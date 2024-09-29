В 10:42 российские СМИ сообщают о значительном пожаре, охватившем склад боеприпасов в Волгограде.

09:57 Военные Украины сообщают о 165 конфликтах за последние суткиВоенные Украины сообщают о до 165 конфликтах за последние сутки, более четверти из которых произошли в Донбассе вокруг стратегически важного города Покровск. Согласно их отчету, российские силы провели 73 воздушных бомбардировки позиций и населенных пунктов, используя 124 управляемых авиационных боеприпаса. Кроме того, они запустили семь ракет. Более того, захватчики инициировали более 4700 атак, в том числе 179 запусков реактивных систем. Более 1700 самоубийственных дронов были развернуты. С другой стороны, украинские самолеты, а также ракетные и артиллерийские подразделения провели шесть атак на места скопления вражеских сил, вооружения и военной техники, согласно отчету украинских военных.

09:17 Украина: убит старший судья при атаке на гражданское транспортное средствоСудью Верховного суда, который оказывал гуманитарную помощь местным жителям села в Харьковской области, трагически убил удар беспилотника по гражданскому автомобилю, сообщает новостной сайт Ukrinform со ссылкой на региональную прокуратуру. Накануне вражеский беспилотник атаковал внедорожник, за рулем которого был судья Леонид Лобойко, во время его поездки для доставки помощи в село. Он был убит на месте, а трое женщин, находившиеся в машине, получили ранения. Украина расследует инцидент как военное преступление и убийство.

08:55 Украина сообщает о ранениях после атак на ЗапорожьеУкраинские официальные лица сообщают о значительном повреждении гражданской инфраструктуры в промышленном городе Запорожье на юге страны в результате новых тяжелых российских воздушных ударов. По меньшей мере семь человек получили ранения, согласно сообщению главы региональной администрации Ивана Федорова в Telegram. Есть риск, что под завалами могут оставаться люди. Было более десяти воздушных ударов, с сообщениями о пожарах.

08:27 Россия: 125 украинских дронов сбиты прошлой ночьюРоссия заявляет, что сбила 125 украинских дронов прошлой ночью, как объявил министерство обороны. 125 дронов были перехвачены и уничтожены российской ПВО. Несколько региональных губернаторов сообщают о повреждениях от атак, но не сообщается о погибших. Согласно этим сообщениям, 67 дронов были сбиты над Волгоградской областью, 17 каждый над Белгородской и Воронежской областями, и 18 над Ростовской областью.

07:42 Украина: 1170 потерь со стороны России за последние суткиВоенные Украины сообщают о 1170 потерях со стороны России за последние 24 часа, что приводит к почти 652 000 раненых и убитых российских солдат. За последние сутки Украина сообщает о девяти уничтоженных танках и 62 артиллерийских системах, а также 38 бронемашин. 93 дрона были сбиты, и одна система ПВО была поражена, согласно официальной статистике.

07:22 Военные аналитики: Украина наносит удары по арсеналам оружия в РоссииВоенные аналитики на платформе X сообщают, что украинские ударные дроны атаковали российский арсенал боеприпасов в Котьмазане ночью. Местные источники сообщают о пожарах возле большого российского склада боеприпасов в Волгоградской области. Система мониторинга пожаров NASA также сообщает о пожарах на северном фланге склада. Ни Кремль, ни украинская армия пока не комментировали это.

06:54 Клингебей надеется на продолжение поддержки УкраиныЛидер СДПГ Ларс Клингебей надеется, что предстоящая встреча по Украине с президентом США Джо Байденом в Рамштайне отправит четкий сигнал солидарности с страной, атакованной Россией. "Конференция должна еще раз сделать ясно, что все обязаны, включая США после выборов в ноябре, продолжать активно поддерживать Украину столько, сколько это необходимо", - сказал Клингебей. Также стоит рассмотреть, "как можно установить будущие конференции по миру, чтобы обсудить значительную перспективу мира в интересах украинского народа". Байден ожидается с первым президентским визитом в Германию 10 октября. 12 октября в Рамштайне состоится конференция 50 стран, которые в настоящее время оказывают военную поддержку Украине - впервые на высшем уровне. Ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.

05:42 Спикер Зеленского о выпуске оружия: русские узнают первымиСогласно заявлению спикера президента Украины, решение о использовании западного оружия на территории России еще не принято. Сергий Никифоров объясняет в украинской новостной программе 24/7, что "никакого окончательного, ясного решения" по этому вопросу пока нет. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со всеми заинтересованными сторонами - Италией, Францией, Великобританией и, конечно, США. Спикер Зеленского добавляет: "Мы должны осознать, что русские узнают первыми о разрешении проникновения глубоко на территорию России. Они узнают первыми, а затем будет официальное объявление".

04:45 Швейцария поддерживает мирный план Китая, Украина разочарованаМинистерство иностранных дел Швейцарии выразило поддержку мирной инициативе, возглавляемой Китаем, для прекращения конфликта в Украине. Позиция Швейцарии по таким инициативам существенно изменилась, объясняет ministry in Bern. Однако Украина выражает разочарование позицией Швейцарии. Украина в настоящее время готовит вторую мирную конференцию на ноябрь. В июне в Швейцарии прошла первая встреча, в которой приняли участие десятки стран без России и Китая.

03:29 Литва направляет гуманитарную помощь КиевуЛитва отправляет груз военной помощи, наполненный боеприпасами, компьютерами и логистическими принадлежностями, в направлении Украины. Эта помощь должна прибыть в пункт назначения на этой неделе, как объявило правительство Литвы. Как сообщает Вильнюс, с начала этого года Литва уже отправила в Украину 155-мм боеприпасы, бронемашины типа M577 и M113, системы противодронов, противотанковое оружие, системы дистанционного управления и другое оборудование.

02:29 Трагедия в Харьковской областиВ результате российских авиаударов по селу Слатино в Харьковской области погибли три человека и еще шестеро получили ранения. Местные власти сообщают, что удар был направлен на гражданскую инфраструктуру и привел к повреждению образовательного учреждения и бизнеса, когда люди были на улице. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов обвинил Россию в ведении "войны против гражданского населения".

01:29 КНДР предупреждает против вмешательства СШАКНДР, обвиняемая в поставках запрещенного оружия в Россию, критикует $8 миллиардную военную помощь США Украине как "неразумный акт" и опасную игру против ядерной державы, России. Президент США Джо Байден объявил об этой помощи во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Помощь предназначена для поддержки Украины в целях самообороны и включает в себя оружие с большей дальностью действия, чтобы усилить способность Украины атаковать Россию с безопасного расстояния.

00:25 Количество жертв нападения на больницу в Сумах растетЧисло жертв российского нападения на больницу в украинском приграничном городе Сумы возросло до десяти. Министр внутренних дел Украины Игорь Кlympenko сообщил, что больница была атакована впервые, в результате чего один человек погиб. Больницу атаковали снова во время эвакуации пациентов. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ведении "войны против больниц".

22:54 Команда Зеленского: США проявляют сильный интерес к "плану победы" УкраиныСпикер президента Украины Владимира Зеленского, Сергей Никифоров, утверждает, что правительство США проявляет "сильный интерес" к так называемому "плану победы" президента Зеленского. Это противоречит новостным сообщениям о скептицизме США в отношении плана. По словам Никифорова, план был "хорошо воспринят", и президент США Джо Байден обещал вернуться с "некими решениями и ответами" на план на встрече группы контакта Рамштайн в Германии 12 октября.

22:25 Зеленский: Трамп поддержит Украину, если будет избранПрезидент Украины Владимир Зеленский считает, что если Дональд Трамп выиграет ноябрьские выборы, он поддержит Украину. Зеленский поделился этим мнением после встречи с Трампом на Fox News. Зеленский заявил: "Я не знаю, кто выиграет выборы и кто станет президентом. Но я получил четкую информацию от Дональда Трампа, что он поддержит Украину".

21:40 Лавров: Западу следует избегать военного противостояния с ядерной державойНа своей речи на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегает Запад от ведения военного противостояния с ядерной державой, Россией, до конца. Он описывает подобные попытки как "самоубийственную затею". Лидер Кремля Владимир Путин угрожал использовать ядерное оружие всего несколько дней назад. По словам Путина, любое традиционное нападение на Россию, поддерживаемое ядерной державой, будет расценено как нападение со стороны этих стран.

Украинская армия активно участвует в столкновениях с российскими силами в различных регионах, с более чем 165 сообщенными столкновениями за последние сутки. Несмотря на интенсивные воздушные бомбардировки со стороны российских сил, украинский военный персонал отвечает ударами по вражеским позициям и развертыванием самоубийственных дронов.

В другом контексте, швейцарские власти выразили свою поддержку мирной инициативе, возглавляемой Китаем, для прекращения конфликта в Украине, но Украина разочарована такой позицией.

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