В 09:28, Ким выразил заинтересованность в укреплении связей с Москвой

08:59 Возможное широкое использование оружия на стороне Украины: дискуссия между Стармером и Байденом на Генассамблее ООНБританский премьер-министр Стармер упомянул предстоящую дискуссию о возможности Украины использовать продвинутое западное вооружение против целей России. Он заявил об этом после встречи с президентом США Байденом, на которой вопрос был отложен. Стармер сказал, что они с Байденом вернутся к этому вопросу во время их встречи на Генассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе в присутствии более широкой группы. Британские СМИ сообщают, что Байден готов позволить Украине использовать британские и французские ракеты, управляемые американской технологией, но не американские ракеты.

08:23 Ответ Зеленского на утверждения Трампа: "Обещания кампании - это обещания кампании"Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял, что может прекратить конфликт на Украине за один день, но так и не представил конкретного плана. Во время интервью CNN его спросили о том, что он имел в виду под этим заявлением, и президент Украины Владимир Зеленский ответил: "На данный момент я не могу понять это, потому что не знаю подробностей и целей этого". Зеленский сказал, что его позиция заключается в том, что США в настоящее время находятся в разгаре избирательной кампании. "И обещания кампании - это обещания кампании", - добавил он. "Иногда они не очень реалистичны". Однако Зеленский также сказал, что два месяца назад разговаривал с Трампом, и тот обещал поддержать Украину. Он описал этот разговор как положительный.

07:27 Оценка ИСВ: для вытеснения украинцев из Курска нужны больше российских солдатРоссия продолжает контрнаступление в Курской области, но, по мнению Института изучения войны (ИСВ) в Вашингтоне, полноценной операции по изгнанию украинцев из региона пока не наблюдается. ИСВ сообщает, что российские власти в основном полагаются на плохо обученных и экипированных призывников, а также на небольшие подразделения регулярных войск и других сил безопасности на границе. В своем отчете ИСВ предполагает: "Если Россия планирует вернуть территории, захваченные украинскими силами в Курской области, ей, скорее всего, придется увеличить численность персонала и ресурсов - особенно если большинство существующих подразделений плохо подготовлены к бою".

06:49 Украина подвергается множественным атакам беспилотников

По данным украинской армии, Россия провела серию атак беспилотников против Украины в течение ночи. Российская армия отправила несколько групп беспилотников, согласно отчету украинских ВВС. Сирены воздушной тревоги прозвучали почти во всех регионах страны. Например, в Одесской области. Морская пехота сообщает, что сбила девять беспилотников там. В городе Одессе сообщалось об взрывах, как сообщил мэр. К сожалению, на данный момент не сообщается о жертвах.

06:13 Мютенлих предлагает международную инициативу по контактам для мира

Лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютенлих выступает за создание международной группы контактов для запуска мирного процесса в конфликте на Украине. "По моему мнению, сейчас важно, чтобы западные союзники инициировали группу контактов для запуска процесса", - сказал он "Рейнской почте". "Канцлер Германии и президент Украины Владимир Зеленский согласны с тем, что сейчас подходящее время для интенсификации усилий по мирным переговорам, и что Россию также следует включить в следующую мирную конференцию". Когда его спросили о возможных членах такой группы контактов, Мютенлих назвал страны, такие как Китай, Индия, Турция и Бразилия. "Из-за растущей убежденности в этих странах, что российское нападение может стать бременем", - считает Мютенлих, "работа группы контактов могла бы быть многообещающей и служить важным посредником".

05:41 ЕС рассматривает альтернативный подход к продлению санкций

Европейские дипломаты сообщили, что Еврокомиссия изучает три сценария для возможного продления санкций против России. Эти потенциальные подходы были представлены европейским дипломатам в пятницу, сообщили несколько источников. Этот анализ связан с замороженными активами Центрального банка России, которые являются ключевыми для предоставления мега-кредита в 50 миллиардов долларов Украине от стран G7. Эти активы остаются замороженными с момента нападения России на Украину.

03:40 Кличко: обломки беспилотников попали на здания в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что обломки беспилотников попали на здание в украинской столице. Обломки ударили по муниципальному зданию в киевском районе Оbolon, расположенном к северу от центра города, ранним утром. Кличко также сообщил, что службы экстренной помощи направляются на место. Ранее мэр заявил, что системы ПВО работают в столице.

01:35 Ким Чен Ын обещает более тесное сотрудничество с Шойгу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал более тесное сотрудничество с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Как сообщает государственное новостное агентство КНДА, два человека провели полную беседу во время визита Шойгу в Пхеньян и достигли удовлетворительного соглашения по вопросам укрепления сотрудничества для защиты общих интересов безопасности. Шойгу, который до мая был министром обороны России, начал сближать отношения между Северной Кореей и Россией с визитом в Пхеньян в июле прошлого года.

23:36 Зеленский представит "Стратегию триумфа" Байдену в сентябреПрезидент Украины Владимир Зеленский запланировал встречу с президентом США Джо Байденом в сентябре. "Я представлю план победы", - заявил Зеленский во время визита в Киев, столицу Украины. Эта стратегия предусматривает скоординированную систему принятия решений, усиление Украины достаточным военным потенциалом для поворота войны к миру. "Такие победоносные конфликты могут закончиться справедливо по-разному: либо изгнанием оккупационных сил силой, либо через дипломатию", - уточнил Зеленский. Это твердо установит суверенитет Украины. Однако Киев полагается на поддержку США для необходимой сильной позиции.

22:59 Изменение направления действий российской offensivы на югВ восточной части страны продолжаются ожесточенные бои, согласно украинской армии. Согласно вечернему отчету Генерального штаба в Киеве, было 115 столкновений. "Сегодня наиболее интенсивная зона была в Курakhove, а также активная деятельность противника в направлении Лыманя и Покровска", - сообщается. Курakhove - это небольшой городок к югу от Покровска. Ранее считалось, что Покровск был основным маршрутом атаки для российских войск. Однако в последнее время им удалось добиться лишь незначительных территориальных приобретений в этом районе. Вместо этого они изменили траекторию своей наступательной операции на юг, чтобы захватить шахтерский городок Хирнык возле Курakhove.

22:18 Зеленский: наступление на Курск приносит желанное облегчениеНаступление Украины в российский регион Курск приносит желанные результаты, как заявляет президент Владимир Зеленский. В Харьковской области противник был остановлен, а в Донецке продвижение России замедлилось, утверждает он. Россия до сих пор не смогла добиться существенных побед в своем контрнаступлении в Курске. Ранее эксперты выражали сомнения в переброске более крупных формирований российских войск из Донецка и других регионов в Курск. Россия заявляет, что вернула 10 из 100 занятых сел.

21:46 "Запад боится" - резкие слова Зеленского об allyахПрезидент Украины Владимир Зеленский критикует Запад за "боязнь" при принятии решений о помощи Украине в борьбе с российскими ракетами. "Если союзники коллективно перехватывают ракеты и дроны на Ближнем Востоке, почему нет подобного решения о совместном нейтрализации российских ракет и иранских Shahed в небе над Украиной?" - отметил Зеленский на конференции в Киеве. "Они даже не хотят признаться: "Мы работаем над этим". И это происходит даже тогда, когда ракеты и дроны висят над территориями наших соседей", - заявил украинский лидер. Это "постыдно для демократического мира".

21:30 Россия запустила более 8000 иранских дронов в УкраинуСогласно сообщениям из Киева, Россия запустила 8060 иранских Shahed дронов в Украину с начала войны. Пока нет заявлений от Ирана или России. Украина впервые обвинила Иран в поставках самоубийственных дронов России осенью 2022 года.

20:43 Возможность лицензий на дальнобойное оружие для Украины? США остаются уклончивыми

В Вашингтоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден собираются провести переговоры. Есть спекуляции о возможных объявлениях о разрешении на использование дальнобойного оружия для Украины. Согласно данным газеты The Guardian, якобы Великобритания разрешает Украине наносить удары с помощью ракет Storm Shadow. Однако официальных объявлений не ожидается на сегодняшней встрече между двумя союзниками. "Я не ожидаю объявления сегодня о разрешении на использование дальнобойного оружия внутри России - во всяком случае, не от США", - говорит Джон Кирби, директор по коммуникациям Национального совета безопасности. Он только признает, что они все еще консультируются с Великобританией, Францией и другими союзниками "по типам возможностей, которые будут доступны для Украины". Кирби также избегает прямого ответа, когда его спрашивают, объявит ли администрация США какие-либо изменения. "Я не буду участвовать в гипотетической дискуссии о том, что мы можем или не можем сказать в определенное время".

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Европейский Союз в настоящее время рассматривает три сценария для возможного продления санкций против России, при этом замороженные активы центрального банка России играют ключевую роль в процессе принятия решений. Об этом сообщили дипломаты ЕС в пятницу.

Во время своей встречи на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден снова рассмотрят вопрос о разрешении Украине использовать передовое западное оружие, в том числе британские и французские ракеты, управляемые американской технологией, для защиты от российских целей.

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