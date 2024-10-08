Увеличение расходов на медицинское обслуживание?

Фонд ухода за больными недосчитывается средств, поскольку его расходы существенно превосходят доходы. В результате, вкладчики могут ожидать роста своих взносов в следующем году. В политических кругах говорят об увеличении до 0,3 процентного пункта. Давайте рассмотрим, как это может повлиять на ваш бюджет.

Одинокий человек с ежемесячным чистым доходом 3000 евро в настоящее время платит 69 евро в месяц на страхование ухода за больными. Если увеличение составит действительно 0,3 процентного пункта, эта сумма возрастет до 78 евро в месяц, что добавит 9 евро в месяц или 108 евро в год.

Мать двоих детей с таким же доходом в настоящее время платит 43,50 евро в месяц на страхование ухода за больными. Это увеличение также обойдется ей дополнительно в 9 евро в месяц, увеличив взносы до 52,50 евро.

Влияние на пенсионеров

Увеличение взносов в фонд ухода за больными также ляжет на плечи пенсионеров. Например, пенсионер с двумя детьми старше 25 лет, получающий пенсию 1800 евро, столкнется с дополнительными расходами в размере 5,40 евро в месяц. Их ежемесячный взнос возрастет с 61,20 евро до 66,60 евро.

Пенсионер без детей столкнется с аналогичной нагрузкой при таком же размере пенсии. Однако их первоначальный взнос выше - 72 евро, и он возрастет до 77,40 евро в месяц, если ставка взноса увеличится на 0,3 процентного пункта.

Текущие ставки взносов

Для справки: текущая ставка взносов в фонд ухода за больными составляет 4% для одиноких людей. Для лиц с одним ребенком ставка снижается до 3,4%, с дополнительным снижением за каждого последующего ребенка. Работодатели делят эти затраты с работниками.

В приведенном примере предполагается, что потенциальное увеличение взносов коснется только работников. Если бы работодатели также внесли свой вклад, влияние было бы менее выражено. Пенсионеры несут полную ответственность за эти взносы.

Увеличение взносов в фонд ухода за больными может вызвать обеспокоенность у потребителей, особенно тех, кто живет на фиксированный доход. Например, пожилая одинокая женщина, не имеющая детей, в настоящее время платит 72 евро в месяц, что возрастет до 77,40 евро, что повлияет на ее бюджет.

Несмотря на потенциальное влияние на потребителей, важно учитывать, что текущая ставка взносов в фонд ухода за больными для одиноких людей составляет 4%, которая может измениться с этим предложенным увеличением. Любое изменение этой ставки затронет всех потребителей, в том числе тех, кто вносит взнос в рамках своей работы.

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