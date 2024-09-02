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ПолитикаНовостиХДС

В 05:45 политические группы обсуждают результаты выборов в Саксонии и Тюрингии

 and  Max Becker
Время чтения 17 минут
Кроме того, Линнеман продвигал свои идеи в двух федеральных политических аренах.
Кроме того, Линнеман продвигал свои идеи в двух федеральных политических аренах.

В 05:45 политические группы обсуждают результаты выборов в Саксонии и Тюрингии

Утреннее заседание по государственным выборам: Саксония и Тюрингия Высокопоставленные члены федеральных комитетов ранним утром проводят совещание по результатам выборов в Саксонии и Тюрингии. Позже в Берлине политические лидеры начнут общаться с общественностью с раннего утра. Партии SPD, AfD и BSW под руководством Сахры Вагенкнехт начнут дискуссии в 11:00, за ними последуют FDP в 11:30, CDU в 13:00 и Зеленые в 14:00. Партии «синего-желто-зеленого» альянса потерпели неудачи в обоих штатах. FDP больше не представлена ​​в парламенте ни одного из штатов, а Зеленые были изгнаны из ландтага Тюрингии. AfD победила с существенным отрывом от ХДС в Тюрингии, в то время как ХДС победила в Саксонии с небольшим преимуществом. BSW получила заметные результаты в обоих штатах с самого начала.

05:08 Шольц хвалит кампанию SPD: "Предсказанный упадок не наступил" Канцлер Германии Олаф Шольц описал результаты выборов в ландтаги как «тяжелые» и призвал партии Саксонии и Тюрингии сформировать коалиции без AfD. Он потребовал, чтобы все демократические партии теперь объединились, чтобы создать стабильные правительства, исключая праворадикальных экстремистов. "AfD наносит ущерб Германии", - сказал Шольц, - "Слабея экономику, усугубляя социальные разногласия и подрывая репутацию нашей страны". Он также похвалил единство SPD, признав, что дурные предсказания относительно их избирательных результатов не оправдались.

04:44 Лембке предлагает сдвиг ХДС влево В условиях турбулентной политической обстановки в Тюрингии политический scientist Оливер Лембке из Руehr университета Бохума предложил ХДС пересмотреть свою позицию по отношению к Левой партии. Это, по его словам, вызовет дискуссию о традиционной политике ХДС «огненной стены» в отношении AfD. "Если вы задумываетесь об одной стене, вам придется проанализировать и другую".

03:31 Урбан и Креtschmer получают прямые мандаты в Саксонии Топ-кандидат AfD в Саксонии Йорг Урбан получил прямое место в ландтаге. Он получил 42,4% первых голосов, обойдя кандидата ХДС Марко Шимана с 38,1% в округе Баутцен 5. Несмотря на то, что ХДС победила на выборах в Саксонии перед AfD, Михаил Креtschmer сохранил свое прямое место в округе Гёрлиц 2 с 47,2% голосов.

02:18 Эскен сожалеет о заявлении в Солінгене, подчеркивает важность серьезного отношения к исламистской угрозе Председатель SPD Саксия Эскен признала, что ее заявление о том, что она мало чему научилась от предполагаемого исламистского нападения в Солінгене, было неудачным и неправильным. "Это было не умно и неверно", - сказала она в ночь выборов в Welt TV. "Мы должны серьезнее относиться к исламизму и возможной исламской террористической угрозе, чем мы делали до сих пор", - добавила она, имея в виду меры федерального правительства против исламизма.

01:34 Поддержка Мерца как кандидата в канцлеры в союзе растет После выборов в Саксонии и Тюрингии в союзе вновь возникли спекуляции о кандидате в канцлеры на предстоящих федеральных выборах. Бывший министр-президент Баден-Вюртемберга и еврокомиссар Гюнтер Эттингер поддерживает Фридриха Мерца и призывает принять решение как можно скорее. "Было бы ошибкой, если бы номинация не состоялась сразу же после выборов в Бранденбурге", - сказал он, имея в виду выборы в Бранденбурге, которые состоятся через три недели. "Я вижу широкую поддержку Фридриха Мерца, чтобы ему была предоставлена ​​возможность", - заявил Эттингер, echoed similar sentiments from Торстена Фри, парламентского менеджера Союза в Бундестаге, и Хорста Зеехофера, бывшего министра внутренних дел и политика ХСС.

01:01 Мэр Гриммы получает место для Свободных избирателей в Саксонии Мэр Гриммы Маттиас Бергер получил место в ландтаге Саксонии для Свободных избирателей на выборах. Он получил прямое место в округе Лейпциг 3 согласно данным избирательной комиссии в ночь выборов. Бергер получил 36,6% голосов, став флагманом Свободных избирателей в Саксонии. На уровне всего штата, однако, партия получила лишь 2,3% вторых голосов.

00:29 Политолог размышляет о правительстве меньшинства в Саксонии Политический аналитик из Лейпцига Хендрик Трагер размышляет о правительстве меньшинства в Саксонии, состоящем из ХДС и SPD с помощью Альянса 90/Зеленых. По словам Трагера, Альянсу 90/Зеленым нужно только воздержаться при голосовании, чтобы ХДС и SPD могли управлять с относительным большинством. Такие соглашения распространены в скандинавских странах, делая их жизнеспособным вариантом, считает Трагер.

00:09 Переговоры о формировании правительства в Эрфурте: Рамelow предлагает поддержку Voigt Министр-президент Тюрингии Бодо Рамelow согласился поддержать председателя ХДС в Тюрингии Марио Войта в создании функционального правительства в ландтаге Эрфурта. Рамelow, политик Левой партии, сказал, что хочет поддержать человека, получившего мандат от избирателей, чтобы создать большинство government в демократическом спектре, в данном случае Войта. Он не против Альянса 90/Зеленых или ХДС, но вместо этого борется против "нормализации фашизма". Он хочет предотвратить ситуацию в парламенте, манипулируемую AfD.

23:29 Хокке гарантировал себе место в ландтаге Тюрингии несмотря на поражениеПрямые кандидаты от AfD победили в 29 из 44 округов. Однако Йёрн Хокке не смог заполучить место в округе Грайц II, уступив кандидату от ХДС Кристиану Тишнеру. Несмотря на это, с впечатляющими 32,8% голосов AfD, скорее всего, получит больше мест в ландтаге, чем их прямые кандидаты. В результате Хокке, возглавляющий списки партии, гарантировал себе место в ландтаге.

23:13 Предварительные результаты: ХДС может рассмотреть партнерство с Левыми, Зелеными и СВПВ Тюрингии AfD набрала наибольшую долю голосов на выборах в ландтаг в Германии впервые, увеличив свой результат на 32,8%. Однако они не смогут реализовать свои планы по созданию правительства, так как ни одна демократическая партия не готова сформировать коалицию с ними. Как вторая по силе сила, ХДС, скорее всего, придется обратиться к Левым для стабильной коалиции правительства. К сожалению, у них недостаточно мест для большинства с СДПГ и СВП.

23:03 Левые получают прямые мандаты в Саксонии, коалиция ХДС теряет большинствоЛевые получили два прямых мандата в Лейпциге, что позволяет партии войти в парламент, несмотря на то, что они не преодолели 5%-ный барьер по прогнозам. Это означает, что предыдущая коалиция ХДС, Зеленых и СДПГ больше не имеет большинства.

22:54 Лидер Зеленых: миграция и Украина стали критическими факторами выборовЛидер Зеленых ОмидNouripour считает, что результаты выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии были в значительной степени определены вопросами миграции и Украины. "Ясно, что миграция и необходимость гарантировать мир в Украине оказали значительное влияние на результаты", - сказалNouripour в интервью телеканалу Phoenix. Несмотря на то, что федеральное правительство занимается этими вопросами, они страдают из-за разрушительных разногласий в коалиции, считаетNouripour.

22:39 В Тюрингии ХДС, СВП и СДПГ пока не имеют большинстваКрасно-красно-зеленое правительство под руководством премьер-министра Рамелова пришло к концу в Тюрингии. Поскольку ни одна партия не хочет формировать коалицию с AfD, альтернативой является коалиция ХДС, СВП и СДПГ. Однако согласно текущим прогнозам (на 22:15), эта конфигурация, возможно, все еще не хватит одного места для большинства в ландтаге. В этом случае Левые были бы необходимы для такой коалиции.

22:24 Верхний кандидат ХДС Вайгт не получил прямого мандата в ТюрингииВерхний кандидат ХДС Марио Вайгт не получил прямого мандата в своем округе на выборах в ландтаг Тюрингии. Вайгт получил 37,4% голосов в округе Саале-Хольцланд II, уступив кандидату от AfD Вибке Мюхсаль, которая получила 39,2% голосов. На выборах в ландтаг Тюрингии в 2019 году Вайгт все же смог войти в ландтаг как прямой кандидат.

22:07 Многие молодые избиратели голосовали за AfD в ТюрингииПо данным опроса infratest-dimap для ARD, более трети молодых избирателей в Тюрингии проголосовали за AfD, которую немецкая служба безопасности считает крайне правой экстремистской партией. 38% избирателей в возрасте от 18 до 24 лет в Тюрингии проголосовали за AfD. ХДС заняла второе место с 13%, а Зеленые показали худший результат среди молодых избирателей, получив всего 6% голосов.

21:39 Креtschmer получил прямое место в Саксонии с небольшим перевесомМинистр-президент Саксонии Михаэль Креtschмер получил прямое место в своем округе Гёрлиц II с небольшим перевесом. С 47,2% голосов Креtschмер опередил кандидата от AfD, который получил 39,4% голосов. Партия Креtschмера показала слабый результат в его округе, получив всего 34,2% голосов, в то время как AfD превзошла ожидания, получив 37,3% голосов.

Алиса Вейдель активно участвует в политической кампании в Тюрингии

21:32 Ранние результаты показывают преимущество ХДС в СаксонииПредварительные результаты ARD и ZDF показывают, что ХДС лидирует в Саксонии с небольшим преимуществом около 0,1 процентного пункта. Согласно данным Infratest Dimap (ARD) и Forschungsgruppe Wahlen (ZDF), ХДС набирает 31,5-31,8%, в то время как AfD отстает с 30,4-30,8%. Сначала Forschungsgruppe Wahlen прогнозировала близкую борьбу между ХДС и AfD, с нарастающим преимуществом AfD. Однако предварительные результаты ARD стабильно показывают преимущество ХДС.

21:21 Выборы в Тюрингии: амбиции Рамелова не оправдалисьЛевые потерпели значительные потери на выборах в ландтаг Тюрингии, что делает маловероятным сохранение должности министра-президента Бодо Рамелова. Один из главных целей Рамелова на эту ночь - предотвратить получение AfD трети всех голосов - вряд ли будет достигнут. Поскольку AfD, похоже, достигла этого, шансы на получение двух-thirds большинства для принятия решений становятся все более призрачными.

21:13 Кlinger: Поддержка Шольца в СДПГ остается незыблемой несмотря на разочаровывающие результаты в Тюрингии и СаксонииФедеральный канцлер Олаф Шольц может рассчитывать на незыблемую поддержку своей партии СДПГ, несмотря на разочаровывающие результаты на выборах в ландтаги Тюрингии и Саксонии, заявил председатель СДПГ Ларс Кlinger в интервью ZDF. Он призвал всех удвоить усилия по восстановлению доверия избирателей. "У всех нас есть роль в том, чтобы изменить ситуацию".

21:02 Кубicki: 'Коалиция 'Светофор' Потеряла Легитимность'Заместитель председателя FDP Вольфганг Кубicki призвал к последствиям после плохих результатов партий 'светофор' на выборах в Саксонии и Тюрингии. "Результаты выборов ясно показывают: коалиция 'светофор' потеряла легитимность", - написал Кубicki в 'X'. Если значительная часть избирателей отвергает коалицию таким образом, это не может остаться безнаказанным. По мнению общественности, "эта коалиция больше вредит, чем приносит пользы". FDP не смогла преодолеть 5-процентный барьер на обоих выборах в ландтаги и сейчас опрашивается всего 1 процент.

20:41 Хёкке Не Удалось Получить Прямое Место в ТюрингииВ округе Грайц II, где баллотируется лидер фракции AfD Бьёрн Хёкке, предварительные результаты показывают, что Хёкке не хватило магического числа для прямого входа в ландтаг Тюрингии. Согласно информации ntv, партия обеспечит место Хёкке в ландтаге через другой путь.

20:37 Левая Партия Все Еще Может Войти в Саксонский Парламент Несмотря на 4-Процентное СнижениеНесмотря на существенные потери, Левая партия в Саксонии, похоже, сможет сохранить место в ландтаге. Хотя она не преодолевает 5-процентный барьер со вторыми голосами и, согласно ZDF, получит 4,3 процента, двое прямых кандидатов от Левая партия в лейпцигских округах комфортно лидируют. Если эти кандидаты получат больше голосов, чем их конкуренты, и займут первые два места, Левая партия может рассчитывать на несколько мест в новом ландтаге.

20:28 Прогноз для Тюрингии: AfD Набирает ОчкиВ прогнозе ZDF по результатам выборов в Тюрингии лидирует AfD, продолжая наращивать преимущество. Партия, согласно прогнозу, получит 33,4 процента голосов, в то время как CDU отстает с 23,8 процентами. SWB прогнозируется на 15,5 процентов, Левая партия на 11,9 процентов, СДПГ на 6,0 процентов, Зеленые на 3,4 процента. FDP, скорее всего, не преодолеет 5-процентный барьер.

20:17 Прогноз для Саксонии: CDU и AfD в Ожесточенной БорьбеПо текущему прогнозу ZDF, CDU и AfD в Саксонии ведут ожесточенную борьбу, с минимальным преимуществом CDU в 0,1 процентного пункта. Согласно этому, христианские демократы, согласно прогнозу, получат 31,5 процентов, в то время как AfD, признанная конституционным защитой организации праворадикальной, получит 31,4 процента. В Тюрингии AfD отрывается от CDU, согласно прогнозам. Зеленые, согласно прогнозам, находятся под угрозой потери своих парламентских мест, с 5,1 процентом в опросах. Левая партия сталкивается с трудностями с прогнозируемыми 4,3 процентами. СДПГ комфортно обеспечена с 7,6 процентами.

Кроме того, Линнеман продвигал свои идеи в двух федеральных политических аренах.

19:56 Тюрингия: Место Хёкке в Парламенте Может Быть Под УгрозойЛидер фракции AfD в Тюрингии Бьёрн Хёкке рискует не directly получить место в ландтаге Тюрингии. По данным о 68 из 74 округов, Кристиан Тишнер от CDU лидирует, набрав 42,3% голосов, в то время как Хёкке следует с 40,4%. Если Тишнер соберет большинство голосов в округе Грайц II, Хёкке может не попасть в парламент напрямую, что потребует от него зависимости от места через государственный список, которое он возглавляет. Однако если несколько кандидатов от AfD успешно выступят в качестве прямых кандидатов, никто не сможет войти в парламент через государственный список.

19:50 Хёкке об Успехе AfD: "Этот 'Стена' Подход Не Сработал"В Тюрингии AfD штурмует ландтаг в качестве доминирующей силы, заявил Хёкке, кандидат в лидеры AfD. В интервью ntv он называет результат выборов "историческим" и говорит о предстоящем формировании правительства.

19:42 Рамлов о 'Пожирании' Левой: "ЦДУ Постоянно Приравнивает AfD и Левых, Продвигая 'Исключительность'Министр-президент Тюрингии Бодо Рамлов считает, что две причины ответственны за то, что он называет "каннибализацией" Левой партии: "Во-первых, ЦДУ, которое упорно приравнивает AfD и Левых, продвигая 'исключительность' по отношению к нам, несмотря на то, что мы делили власть в регионе в течение пяти лет", - объясняет Рамлов в интервью ntv. Вторую причину он связывает с тем, что BSW получила 17 процентов голосов для AfD в своем прогнозе, но фактически отняла поддержку у Левых. Несмотря на это, Рамлов мог праздновать высокий turnout.

19:26Nouripour о правонационалистической серии побед AfD: "Те, кто боится, нуждаются в моей поддержке"С AfD, получившей более 30% в обеих землях Саксония и Тюрингия, коалиционные партии сильно отстают. Лидер партии "Зеленые" Омид Нурипуур видит результат выборов AfD как "критический момент" и призыв защищать демократию вместе.

19:13Обновленный прогноз для Саксонии: отрыв ХДС сужаетсяПо последним данным ZDF, AfD сужает отрыв ХДС: Христианские демократы лидируют с 31,7%, едва опережая AfD с 31,4% голосов. BSW получает 11,4%, СДПГ - 7,8%, а "Зеленые" чувствуют себя более уверенно в земельном парламенте с 5,5%. "Левые" не преодолевают 5-процентный барьер с 4,3%.

19:08Вальгенкнехт о Тюрингии: "Мы хотим стабильное большинство с ХДС и СДПГ"Лидер BSW Сахра Вальгенкнехт стремится к коалиции с ХДС и потенциально также с СДПГ в Тюрингии. "Мы надеемся достичь хорошего соуправления с ХДС - возможно, также с СДПГ", - сказала Вальгенкнехт на ARD. После пяти лет правительства меньшинства люди хотят стабильное большинство, которое занимается насущными проблемами, такими как "значительная нехватка учителей" в Тюрингии. Одновременно они стремятся к правительству земли, которое выражает свои взгляды в федеральной политике, представляя мир, дипломатию и противодействие размещению американских ракет в Германии. Вальгенкнехт отвергла любые потенциальные коалиции с AfD в Тюрингии.

19:02Обновленный прогноз для Тюрингии: успех AfD усиливаетсяПрогнозы указывают на неблагоприятные новости для Левой партии в Тюрингии, так как AfD превосходит первоначальные оценки. Согласно текущим прогнозам, правые экстремисты должны получить 33,1% голосов в земле. ХДС находится на 24,3%, альянс Вальгенкнехт на 15%, а Левые, в настоящее время удерживающие популярного министра-президента Бодо Рамелова, испытывают почти 8-процентное снижение, получая 11,7%. СДПГ остается на 6,6%, а "Зеленые" регистрируют 4%.

18:56Горинг-Эккарт о Тюрингии: "Триумф AfD - демократическое 'удивление' в Германии"Политики партии "Зеленые" в Германии шокированы победой AfD в Тюрингии, еще более сильным ударом, чем поражение партии на выборах в землях. Вице-президент бундестага Каtrin Горинг-Эккарт называет успех правых экстремистов "удивлением" для Германии. Лидер партии Омид Нурипуур сожалеет о провале своей партии как "маргинальном", если сравнивать с тем, что AfD стала самой сильной силой в земельном парламенте.

Бьёрн Хёкке, Лидер фракции АФД, на заключительном мероприятии предвыборной кампании

18:48Кretschmer о Саксонии: "Наш якорь в коалиции"Министр-президент Саксонии Михаэль Кречмер празднует стабильность ХДС как опору правительственной коалиции. "У нас есть все основания для празднования", - сказал Кречмер на партийном вечере выборов. "Мы прошли через пять трудных лет", и люди Саксонии выбрали ХДС, а не голос протеста. "Мы остро осознаем недовольство людей ситуацией в Берлине".

18:39Предварительные результаты для Саксонии: преимущество ХДС перед AfD уменьшаетсяНа основе первоначальных данных, сообщенных ZDF, преимущество ХДС перед AfD на выборах в Саксонию стало меньше: ХДС имеет небольшое преимущество с 31,9%, по сравнению с 31,3% голосов, полученных AfD. BSW находится на 11,6%, за ней следует СДПГ с 7,8%. "Зеленые" едва смогут войти в земельный парламент с 5,2%, в то время как "Левые" не смогут сделать этого с 4,5%.

18:33Председатель AfD Вейдель заявляет о коалиции для AfD в Тюрингии и СаксонииФедеральный председатель AfD Алиса Вейдель утверждает, что ее партия должна быть частью правительства в Тюрингии и Саксонии. "При обычных обстоятельствах, как это принято в этой стране, strongest party—which is the AfD—would be exploring options", - говорит Вейдель на ARD, имея в виду Тюрингию. "Избиратели хотят, чтобы AfD была включена в правительство. Мы получаем 30% голосов в обеих федеральных землях, и без нас стабильное правительство невозможно".

18:30Секретарь СДПГ: "Ночь поражений" для СДПГ в Тюрингии и СаксонииСекретарь СДПГ Кевин Кунхерт признает плохие результаты своей партии на выборах в Тюрингии и Саксонии. "Сегодня не ночь для празднования для СДПГ", - сказал он на ARD. Несмотря на трудности партии в последнее время, Кунхерт говорит, что "был реальный риск быть исключенными из земельных парламентов". "Борьба стоит того, мы нужны", - добавляет Кунхерт, упомянув необходимость большего объяснения и взаимодействия с избирателями. Когда его спросили о Шольце, он сказал: "Нам нужно вместе объяснять нашу политику".

18:23 Хёкке приветствует результат в Тюрингии как "исторический успех"Лидер фракции AfD Бьёрн Хёкке видит результат в Тюрингии как "исторический". По словам Хёкке, сообщает MDR, "AfD - это номер один народная партия в федеральной земле. Нужно прекратить эту глупую болтовню о firewall". Хёкке считает, что перемены возможны только с участием AfD.

18:21 Чруппallah о Тюрингии: "Почти привязка с ХДС"Лидер партии AfD Тино Чруппallah приветствует успех своей партии, заявляя о "сдвиге в политике в обеих федеральных землях", как сообщает ZDF. Чруппallah заявляет, что AfD открыта для переговоров со всеми партиями. "В Саксонии мы почти наравне с ХДС", - сказал он, подчеркивая, что AfD хочет управлять ради лучшего будущего Саксонии.

18:17 Генеральный секретарь ХДС: никакой коалиции с AfDГенеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн исключил сотрудничество с AfD в Тюрингии или Саксонии. "Мы решительны в этом вопросе", - сказал он в ARD. ХДС сформирует правительства из центра парламента, выражая уверенность в успехе. Линнеманн заявил, что ХДС, будучи последней народной партией, является "бастионом", отметив, что партии "светофор" столкнулись с последствиями.

18:13 Проекция для Саксонии: ХДС впереди AfD, BSW на 12%, Зеленые держатсяПервоначальная проекция для выборов в Саксонию показывает ХДС впереди с 31,5%, всего немного опережая AfD с 30%. BSW занимает третье место с 12%, а СДПГ продолжит представлена в земельном парламенте с 8,5%. Зеленые еле держатся с 5,5%. Левая не будет представлена в новом парламенте, согласно проекции, а FDP не будет в земельном парламенте.

18:10 Проекция для Тюрингии: AfD впереди ХДС, BSW набирает 16%Первоначальная проекция для выборов в Тюрингия показывает явное преимущество AfD с 30,5%, за ней следует ХДС с 24,5%. "Левые" набрали 12,5%, а СДПГ сохранила место в земельном парламенте с 7%. BSW гарантированно получит место в земельном парламенте с 16%, в то время как Зеленые и FDP не смогут преодолеть 5%.

17:18 Место Бьёрна Хёкке в будущем парламенте Тюрингии неясноЛидер фракции AfD в Тюрингии Бьёрн Хёкке может не получить места в будущем земельном парламенте. Его товарищи по партии в округах имеют хорошие шансы выиграть прямые мандаты, что может помешать шансам Хёкке. Он конкурирует с кандидатом ХДС Кристианом Тишнером в округе Грайц II. Если Тишнер победит и AfD получит больше прямых мандатов, чем предусмотрено по результатам второго голоса, никто не сможет войти в земельный парламент через государственный список, даже с первого места, которое сейчас занимает Хёкке. В таком случае AfD может уговорить успешного прямого кандидата отказаться от своего места в земельном парламенте, чтобы Хёкке сохранил свой мандат.

16:48 Возможная блокировка СМИ на избирательном мероприятии AfD в ТюрингииВероятно, избирательное мероприятие AfD в Тюрингии не будет освещено традиционными СМИ. Классифицированная как правоэкстремистская группа ведомством внутренней безопасности, партия пыталась исключить несколько СМИ из мероприятия. Однако суд вмешался, запретив исключение, в результате чего земельная партия запретила всем прессе из-за организационных проблем - нехватки места в помещении для всех аккредитованных представителей СМИ.

16:29 Значительное количество голосов по почте в СаксонииДля выборов в Саксонии, которые министр-президент ХДС Михаэль Креtschmer назвал "решающими" для земли, уже проголосовало примерно четверть избирателей по почте. Государственный выборный комиссар ожидает, что 24,6% голосов придут от почтовых избирателей. По состоянию на данный момент явка на выборах в этот день немного выше, чем на выборах 2019 года.

15:52 Хёкке и Рамэлов проголосовалиЛидер AfD в Тюрингии и главный кандидат Бьёрн Хёкке проголосовал в полдень, прибыв на свой участок в Бёрнхейгене на Lada Niva. Между тем, министр-президент Бодо Рамэлов, сопровождаемый своей женойGermana Alberti vom Hofe, проголосовал в Эрфурте. Рамэлов, возглавляющий правительство с 2014 года, в последнее время возглавлял меньшинство коалицию.

15:40 Более высокая явка в Тюрингии, чем в 2019 годуК 2:00 дня 44,4% избирателей проголосовали в Тюрингии, превзойдя показатель явки на предыдущих выборах более чем на два процентных пункта. В Саксонии явка также была немного выше. Государственный выборный комиссар ожидает значительного увеличения голосов по почте по сравнению с 2019 годом. Участки в обеих землях закроются в 6:00 вечера.

15:13 Креtschmer надеется, что коалиционные партии пройдут в земельный парламент

14:40 Основные Озабоченности, Поддерживающие AfD в Саксонии и Тюрингии Почти треть избирателей в Саксонии и Тюрингии планируют проголосовать за AfD на выборах 1 сентября. Исследования показывают главные причины этого, выявляя наиболее насущные проблемы и вопросы. Миграция - лишь один из них.

14:13 Бьёрн Хёкке Быстро Уходит с Участка Голосования в Тюрингии На выборах в ландтаг Тюрингии главный кандидат AfD Бьёрн Хёкке проголосовал около полудня. Он не задержался на участке голосования и отказался общаться с журналистами на месте. Исторически проигрывая кандидату от ХДС в своем родном районе Эйхсфельд, Хёкке решил баллотироваться в районе Грайц, но ожидает вероятное поражение и там.

13:50 Уровень Участия в Тюрингии Вероятно Будет Соответствовать Уровню 2019 года В Тюрингии предварительный уровень участия в голосовании соответствует уровню предыдущих парламентских выборов. К полудню около 32% избирателей casts свои голоса. Голосующие по почте не включены в эти цифры. В это же время на выборах в ландтаг 2019 года уровень участия составлял 31,2%. Интерес к выборам в ландтаг кажется выше, чем на недавних выборах в Европарламент и на местных выборах.

13:29 Высокий Уровень Участия Ожидается в Саксонии В Саксонии ожидается высокий уровень участия в выборах в ландтаг. К полудню свои голоса casts 25,8% избирателей, что немного ниже уровня участия на предыдущих выборах в ландтаг. Предварительные данные не включают голосующих по почте, которых ожидается около 24,6% от общего числа избирателей, по сравнению с 16,9% в 2019 году. Выборы проходят гладко с утра без каких-либо нарушений.

13:11 Результаты Выборов Могут Ослабить Коалицию в Берлине Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии все еще неизвестны. Если СДПГ не сможет завоевать место в ландтаге, политик Альбрехт фон Лукке считает это "почти землетрясением" в интервью ntv. Он комментирует выборы и их потенциальные последствия.

12:44 Полиция Расследует Угрозы на Участке Голосования После инцидента на участке голосования в Гера полиция расследует ситуацию. Мужчина в футболке AfD пришел утром голосовать, сообщил представитель полиции. Администратор участка попросил мужчину снять футболку, так как реклама политических партий запрещена на территории участка. Несмотря на выполнение инструкции, мужчина разозлился, уходя с территории участка, и угрожал вернуться. Полиция задокументировала его заявление и предупредила его. Кроме того, полиция в Эрфурте расследует политически мотивированные граффити ("Хёкке - нацист") возле участков голосования как случаи вандализма.

12:15 Correctiv Предупреждает об Окружении Ложной Информации Сетевое расследование Correctiv выделяет повторяющееся ложное утверждение о том, что подпись на бюллетене защищает от манипулирования голосованием. Фактически, Федеральная комиссия по выборам подтвердила Correctiv: "Бюллетень не должен подписываться. Подпись на бюллетене голосующим угрожает тайне голосования, делая весь бюллетень недействительным."

11:51 Войт Выражает Надежду на "Стабильные Большинства" Лидер ХДС в Тюрингии Марио Войт также проголосовал. После голосования в Йене он поблагодарил многих граждан Тюрингии, которые "использовали свое право формировать будущее нашего государства", и выразил надежду на "стабильные большинство союзы", чтобы государство могло снова продвинуться вперед.

11:25 Зоненберг Свидетельствует Обострение Агрессии Ультраправых Зоненберг, первый район в Германии с руководителем AfD, якобы столкнулся с повышенными угрозами в отношении заинтересованных лиц, в результате чего многие покинули свои должности. Кроме того, число ультраправых атак якобы возросло в пять раз за год. Эксперты подозревают связь с руководителем района AfD.

10:57 Комментарии Креtschmera на Участке Голосования Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschмер описывает выборы в ландтаг как "вероятно, самые значительные выборы за 34 лет". После голосования в Дрездене он поблагодарил тех, кто голосовал по-разному earlier, но теперь голосовали за "доминирующую политическую силу в гражданском обществе", Саксонский союз. Креtschмер выражает оптимизм в возможности формирования жизнеспособной коалиции, чтобы служить региону, поскольку последние опросы показывают, что его ХДС находится в тесном противостоянии с AfD.

10:30 Рамелов: Вагенкнехт Не на Бюллетене Для министра-президента Тюрингии Бодо Рамелова день выборов - "праздник демократии", несмотря на риск того, что он может не быть переизбран. В интервью ntv политик от Левой партии объясняет, почему он против правительства меньшинства, и выражает сомнения в компетентности BSW.

09:59 Историк Критикует Дату Выборов из-за Неуважения к Истории ИсторикPeter Oliver Loew критикует даты выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии, оба назначены на 1 сентября, 85-ю годовщину немецкого вторжения в Польшу в 1939 году. "Тот, кто считал уместным назначать выборы на 1 сентября, не имел надлежащего представления об истории", - сказал Лёв, директор German-Polish Institute, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). В свете признания AfD "безопасно правым экстремистом" службами безопасности в обоих штатах Лёв выразил опасения, что победа AfD в Дрездене или Эрфурте могла бы привести к нежелательным историческим ассоциациям.

09:30 "Ключевые выборы": Все данные для выборов в СаксонииСегодня более 3,3 миллиона избирателей в Саксонии имеют возможность определить будущее направление ландтага Дрездена. Если ХДС, возглавляемое премьер-министром Михаэлем Креtschмером, не сохранит лидерство как самая сильная партия в штате, это прервет 32-летнюю серию побед. Креtschmer называет выборы "ключевыми". "Все на кону".

09:05 Креtschmer обвиняет оппозицию в "заместительной войне"Наступил день выборов в Саксонии, и вопрос остается открытым: продолжит ли премьер-министр Михаэль Креtschмер беспрерывную серию побед ХДС в штате? В интервью ntv Креtschмер высказывает свою позицию по вопросу о беженцах, правительстве "трафика света" и войне в Украине.

08:46 Все приготовления к выборам в ТюрингииСегодня возникает вопрос: кто будет управлять федеральной землей Тюрингия в течение следующих пяти лет, с примерно 2,1 миллиона жителей? Опросы общественного мнения предполагают, что АФД и ее главный кандидат Йёрк Хёкке готовы доминировать на выборах.

08:24 Возможная угроза демократии от расширения АФДСогласно опросам, АФД готова существенно увеличить свое влияние на предстоящих выборах в Саксонии и Тюрингии. Это развитие может представлять опасность для демократических институтов, как отмечает группа исследователей, поскольку верховенство права может не быть таким прочным, как некоторые могут думать.

Текущий триумвират "красно-красно-зеленых", возглавляемый премьер-министром Бодо Рамеловом (из Левых), в Тюрингии не может обеспечить большинство в опросах общественного мнения. Возможный поствыборный расклад может включать ХДС, альянс Сахры Вагенкнехт (BSW) и СДПГ. В Саксонии неясно, сохранит ли нынешний альянс ХДС, СДПГ и Зеленых свое большинство. Креtschmer не исключает возможности альянса с BSW. Левые сталкиваются с угрозой исключения из парламента Саксонии. Аналогичный риск существует для Зеленых и FDP в Тюрингии.

Кречмер и его супруга, Аннет Hofmann, голосовали в Дрездене

На сессии в 13:00 в Берлине ХДС представит свою позицию на выборах в штате.

Несмотря на существенное преимущество АФД в Тюрингии, ХДС удалось одержать победу в Саксонии с небольшим отрывом, что может указывать на смену стратегии лидеров ХДС во время их представления.

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