В 08:04 украинские спецслужбы утверждают, что российский боевой самолет был сбит

07:26 Несколько жертв в Конотопе в результате российского удара беспилотникамиПосле массированной ночной атаки российских беспилотников на энергетическую инфраструктуру Конотопа местные власти здравоохранения сообщают о росте числа жертв до 13, согласно украинскому новостному агентству Ukrinform на основе данных региональной военной администрации. Одной из целей была жилая постройка в центре города.

06:42 Имунитет для украинцев в Германии во время домашних визитовСегодня впервые на рассмотрение в бундестаг выносится пакет безопасности федерального правительства, включающий такие регуляции, как запрет на ножи и отзыв статуса беженца для тех, кто возвращается на родину. Однако имеются исключения, в том числе для украинских беженцев.

06:04 Обвинения в саботаже против Трампа во время дебатовМногие комментаторы на российском телевидении обвиняют организаторов дебатов в саботаже против Трампа во время его теледебатов с Камалой Харрис, как сообщает Kyiv Independent. Они утверждают, что Трамп был поставлен в невыгодное положение, критикуя факт-проверку его заявлений. Многие наблюдатели считают, что Трамп проиграл дебаты. Если он будет избран, Трамп обещает немедленно прекратить конфликт в Украине.

04:50 Сильный ущерб энергетической инфраструктуре Конотопа в результате российского нападенияНападение на Конотоп, город в Сумской области, российскими войсками привело к травмированию гражданских лиц, как сообщает мэр города Артем Семенихин. Водоснабжение города было временно прекращено, причинен значительный ущерб энергетической инфраструктуре. Электроснабжение частных домов пока не восстановлено, и нет четкого срока, когда это произойдет. Центр города был целью атаки, с последующими пожарами и повреждением школьных и жилых зданий. Двоих госпитализировали, один в критическом состоянии.

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01:32 Великобритания вызывает иранского бизнесмена из-за поставок ракет РоссииВ ответ на подозрительные поставки ракет от Ирана в Россию Великобритания вызвала иранского бизнесмена, согласно заявлению лондонского министерства иностранных дел. "Любая перевозка баллистических ракет в Россию будет расценена как опасное обострение и повлечет за собой значительный ответ", - говорится в заявлении. Германия, Франция и Великобритания также ввели дополнительные санкции против Ирана из-за подозрительных поставок ракет, в том числе приостановили двусторонние авиационные соглашения. Ранее Европейский Союз заявил о "достоверной информации" о поставках иранских ракет в Россию.

00:14 Россия направляет неопытных солдат на фронт в ХарьковПо данным украинской армии, Россия направила на фронт в Харькове солдат без боевого опыта. Виталий Саратсев, спикер оперативной тактической группы Харьковских вооруженных сил, заявил, что участвующие в наступательных действиях в Вовчанске подразделения плохо обучены. Новые пополнения, скорее всего, являются мобилизационным резервом, поднятым Россией. Неясно, являются ли они бывшими заключенными или солдатами, набранными из других стран, таких как Центральная Азия, Африка или Ближний Восток.

22:39 Развертывание русскоязычных инспекторов в западной УкраинеМэр западноукраинского города Ивано-Франковск объявил о развертывании инспекторов для контроля за растущим использованием русского языка. "Это гражданская инициатива, и любой может стать языковым инспектором", - сказал мэр города Руслан Марцинкив телеканалу NTA. Многие внутренне перемещенные лица из восточной Украины имеют русский язык в качестве родного. Марцинкив ожидает не менее 100 таких инспекторов, с уже зарегистрированными около 50 волонтерами. Он также предоставил номер телефона для граждан, чтобы сообщать о русскоязычных в общественных местах. Миллионы людей, в основном из русскоязычных районов востока и юга, бежали в относительно безопасный украинскоязычный запад Украины из-за войны.

21:42 Эрдоган требует возвращения Крыма от МосквыПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал возвращения полуострова Крым, аннексированного Россией, Украине. "Наша неизменная поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины включает возвращение Крыма", - сказал турецкий лидер в видеообращении по случаю саммита платформы Крым. Платформа Крым, созданная в 2021 году, направлена на повышение международного внимания к ситуации вокруг аннексированного полуострова.

21:05 Киев представит военную стратегию СШАПрезидент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность поддержки США для отражения российского вторжения. "План победы (...) в основном зависит от поддержки США, а также других партнеров", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Подробная военная стратегия, которую планируется представить перед запланированной второй Украиной конференцией мира, направлена на "значительное усиление Украины" и "принуждение России к прекращению войны". Согласно Bloomberg, США требуют от Зеленского четкой стратегии для ударов по России перед снятием ограничений на использование западного вооружения. Госсекретарь США Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Ламми, якобы, планируют обсудить с Зеленским долгосрочную стратегию на предстоящий год, чтобы лучше понять цели Украины.

20:37 Блинкен подтверждает усилия США по удовлетворению военных потребностей УкраиныКак заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, США спешат удовлетворить военные потребности Украины, в том числе поставку дальнобойного оружия из Запада для ударов по целям России. Президент Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют обсудить эти требования в пятницу, сообщил Блинкен на совместной пресс-конференции с его британским коллегой Дэвидом Ламми и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве. "Мы усердно работаем над тем, чтобы Украина получила все необходимые инструменты для эффективной защиты", - подчеркнул Блинкен, а затем добавил: "Наша цель - победа Украины".

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Международное сообщество выражает обеспокоенность в связи с продолжающимся российским нападением на Украину, что продемонстрировано увеличением числа жертв в Конотопе после атаки дронов на энергетическую инфраструктуру города. Атака на Украину привела к многочисленным жертвам, с местными органами здравоохранения сообщающими о росте числа погибших на 13 человек, согласно украинскому информационному агентству Ukrinform.

Организация Объединенных Наций и другие международные организации призывают немедленно прекратить российскую агрессию и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Атака на Украину является серьезным нарушением международного права и подрывает мир и стабильность в регионе.

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