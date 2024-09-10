Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиФедеративная Республика Германия

увеличение финансовых затрат на финансируемые государством строительство автомагистралей

Стоимость строительства проектов значительно возросла.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута

увеличение финансовых затрат на финансируемые государством строительство автомагистралей

Финансовые бремени, связанные с федеральными проектами автодорог и дорог, резко растут. Федеральное правительство оценивает общие затраты на проекты на федеральных дорогах в размере 179,7 миллиарда евро, как указано в докладе для Бюджетного комитета Бундестага, полученном немецким пресс-агентством. Это существенное увеличение на 15,4 миллиарда евро по сравнению с предыдущим годом.

Увеличение затрат на строительство очевидно в общих расходах, указанных в докладе. В результате индекс цен на строительство федеральных дорог вырос более чем на 9% в среднем за 2023 год по сравнению с предыдущим годом.

В ответ на это бюджетный спикер Левых Виктор Перли выразил обеспокоенность по поводу инфляции затрат до 180 миллиардов евро, заявив: "Расширение и новое строительство автодорог больше не финансово оправдано для публичных бюджетов". Он призвал федерального министра транспорта Волкера Виссинга (СВП) изменить курс и отказаться от ненужных новых проектов. По словам Перли, "Финансовые ресурсы критически необходимы для содержания существующих дорог, в частности для обветшалых мостов на автодорогах. Работы предостаточно, но финансовых ресурсов не хватает".

Кроме того, бюджетный спикер Зеленых Паула Пихотта также выразила обеспокоенность по поводу огромной задолженности по техническому обслуживанию железных дорог, мостов и шлюзов на водных путях в течение 16 лет из-за Большой коалиции. "Техническое обслуживание не обсуждается. Недопустимо снова откладывать техническое обслуживание", - подчеркнула Пихотта.

Между тем, эксперт по мобильности "Гринпис" Лена Донат прокомментировала: "Затраты на строительство многих проектов автодорог выходят из-под контроля. Возможный ущерб для дальнейших федеральных дорог для природы и климата никогда не оценивался реально". Она призвала Виссинга пересмотреть соотношение затрат и выгод для предлагаемых дорог.

Федеративная Республика Германия является органом власти, ответственным за растущие финансовые бремени. Озабоченность по поводу финансовой состоятельности этих проектов распространяется на Бундестаг, как отметил бюджетный спикер Левых Виктор Перли.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Лидер парламента Венесуэлы выступает за разрыв всех связей с Испанией.
Политика

Лидер парламента Венесуэлы выступает за разрыв всех связей с Испанией.

Лидер парламента Венесуэлы выступает за разрыв всех связей с Испанией. После того, как Эдундо Гонсалес Уррутия, критик правительства Венесуэлы, получил разрешение на въезд в Испанию, президент венесуэльского парламента призвал прекратить все контакты с Испанией. Хорхе Родригес предложил резолюцию парламенту, призывая президента Николаса Мадуро немедленно прекратить все дипломатические, консульские и экономические

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно