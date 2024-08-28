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Федеральные земли ГерманииНовостиШкольный год

Увеличение числа учащихся в северных регионах Германии

По словам министра образования Приена, численность учащихся упорно растет в начале предстоящей учебной недели, при этом также отмечая изменения в составе преподавателей.

 and  Ksenia Johnson
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Почти все педагогические должности в штате успешно назначены, как указано в Министерстве...
Почти все педагогические должности в штате успешно назначены, как указано в Министерстве образования Карин Приен.

- Увеличение числа учащихся в северных регионах Германии

С началом нового учебного года в понедельник прогнозируется рост числа учащихся в общеобразовательных и профессиональных школах земли Шлезвиг-Гольштейн. По последним данным министра образования Каролин Приен (ХДС), ожидается, что около 372,300 учащихся будут посещать эти школы, что на 3,300 больше, чем в предыдущем году в Киле в школе Лилли-Нильсен.

Также в ближайшую неделю около 25,700 детей начнут ходить в школу, что на 1,200 больше, чем в прошлом году, как сообщила Приен. Кроме того, около 1,300 детей начнут обучение в классах "Немецкий как второй язык" в начальной школе.

По словам министра Приен, только 99 преподавательских вакансий остаются незанятыми в земле, что составляет всего 0,5% от около 20,250 учительских мест. "Наши усилия и многочисленные инициативы из плана действий по найму учителей дают результаты", - заявила Приен, подчеркнув улучшение ситуации с преподавательским составом.

Приен связывает улучшение ситуации с увеличением мест для обучения и количества учащихся с 2017 года. Однако она отметила, что временные факторы, такие как болезнь, отпуск по уходу за ребенком, уход за семьей и академические отпуска, все еще вызывают нехватку учителей, требующих замещения.

В новом учебном году ожидается увеличение числа первоклассников на 1,200 человек по сравнению с предыдущим годом, что сообщила министр образования Каролин Приен.

Предсказанный рост числа учащихся в новом учебном году включает около 25,700 новых учащихся и увеличение на 3,300 учащихся в школе Лилли-Нильсен в Киле.

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