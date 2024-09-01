В 10:57 Кречмер обращается к избирателям

Лидер Саксонии Михаэль Креtschmer называет выборы в ланде "возможно, самыми значительными за 34 лет." Голосующий в Дрездене Креtschмер выражает благодарность тем, кто изменил свой голос в последние годы, в итоге выбрав доминирующую силу в умеренном центре, а именно Саксонский союз. "Это согласие поможет нам создать правительство, которое будет отвечать потребностям этой земли", - добавляет Креtschмер. Согласно опросам, его ХДС находится в жесткой борьбе с АФД.

10:30: Рамелов обсуждает отсутствие Вальгенкнехт на выборах Для левого премьер-министра Тюрингии Бодо Рамелова День выборов - это "праздник демократии", несмотря на вероятность его не переизбрания. Во время интервью с ntv Рамелов выражает свое неодобрение правительству меньшинства и ставит под сомнение компетентность BSW.

09:59: Историк Лёв критикует дату выборов ИсторикPeter Oliver Loewкритикует дату выборов в Саксонии и Тюрингии, совпадающую с 85-й годовщиной немецкого вторжения в Польшу в 1939 году. "В ретроспективе тот, кто выбрал эту дату, проявил плохое историческое чутье", - заявляет Лёв, выражая озабоченность возможными неверными интерпретациями, если партия с сомнительными связями с нацистским прошлым, классифицированная как "безопасно правая экстремистская" службой domestic intelligence в обоих штатах, победит на выборах в Дрездене и Эрфурте.

09:30: "Критические выборы": вся информация о голосовании в Саксонии Более 3,3 миллиона избирателей в Саксонии решат, кто будет управлять их ландтагом в Дрездене в будущем. С шансом ХДС лишиться своего положения ведущей силы в ланде с 1990 года премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschмер называет выборы "критическими". "Всё решается здесь".

09:05: Креtschmer обвиняет "Трафик свет" в преждевременных решениях В день выборов в Саксонии возникает вопрос: продлит ли министр-президент Михаэль Креtschмер победную серию ХДС в ланде? Во время интервью с ntv Креtschмер высказывает свою позицию по вопросам беженцев, правительства "Трафик свет" и войны в Украине.

08:46: Данные выборов для Тюрингии Наступил день решения: какая партия будет руководить федеративной землей с примерно 2,1 миллиона жителей в центре Германии в течение следующих пяти лет? Сможет ли АФД с кандидатом в лидеры Björn Höcke стать самой влиятельной партией в Тюрингии?

08:24: Риски роста АФД для демократии Опросы показывают, что АФД, скорее всего, существенно увеличит свое влияние на предстоящих выборах в Саксонии и Тюрингии. Исследователи подчеркивают, что это развитие представляет риск для демократических институтов из-за слабого верховенства закона, чем многие его воспринимают.

08:00: Открытие избирательных участков в Тюрингии и Саксонии Сегодня проходят выборы в новые ландтаги в Тюрингии и Саксонии. Согласно опросам, АФД лидирует в Тюрингии. В Саксонии ХДС действующего главы правительства Михаэля Креtschmer и АФД идут ноздря в ноздрю. Первые оценки ожидаются после закрытия избирательных участков в 6 часов вечера. Выборы в обоих восточногерманских штатах служат барометром для коалиции "Трафик свет" в Берлине.

Для существующей тюрингской коалиции, возглавляемой премьер-министром Бодо Рамеловым (Левые), нет большинства в опросах. Один из пост-выборных вариантов - правительство, состоящее из ХДС, Альянса Сахры Вальгенкнехт (BSW) и СДПГ. ХДС не уверена, сохранит ли свой альянс с BSW в Саксонии. Креtschmer не исключает альянса с BSW. Будущее партии "Левые" в ландтаге Саксонии и "Зеленых" и FDP в Тюрингии висит на волоске.

В свете выборов в Саксонии и Тюрингии немецкий историкPeter Oliver Loewкритикует дату выборов, так как она совпадает с 85-й годовщиной вторжения Германии в Польшу в 1939 году.

Между тем, Нидерланды выражают озабоченность возможным ростом правых партий на выборах из-за их исторических связей с экстремистскими идеологиями, в частности в случае с АФД.

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