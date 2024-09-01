- Уверенный в себе в четвертьфинале, Зверев без проблем выходит на US Open

С трибун раздались одобрительные крики, когда Александр Зверев выступил после своей уверенной победы в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Поделившись своей амбициозной целью выиграть свой первый в карьере турнир Большого шлема, Зверев выразил свой энтузиазм. В четвертый раз подряд этот год Олимпийский чемпион по теннису, Зверев, пробился в Открытый чемпионат США в 1/8 финала, обыграв американца Брендона Накашиму 3-6, 6-1, 6-2, 6-2.

Сначала Зверев боролся с жарой в 28 градусов и высокой влажностью, но несмотря на трудности, он смог взять свой первый матч-болл после изнурительных 2 часов и 36 минут, тем самым отметив свою 450-ю победу на Турнире ATP.

Готовый идти дальше, Зверев оптимистично заявил: "Я начал довольно пассивно в матче. Я рад, что прошел. Я делаю все возможное, стремлюсь к лучшему, надеюсь, что это произойдет когда-нибудь в моей карьере".

Зверев столкнулся с небольшой травмой бедра и короткой хромотой при счете 3:1 в четвертом сете, но все же смог обыграть Накашиму без серьезных травм или проблем.

В четвертьфинале Зверев встретится с американцем Тейлором Фритцем во второй раз в этом сезоне, проиграв ему в 1/8 финала Уимблдона. Фритц победил восьмого сеянного норвежца Каспера Рууда 3-6, 6-4, 6-3, 6-2, пробившись в четвертьфинал Нью-Йорка во второй раз.

Хотя Зверев ведет со счетом 5-4 в прошлых матчах, Фритц одержал победу в их последней встрече на Уимблдоне, где он отыгрался с двух сетов в проигрыше. "Между нами всегда идет постоянная борьба", - отразил 26-летний Фритц на своем спортивном противостоянии с Зверевым. "У нас близкие матчи. Результат может пойти в любую сторону, часто в зависимости от наших подач".

Мощная подача Зверева

В 1/8 финала Зверев начал с серии сильных подач, но однажды он споткнулся при счете 3:4, уступив первый брейк после серии неудачных ударов с тыла и двойного фола. Раздосадованный, Зверев выразил свой гнев на свою команду на трибунах.

Зрители воодушевились на "Давай, Брендан" и поддержали американца. После 45-минутной борьбы Накашима выиграл первый сет и продолжил вдохновлять толпу.

Установив стабильный темп, Зверев исполнил удар между ног в начале второго сета, чтобы порадовать зрителей, но игра оставалась равной с многочисленными ошибками. Воспользовавшись неточным ударом с тыла от своего соперника, Зверев взял 2:0.

После первого сета Накашима начал сдаваться, а Зверев проявил возрожденную уверенность, как и в третьем раунде против аргентинца Томаса Мартина Этчеверри. Он взял инициативу, превосходя вызов Накашимы точными ударами с лета.

Новая пара обуви, полученная от своего отца и тренера Александра Зверева-старшего, воодушевила Зверева после второго сета. Неумолимо он преодолел попытки Накашимы противодействовать его мощной игре на задней линии.

В начале четвертого сета 23-летний американец показал проблески стойкости, но любое сопротивление было быстро сломлено на брейке при счете 1:2. С неколебимой уверенностью Зверев продолжил доминировать и finally завоевал свою заслуженную победу.

После своей победы на Открытом чемпионате США Зверев выразил надежду выиграть свой первый в карьере турнир Большого шлема на Уимблдоне в следующем году. Несмотря на жесткую конкуренцию, Зверев оптимистично смотрит на свои шансы, ссылаясь на их близкие матчи и непредсказуемый характер их встреч.

Встретившись с Тейлором Фритцем в четвертьфинале Уимблдона, Зверев вспомнил их прошлые матчи, в частности их историческую встречу, где Фритц отыгрался с двух сетов в проигрыше. С преимуществом 5-4 в прошлых встречах, результат между этими двумя топ-игроками всегда неопределен.

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