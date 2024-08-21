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Федеральные земли ГерманииНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим пунктом не будет принято решение о пересмотре, то в соответствии с настоящим пунктом не может быть принято решение о пересмотре.

Увеличивается число людей, которые выбирают отдых в автокамерах.

У немцев растет предпочтение самодеятельным домикам на колесах. Данные показывают значительный рост количества регистраций. Ближайший 'Caravan Salon' пройдет в Дюссельдорфе на следующей неделе.

 and  Grigoriy Williams
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Немцыهِ проводят больше времени в самостоятельных поездках на отдых на липуских фургонах, что...
Немцыهِ проводят больше времени в самостоятельных поездках на отдых на липуских фургонах, что отражается в резком увеличении регистраций.

- Увеличивается число людей, которые выбирают отдых в автокамерах.

Автобусы и автодома по-прежнему в моде, наблюдается рост новых регистраций

С января по июль было зарегистрировано около 52 700 новых RV, что на 9,8% больше, чем в предыдущем году, согласно Ассоциации индустрии автокемпинга (CIVD). В то же время спрос на новые фургоны для отдыха упал на 1,1% до около 15 000 новых регистраций в тот же период.

Несмотря на коммерческие и потребительские трудности, отрасль довольна своими показателями за этот год, как заявил генеральный директор CIVD Даниэль Онгговинарсо. "Эта тенденция указывает на то, что увлечение автокемпингом среди туристов по-прежнему велико".

По состоянию на конец 2023 года на дорогах было зарегистрировано более 838 000 немецких автодомов. Одновременно было зарегистрировано около 757 000 фургонов для отдыха.

Исследование: пик ночевок на кемпингах

Ассоциация сообщила об исследовании, согласно которому больше людей, чем когда-либо прежде, провели ночи на кемпингах и специально отведенных стоянках для автодомов в Германии в прошлом году. Согласно Немецкому институту туристической экономики (dwif), на кемпингах для автодомов было зарегистрировано 54,5 миллиона ночевок, что на 4% больше, чем в предыдущем году. Кроме того, на специальных стоянках для автодомов было зарегистрировано 13,5 миллиона ночевок.

Эта тенденция принесла значительную пользу национальной экономике, подчеркнула ассоциация. Туристы-автокемперы внесли более 19,5 миллиарда евро в немецкую экономику в 2023 году, что на почти 8% больше, чем в 2022 году. Примерно 6,4 миллиарда евро из этой выручки напрямую пошли на поддержку местной экономики регионов отдыха.

Начало выставки "Караван Салон" 30 августа

Эти данные были объявлены в связи с открытием выставки "Караван Салон" 30 августа в Дюссельдорфе. В этом году на выставке представят свои продукты 778 экспонентов. В 2023 году выставку посетило около 254 000 человек, как сообщили организаторы. Выставка продлится до 8 сентября. CIVD выступает в качестве главного спонсора выставки.

Официальный сайт выставки

В соответствии со статьей 113 Комиссия должна принять необходимые нормативные акты для регулирования определенных аспектов отрасли автодомов и фургонов для отдыха, чтобы обеспечить соблюдение нормативных актов Европейского Союза.

В свете успеха отрасли автодомов и фургонов для отдыха в Германии было бы полезно, если бы Комиссия учитывала влияние этих нормативных актов на этот процветающий сектор, учитывая продолжающийся рост.

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