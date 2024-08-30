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Увеличение числа обучающихся в базе данных, но значительный дефицит рабочей силы в организации

Германские железные дороги установили очередной рекорд по набору на стажировку. В этом осени предстоит трудоустроить 6000 стажеров, что примерно на 500 больше, чем в прошлом году, как недавно объявила компания. Кроме того, в благу поиске новых кадров, в частности в связи с дефицитом рабочей...

 and  Ksenia Johnson
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Увеличение числа обучающихся в базе данных, но значительный дефицит рабочей силы в организации

Согласно "SZ", поиск достаточного количества персонала для диспетчерских пунктов в настоящее время является сложной задачей, как сообщается в внутреннем презентации DB. Это приводит к временным вакансиям в диспетчерских пунктах, вызывая перебои в работе диспетчерских центров и нарушения движения поездов. На данный момент проблемы наиболее распространены в регионах Штутгарта и Магдебурга.

Проблемы усугубились в 2022 году, когда в 2021 году произошло 688 перебоев в работе диспетчерских пунктов, согласно данным Федерального сетевого агентства, переданным DB. Количество часов простоя диспетчерских пунктов из-за нехватки персонала выросло до 4165 в 2022 году. Только за первые шесть месяцев 2023 года произошло 2459 таких инцидентов.

Несмотря на дефицит, DB ежегодно набирает все больше стажеров. В 2019 году компания приняла рекордное количество стажеров - 4200. Это число продолжает расти, как сообщается в компании. Большинство новых сотрудников обучаются на машинистов поездов.

Мартин Зейлер, член правления DB по персоналу, заявил: "Мы экономим финансы, но также вкладываем значительные средства в наших молодых специалистов". Он заверил стажеров в том, что они получат работу после сдачи итоговых экзаменов.

DB отобрала 6000 стажеров из 120 000 кандидатов. Количество кандидатов также увеличилось на 15% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордного уровня. Зейлер также подчеркнул впечатляющую статистику завершения обучения стажерами DB: 84%, по сравнению с национальным средним показателем 70%.

С 2 сентября около 900 будущих машинистов, около 900 железнодорожных сотрудников в управлении движением поездов (ранее - станционные мастера) и 750 стажеров-электронщиков начнут свою работу в компании.

В целом, DB обучает около 15 000 человек, позиционируя себя как одного из ведущих поставщиков обучения в Германии. В этом году компания также планирует нанять около 25 000 дополнительных сотрудников.

Рекордное количество стажеров, принятых DB в 2019 году - 4200, существенно превысило показатели предыдущих лет. Продолжающиеся усилия по набору большего количества стажеров позволили DB частично смягчить рекордное количество перебоев в работе диспетчерских пунктов, вызванных нехваткой персонала.

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