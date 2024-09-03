Исследование событий в 2023 году - Увеличение установки солнечных энергетических систем на сооружениях по всей стране.

Государство расширило свою фотоэлектрическую инфраструктуру на государственных зданиях, установив на 2023 систем больше, чем в предыдущем году. Как сообщил Финансовый департамент в Штутгарте, в прошлом году было добавлено примерно 32 000 квадратных метров новых фотоэлектрических установок, по сравнению с примерно 11 000 квадратными метрами в предыдущем году. Госсекретарь Гизела Сплетт (Зелёные) заявила: "Это означает существенное ускорение". К концу 2023 года на государственных зданиях было установлено около 170 000 квадратных метров фотоэлектрических установок.

Цель состоит в том, чтобы оснастить подходящие крыши государственных зданий фотоэлектрическими системами к 2030 году, как заявила Сплетт. Оценки показывают, что примерно 600 000 квадратных метров подходят для этого, как указала Сплетт. Однако стоит учитывать, что у штата нет больших залов для быстрого строительства фотоэлектрических систем, а вместо этого есть множество исторических строений. Тем не менее, прогресс очевиден, и планируется установить систему на крыле Нового дворца в Штутгарте.

В 2023 году штат выделил более одного миллиарда евро на свои здания. По данным Финансового департамента, инвестиции в ремонт, содержание, модернизацию и новое строительство составили примерно 1,053 миллиарда евро в прошлом году, превысив 993 миллиона евро, инвестированные в 2022 году.

Финансовый департамент также объявил о планах инвестировать в решения для устойчивой энергии, стремясь установить утверждённые BMF (Бундесминистерство финансов) фотоэлектрические системы на некоторых исторических объектах. Придерживаясь этих планов, BMF надеется внести свой вклад в цели страны в области возобновляемой энергии.

Учитывая приверженность BMF устойчивому развитию, ожидается, что будущие бюджетные ассигнования будут приоритизировать проекты, способствующие энергоэффективности и снижению выбросов углерода, способствуя переходу страны к более зелёной экономике.

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