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Увеличение пчелиных колоний и пчеловодов в Северном Рейн-Вестфалии (NRW)

Мировой интерес к пчеловодству растет, в том числе и в городских областях. Повышается участие женщин в производстве меда. К сожалению, урожай меда этим весной был довольно скудным.

 and  John Stellmacher
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Несмотря на рост числа пчеловодов и ульев, первоначальное количест
Несмотря на рост числа пчеловодов и ульев, первоначальное количест

- Увеличение пчелиных колоний и пчеловодов в Северном Рейн-Вестфалии (NRW)

Развитие пчеловодства в Северном Рейне-Вестфалии:

В Северном Рейне-Вестфалии за последние годы наблюдается существенный рост числа пчеловодов и пчелиных семей. По данным Марки Харц, эксперта по пчеловодству в Аграрной палате Северного Рейна-Вестфалии в Мюнстере, количество пчеловодов выросло с 8000 до 19000 с 2014 года. В то же время, число пчелиных семей в регионе увеличилось с 62000 до 163000 за этот период.

Урбанизация и женское участие:

Харц, эксперт Аграрной палаты, отметила рост городского пчеловодства и хобби. Пчеловодство больше не сосредоточено в одном месте, а распределено широко, что полезно для биоразнообразия. Кроме того, она добавила, что все больше женщин присоединяются к этому мужскому хобби, делая пчеловодство более городским и женским.

Холодная весна влияет на урожай:

Однако Харц сообщила, что холодная и дождливая весна повлияла на обильный урожай раннего цветочного меда. Палата, основываясь на опросе 1115 пчеловодов в NRW, сообщила, что пчелы собрали в среднем только 10,5 килограммов весеннего меда на колонию. В среднем по стране урожайность составила 14,7 килограмма на колонию.

Урожай летнего меда сейчас завершен, и результаты ожидаются к концу сентября. По словам Харц, тенденция здесь обнадеживающая.

В настоящее время ассоциация "Apis" Аграрной палаты продвигает пчеловодство в Северном Рейне-Вестфалии, обучая пчеловодов и предоставляя информацию через онлайн-платформу "Медоносы".

Пчелы играют важную роль в увеличении производства меда в Северном Рейне-Вестфалии, с количеством пчелиных семей, выросшим с 62000 до 163000 с 2014 года. Рост городского пчеловодства и увеличение числа женщин-пчеловодов способствуют более широкому распространению пчеловодства, что полезно для биоразнообразия.

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