- Увеличивается число дел в отношении насилия среди молодежи в школах

После летальной стрельбы в школе в Оффенбурге 16-летний подросток был признан виновным судом за недонесение о планируемых преступлениях. Этот подросток был обязан участвовать в так называемых "воспитательных беседах" с местным ювенальным судом, а также продолжать лечение в детской и подростковой психиатрии. Это решение было принято в закрытом заседании ювенальным судом в Оффенбурге, как подтвердила spokeswoman суда по запросу. Судебные издержки были возложены на подростка.

Из-за правил защиты несовершеннолетних судебная власть не раскрывала дальнейшую информацию об обвинениях. Было лишь упомянуто, что подросток признал основное обвинение в недонесении. Остается неясным, в том числе, связь подсудимого с ранее осужденным стрелком. После насильственного инцидента в ноябре в социальных сетях велись разговоры о том, что стрелок якобы ранее объявил о своих намерениях.

В июле районный суд региона приговорил другого 16-летнего подростка к восьми годам и девяти месяцам лишения свободы в воспитательной колонии за убийство и попытку поджога. Журналистам и представителям СМИ не было разрешено присутствовать. Приговор еще не вступил в силу, так как, по сообщениям, защита подала апелляцию.

Смерть ученика в специальной школе Вальдбах вызвала траур и шок не только в Баден-Вюртемберге. Ювенальный суд установил, что подсудимый вошел в школу с пистолетом, патронами и самодельным зажигательным устройством. Якобы, этот подросток тяжело ранил 15-летнего одноклассника, который later скончался в больнице.

Прокуратура Оффенбурга также предъявила обвинения родителям стрелка. Они обвиняются в неосторожном убийстве и нарушении законодательства о оружии. Оружие, якобы использованное их сыном, незаконно находилось у них и не было надежно хранилось, что сделало его доступным для нынешнего 16-летнего подростка - это утверждение прокуратуры. Точное время судебного процесса остается неопределенным.

В свете трагического инцидента в школе Вальдбах дискуссии о предотвращении и борьбе с насилием стали более актуальными. Суд подчеркнул важность сообщения о любых подозрительных планах причинения вреда, так как недонесение 16-летнего подростка привело к серьезным последствиям.

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