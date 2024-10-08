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ПолитикаНовостиУкраинский конфликт

В 11:34 украинская военная часть демонстрирует поразительное уничтожение российских бронемашин на видео.

 and  Viktoriya Miller
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В 11:34 украинская военная часть демонстрирует поразительное уничтожение российских бронемашин на видео.

18:06 В результате российских атак вчера днем погибли не менее четырех человек и не менее 30 получили ранения, сообщает "Киевский независимый".

17:33 Защитник Вугледара подчеркивает значительное преимущество России в артиллерийских системахПо данным украинских источников, у российской стороны в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем у украинской. Однако солдат из 72-й бригады, который ранее защищал Вугледар до его недавнего отвода, рисует более мрачную картину, утверждая, что соотношение в пользу России составляет 10 к 1 в отношении артиллерийских систем вокруг Вугледара осенью. Он задался вопросом, как одна украинская артиллерийская система может противостоять десяти российским, в интервью "The New York Times". Он также поделился, что если российские силы сосредоточат свои усилия на определенной области, они могут подавить украинскую оборону.

16:59 Россия проводит атаки дронов и ракет на УкраинуВ течение ночи украинские Воздушные силы сообщили о 87 атаках дронов, проведенных Россией, с перехватом четырех ракет, что привело к уничтожению 56 дронов и двух ракет. Еще 25 дронов, скорее всего, были сбиты с помощью радиоэлектронной борьбы.

15:13 Премьер-министр Дании Frederiksen извинилась перед Украиной за задержку поставки F-16Датский премьер-министр Метте Frederiksen извинилась перед Украиной за задержку поставки F-16 на Глобсеке. Она планировала начать поставки с самого начала войны, но были споры о его осуществимости. Дания пообещала 19 истребителей F-16, но нехватка пилотов и длительные процессы обучения замедлили процесс. На данный момент в страну поставлено лишь небольшое количество F-16, это произошло этим летом. Российское вторжение началось в феврале 2022 года. Дания является одной из стран, которые активно поставляют оружие, в то время как другие страны выбирают более осторожный подход.

14:31 "Киевский пост": несколько северокорейских офицеров погибли в результате ракетного удараПо данным "Киевского поста", в результате ракетного удара в районе оккупированного Россией Донецка погибли более 20 солдат, в том числе шесть северокорейских офицеров. По данным источника разведки, они были там, чтобы проконсультироваться со своими российскими коллегами и продемонстрировать свою подготовку перед ударом.

**15:50 Украина: несколько российских боевых позиций уничтожены - с использованием ракет "Громовая тень"

Генеральный штаб украинских Вооруженных сил сообщил об уничтожении трех боевых позиций 35-й и 27-й моторизованных бригад российских войск, а также 2-й объединенной армии. "Операции проводились подразделениями Воздушных сил Украины и ракетно-артиллерийских войск, сотрудничающими с другими компонентами сил обороны. Атаки были проведены с использованием ракет "Громовая тень" и ракет GMLRS". Украина использует британские "Громовые тени" уже некоторое время, но, согласно официальным заявлениям, не их дальнобойную версию, для которой еще не получено разрешение. GMLRS могут запускаться из МЛРС HIMARS и имеют дальность около 70 километров.

15:04 ИСВ: попытки России к рекрутингу сталкиваются с ограничениями

Кремль планирует предоставить щедрые льготы новым рекрутам, подписывающим контракт с Министерством обороны в ближайшие годы. Однако Институт изучения войны (ИСВ) ссылается на отчеты, указывающие на то, что текущие рекрутские кампании дают fewer результаты, и эскалация финансовых стимулов указывает на то, что "текущие рекрутские усилия не могут обеспечить постоянное пополнение новых сил, на которое российская армия полагается для поддержания своего темпа наступления в Украине". ИСВ предсказывает средне- и долгосрочные ограничения на количество рекрутов, которые может мобилизовать кампания России, и "усиленные финансовые стимулы вряд ли смогут существенно решить эти проблемы".

14:20 Аналитик России видит страну, сталкивающуюся с вызовами и возможностями для украинского контрнаступленияАналитик России Марк Гейлоути считает, что Украина, получая новое оборудование, может собрать бригады для проведения масштабного контрнаступления к 2025 году. Одновременно он предсказывает возможность одобрения дальнобойного оружия, такого как ATACMS и "Громовая тень". Даже без них Киев уже эффективно использует свои собственные ракеты и дроны в кампании против российских складов боеприпасов, как он заявляет. В то же время становится все труднее для российской стороны набирать солдат, несмотря на щедрые выплаты, есть значительная нехватка рабочей силы в стране, и запасы военной техники истощаются. Гейлоути видит основные угрозы для Украины в укреплении сил в ЕС против поддержки Украины и возможную победу Дональда Трампа на выборах в США.

14:40 Пять республиканских сенаторов беспокоятся о растущих связях Венгрии с РоссиейПосле посещения Венгрии пять республиканских сенаторов США выразили обеспокоенность по поводу растущих связей Венгрии с Россией и растущего сотрудничества с Китаем. В делегацию входили республиканские сенаторы Джерри Морнан, Джон Бузман, Сьюзан Коллинз, Джон Корнин и Джон Говен. Сенатор Джерри Морнан выразил обеспокоенность по поводу растущих связей Венгрии с Россией и ослабления ее демократических институтов, призывая к более тесному сотрудничеству Венгрии с ее союзниками. "В наших общих интересах, чтобы наши страны тесно сотрудничали. Мы призываем Венгрию прислушаться к предупреждениям своих союзников." Венгрия является ключевым союзником России в ЕС. Премьер-министр Орбан неоднократно блокировал помощь для Украины, выступал за диалог и часто повторял российские аргументы. Хотя Венгрия критиковала войну, она отказалась поставлять оружие Украине.

03:27 Похоже, что ПВО Киева сорвала ракетный удар РоссииКак сообщает Telegram-канал украинской армии, украинские подразделения ПВО якобы предотвратили российскую авиационную атаку на Киев. Дополнительные подробности не предоставлены.

01:58 Посол Антонов возвращается в Москву из СШАПо данным российских СМИ, российский посол в США Анатолий Антонов завершил свою дипломатическую миссию. Посол возвращается в Москву, как сообщает представитель МИД, цитируемый Интерфаксом. Газета "Ведомости" предсказывает скорый возврат Антонова. Дополнительные детали пока не доступны. Антонов занимал пост посла в Вашингтоне с 2017 года.

23:46 Правозащитники заявляют об executiones пленных украинцев российскими оккупационными войскамиСотрудники правоохранительных органов Украины утверждают, что у них есть достоверные доказательства того, что российские оккупационные войска казнили большое количество украинских военнопленных. Как сообщает Ukrinform, Юрий Белоусов, глава отдела по расследованию военных преступлений Генеральной прокуратуры, заявил в национальном телеэфире: "У нас сейчас есть информация о 93 наших солдатах, которых казнили на поле боя", - сказал он. Белоусов подчеркнул, что 80% украинских военнопленных были казнены в этом году. Эта тенденция началась в ноябре 2023 года. "Отношение российских солдат к нашим военнопленным ухудшилось", - сказал Белоусов.

22:14 Киев рассматривает возможность уступок по вопросу членства в НАТОУкраина остается приверженной освобождению территорий, оккупированных Россией за последние десять лет. Однако она сталкивается с нехваткой личного состава и оборудования, а также недостаточной поддержкой со стороны западного альянса. Президент Украины Владимир Зеленский теперь заявляет, что Киев готовит "значительные решения" для встречи Контактной группы в Рамштайне 12 октября. По данным "Финансового времени", новая стратегия Украины заключается в поиске военной и дипломатической помощи от своих союзников, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Западные дипломаты и все большее число украинских официальных лиц считают, что значимые гарантии безопасности могут послужить основой для урегулирования, при котором Россия сохранит фактический, хотя и не формальный контроль над оккупированными украинскими территориями. Ведутся также дискуссии о том, сможет ли Украина получить членство в НАТО в рамках этого.

21:23 Оценка потерь техники и проблемы, с которыми сталкиваются Россия и УкраинаПо данным аналитика Якуба Яновского, работающего в голландском открытом разведывательном центре Oryx, Россия якобы теряет в три раза больше техники, чем Украина, и быстро истощает запасы своей старой советской техники, а производство лишь частично компенсирует потери. В то же время Россия имеет больше солдат и большую огневую мощь, но может столкнуться с проблемами, если Запад усилит свою поддержку. Некоторые обещанные поставки военной техники Украине все еще не выполнены, согласно Oryx. Киев ждет гарантированных поставок хотя бы 280 танков, 480 бронетранспортеров, 1200 troop carriers и 180 мобильных артиллерийских установок.

20:34 Украинские силы заявляют, что сбили российский бомбардировщик, публикуют фотографии обломковУкраинские силы заявляют, что сбили российский боевой самолет. Бомбардировщик якобы был сбит возле города Костянтынивка в провинции Донецк в субботу, как сообщает глава местной военной администрации. Фотографии показывают обгоревшие остатки самолета, врезавшегося в здание и вызвавшего пожар.

Вы можете ознакомиться со всеми предыдущими событиями здесь.

Конфликт на Украине продолжает приводить к значительным жертвам, последние атаки привели к многочисленным ранениям и смертям. Несмотря на усилия Украины по получению и развертыванию современного вооружения, российская сторона по-прежнему имеет значительное преимущество в артиллерийских системах в определенных регионах, что делает эффективный ответ украинских сил затруднительным.

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