Уверенность на улице увеличивается <unk> без усилий прибыль

Последние протоколы заседания ФРС и обновленные данные по рынку труда США интерпретируются на Уолл-стрит как признаки скоркого повышения процентных ставок. В результате американские акции демонстрируют небольшой рост, немного поднимаясь вверх. Крупнейшими победителями и проигравшими дня стали компании розничной торговли.

После публикации протоколов ФРС американские инвесторы проявили намек на оптимизм. Несмотря на то, что индекс Dow Jones Industrial Average премиальных акций завершил торговую сессию в среду практически без изменений на уровне 40 890 пунктов, Nasdaq, ориентированный на технологии, вырос на 0,6% до 17 918, а всеобъемлющий S&P 500 поднялся на 0,4% до 5 620.

Инвесторы с нетерпением ждали протоколов заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC), запланированных на 20:00 CEST. На основе июльских дискуссий об уровне процентных ставок некоторые члены ФРС выразили готовность рассмотреть их снижение в то время. Однако по мере приближения следующего заседания в сентябре "большинство" членов ФРС считают, что снижение ставок может быть необходимо.

Если ФРС не гарантирует снижение ставок в сентябре, рынок может испытать быструю распродажу, предсказал Филипп Бланкато, управляющий активами Ladenburg Thalmann, до публикации. Такая ситуация будет dépender от продолжения соответствия ожиданиям дальнейшего снижения ставок.

Поддержку для более существенного повышения ставок получили сторонники от Министерства труда США, которое объявило о пересмотре оценки общей занятости за апрель 2023 года по март 2024 года, снизив ее на 818 000 рабочих мест или 0,5%. Федерация считает охлаждение рынка труда необходимым для достижения устойчивой цели инфляции в 2%, которая, как они считают,Recently weakened, sparking concerns about a slowdown. Investors are concerned about the possibility of bankers having tightened their policies excessively.

Тем не менее, сейчас лишь немногие участники рынка ожидают снижения ставок ФРС на 0,5%. Несмотря на сильные данные об американской экономике, картина за пределами ожидаемого смягчения в сентябре остается неясной. Инвесторы обращаются к международной конференции центральных банков в Джексон-Хоул, Вайоминг, начинаясь в четверг, за дальнейшими подсказками о будущих действиях ФРС. Речь председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу будет пристально наблюдаться. Эксперты скептически настроены, сchief analyst at broker CMC Markets, Jochen Stanzl, stating, "Powell is likely to continue emphasizing data-dependent policy, and there's still a jobs report between his speech in Jackson Hole and the next Fed meeting. Uncertainty regarding monetary policy is likely to persist beyond Friday."

Ралли золота приостановлено

Несмотря на это, рынок переполнен неопределенностью, что отражается в высоких ценах на золото. Несмотря на небольшое падение в середине недели, до $2511 за тройскую унцию, оно оставалось близко к историческому максимуму $2513,74, достигнутого во вторник. Кроме того, инвесторы увеличили покупки государственных облигаций, что привело к снижению доходностей. Хотя доходности 10-летних облигаций США и немецких облигаций initially remained stable, they were near their seven-month lows of 3.780% and 2.160%.

Цель на подъем

Инвесторы проявили интерес к американским розничным акциям, в том числе к акциям дискаунтера Target, которые выросли на 11%. Компания привлекла клиентов доступными ценами и превзошла ожидания во втором квартале. Акции автопроизводителя Ford также выросли на 1,5%, так как компания пересматривает свои планы по электромобилям из-за существенных убытков на конкурентном рынке. Акции оператора отелей Hyatt также выросли на 1,5%, так как компания планирует приобрести бренды и дочерние компании конкурента Standard International за базовую цену $150 миллионов.

С другой стороны, акции Macy's упали более чем на 12%, так как компания сталкивается с нежеланием низкооплачиваемых потребителей совершать покупки и пересматривает свои цели на 2024 год вниз. Акции китайского гиганта электронной коммерции JD.Com также упали на 4% после сообщений о продаже доли Walmart в компании.

Узнайте больше о сегодняшней активности на рынке здесь.

Возможное повышение процентных ставок ФРС, как указано в недавних протоколах заседаний и данных по рынку труда, привлекло внимание инвесторов на Уолл-стрит, оказав влияние на небольшой рост американских акций. Кроме того, ожидание речи председателя ФРС Джерома Пауэлла на международной конференции центральных банков в Джексон-Хоул, Вайоминг, нарастает, так как инвесторы ищут ясности о будущих действиях ФРС.

В свете позиции ФРС по процентным ставкам и данным по рынку труда цены на золото показали волатильность, при этом драгоценный металл оставался близко к историческому максимуму после небольшого падения в середине недели. Одновременно инвесторы все больше прибегают к покупке государственных облигаций из-за неопределенности на рынке.

Читайте также: