Разоблачение известных фактов и неизвестных сторон - Увеличенный уровень тревоги на второй по величине авиабазе НАТО в Северном Рейн-Вестфалии

NAТО повысило уровень тревоги на своей базе в Геilenkirхене, Северный Рейн-Вестфалия, Германия, до второго по высоте уровня. В качестве превентивной меры несущественные сотрудники были отправлены домой. Это решение было принято на основе разведданных, указывающих на потенциальную угрозу.

Подробности об alerts на базе НАТО в Геilenkirхене

Текущий уровень безопасности, обозначаемый как "Чарли" в жаргоне НАТО, указывает на то, что возможный инцидент уже произошел или есть сильные доказательства предстоящей террористической атаки против альянса. Пресс-секретарь базы возле Ахена пояснил, что "это не повод для паники; это всего лишь превентивная мера, чтобы гарантировать, что мы сможем поддерживать наши критические операции". К сожалению, дополнительные детали о обстоятельствах, приведших к повышению уровня тревоги, не были раскрыты.

В прошлую четверг вечером полиция подтвердила проводимую операцию, не предоставив дальнейших деталей или числа задействованных сотрудников. В пятницу утром представитель полиции в Кёльне сообщил, что на данный момент нет дальнейших обновлений.

На месте корреспондент dpa наблюдал полицейские автомобили на базе, а цифровые дисплеи на входе показывали уровень безопасности C.

Система раннего предупреждения Геilenkirхена - АВАКС

НАТО разместило свою летающую систему раннего предупреждения, АВАКС, в Геilenkirхене. С четырнадцатью Boeing 707 этого многонационального подразделения мониторят воздушное пространство, чтобы обнаруживать потенциальные опасности и предупреждать альянс. Эти самолеты осуществляют классическое воздушное и морское наблюдение и служат летучими центрами управления во время операций.

Подразделение принимало участие в различных операциях, таких как те в Балканах и Афганистане. После вторжения России в Украину НАТО временно развернуло самолеты в Румынии.

АВАКС расшифровывается как "Airborne Early Warning and Control System". С радиусом действия 9250 километров эти самолеты могут обнаруживать и идентифицировать другие самолеты на расстоянии до 400 километров. Они оснащены большой радаром, похожей на гриб, на задней части.

Подозрения в саботаже неделю назад

Примерно неделю назад возникли подозрения в саботаже на нескольких немецких военных базах. Однако после расследования все было признано безопасным. Полиция и государственная безопасность расследовали инцидент с подозрением на загрязнение воды в водопроводе военной базы Кёльн-Ван. Аналогично, в Геilenkirхене были замечены подозрительные действия, при которых человек, находившийся вблизи аэропорта, был задержан для допроса. К сожалению, обвинения против этого человека не были доказаны.

Что остается неизвестным

Причины повышенного уровня безопасности в Геilenkirхене и обстоятельства остаются в основном неясными. Ни полиция, ни Министерство обороны, ни НАТО не раскрыли никакой информации по этому вопросу.

Возможные связи: В прошлую четверг якобы были замечены несколько дронов над промышленной зоной в Brunsbüttel. Однако их происхождение и цель остаются неизвестными. Связь между этим и повышенным уровнем безопасности в Геilenkirхене также не установлена.

Точно так же связь между инцидентами саботажа на нескольких немецких военных объектах неделю назад и повышенным уровнем безопасности в Геilenkirхене остается неясной. После проверок все было признано безопасным. Полиция и отдел государственной безопасности расследовали инцидент с подозрением на загрязнение питьевой воды на водопроводе военной базы Кёльн-Ван.

В Геilenkirхене также были замечены подозрительные действия. Сообщения от источников безопасности показали, что человек, находившийся вблизи аэропорта, был задержан для допроса. Однако никакого подтверждения подозрений против этого человека не последовало.

Ограниченное воздушное движение: Неизвестно, сможет ли воздушное движение на военной базе поддержки НАТО в Геilenkirхене возобновиться в пятницу. Сначала представитель АВАКС НАТО в Геilenkirхене заявил, что повышенный уровень безопасности может сохраняться до утра пятницы.

Текущий уровень безопасности на базе НАТО в Геilenkirхене, обозначаемый как "Чарли", указывает на потенциальную угрозу или инцидент, оправдывающий повышенный уровень тревоги на базе. Несмотря на продолжающиеся расследования и превентивные меры, конкретные причины повышенного уровня безопасности остаются неопределенными и нераскрытыми соответствующими властями.

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