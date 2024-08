- Увеличение полицейского присутствия переходит с рынка вина на рынок колбас в Солингене

Посетителям Рейнланд-Пфальца предстоит увидеть больше полицейских в форме на мероприятиях. Это реакция на трагический ножевой инцидент на фольклорном фестивале в Солingen, унесший жизни трех человек и оставивший восемь раненых. Министр-президент от SPD Александр Швайццер объявил эту меру для укрепления общественной уверенности и сдерживания потенциальных правонарушителей.

Безопасность на мероприятиях стала главным вопросом после этого ужасающего инцидента. Например, организаторы Майнцского винаemarkt пересмотрели свои вопросы безопасности, как сообщает Ринaldo Roberto, спикер полиции Майнца. Аналогично, крупнейший в мире винафестиваль, Вурстмаркт в Бад-Дюркхайме, также пересматривает свои меры безопасности.

Увеличение полицейского присутствия

Планы безопасности, разработанные совместно с организаторами мероприятий и другими заинтересованными сторонами, уже учитывают потенциальные атаки и сценарии значительного ущерба. По словам Роберто, эти планы не требуют немедленной пересмотра. Они были разработаны со временем и регулярно обновляются и пересматриваются перед мероприятиями.

Эти планы также содержат руководящие принципы для регулярного обмена информацией между всеми ответственными сторонами. Эти обмены происходят не только перед мероприятиями, но и во время их проведения, например, как это происходит сейчас на фестивале Вормса Бэкфиш.

Несомненно, полицейское присутствие на мероприятиях увеличится после Солingen. Об этом ранее заявлял министр внутренних дел Михаэль Эблинг (SPD). Роберто добавил, что помимо увеличения присутствия, офицеры также пройдут Sensitivity Training, чтобы быть готовыми служить обществу.

Мэр Майнца Нино Хаасе (независимый) подчеркнул приверженность столицы Рейнланд-Пфальца безопасности на мероприятиях. По словам Хаасе, каждое мероприятие должно иметь индивидуальный план безопасности, разработанный в сотрудничестве с местными властями, полицией и организаторами. В Майнце даже есть центральный координационный офис для всех видов мероприятий уже несколько лет.

Наблюдение и службы безопасности

Город Вормс, который принимает большой фестиваль Бэкфиш, выразил шок от событий в Солingen и быстро связался с правоохранительными органами. План безопасности фестиваля уже достаточно силен, доказав свою эффективность в предыдущие годы.

В отличие от Солingen, фестиваль Бэкфиш имеет ограниченное количество входных точек, все они охраняются частной службой безопасности. Служба безопасности управляет входом и непрерывно следит за территорией фестиваля и его окрестностями с помощью полиции и муниципальных правоохранительных органов. Фестивальная зона также мониторится видеокамерами.

В Вормсе работает оперативный центр под названием "Herzstück", где присутствуют полиция, городские чиновники и организаторы мероприятий. Регулярно посещают пожарные и службы экстренной помощи, чтобы быть в курсе общей ситуации, отражая сильную традицию сотрудничества в Вормсе.

Аналогично, город Бад-Дюркхайм, который принимает традиционный Вurstmarkt с сотнями тысяч посетителей в сентябре, делает безопасность своим главным приоритетом. Они поддерживают регулярную связь с органами безопасности и скорректировали свой план безопасности в соответствии с текущим уровнем угрозы в прошлом году. Если появятся дальнейшие рекомендации от органов власти, город сразу их реализует.

Случайные проверки

Организаторы фестиваля немецкого кино в Людвигсхафене упомянули, что в любой момент времени на территории присутствуют от 2000 до 3000 посетителей. Чтобы адресовать чувство безопасности и предотвратить потенциальные инциденты, они теперь будут проводить случайные проверки сумок на входе и ограничивать доступ, как они объявили. Хотя полиция не видит немедленной угрозы, они также увеличат свое присутствие по выходным.

Предупреждение против перегретых дискуссий

Несмотря на сильные эмоции, вызванные трагической атакой, министр-президент Швайццер призвал не допустить эскалации дискуссии. Он призвал к тому, чтобы расследование не привело к дальнейшему подрыву поддержки фундаментального права на убежище. Необходим демократический консенсус по вопросам депортации и ограничений на иммиграцию.

Ножевое нападение в Солingen

Трагическое ножевое нападение в Солingen, Северный Рейн-Вестфалия, в пятницу унесло жизни трех человек. Федеральная прокуратура взяла расследование на себя и сосредоточилась на 26-летнем сирийском подозреваемом по обвинению в убийстве и членстве в террористической организации Исламское государство (ИГ). Подозреваемый находится под стражей. Его планировалось депортировать в Болгарию в прошлом году, но планы не материализовались.

Солingen в избирательной кампании по выборам в ландтаг

Такие случаи, связанные с вопросами депортации, не ограничиваются Северным Рейн-Вестфалией,according to Schweitzer. Расследование не только вопрос для Солingen, но и для всей страны. Он ожидает, что события в Солingen сыграют значительную роль в избирательной кампании по выборам в ландтаг Рейнланд-Пфальц. Атаку считают терактом, и она продолжит привлекать внимание.

