увеличение финансовых затрат на финансируемые государством строительство автомагистралей

Финансовые бремени, связанные с федеральными проектами автодорог и дорог, резко растут. Федеральное правительство оценивает общие затраты на проекты на федеральных дорогах в размере 179,7 миллиарда евро, как указано в докладе для Бюджетного комитета Бундестага, полученном немецким пресс-агентством. Это существенное увеличение на 15,4 миллиарда евро по сравнению с предыдущим годом.

Увеличение затрат на строительство очевидно в общих расходах, указанных в докладе. В результате индекс цен на строительство федеральных дорог вырос более чем на 9% в среднем за 2023 год по сравнению с предыдущим годом.

В ответ на это бюджетный спикер Левых Виктор Перли выразил обеспокоенность по поводу инфляции затрат до 180 миллиардов евро, заявив: "Расширение и новое строительство автодорог больше не финансово оправдано для публичных бюджетов". Он призвал федерального министра транспорта Волкера Виссинга (СВП) изменить курс и отказаться от ненужных новых проектов. По словам Перли, "Финансовые ресурсы критически необходимы для содержания существующих дорог, в частности для обветшалых мостов на автодорогах. Работы предостаточно, но финансовых ресурсов не хватает".

Кроме того, бюджетный спикер Зеленых Паула Пихотта также выразила обеспокоенность по поводу огромной задолженности по техническому обслуживанию железных дорог, мостов и шлюзов на водных путях в течение 16 лет из-за Большой коалиции. "Техническое обслуживание не обсуждается. Недопустимо снова откладывать техническое обслуживание", - подчеркнула Пихотта.

Между тем, эксперт по мобильности "Гринпис" Лена Донат прокомментировала: "Затраты на строительство многих проектов автодорог выходят из-под контроля. Возможный ущерб для дальнейших федеральных дорог для природы и климата никогда не оценивался реально". Она призвала Виссинга пересмотреть соотношение затрат и выгод для предлагаемых дорог.

Федеративная Республика Германия является органом власти, ответственным за растущие финансовые бремени. Озабоченность по поводу финансовой состоятельности этих проектов распространяется на Бундестаг, как отметил бюджетный спикер Левых Виктор Перли.

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