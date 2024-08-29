- Увеличение числа взрослых отдыхающих в праздничный сезон: снижение финансовых выгод

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Внимание вызывает следующая статистика: Согласно недавнему опросу, проведенному Ассоциацией туризма Мекленбурга-Передней Померании, около 42% поставщиков жилья выразили недовольство или сильное недовольство результатами текущего сезона по сравнению с предыдущим годом. В то же время, только 37% выразили удовлетворение или сильное удовлетворение. В опросе приняли участие 300 поставщиков жилья, ресторанов, развлечений, туристических информационных центров и администраций курортов.

Две трети бизнесов указывают на снижение доходов как на основную причину своего недовольства. Почти все компании (90%) связывают снижение спроса с растущей осознанностью туристов в отношении расходов. В сущности, туристы тратят меньше на отдых в настоящее время. Конкуренция со стороны зарубежных туристических направлений была указана в качестве причины 55% респондентов.

Несмотря на эти тревожные оценки, наблюдается рост туристических прибытий и ночевок. Согласно данным Статистического управления, было зарегистрировано 3,4 миллиона туристических прибытий, что на 4,0% больше, чем в предыдущем году, и 2,4% рост ночевок до 13,1 миллиона. Это ставит Мекленбург-Переднюю Померанию немного выше национальной темп роста 2,2%.

Регион с самым высоким ростом ночевок - Западный Мекленбург с 4,7%. Туризм в городах также процветает, с 21,9% ростом ночевок в Шверине.

Удовлетворенность гостей также возросла: 72% бизнесов оценивают ее как высокую или очень высокую, что на 6% больше, чем в предыдущем году.

Бронирования становятся все более последним моментом

"Прошлый год был вторым лучшим годом в истории нашей земли. Эта тенденция сохраняется в первой половине 2024 года", - говорит министр экономики и туризма Рейнхард Меер. Однако общая экономическая ситуация приводит к тому, что бронирования делаются все ближе к последнему моменту, что создает проблемы для туристической индустрии.

"Кроме того, все чаще критически рассматривается соотношение цены и качества". Поэтому туризму в Мекленбург-Передней Померании нужны новые импульсы - через инвестиции в инфраструктуру и новые предложения с улучшенным качеством обслуживания и продукции, говорит Меер.

42% туристических бизнесов испытывают дефицит рабочей силы в этом сезоне, что на 2% больше, чем в прошлом году. Процент вакантных мест вырос: статистически, только семь из десяти полноценных рабочих мест могут быть заняты, по сравнению с восемью из десяти в предыдущем году.

Туристические бизнесы особенно испытывают нехватку временного персонала: 43% рабочих мест пустуют, по сравнению с 31% в 2023 году. Самые маленькие компании с менее чем десятью сотрудниками особенно страдают. Министр Меер называет дефицит рабочей силы крупнейшей проблемой для отрасли.

Из-за увеличения НДС 75% бизнесов повысили цены, 30% скорректировали количество и качество блюд, 6% сократили часы работы, и 4% уволили сотрудников.

В все больших компаниях индивидуальное восприятие становится все более размытым, говорит Тобиас Вайтендорф, комиссар по туризму земли и директор Ассоциации туризма. Все более важно сосредоточиться на качестве, устойчивости и международной направленности. Это драйверы роста в следующие годы.

Согласно Биргит Хессе, президенту Ассоциации туризма Мекленбург-Передней Померании, осень все еще представляет собой возможности для привлечения многих людей на отдых в Мекленбург-Переднюю Померанию, особенно вокруг Дня единства Германии, который будет отмечаться в Шверине в этом году.

Недовольство среди поставщиков жилья и других бизнесов в Мекленбург-Передней Померании частично обусловлено снижением доходов из-за того, что туристы тратят меньше. Несмотря на это, регион показал рост доходообразующих видов деятельности, таких как туристические прибытия и ночевки, немного превзойдя национальную темп роста.

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