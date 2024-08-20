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Федеральные земли ГерманииНовостиСоциальная политика

Увеличение расходов на инвалидов достигает около 10%

 and  Hanna Hofmann
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Увеличение финансовых инвестиций в социальное участие людей с инвалидностью на 10%, но только на 1%...
Увеличение финансовых инвестиций в социальное участие людей с инвалидностью на 10%, но только на 1% расширился круг их благополучателей (Визуализация графиком).

- Увеличение расходов на инвалидов достигает около 10%

В прошлом году финансирование лиц с инвалидностью в Северном Рейне-Вестфалии выросло на 10%. Одновременно с этим количество получателей выросло всего на 1%, как сообщило статистическое управление в Дюссельдорфе. Примерно треть этих получателей помощи были несовершеннолетними или молодыми взрослыми. В целом, около 261 000 человек воспользовались пакетами помощи для лиц с инвалидностью в целях интеграции в прошлом году, при общем расходе в размере 6,4 миллиарда евро (по сравнению с 5,8 миллиардами евро в предыдущем году).

Увеличение финансирования лиц с инвалидностью в социальной политике Северного Рейна-Вестфалии сыграло значительную роль в поддержании служб поддержки получателей, несмотря на незначительное увеличение числа получателей. Улучшение социальной политики привело к повышению осведомленности и ресурсов для интеграции лиц с инвалидностью в различные аспекты общества.

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