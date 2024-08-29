Увеличение числа совместных договоров о обучении

В прошлом году количество заключенных контрактов на профессиональное обучение увеличилось на 2.1% по данным Федерального статистического управления, что свидетельствует о "небольшом оптимистическом тренде", наблюдаемом после существенного спада в 2020 году из-за пандемии. Однако более длительный анализ показывает, что общее количество новых контрактов на профессиональное обучение по-прежнему значительно ниже, чем десять лет назад.

По данным аналитиков из Висбадена, в 2023 году около 479 800 человек подписали новые контракты на обучение. Среди них 36% составляли женщины, а 64% - мужчины. Заметный рост на 9% наблюдался среди лиц с иностранным гражданством, которые составляют 13% от общего числа новых контрактов.

Топ-5 профессий с наибольшим количеством новых контрактов - около 20% от общего числа - остались прежними, но их порядок изменился. Торговец розницей (м/ж) опустился на третье место, а торговец-оптовик (м/ж) и техник по автоэлектрике (м/ж) заняли первые места. Продавец (м/ж) и IT-специалист (м/ж) заняли четвертое и пятое места соответственно.

Однако сравнение за десять лет показывает снижение числа новых контрактов несмотря на недавний рост. В прошлом году наблюдалось снижение на 8% по сравнению с 2013 годом.

Сегодня многие организации жалуются на разрыв в обучении в Германии. По данным компаний, 44% не смогли полностью или частично заполнить свои вакансии для цикла обучения 2023-2024 годов.

Год выпуска отчета об анализе данных по контрактам на профессиональное обучение в 2023 году - 2023. Несмотря на увеличение на 2.1% в 2023 году, общее количество новых контрактов на профессиональное обучение по-прежнему значительно ниже, чем десять лет назад, а именно на 8% по сравнению с 2013 годом.

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