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ПолитикаНовостиГод изготовления

Увеличение числа морских черепах на Кипре

Более ста дополнительных фигур по сравнению с прошлым годом

 and  Katherine Bradley
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Увеличение числа морских черепах на Кипре

Количество морских черепах, откладывающих яйца на побережьях двух военных баз на Кипре, снова возросло. Экоактивисты отметили почти 25-процентный рост гнезд как у зелёных, так и у loggerhead черепах по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности на всех песчаных пляжах в границах баз было обнаружено 382 черепашьих гнезда – на 100 больше, чем в прошлом году.

По словам Алексии Периу, экологического офицера баз, эти местные инициативы по сохранению дают результаты. Между 1994 и 2011 годами ежегодно находилось лишь около 30 черепашьих гнезд. Она связывает этот рост со снижением строительных проектов на большинстве песчаных пляжей баз, а также с регулярными проверками волонтёров, которые следят за правильным размещением алюминиевых барьеров вокруг гнезд, чтобы защитить их от угроз со стороны лисиц и собак.

Лицам, которые ездят на машинах по пляжам, устраивают барбекю или используют мощное освещение, могут грозить штрафы в размере до 17 000 евро или тюремное заключение сроком до трёх лет.

Рост числа гнездящихся черепах, возможно, связан с улучшением усилий по сохранению, учитывая, что год внедрения этих улучшений не указан, но датируется примерно 1994 годом. Регулярный мониторинг и установка алюминиевых барьеров с тех пор, вероятно, способствовали росту числа гнездящихся черепах.

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