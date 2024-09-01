Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиНидерланды

В 10:57 Кречмер обращается к избирателям

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут

В 10:57 Кречмер обращается к избирателям

Лидер Саксонии Михаэль Креtschmer называет выборы в ланде "возможно, самыми значительными за 34 лет." Голосующий в Дрездене Креtschмер выражает благодарность тем, кто изменил свой голос в последние годы, в итоге выбрав доминирующую силу в умеренном центре, а именно Саксонский союз. "Это согласие поможет нам создать правительство, которое будет отвечать потребностям этой земли", - добавляет Креtschмер. Согласно опросам, его ХДС находится в жесткой борьбе с АФД.

10:30: Рамелов обсуждает отсутствие Вальгенкнехт на выборах Для левого премьер-министра Тюрингии Бодо Рамелова День выборов - это "праздник демократии", несмотря на вероятность его не переизбрания. Во время интервью с ntv Рамелов выражает свое неодобрение правительству меньшинства и ставит под сомнение компетентность BSW.

09:59: Историк Лёв критикует дату выборов ИсторикPeter Oliver Loewкритикует дату выборов в Саксонии и Тюрингии, совпадающую с 85-й годовщиной немецкого вторжения в Польшу в 1939 году. "В ретроспективе тот, кто выбрал эту дату, проявил плохое историческое чутье", - заявляет Лёв, выражая озабоченность возможными неверными интерпретациями, если партия с сомнительными связями с нацистским прошлым, классифицированная как "безопасно правая экстремистская" службой domestic intelligence в обоих штатах, победит на выборах в Дрездене и Эрфурте.

09:30: "Критические выборы": вся информация о голосовании в Саксонии Более 3,3 миллиона избирателей в Саксонии решат, кто будет управлять их ландтагом в Дрездене в будущем. С шансом ХДС лишиться своего положения ведущей силы в ланде с 1990 года премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschмер называет выборы "критическими". "Всё решается здесь".

09:05: Креtschmer обвиняет "Трафик свет" в преждевременных решениях В день выборов в Саксонии возникает вопрос: продлит ли министр-президент Михаэль Креtschмер победную серию ХДС в ланде? Во время интервью с ntv Креtschмер высказывает свою позицию по вопросам беженцев, правительства "Трафик свет" и войны в Украине.

08:46: Данные выборов для Тюрингии Наступил день решения: какая партия будет руководить федеративной землей с примерно 2,1 миллиона жителей в центре Германии в течение следующих пяти лет? Сможет ли АФД с кандидатом в лидеры Björn Höcke стать самой влиятельной партией в Тюрингии?

08:24: Риски роста АФД для демократии Опросы показывают, что АФД, скорее всего, существенно увеличит свое влияние на предстоящих выборах в Саксонии и Тюрингии. Исследователи подчеркивают, что это развитие представляет риск для демократических институтов из-за слабого верховенства закона, чем многие его воспринимают.

08:00: Открытие избирательных участков в Тюрингии и Саксонии Сегодня проходят выборы в новые ландтаги в Тюрингии и Саксонии. Согласно опросам, АФД лидирует в Тюрингии. В Саксонии ХДС действующего главы правительства Михаэля Креtschmer и АФД идут ноздря в ноздрю. Первые оценки ожидаются после закрытия избирательных участков в 6 часов вечера. Выборы в обоих восточногерманских штатах служат барометром для коалиции "Трафик свет" в Берлине.

Для существующей тюрингской коалиции, возглавляемой премьер-министром Бодо Рамеловым (Левые), нет большинства в опросах. Один из пост-выборных вариантов - правительство, состоящее из ХДС, Альянса Сахры Вальгенкнехт (BSW) и СДПГ. ХДС не уверена, сохранит ли свой альянс с BSW в Саксонии. Креtschmer не исключает альянса с BSW. Будущее партии "Левые" в ландтаге Саксонии и "Зеленых" и FDP в Тюрингии висит на волоске.

В свете выборов в Саксонии и Тюрингии немецкий историкPeter Oliver Loewкритикует дату выборов, так как она совпадает с 85-й годовщиной вторжения Германии в Польшу в 1939 году.

Между тем, Нидерланды выражают озабоченность возможным ростом правых партий на выборах из-за их исторических связей с экстремистскими идеологиями, в частности в случае с АФД.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Пять из шести жертв заложников были похищены во время музыкального фестиваля 'Нова' в пустыне Негев...
Политика

Израильские военные удерживают шесть погибших пленных; начало вакцинации в Газе

Раскрытие тела задержанных вызывает общественную не_COLOR:ed в Израиле, мобилизуя демонстрации против администрации Нетаньяху. Одновременно в секторе Газа commence масштабная вакцинация.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Штайнмайер критикует правительство за невыполнение своих обещаний в отношении безопасности и охраны.
Политика

Штайнмайер критикует правительство за невыполнение своих обещаний в отношении безопасности и охраны.

Штайнмайер критикует правительство за невыполнение своих обещаний в отношении безопасности и охраны. Президент Германии Штайнмайер также считает правительство ответственным за инцидент в Солingen. Необходимо исправить возможные ошибки, настаивает он. Для сохранения безопасности страны также нужен более жесткий подход к нелегальной иммиграции. По словам Штайнмайера, правительство "не справилось со своей

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Правоохранители сейчас проверяют угрозы на избирательном участке.
Политика

Правоохранители сейчас проверяют угрозы на избирательном участке.

Правоохранители сейчас проверяют угрозы на избирательном участке. 12:15 Correctiv Предупреждает о Рециркуляции Непроверенной Информации Исследовательская сеть Correctiv предупреждает о возродившейся непроверенной новостной статье, вновь циркулирующей в сети. Статья утверждает, что проставление отметки на бюллетене предотвращает фальсификацию голосов. Однако офис Федерального комиссара по выборам признал Correctiv, что избиратели не должны

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Кречмер и его жена Аннетт Hofmann голосуют в Дрездене
Политика

Органу поручено представить план регулирования, направленный на защиту работников от опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

Органу поручено представить план регулирования, направленный на защиту работников от опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения. 11:25 В Sonneberg фиксируется всплеск экстремистской активностиСonneberg становится первым немецким районом, возглавляемым политиком AfD. В результате активисты заявляют, что чувствуют себя в сильной опасности, что приводит к тому, что многие покидают свои

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Он считает ее довольно слабоумной.
Общество

Он считает ее довольно слабоумной.

Анжа Шуэттер недавно уделяла время заботе о своей матери. По мере приближения к 60 годам она выражает желание вернуться к работе с обновленным энтузиазмом.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Пять из шести жертв заложников были похищены во время музыкального фестиваля 'Нова' в пустыне Негев...
Политика

Израильские военные удерживают шесть погибших пленных; начало вакцинации в Газе

Раскрытие тела задержанных вызывает общественную не_COLOR:ed в Израиле, мобилизуя демонстрации против администрации Нетаньяху. Одновременно в секторе Газа commence масштабная вакцинация.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Колличество проголосовавших избирателей к полудню существенно.
Федеральные земли Германии

На региональных парламентских выборах наблюдается заметный уровень избирательной активности.

Бесперебойное начало голосования в Саксонии, согласно сообщениям озвученных избирательной комиссией региона. Ожидается высокая явка избирателей. Лидеры голосуют в числе первых.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно