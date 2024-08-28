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Федеральные земли ГерманииНовостиHHLA

Увеличение размещения автономных транспортных судов в порту.

 and  Christian Meier
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Автономные перевозчики грузов пересекают местность Контейнерного терминала Альтенвердер, как...
Автономные перевозчики грузов пересекают местность Контейнерного терминала Альтенвердер, как показано на этих архивных фотографиях.

- Увеличение размещения автономных транспортных судов в порту.

На терминале Burchardkai в Гамбурге к концу 2025 года запланировано внедрение безлюдных транспортеров контейнеров (AGV) вместо нынешних автоматизированных автомобилей-ворот (портальные хабы). Об этом объявила Ангела Титцрат, генеральный директор Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), во время своего визита на терминал.

Сто шестнадцать AGV от финского производителя Konecranes будут отвечать за перемещение контейнеров после их подъема с судов краном. Портальные хаб-автомобили, также известные как фургоны, являются специализированными транспортными средствами, используемыми в перевозке контейнеров.

Эти AGV будут работать на возобновляемой энергии, что подтвердил представитель компании. В отличие от них, существующие портальные хаб-автомобили работают на дизель-электрической энергии. Ожидается, что переход поможет сократить до 12 000 тонн выбросов углекислого газа в год. AGV уже успешно работают на терминале по обработке контейнеров Altenwerder в Гамбурге.

Этот проект является частью плана расширения терминала Burchardkai. HHLA не раскрыла затраты на новые транспортные средства. Титцрат объявила, что HHLA планирует инвестировать около 300 миллионов евро в терминал к 2025 году.

AGV, которые будут внедрены, производятся Hamburger Hafen und Logistik AG, часто сокращенной как HHLA. К концу 2025 года терминал Burchardkai HHLA в основном будет использовать AGV HHLA вместо нынешних портальных хаб-автомобилей.

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