- Увлечение собаками увеличивает равнодушие мужчин

Времена меняются, и монотонность в них трудно найти. Мир стал быстрым и шумным, а наши умы переполнены деталями и развлечениями. Трудно найти момент тишины – или хотя бы продержаться в ней. Всегда что-то происходит: то последний ролик от любимого автора, то новый эпизод подкаста или пропущенный сериал. Времени для простых вещей не остается. Все больше людей, в основном мужчин, стремятся на время отключиться от этого водоворота отвлечений. Они продвигают новый тренд в путешествиях – "Отключение".

Раньше "Отключение" означало отключение от электричества, но этот новый тренд в путешествиях – не возвращение к беспечности. "Отключение" – это не вступление в клуб на высоте 10 тысяч метров, не запретная любовь на борту самолета и не любая форма интимности. Это скорее духовный акт – почти полное отключение от всего, кроме дыхания. Отключающихся узнают по тому, как они часами смотрят в пустоту.

"Отключение" или отказ от отвлечений

Как и многие тренды, "Отключение" в основном распространяется через социальные сети. Видео, ставшие вирусными в TikTok или Instagram, показывают людей, которые используют время полета исключительно для того, чтобы смотреть на сиденье перед собой, не общаясь, не читая, не смотря и не слушая. Некоторые даже отказываются от еды и посещения туалета. Они посвящают себя полному отказу от отвлечений на весь полет, иногда по несколько часов. Эта детоксикация считается очищающей для ума и способствующей серьезности. Тренд кажется основанным на решимости, стойкости и самоконтроле.

Дэмион Бейли, 34-летний американец, поделился в Instagram в начале августа, что побил свой рекорд. Он утверждает, что продержался 13,5 часа в полете без развлечений. Австралийский музыкальный продюсер Торрен Фут заявил, что продержался 15 часов, а знаменитый футболист Эрлинг Хааланд похвастался тем, что легко провел семь часов полета без телефона, сна, воды и еды. Хааланд также участвовал в спорной моде "Запечатывание губ". В основном мужчины хвалят этих "храбрых" людей, а самый стойкий – тот, кто продержится дольше всех.

Смешной вызов в путешествиях или разумное расстояние от цифровых медиа?

Ученые доказали, что постоянное потребление социальных сетей и нескончаемая лента новостей может отрицательно сказаться на здоровье, например, сокращая нашу способность сосредоточиться. Хроническая стимуляция может вызывать стресс и даже угрожать эмпатии. Синий свет от экранов может вызывать симптомы, такие как головные боли и сухость глаз.

Пауза необходима для ума, вне всяких сомнений. Алекс Су Чжун-Кин Пэнг, среди других, призывает к перерывам, чтобы дать уму восстановиться, обработать данные и установить связи. Подлинный перерыв, как он утверждает, повышает нашу креативность и производительность. Ученый написал книгу "Отдых". Еще в 2015 году нейробиолог Имке Кирсте показала, что в полной тишине могут развиваться новые клетки в мозгу.

Также есть исследования, которые показывают, что перерыв от цифрового мира может помочь улучшить благополучие, расслабиться и улучшить качество сна и концентрацию. Он создает пространство для самопознания. Однако есть и данные, которые показывают, что цифровая детоксикация может заставить людей испытывать тревогу, чувство упущенной выгоды или чувство исключения. Исследования по цифровой детоксикации еще не достаточно обоснованы наукой.

"Отключение" в первоначальном смысле означает чистый, нефильтрованный опыт. В случае путешествий это означало бы сознательно воспринимать, что значит перемещаться тысячами метров над землей от точки А до точки Б. Вид из окна, дающий птичий глаз на мир. Попробовать еду на борту, которая вкуснее на высоте. Фиксированный взгляд на точку в течение нескольких часов, как у деактивированного робота, не позволяя даже мышце дрогнуть, и доводя мочевой пузырь до предела – в конечном итоге: полная чушь. В худшем случае можно заработать тромб.

Источник: Институт Макса Планка, Международный университет, Исследование по цифровой детоксикации, Университет Дарема, Wirtschaftswoche, BBC

В свете быстрого мира, полного отвлечений, некоторые люди приняли концепцию "Отключения" во время путешествий, выбирая отключиться от развлечений и отвлечений во время полетов. Этот добровольный детокс считается очищающим для ума и способствующим серьезности, с известными фигурами, такими как Дэмион Бейли и Эрлинг Хааланд, делящимися своими достижениями в социальных сетях.

Вслед за этим трендом можно утверждать, что путешествия предлагают уникальную возможность для "Отключения", погружаясь в чистый, нефильтрованный опыт, такой как чувство полета на тысячах метров над землей или вкус еды в воздухе. Однако длительное отключение может привести к физическим рискам или неудобным чувствам исключения, подчеркивая необходимость сбалансированного подхода к цифровой детоксикации.

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