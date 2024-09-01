Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиУимблдон

Уверенный в себе в четвертьфинале, Зверев без проблем выходит на US Open

На US Open соперники Александра Зверева из топ-16 обычно доставляют проблемы только в первом сете. Но на этот раз он вновь столкнулся с соперником, имеющим преимущество домашней площадки.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут

- Уверенный в себе в четвертьфинале, Зверев без проблем выходит на US Open

С трибун раздались одобрительные крики, когда Александр Зверев выступил после своей уверенной победы в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Поделившись своей амбициозной целью выиграть свой первый в карьере турнир Большого шлема, Зверев выразил свой энтузиазм. В четвертый раз подряд этот год Олимпийский чемпион по теннису, Зверев, пробился в Открытый чемпионат США в 1/8 финала, обыграв американца Брендона Накашиму 3-6, 6-1, 6-2, 6-2.

Сначала Зверев боролся с жарой в 28 градусов и высокой влажностью, но несмотря на трудности, он смог взять свой первый матч-болл после изнурительных 2 часов и 36 минут, тем самым отметив свою 450-ю победу на Турнире ATP.

Готовый идти дальше, Зверев оптимистично заявил: "Я начал довольно пассивно в матче. Я рад, что прошел. Я делаю все возможное, стремлюсь к лучшему, надеюсь, что это произойдет когда-нибудь в моей карьере".

Зверев столкнулся с небольшой травмой бедра и короткой хромотой при счете 3:1 в четвертом сете, но все же смог обыграть Накашиму без серьезных травм или проблем.

В четвертьфинале Зверев встретится с американцем Тейлором Фритцем во второй раз в этом сезоне, проиграв ему в 1/8 финала Уимблдона. Фритц победил восьмого сеянного норвежца Каспера Рууда 3-6, 6-4, 6-3, 6-2, пробившись в четвертьфинал Нью-Йорка во второй раз.

Хотя Зверев ведет со счетом 5-4 в прошлых матчах, Фритц одержал победу в их последней встрече на Уимблдоне, где он отыгрался с двух сетов в проигрыше. "Между нами всегда идет постоянная борьба", - отразил 26-летний Фритц на своем спортивном противостоянии с Зверевым. "У нас близкие матчи. Результат может пойти в любую сторону, часто в зависимости от наших подач".

Мощная подача Зверева

В 1/8 финала Зверев начал с серии сильных подач, но однажды он споткнулся при счете 3:4, уступив первый брейк после серии неудачных ударов с тыла и двойного фола. Раздосадованный, Зверев выразил свой гнев на свою команду на трибунах.

Зрители воодушевились на "Давай, Брендан" и поддержали американца. После 45-минутной борьбы Накашима выиграл первый сет и продолжил вдохновлять толпу.

Установив стабильный темп, Зверев исполнил удар между ног в начале второго сета, чтобы порадовать зрителей, но игра оставалась равной с многочисленными ошибками. Воспользовавшись неточным ударом с тыла от своего соперника, Зверев взял 2:0.

После первого сета Накашима начал сдаваться, а Зверев проявил возрожденную уверенность, как и в третьем раунде против аргентинца Томаса Мартина Этчеверри. Он взял инициативу, превосходя вызов Накашимы точными ударами с лета.

Новая пара обуви, полученная от своего отца и тренера Александра Зверева-старшего, воодушевила Зверева после второго сета. Неумолимо он преодолел попытки Накашимы противодействовать его мощной игре на задней линии.

В начале четвертого сета 23-летний американец показал проблески стойкости, но любое сопротивление было быстро сломлено на брейке при счете 1:2. С неколебимой уверенностью Зверев продолжил доминировать и finally завоевал свою заслуженную победу.

После своей победы на Открытом чемпионате США Зверев выразил надежду выиграть свой первый в карьере турнир Большого шлема на Уимблдоне в следующем году. Несмотря на жесткую конкуренцию, Зверев оптимистично смотрит на свои шансы, ссылаясь на их близкие матчи и непредсказуемый характер их встреч.

Встретившись с Тейлором Фритцем в четвертьфинале Уимблдона, Зверев вспомнил их прошлые матчи, в частности их историческую встречу, где Фритц отыгрался с двух сетов в проигрыше. С преимуществом 5-4 в прошлых встречах, результат между этими двумя топ-игроками всегда неопределен.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Финальные выигрыши турнира PGA: Scheffler Bankrolls $25 миллионов
Спорт

Финальные выигрыши турнира PGA: Scheffler Bankrolls $25 миллионов

Несмотря на завершение сезона PGA Tour, Скотти Шэффлер продолжает демонстрировать выдающиеся результаты. Этот превосходный американский гольфист зарабатывает значительные выигрыши в Атланте

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Немецкие спортсмены одержали победу на турнире ISTAF
Спорт

Немецкие спортсмены одержали победу на турнире ISTAF

Немецкие спортсмены одержали победу на турнире ISTAF Фанаты легкой атлетики из Германии приветствовали своих любимых спортсменов на ISTAF в Берлине, где Лео Нойгебауэр и Джина Луккенкемпер возглавили заряд. На этот раз олимпийская чемпионка Йемиси Огунлейе заняла второе место. Нойгебауэр произвел впечатляющее выступление перед немецкой спортивной публикой, завоевав олимпийское серебро и

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Немецкая паралимпийская команда завоевала свою первую золотую медаль, завоёванную Таняй Шольц.
Спорт

Герои плавания спасают немецкий отряд с двойными триумфами

Германская паралимпийская сборная испытала четырехдневную задержку, прежде чем добыть золото, а затем добилась двойного успеха, завоевав бронзу в соревнованиях по гребле на байдарках и велоспорту на треке.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

В земельном парламенте Саксонии ХДС сохраняет свою позицию в качестве самой влиятельной...
Федеральные земли Германии

В нынешнем сценарии коалиции еще предстоит получить большинство в Саксонии.

Первоначальные результаты поддерживают прогнозы: Бывшее доминирующее объединение в Дрездене больше не имеет большинства.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Эскен пересматривает утверждение:
Федеральные земли Германии

Эскен пересматривает утверждение:

Можно ли извлечь уроки из подозрительного преступления с ножом, вдохновлённого исламизмом, в Соллингене? Изначально лидер СДП Allemagne выразил малую склонность учиться. Впоследствии, после большой обратной связи, она пересмотрела свою точку зрения.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Вождь фракции AfD Бϕрн Хϕкке на финальном событии их избирательной кампании
Политика

В Саксонии мэр Гримма побеждает в прямых выборах.

В Саксонии мэр Гримма побеждает в прямых выборах. Мэр Гrimмы Матиас Бергер завоевал место в ландтаге Саксонии для партии «Свободные избиратели» Мэр Гrimмы Матиас Бергер завоевал место в ландтаге Саксонии для партии «Свободные избиратели». По данным государственного избирательного комитета, Бергер получил прямое место в третьем избирательном округе Лейпцига, набрав 36,

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
После тщательной оценки ХДС выступает как самая влиятельная партия в Саксонии.
Политика

После тщательной оценки ХДС выступает как самая влиятельная партия в Саксонии.

- После тщательной оценки ХДС выступает как самая влиятельная партия в Саксонии. Победа в последний момент после долгой задержки: ХДС побеждает на выборах в Саксонии, превзойдя рост АФД, но не дотянув до перехвата. Несмотря на существенное улучшение своего результата 2019 года, АФД не смогла обойти лишь слегка пошатнувшуюсяUnion. Формирование правительства

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно