сегодня утром сообщается, что российские войска атаковали Киев с севера снова. Об этом объявила военная администрация Киева через Telegram. Их предварительная информация указывает на то, что враги атаковали Киев с севера, возможно, используя баллистические ракеты, такие как "Искандер". Это пятая ракетная атака на Киев в этом месяце! Сообщение гласит. Ракеты якобы были нейтрализованы силами ПВО города на его окраинах. На данный момент нет сообщений о повреждениях или потерях в Киеве.

07:38 Белоруссия: Лукашенко отправляет дополнительные войска и самолеты к украинской границе

Белоруссия направила дополнительные силы ПВО и самолеты к своей границе с Украиной, как сообщил генерал-майор Андрей Луканович, командующий белорусскими силами ПВО, и украинская газета "Киевский независимый". Это заявление последовало вскоре после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он направил треть своей армии к границе этим летом. Лукашенко заявил, что усиление войск вдоль границы было вызвано недопониманием между Белоруссией и Украиной. Луканович объявил на национальном телевидении, что белорусская армия направила самолеты, зенитные ракеты и радиотехнические подразделения к границе. Киев не подтвердил заявления Лукановича о дополнительных белорусских войсках и оружии на границе. Украинская государственная пограничная служба сообщала более недели назад, что нет признаков усиления войск вдоль белорусской границы, несмотря на приказ Лукашенко.

07:24 ISW: Россия перебрасывает 5000 солдат в область Курск

Из-за операции украинских сил в Курской области Россия вынуждена передислоцировать войска с других участков фронта туда. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в США. "Российские войска перебросили дополнительные силы в область Курск с началом украинского наступления и, по всей видимости, развернули там более 5000 солдат", - заявляют аналитики.

06:54 Зеленский: Вторая мирная конференция в Украине должна состояться до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский призвал дипломатов своей страны обеспечить проведение второй мирной конференции в Украине в этом году. Глава государства выступил на встрече глав дипломатических миссий в Украине на тему "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа", как сообщает государственное информационное агентство Укринформ со ссылкой на Офис Президента. "Первая конференция, на мой взгляд, была выдающимся успехом для Украины. Благодарю всех, кто помог сделать нашу конференцию возможной. Сейчас мы готовимся ко второй мирной конференции, и она должна состояться в этом году. Мы должны сделать все для этого. Мы должны расширить круг поддержки коммуникации первой конференции", - сказал Зеленский.

06:22 Украина: Еще один российский авиационный удар по Киеву

Россия продолжает наносить ночные удары по столице Украины, согласно украинским сообщениям. В ранние часы были задействованы подразделения ПВО для отражения еще одного российского авиационного удара по Киеву, объявила военная администрация украинской столицы через Telegram. Очевидцы сообщают о слышимых взрывах, похожих на использование систем ПВО.

05:11 Киев сообщает о множественных ударах беспилотников далеко от фронта

В нескольких украинских регионах, удаленных от фронта, произошли множественные удары беспилотников ночью. Согласно данным ПВО, удары были нанесены по областям Суммы, Полтавы, Херсона и Николаева. Также была активность ПВО вблизи Киева. Местные власти призвали жителей укрыться. О повреждениях не сообщается.

02:23 США подтверждают поддержку Киева - обсуждение наступления на Курск

Несмотря на украинское контрнаступление в российской области Курск, США остаются привержены поддержке Киева. Президент США Джо Байден "четко дал понять, что мы продолжим поддерживать Украину и стоять с ней столько, сколько потребуется", - заявила пресс-секретарь Министерства обороны США. США продолжают приоритезировать военную помощь Киеву. Министр обороны США Ллойд Остин заверил своего украинского коллегу Ростэма Умерова о дальнейшей поддержке США во время телефонного разговора, добавила пресс-секретарь. Во время беседы Остин узнал больше о том, чего Украина хочет достичь с контрнаступлением.

01:07 Германия поставляет еще одну систему Iris-T

Германия отправила еще один пакет оружия в Украину. Согласно странице обзора Министерства обороны, последние поставки включают третью систему ПВО Iris-T SLS, несколько тысяч артиллерийских снарядов, дронов, Bergepanzer 2 и сотни винтовок с соответствующими боеприпасами.

00:20 Зеленский: Самый большой успех в захвате российских солдат

Украинское наступление в российской области Курск является самым большим успехом в захвате российских солдат с начала войны, согласно президенту Украины Владимиру Зеленскому. Говоря с украинскими дипломатами, он сказал, что эти солдаты позже будут обменяны на захваченных украинцев. Пока оценки показывают, что Россия захватила больше украинцев, чем наоборот.

22:21 Командир чеченцев: Павшие в Курске "идут в рай"

Командир чеченцев Апти Алаудин, лидер антироссийского полка "Ахмат" из Чечни, призывает российских призывников присоединиться к фронту, согласно газете "Киевский независимый". Те, кто падет в Курской области, "идут в рай", - сказал он.

21:58 Зеленский: Проникновение опровергает концепцию границы России

Поскольку проникновение в Россию считалось невероятным, оно оставалось незамеченным, заявил президент Украины Владимир Зеленский, согласно газете "Правда". Всего несколько месяцев назад несколько стран предупреждали, что это проникновение "переступит самую важную границу России". Теперь Зеленский сказал, что "концепция границы России рухнула где-то возле Суща".

21:38 Литва начинает строительство военной базы Германии

Литва начала строительство военной базы для вооруженных сил Германии. К концу 2027 года база сможет разместить до 4000 немецких солдат. Это будет первое длительное зарубежное развертывание бундесвера со времен Второй мировой войны. Германия согласилась разместить войска в НАТО и ЕС-стране, граничащей с Россией, в прошлом году. Министр обороны Литвы Raimundas Karoblis прогнозирует, что затраты на строительство превысят один миллиард евро.

21:15 Президент Чехии: Прием Украины в НАТО возможен даже при частичном контроле

Президент Чехии Петр Павел теоретически предложил, что Украина могла бы присоединиться к НАТО даже если часть ее территории остается под контролем. Он ожидает, что Украина сможет договориться о мире с Россией в ближайшие годы, как он сказал новостному сайту "НовиНКи". Такое соглашение могло бы означать, что Россия сохраняет контроль над частью украинской территории, без признания изменения границ "демократическими государствами". Это временное разграничение могло бы потенциально позволить "принять Украину в НАТО в границах, которые она контролирует в то время", - объяснил Павел. Германия также присоединилась к НАТО в 1955 году, когда еще была оккупирована Советским Союзом.

20:57 Украинские войска приближаются на 12 километров к понтонному мосту РоссииУкраинские войска, якобы, захватили город Вышневка в районе Курска, согласно данным наблюдателей на X. Это ставит их примерно в 12 километрах от плавающего моста через реку Сейм, который в настоящее время является единственным вариантом для российской армии для организации поставок или отступления.

20:36 Оптимизм администрации ПокровскаВоенная администрация восточного украинского города Покровск сталкивается с неопределенным будущим, поскольку российские войска продвигаются вперед: "Они продвигаются к окраинам Покровска. Мы видим это - это не секрет", - сказал глава информационного отдела там "Вашингтон пост". " peut-être que la situation là-bas changera d'une manière ou d'une autre - nous espérons que l'ennemi s'arrêtera à certaines approches de Pокровск, et que nos troupes les repousseront", - сказала она. Если город падет, он станет крупнейшим населенным пунктом, захваченным Russians с мая 2023 года.

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Напряженность между Россией и Украиной усилилась, что привело к увеличению кибервойны. Например, после пожара на нефтебазе в Пролетарске украинские власти обвинили Россию в проведении кибератаки на электросети Украины, что привело к массовым отключениям.

Соединенные Штаты и их союзники пристально следят за этими событиями, поскольку кибервойна стала значительной угрозой в современных конфликтах, часто предшествуя или сопровождая традиционные военные тактики.

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