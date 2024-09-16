В 11:01 Бреслау выпустил предупреждение о наводнении.

Штормовая погода и наводнения в юго-западной Польше: Город Бреслау (Вроцлав) в Нижней Силезии готовится к приближающейся волне наводнения из-за сильных дождей и растущего уровня воды. Мэр Яцек Сутрык объявил предупреждение о наводнении для города на реке Одер, вводя меры, такие как круглосуточное наблюдение за дамбами, контроль каналов и закрытие дамб, как указано в видео в Facebook от мэра. Волна наводнения должна достичь Бреслау в среду, как пересмотрены предыдущие прогнозы о минимальном воздействии. Хотя ожидаемый уровень наводнения ниже, чем в 1997 году, когда треть города была затоплена, Сутрык подчеркивает улучшенную городскую инфраструктуру с обновленными дамбами, резервуарами и полдерами. Он надеется, что воды наводнения не превысят границы города.

10:35 Обновление губернатора об ситуации с наводнением в Австрии: Ситуация с наводнением на востоке Австрии остается тревожной, с прогнозируемым количеством осадков до 80 литров на квадратный метр в понедельник. Губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Леитнер призывает к осторожности, заявляя: "Это еще не конец, это остается критическим, это остается драматическим". Дамбы представляют собой значительную проблему, о риске прорыва сообщают власти. В результате общественная жизнь в значительной степени приостановлена, закрыто более 200 дорог, эвакуировано более 1800 зданий, и многие студенты и дети в яслях остаются дома. Около 3500 домохозяйств остаются без электроэнергии, что затрудняет оценку ущерба в настоящее время. Губернатор обещает помощь пострадавшим.

10:10 Уровень воды в реке Эльба растет в Саксонии Уровень воды в реке Эльба в Саксонии растет, согласно данным центра контроля наводнений штата. В Дрездене утром уровень составлял 5,54 метра, с ожидаемым превышением отметки в 6 метров позже в течение дня, что приведет к объявлению второго по высоте уровня тревоги три. Это может привести к затоплению населенных районов. Уровень тревоги три объявлен на датчике в Шоне возле чешской границы, с уровнем 6,09 метров. Та же ситуация существует на Люсатской Нысе возле Гёрлица на польской границе, с уровнем 5,56 метров, всего несколько сантиметров ниже самого высокого уровня тревоги четыре. Отрезок федеральной дороги B99 в Гёрлице закрыт по соображениям безопасности, как сообщил представитель полиции. Уровень тревоги для третьего этапа составляет 4,80 метра здесь.

09:49 Наводнение столетия в Чехии: Утоплен мужчина

В Чехии во время наводнений погиб мужчина, по меньшей мере семь человек считаются пропавшими без вести. Мужчина утонул в реке Красовка в районе Брунталь Моравии-Силезии, как сообщил президент полиции Мартин Вондрашек в общественном радио. Трое людей были унесены автомобилем возле Йесеника в Хрубýм Jeseníkских горах, без следа автомобиля. Другие люди были унесены различными водными путями, в том числе рекой Отава. Также ведется поиск пропавшего человека из дома престарелых на польской границе. Премьер-министр Чехии Петр Фiala описал это как "наводнение столетия" - событие, которое происходит раз в столетие. Ранее сообщалось о жертвах наводнений в других странах ЕС: пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть человек в Румынии.

09:17 Женщина ранена рекой в Гёрлице

Женщина получила травмы, измеряя уровень воды в реке Нысе в Гёрлице. Согласно первому полицейскому отчету, женщина поскользнулась и упала в реку возле отеля Parkhotel Merkur. Ее унесло вниз по течению примерно на 700 метров, прежде чем она смогла выбраться возле плотины Vierraden. В настоящее время ей оказывается помощь при гипотермии.

09:00 THW готовится к крупномасштабным операциям на реках Эльба и Одер

Германское федеральное агентство технической помощи (THW) мобилизовалось для возможных наводнений на востоке Германии. Глава отдела THW Фритц-Хельге Восс сообщил ZDF "Morgenmagazin", что более крупные команды будут направлены на реки Эльба и Одер, если это будет необходимо. Он советует жителям пострадавших районов запастись небольшими запасами на случай чрезвычайной ситуации. Восс отмечает, что Германия пока справляется, но ожидает наводнений на реках Эльба, Нысе и Одер на этой неделе. В выходные THW уже мобилизовал около 140 человек в Баварии и Саксонии, в том числе на обрушенном мосту Карола в Дрездене. Восс подчеркивает важность подготовки и инвестиций в оборудование как "затраты на адаптацию к климату".

Из-за значительного ущерба, причиненного наводнениями в юго-западной Польше, премьер-министр Туск назначил срочное заседание кабинета министров на понедельник утром. Он подготовил декрет о введении режима чрезвычайной ситуации, но требуется одобрение кабинета. Продолжительные дожди в юго-западной Польше, граничащей с Чехией, привели к наводнениям. Город Ныса в регионе Оpole особенно пострадал ночью. Вода из Глатцер Нысе, притока Одера, проникла в отделение неотложной помощи местной больницы, как сообщает агентство новостей PAP. Всего 33 пациента, в том числе дети и беременные женщины, были эвакуированы на лодках.

08:15 Бавария: Ожидается Больше Дождя и Повышение Уровня ВодыСитуация с наводнением в Баварии остается сложной в некоторых районах, где ожидается больше дождя. Ночью ситуация в пострадавших регионах не улучшилась существенно, сообщает полицейское управление. Ситуация остается критической: Служба информации о высоких водах (HWIS) прогнозирует повторное повышение уровней воды с ожидаемым дождем на этой неделе. В частности, HWIS ожидает повышение уровней воды в Дунае в Пассау, Вилса в Вилсхофене и Изара в Мюнхене. К среде ситуация должна постепенно улучшиться. До вторника немецкая служба погоды (DWD) ожидает непрерывные дожди от Альп до предгорья. Возможны сильные дожди от 40 до 70 литров на квадратный метр, до 90 в застойных районах.

07:32 Чехия: Нет Облегчения - Уровни Воды Продолжают РастиДля районов наводнений и затоплений в Чехии нет облегчения. Водная волна на Марце (Моравы) достигла Литовел, примерно в 200 километрах к востоку от Праги. Целые улицы оказались под водой, сообщает агентство новостей CTK. Власти города с населением около 10 000 человек призывают население не мешать службам экстренной помощи. "В ближайшие часы мы ожидаем дальнейшего повышения уровня реки", - предупреждает мэр в социальных сетях.

07:03 Провал Дамбы: Катастрофические Наводнения в ПольшеПосле провала дамбы в Польше местные жители беспокоятся о приближающихся разрушительных наводнениях в районе Глатцер-Нейсе. Видеосвидетельства показывают силу бегущих вод.

06:40 Наводнения в Европе: Смертельные Cases в Польше и РумынииПольша и Чехия борются с последствиями наводнения столетней силы, в то время как ситуация в Нижней Австрии критическая после сильных дождей. Несколько стран ЕС сообщили о смертельных случаях из-за наводнений: один пожарный погиб в Австрии, один человек в Польше и шесть человек в Румынии.

06:12 Эвакуации из-за Наводнений в ЧехииСамые сильные штормы за годы привели к затоплению целых городов, таких как Йесеník в горах Альтвраттер и Крнов на границе с Польшей. В Йесенике службы экстренной помощи были вынуждены эвакуировать сотни людей на лодках и вертолетах. После отступления воды в нескольких местах возникла угроза оползней.

05:49 Пассажиры Застряли на Речном Круизе в ВенеИз-за высокой воды на Дунае, вызванной сильными дождями, около 100 пассажиров и 40 членов экипажа швейцарского речного круизного судна "Тургау Престиж" застряли в Вене. Как сообщает швейцарский вещатель SRF со ссылкой на компанию Thurgau Travel, пассажиры не могут покинуть судно, так как трап к пирсу затоплен. Согласно сообщениям СМИ, другие круизные суда также застряли в Вене. Thurgau Travel заявила, что местные власти решат, когда пассажиры смогут покинуть судно. По словам пассажиров, им рекомендовано оставаться на судне хотя бы до вторника. "Тургау Престиж" должен был отправиться из Линца в Будапешт и обратно, но в настоящее время задержан в Вене.

Шторм "Анетт", известный международно как "Борис", вызвал сильные дожди и наводнения в Польше, Чехии, Австрии и Румынии. По меньшей мере восемь человек погибли.

После провала дамбы в Польше жители обеспокоены приближающимися разрушительными наводнениями возле Глатцер-Нейсе. (продолжение с 07:03 Провал Дамбы: Катастрофические Наводнения в Польше)

Ситуация с наводнением в Баварии остается сложной с ожиданием больше дождя и повышения уровней воды. (продолжение с 08:15 Бавария: Ожидается Больше Дождя и Повышение Уровня Воды)

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