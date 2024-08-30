- Увеличение уровня безработицы в Баварии объясняется экономической слабостью

Экономические трудности и летние каникулы способствуют безработице в Баварии

Безработица в Баварии усилилась в августе из-за экономической нестабильности и летних каникул. Согласно региональному отделению Федерального агентства по труду в Баварии, в августе 299 652 человека были безработными, что на 7,3% больше, чем в июле. Безработица выросла на 0,3 процентных пункта до 3,9%. Год назад этот показатель составлял 3,5%.

"Общая вялость экономики влияет на всю рабочую силу Германии, в том числе и на Баварию", - сказал Петер Михель, заместитель директора регионального отделения в Нюрнберге. Также seasonal факторы повлияли на безработицу.

Рост безработицы среди молодежи

Безработица традиционно растет летом, когда компании нанимают меньше людей перед праздниками и заканчиваются ученические контракты. Согласно региональному отделению, самый большой процентный рост, как обычно в конце учебного и ученического года, наблюдался среди молодых людей. В августе более чем на 50% больше людей в возрасте от 15 до 20 лет были безработными по сравнению с июлем. Агентство по трудоустройству использовало данные до 14 августа для своей статистики.

Несмотря на экономический спад, число социально застрахованных работников в Баварии продолжает расти: согласно текущим оценкам, в июне 5,96 миллиона человек работали в социально застрахованных компаниях, что на примерно 35 000 больше, чем в previous year. "Компании делают все возможное, чтобы сохранить рабочие места", - сказал Бертрам Броссардт, глава ассоциации Bavarian Economy.

Тем не менее, спрос на новых сотрудников остается низким, заявил региональный отдел. В августе более 21 000 новых вакансий было сообщено в баварские агентства по трудоустройству и центры занятости, что на 7% меньше, чем в previous month, и почти на 23% меньше, чем в previous year.

"Обновление навыков так же важно, как и обновление вашего устройства"

У молодых людей в настоящее время есть хорошие шансы получить ученическую позицию в Баварии. Многие ученические места остаются вакантными в начале нового учебного года, сказал министр труда Баварии Ульрике Шарф (ХСС). Согласно региональному отделению, на каждые 100 ученических мест в компаниях приходится 63 кандидата. С октября 2023 года по август 2024 года в Баварии было сообщено о 97 000 ученических мест. Более 60 000 кандидатов воспользовались услугой по размещению учеников в баварских агентствах по трудоустройству и центрах занятости.

Однако обучение уже не покрывает всю карьеру, уточнила Шарф. "Обновление навыков так же важно сегодня, как и обновление вашего устройства, потому что мир работы меняется очень быстро". Это также отражается в цифрах регионального отдела: в настоящее время около 31 000 человек участвуют в государственно финансируемом обучении, что на около 24% больше, чем в previous year.

Экономические трудности в Баварии, которые затрагивают многие отрасли в регионе, не ограничиваются им, сказал Петер Михель, заместитель директора регионального отдела в Нюрнберге. Он отметил, что общая экономика Германии влияет на рабочую силу.

Несмотря на рост безработицы среди молодежи в Баварии, особенно летом, Бертрам Броссардт, глава ассоциации Bavarian Economy, подчеркивает, что компании делают усилия, чтобы сохранить рабочие места.

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