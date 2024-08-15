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Увеличение числа случаев заражения клещами в Саксонии

Не каждый укус клеща обязательно приводит к инфекции, говорят эксперты. Важно тщательно следить за местом укуса.

 and  Vladimir Milov
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Дрезден: Количество случаев заболеваний, вызванных клещами, увеличилось в Саксонии.
Дрезден: Количество случаев заболеваний, вызванных клещами, увеличилось в Саксонии.

- Увеличение числа случаев заражения клещами в Саксонии

Компания Barmer по медицинскому страхованию предупреждает о росте числа инфекций из-за укусов клещей и призывает к осторожности. "Будь то сад, парк или лес – если вы были на улице, проверьте себя, детей и даже домашних животных на наличие клещей после и удалите их пинцетом, если это необходимо. Это может снизить риск заражения клещевым энцефалитом или болезнью Лайма", - объяснила Моника Велфенс, региональный менеджер Barmer в Саксонии.

Число случаев болезни Лайма и клещевого энцефалита (КЭ)* выросло

По данным Barmer, к 11 августа этого года было зарегистрировано 870 случаев болезни Лайма в Институте Роберта Коха (RKI), по сравнению с 806 в тот же период прошлого года. Зафиксировано 33 случая ранней летней менингоэнцефалита (КЭ) в этом году по сравнению с 17 в прошлом году. Наибольшее число случаев болезни Лайма было зарегистрировано в районах Саксонская Швейцария-Остерцгебирге (149), Рудные горы (144) и Средняя Саксония (134). Для КЭ район Рудные горы и район Фогтланд имели по шесть случаев.

По словам компании медицинского страхования, не стоит паниковать, если клещ найден под кожей. "Не каждый укус клеща приводит к инфекции. Важно следить за местом укуса в течение следующих дней и недель. Если появляется круговое покраснение кожи, обратитесь к врачу. Это может быть признаком болезни Лайма", - подчеркнула Велфенс.

Почти все регионы Саксонии считаются рискованными для КЭ

В то время как бактерии Боррелия встречаются в клещах по всей стране, клещи, переносящие вирус КЭ, встречаются только в определенных регионах. Институт Роберта Коха теперь классифицирует почти все регионы Саксонии как рискованные для КЭ, за исключением города Лейпциг и районов Лейпциг и Нортсхаген. Существует вакцина против инфекции КЭ, которая покрывается обязательным медицинским страхованием.

Другие регионы Саксонии, кроме города Лейпциг и районов Лейпциг и Нортсхаген, также были обозначены Институтом Роберта Коха как рискованные для КЭ. Важно знать об этом другом риске и принять необходимые меры для защиты себя и своей семьи.

Чтобы минимизировать риск заражения КЭ или болезнью Лайма, важно быть бдительным и проверять наличие клещей после пребывания в садах, парках или лесах, так как эти другие места также могут быть местом обитания клещей, переносящих эти заболевания.

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