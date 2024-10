Узнайте, почему 35-летний генеральный директор хотел занять эту должность, несмотря на трудности.

Долома Адамолекун, 35-летний новый CEO Red Lobster, берет на себя руководство компанией, находящейся в кризисе.

"Нужно выкарабкиваться из ямы, и это будет самое сложное", - объяснил он CNN в прошлую пятницу за лобстерными хвостами, ножками снежного краба, чесночным креветками скэмпи, хрустящими драконьими креветками и чеддерными булочками.

"Было трудное время банкротства, и закрытия сказались на многих", - сказал он, когда пары и семьи начали стекаться в недавно отремонтированный - но в основном без происшествий - Red Lobster в торговом центре на Лонг-Айленде, Нью-Йорк, с аквариумом с лобстерами и дружелюбным персоналом.

Родившийся в Нигерии у невролога и фармацевта, Адамолекун вырос в Зимбабве и Нидерландах, прежде чем переехать в Спрингфилд, Иллинойс, в возрасте девяти лет. Red Lobster был одним из первых ресторанов-цепочек, которые он посетил в Соединенных Штатах, и стал "излюбленным" для его семьи.

Его первое посещение Red Lobster состоялось после церкви с родителями и братьями и сестрами в один воскресный день. Именно в Red Lobster Адамолекун, как миллионы американцев, впервые попробовал лобстера и раскусил ножки краба.

Адамолекун хотел возглавить возрождение Red Lobster из-за его истории как "первого действительно успешного ресторана в Америке в крупном масштабе". Билл Дарден, пионер революции в области повседневного питания в Америке, открыл Red Lobster в 1968 году. Цепь процветала в 1970-х и 1980-х годах под властью General Mills.

Его также привлекла Red Lobster из-за ее "культурного влияния". Звезды вроде Криса Рока и Ники Минаж работали там до того, как стали знаменитыми. Бейонсе пела о том, чтобы сводить романтического партнера в Red Lobster в своем хите 2016 года "Formation".

После того, как Red Lobster подал заявление о банкротстве, Флав Флав заказал все меню в попытке спасти компанию.

"Мистер Флав сделал многое. Мы очень благодарны ему", - сказал Адамолекун.

Улучшение сервиса и меню

Red Lobster вышел из банкротства прошлым месяцем под новым владельцем, одним из его кредиторов, группой Fortress Investment Group. Fortress изначально пообещала $60 миллионов на обновление цепи.

План Адамолекуна для компании сосредоточен на "пошаговых усовершенствованиях" вместо радикального переворота.

Red Lobster не закроет больше ресторанов, сказал он, и будет сосредоточен на улучшении обслуживания за столом, упрощении меню для облегчения работы на кухне и освежении интерьеров ресторанов.

Red Lobster должен удержать свою базу клиентов-бэби-бумеров, которые составляют около 40% его клиентов в возрасте 55 лет и старше. Демографическую группу, которую Red Lobster называет "традиционными поклонниками качества". Одновременно привлечение новой генерации посетителей крайне важно.

Флаундер останется в меню из-за своей популярности у пожилых клиентов, сказал он. Но Адамолекун хочет оживить атмосферу, чтобы понравиться молодым клиентам, которые более преданы конкурентам в области повседневного питания, таким как Olive Garden.

Это означает блюда, которые появляются на столе, шипя на горячей каменной тарелке, и торты, которые подаются с бенгальскими огнями, когда клиенты празднуют дни рождения. То же самое подход, который Адамолекун использовал, будучи CEO P.F. Chang's, который он назвал "джаз на столе".

Red Lobster также боролся с тем, чтобы привлечь средний класс с более свободными деньгами, сказал Клеранс Отис-младший, бывший CEO Darden Restaurants с 2004 по 2014 год, когда Darden владел Red Lobster.

Некоторые аналитики считают, что Адамолекуннужен более смелый план, чтобы толкнуть Red Lobster вперед.

"Это может начаться с постепенных изменений, но ему нужно превратить это во что-то более устойчивое в долгосрочной перспективе", - сказал РД Хоттови, аналитик в Placer.ai. Хоттови предсказывает, что Red Lobster закроет дополнительные места в будущем, несмотря на обязательства Адамолекуна.

"Через пять лет я бы сказал, что он будет меньше по количеству мест, но, скорее всего, более стабильный с несколько более элегантным образом", - сказал Хоттови.

"Много хаоса"

Адамолекун унаследует цепь, которая падает уже более десяти лет, но ее спад усилился под властью морепродуктовой корпорации Thai Union Group.

В 2020 году Thai Union, ветеран-поставщик креветок для Red Lobster, приобрел 49-процентную долю в компании, став ее крупнейшим акционером. Ранее сотрудники Red Lobster рассказывали CNN о токсичной и деморализующей обстановке под Thai Union. Когда Thai Union устанавливал исполнительных директоров в цепи, многих ветеранов Red Lobster уволили или ушли в массовом порядке.

"Я должен поверить, что они хотели сделать все возможное. Основная проблема в том, что они не операторы ресторанов; они поставщики креветок", - сказал Адамолекун.

В прошлом году Red Lobster сделал $20 endless shrimp постоянным пунктом меню впервые со времен его появления как ограниченное предложение почти два десятилетия назад. Но когда Адамолекун увидел предложение $20 endless shrimp, он подумал: "Это довольно дорогой продукт, чтобы предлагать в неограниченных количествах".

Ошибка обернулась для Red Lobster катастрофой. Клиенты сидели за столами дольше, поедая курс за курсом неограниченных креветок. Обслуживание замедлилось, и время ожидания увеличилось. Red Lobster потерял $11 миллионов в квартале после сделки, и Thai Union выбыл из цепи в этом году, сообщив о убытке в $530 миллионов на свою инвестицию. CEO Thai Union пообещал больше никогда не есть лобстера.

"Ты доводишь до предела команду на кухне, перегружаешь официантов и доставляешь головную боль метрдотелю. Людям даже негде сесть," - заметил Адамолекун. "Это создает настоящий хаос в работе."

CNN не получила ответа от Thai Union на свой запрос на комментарий.

Приобретение P.F. Chang's в трудные времена

Семья Адамолекуна переехала в Колумбию, Мэриленд, до того, как он поступил в старшую школу. Он играл на позиции сейфа в футбол и в Brown University.

После окончания Harvard Business School в 2017 году Адамолекун присоединился к Paulson & Co., инвестиционную компанию, основанную миллиардером-фондовым менеджером Джоном Полсоном.

Когда компания-владелец P.F. Chang's поставила китайскую сеть ресторанов на продажу, Адамолекун увидел возможность расширить службу доставки P.F. Chang's. Он предложил идею инвестиций Джону Полсону, и компания приобрела доминирующую долю в P.F. Chang's в 2019 году, а Адамолекун вошел в совет директоров.

Каждую неделю Адамолекун ездил из Нью-Йорка в штаб-квартиру P.F. Chang's в Скоттсдейле, Аризона. Он взял на себя роль главного стратегического директора, надзирая за разработкой мобильного приложения и бизнеса по доставке P.F. Chang's.

Затем в марте 2020 года наступил кризис Covid-19, и CEO P.F. Chang's ушел в отставку через месяц. Джон Полсон попросил Адамолекуна, который никогда не был CEO, взять бразды правления.

Благодаря прочной службе на вынос и доставке P.F. Chang's удалось остаться на плаву во время пандемии, в то время как несколько других сетей ресторанов обанкротились. Адамолекун eventually stepped down as CEO last year. John Paulson and P.F. Chang's acknowledged his contributions.

Адамолекун переключил внимание на Red Lobster.

Воскрешение Red Lobster

Red Lobster находился на грани банкротства в марте. Адамолекун начал консультировать Fortress, компанию, управляющую Red Lobster, согласно словам управляющего директора Fortress Моргана МакКлара. В августе Fortress назначила Адамолекуна CEO Red Lobster.

"Нам нужен был кто-то с энергией и готовностью глубоко погрузиться в детали," - сказал МакКлар.

Red Lobster страдает от отсутствия инвестиций, устаревшей технологии и проблем с персоналом. Клиенты жаловались на недостаток сотрудников, Red Lobster сокращал количество барменов и метрдотелей в определенные часы.

"Самые заметные проблемы связаны с персоналом," - сказал Адамолекун. "Все замечают, когда чего-то не хватает."

Red Lobster работает над программой обновления, чтобы модернизировать свои рестораны, с новыми планировками, декором, освещением, музыкой и форменной одеждой официантов. Однако Адамолекун хочет избежать отчуждения традиционных клиентов, делая изменения слишком радикальными.

Акция "Неограниченные креветки" отвратила традиционных клиентов, согласно Адамолекуну. Вместо тихого обеда клиенты обнаруживали себя окруженными большими группами любителей креветок и создателей TikTok.

Адамолекун не исключил возможность возвращения акции "Неограниченные креветки", но пообещал, что она будет исполнена иначе, чтобы не перегружать персонал и не нарушать работу ресторанов.

"Я бы не сказал 'никогда', но уж точно не так, как было," - сказал он. "Мы не будем делать это так, чтобы терять деньги и неэффективно управлять."

"Несмотря на трудности, новый CEO Red Lobster, Дамола Адамолекун, привержен улучшению бизнеса, концентрируясь на постепенных улучшениях, таких как обновление сервиса, упрощение меню и освежение обеденных залов."

"Цель Адамолекуна - понравиться и клиентам-бэби-бумерам, которые составляют значительную часть клиентской базы Red Lobster, и привлечь новое поколение посетителей, предлагая блюда, которые создают оживленную атмосферу, подобную тем, которые жарятся на горячей плите и торты, подаваемые со свечами."

Читайте также: