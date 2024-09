В 07:26, Украина подтверждает более десятка жертв после значительного нападения на Конотоп.

06:42 Немецкий парламент обсуждает меры безопасности, исключая украинских беженцев из изменений политики посещений центральных домов Сегодня немецкий парламент рассматривает предложенный правительством пакет мер безопасности, в который входят запреты на ношение ножей и отзыв статуса беженца для лиц, возвращающихся на родину. Однако есть исключения, гарантирующие, что украинские беженцы сохранят свой статус во время посещений на родине.

06:04 Телевидение России обвиняет в несправедливом отношении к Трампу на дебатах, критикует факт-проверку Комментаторы на российском телевидении обвинили в "саботаже" Трампа во время его теледебатов с Камалой Харрис, как сообщает Kyiv Independent. Якобы, Трампа поставили в невыгодное положение. Критика фактов во время дебатов была жестко осуждена. Наблюдатели утверждали, что Трамп не смог удержать свои позиции, при этом республиканец обещал завершить войну в Украине, если выиграет выборы.

04:50 Российское нападение на Конотоп: ущерб городской инфраструктуре и жертвы среди гражданского населения Российская атака на Конотоп в Сумской области привела к травмам среди гражданского населения. Известные травмы включают нарушение водоснабжения в городе и серьезный ущерб энергетической инфраструктуре. Неизвестно, когда жители смогут ожидать восстановления электроэнергии. В центре города произошла серия пожаров, и tanto школы, как и жилые строения пострадали. Двоих человек госпитализировали, один из них в критическом состоянии.

03:29 Латвия предоставляет военную помощь Украине, укрепляет сотрудничество в области обороны Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила пакет военной поддержки для Украины во время своего визита в Киев, который включает бронетранспортеры. Объявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с Силиней. Оба государства также рассматривают возможность расширения сотрудничества в области оборонной промышленности.

01:32 Великобритания призывает иранского бизнесмена из-за подозрений в поставках ракет в Россию В связи с подозрениями в поставках иранских ракет в Россию Великобритания выдала ордер на арест иранского бизнесмена, как сообщает лондонское министерство иностранных дел. Заявление гласит, что любая передача баллистических ракет России будет воспринята как тревожное обострение, что повлечет за собой жесткую реакцию. Вчера Германия, Франция и Великобритания объявили о новых санкциях против Тегерана в ответ на якобы ракетные поставки, в том числе приостановку двусторонних соглашений по воздушным перевозкам. Ранее Европейский союз сослался на "обоснованную информацию" о перевозке иранских ракет в Россию.

00:14 Военные Украины сообщают о развертывании неподготовленных солдат на фронте Харькова Военные источники Украины заявляют, что Россия отправляет неподготовленных солдат для усиления своего присутствия на фронте Харькова. Как сообщает Виталий Саратсев, спикер оперативной тактической группы вооруженных сил в Харькове, участвующие в операции Вовчанск подразделения не достаточно обучены. Sources suggest these new reinforcements are a Russian mobilization reserve. The precise origins of these soldiers, including ex-prisoners and foreign nations like Central Asia, Africa, or the Middle East, remain unclear.

22:39 Мэр западно-украинского города направляет инспекторов по русскому языку Мэр западно-украинского города Ивано-Франковск объявил о введении патрулей по русскому языку, ссылаясь на растущее использование русского языка. "Это инициатива граждан, и любой может стать языковым инспектором", - сказал Руслан Марцинкив, мэр города, телеканалу NTA. В городе проживают тысячи беженцев из восточной Украины с русским в качестве родного языка, и мэр ожидает как минимум 100 языковых инспекторов. Был предоставлен номер телефона для сообщений о русскоговорящих в общественных местах.

21:42 Эрдоган требует возвращения Крыма из Москвы Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал вернуть Крымский полуостров, аннексированный Россией, Украине. "Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается незыблемой. Возвращение Крыма Украине является мандатом международного права", - заявил Эрдоган во время видеообращения на саммите Крымской платформы. Крымская платформа, инициированная в 2021 году, направлена на повышение международной осведомленности о ситуации вокруг аннексированного полуострова.

21:05 Отчет: Зеленский делится военным планом Украины с США Президент Украины Владимир Зеленский описал американскую помощь как критически важную для отражения российского вторжения. "Наша стратегия победы ... зависит в первую очередь от поддержки США. И других союзников", - сказал Зеленский журналистам на пресс-конференции в Киеве. Стратегия, которую Зеленский планирует представить США в деталях на предстоящем саммите мира в Украине, направлена на усиление Украины и принуждение России к прекращению конфликта. Согласно Bloomberg, США запросили у Зеленского конкретный план ударов по России до снятия ограничений на использование западного оружия. Госсекретарь США Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Ламми, якобы, хотели обсудить долгосрочный подход на ближайший год с Зеленским, чтобы лучше понять цели Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Америка активно работает над удовлетворением военных потребностей Украины. Эти потребности включают использование дальнобойного оружия, предоставленного Западом, для ударов по определенным точкам в России. Об этом было объявлено на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и премьер-министром Киром Стармером, где также присутствовал Байден. Блинкен подчеркнул, что "мы делаем все возможное, чтобы гарантировать, что Украина имеет все необходимые ресурсы для решительной обороны". Он также уточнил, что "наша цель - победа Украины".

