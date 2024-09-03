- Увеличение числа случаев потенциальных проблем защиты детей

В 2023 году в Саксонии-Анхальт отмечено резкое увеличение tanto скрытых, так и явных случаев уязвимости несовершеннолетних. По данным Статистического управления, количество выявленных рисков возросло на 264 случая по сравнению с предыдущим годом, а количество немедленных рисков увеличилось на 210 случаев. В результате органы опеки и попечительства над детьми в штате рассмотрели в общей сложности 6161 инцидент, связанный с уязвимостью несовершеннолетних, что на 28% больше, чем в 2022 году.

Отметим, что также возросло (+27,5%) количество ситуаций, не требующих вмешательства. Наиболее частым случаем была немедленная угроза младенцам, которые часто оставались незамеченными.

Хотя сексуальное насилие редко было причиной уязвимости несовершеннолетних (97 случаев), Статистическое управление сообщило о значительном увеличении по сравнению с предыдущим годом. Расследования были инициированы правоохранительными органами и судебными властями, а также соседями или знакомыми.

После признания роста случаев уязвимости несовершеннолетних стало очевидно, что поддержка семьи стала еще более важной. Несмотря на значительное увеличение случаев скрытых и немедленных рисков, к сожалению, многие семьи испытывали трудности с их преодолением.

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